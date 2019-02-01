Глядя на предмет исследования историка Александра Голубева (РАН), вспоминается «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева:

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

Последнее не удивительно, ведь этот жанр искусства призван посредством сатиры и гиперболы высмеять противника.

В качестве тем для карикатуры избирался империалист («как правило, лишенный национальных примет, но иногда с явным намеком на английское происхождение»), военный (чаще всего японский, французский или польский), социал-демократ («социал-предатель»), полицейский, а также политики, с которыми в тот период имела место конфронтация (Джозеф Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер).

Интересна статистика стран, которые стали объектом советской политической сатиры. На основе подшивки «Крокодила», Голубев выделяет в первую очередь Германию (более 550 рисунков), затем идет Великобритания (свыше 300) и Франция (около 250). Интересно, что родина фашизма Италия оказалась лишь на седьмом месте (130 карикатур), а такие страны, как Япония и Финляндия, с которыми у нас в те годы имели место вооруженные конфликты, не так часто появлялись на страницах популярного журнала (166 и 30 карикатур соответственно).

Естественно, карикатуры печатались не регулярно, их появление зависело от политической конъюнктуры. Наибольшее число рисунков (180) приходится на 1923 г., когда советские вожди ожидали начала мировой революции, затем идет 1939 г., начало Второй мировой войны, вооруженный конфликт с Финляндией (148) и 1936 г. — гражданская война в Испании (145). Меньше всего политическая активность художников проявилась в конце НЭПа, в 1927—1928 гг. (26 и 12).

Важно иметь в виду сравнение советской карикатуры и западной сатиры, направленной против СССР. Отечественная графика, согласно Голубеву, «в соответствии с требованиями классовой борьбы, отличалась жестокостью, порой переходящей в откровенную грубость в отношении политиков и государственных деятелей, политических режимов, а порой и стран в целом. Однако, как правило, она избегала негативного изображения того или иного народа, использования негативных этнических стереотипов». В тоже время, отмечает ученый, «со стороны Запада вражда носила не столько классовый, сколько культурно-цивилизационный характер».

Увы, за почти сотню лет ничего не изменилось.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».