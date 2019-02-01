Уже около 10 дней различные «оппозиционные круги» Сирии, а также Израиль, усиленно распространяют дезинформацию о положении в провинции Хама. Стержнем «сенсационных» сообщений их Хамы выступают утверждения — правда, с оговоркой, что, мол, «это требует проверок и уточнений, ибо у нас есть на данном этапе оппозиционные источники информации по этому конфликту» — о том, что чуть ли не внутри Сирийской армии пошёл водораздел между официальными, строевыми воинскими частями и подразделениями. И они… воюют между собой. Причина водораздела — якобы то, что часть армейских (ещё раз повторим — подразделений регулярной Сирийской армии…) соединений, например, элитное соединение «Силы Тигра», 8-е и 9-е соединения «лояльны России». А вот 4-я дивизия, «шабиха» (алавитское ополчение) и Республиканская гвардия якобы «находятся под прямым контролем КСИР Ирана». Командует «Силами Тигра» бригадный генерал Сухейл аль-Хасан, в то время как, к примеру, не менее элитной 4-й, причём бронетанковой (!) дивизией командует брат сирийского президента бригадный генерал Махер аль-Асад, к тому же являющийся членом ЦК правящей партии «Баас» и командующим Республиканской гвардией… Возможно, что в «оппозиционных кругах» Сирии и в Израиле до сих пор не знают — напомним: и генерал Сухейл, и генерал Махер рождением своим являются неизменно уроженцами провинции Латакия и алавитами, а не суннитами, так сказать, «если что». Оба мужика прекрасно зарекомендовали себя, как своими личными качествами, так и действиями подчинённых им армейских соединений, в боях за освобождение Восточного Алеппо, различных территорий провинции Алеппо, в боях в провинции Дэйр-эз-Зор, в том числе и за разблокирование армейских частей и подразделений Республиканской гвардии в городе Дэйр-эз-Зор, в боях за север провинций Хама и Хомс, в боях за города Эль-Меядин, Маадан, Эль-Букамаль (Абу-Кемаль), в боях в провинции Идлеб, за ряд деревень вдоль течения Евфрата, в боях за Восточную Гуту и т.д. Различие между двумя генералами, помимо того, что один из них — родной брат Башара аль-Асада, только то, что Сухейл — лётчик (в 1991 г. окончил академию ВВС, после чего проходил службу в различных подразделениях ВВС и ПВО Сирии, позднее был переведён в ВВС разведывательной службы, где занимался подготовкой подразделения специальных операций), а Махер — сейчас танкист и республиканский гвардеец, а начинал военную службу и военную карьеру в целом в звании лейтенанта инженерных войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Imgur.com Генерал Сухель Аль-Хасан

Почему генерала Сухейла внезапно «оппозиционные круги» Сирии и Израиль зачислили в число «лояльных России»? Думается, что тому виной ряд обстоятельств — 25 декабря 2015 г. указом президента Российской Федерации генерал Сухейл был награждён российским Орденом Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы, боевого и военного сотрудничества между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой». В августе 2017 г. за успешное наступление и освобождение города Эс-Сухне и населённого пункта Эль-Кдер от банд «Исламского государства"* (ИГ*) получил от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу благодарственное письмо и наградное холодное оружие. 9 мая 2018 г. бригадному генералу Сухейлу вручён российский орден Суворова. Ну и с чего вдруг «оппозиционные круги» Сирии так с нескрываемой ненавистью набросились на генерала Махера — где-то понятно, потому что именно его часто называют в числе главных виновников «кровопролития во время восстания в Сирии в 2011 году». Считается, что одну из ведущих ролей в подавлении восстаний (в частности, в провинции Даръа) сыграла именно 4-я механизированная, бронетанковая дивизия, части которой расквартированы (в мирное время) в районе Голанских высот и близ Дамаска. 27 апреля 2011 г. правительство США наложило санкции на имущество Махера аль-Асада в связи с его деятельностью при подавлении восстания в Сирии. 23 мая 2011 г. Европейский союз по тем же причинам также наложил ряд санкций на Махера аль-Асада; при этом в официальных документах ЕС Махер аль-Асад назван «основным осуществителем репрессий против демонстрантов». Но вот почему в Израиле так возрадовались и стали на все лады распевать «утку» о том, что генерал Махер и его воинские части «находятся под прямым контролем КСИР Ирана» — это непонятно. То ли израильтяне хотят продолжать «наводить тень на плетень», то ли — в Израиле просто подыгрывают вчерашней ставке пресловутых «стратегов США» и… да-да, тайным вожделениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Поясним, в чём тут дело, вначале об «израильской тени на плетень». Ведь кто ещё — родной брат сирийского президента? Ответ прост: он — то самое лицо, о котором считалось чуть ли не безоговорочным утверждение о том, что в 2003 г. именно Махер аль-Асад провёл в Иордании ряд встреч с представителями Израиля, поводом для которых стало возможное возобновление мирных переговоров между Сирией и Израилем, и т. д. Не верится??? А ведь это так — у кого плохо с памятью, напомним и посоветуем поискать и почитать в первоисточниках, например: «The Syria-Israel talks: Old themes, new setting», (http://www.css.ethz.ch/en/services.html). Ну и к чему разносторонне развитого и явно, как и Башар, в большей степени европейски образованного генерала «переводить» в статус послушного и «находящегося под прямым контролем КСИР Ирана»? Короче говоря, грязновато работают пропагандисты Тель-Авива, можно было и получше подготовиться к очередной, видимо, всё же антииранской пропагандистской кампании — «если что»! Теперь второй аспект — «фактор Эрдогана». Тут проблемка попроще — передовые части и генерала Сухейла, и генерал Махера стоят сейчас… перед так и не демилитаризированной зоной провинции Идлиб. Вместе с российскими ВКС, а также вместе с алавитскими и шиитскими ополчениями, все готовятся к военно-освободительной операции против террористов, засевших в Идлибе под опекой Турции. Дело в том, что в этой провинции турками разыгрывается сложный сценарий — и всё для того, чтобы как можно подальше отсрочить реальную демилитаризацию Идлиба, после чего в провинцию должны вступить военные полицейские России и Ирана. Да, и Ирана, которому по трёхстороннему соглашению между русскими, турками и непосредственно иранцами, выделено 6 опорных пунктов наблюдения в провинции Идлиб.

M.naddaf at English Wikipedia Махер аль-Асад

Ещё 14 января неожиданно поступили сообщения о том, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аль-Шам"* (ХТШ*), т. е. бывшая «Джебхат ан-Нусра"*, установила полный контроль над зоной деэскалации «Идлиб» и одноименной провинцией на севере Сирии, сообщали СМИ. Аль-каедовцы* создали «Правительство национального спасения» и потребовали от всех группировок передать им контроль над территориями. К вечеру 11 января только «Ахрар аль-Шам"* отказывалась покинуть равнину Аль-Габ и Джабаль Шахшабо. Однако, по сообщениям активистов «сирийской оппозиции», в течение 11−13 января подконтрольная Турции группировка уступила требованиям ХТШ*, и Аль-Габ покинули около 1000 боевиков, чтобы перебраться в оккупированный Турцией город Африн. В ХТШ* при этом заявили о разоружении «Свободной полиции Идлиба» и создании собственной религиозной полиции. Интересно, что в те дни негодовали и испугались даже «сирийские оппозиционеры». Ведущая организация сирийской оппозиции, «Сирийская национальная коалиция», сразу заявила: «Необходимо найти радикальное решение, которое положит конец присутствию в Идлибе террористов», — говорилось в документе, который скорее, был обращён к турецким властям, чем к бандитским группировкам. Напомним также, что активный захват территорий ХТШ* провела сразу после начала нового года. Турция при этом отреагировала на выдавливание своих союзников из Идлиба достаточно осторожно. С одной стороны, в приграничные зоны Сирии, захваченные Турцией, ввели дополнительные силы бронетехники и спецназа, а в самой Турции задержали несколько десятков человек, занимавшихся вербовкой и организацией финансирования ХТШ*, включая главу благотворительной организации Fukara Der Хасана Сюслю. С другой стороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в наличии террористов в Идлибе виновна… Сирия, которая «вынуждала их выезжать туда из других регионов страны, и Анкара делает всё, чтобы сохранить мир в Идлибе». Но всё прояснилось, когда столь же «вдруг» главари ХТШ* позднее в январе объявили, что поддерживают планы Турции провести новую военную операцию в Сирии.

Разоблачение, но не прямое, а с косвенным намёком, планов Турции и террористов ХТШ* прозвучало со стороны Москвы. Правда, МИД России несколько «сориентировало» своё заявление в сторону США. Боевики террористической группировки ХТШ*, созданной на базе запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры"*, усиливают свои позиции возле зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передаёт 31 января РИА Новости. Хотя о заявлении госпожи Захаровой уже немало информации, мы кое-что процитируем. По её словам, удивительно, но в СМИ США начали позиционировать террористов в Идлибе как конструктивную силу, способной навести порядок в этом сирийском регионе: «Мы обратили внимание на публикацию — мы считаем её абсолютно одиозной — в издании New York Times от 26 января, в которой отмечается, что Хайят Тахрир аш-Шам* чуть ли не либеральными методами осуществляет административное правление в Идлибе. Это же надо до такого додуматься? Одна из ведущих американских газет просто выставляет террористов некой конструктивной силой, которая якобы способна навести порядок и снизить уровень насилия в этой провинции! Это что-то новенькое». Она напомнила, что ХТШ* внесена в санкционный список Совета Безопасности ООН как террористическая организация, таковой она признаётся и в США. По её словам, боевики ежедневно обстреливают близлежащие населённые пункты и наращивают силы рядом с линией соприкосновения с сирийскими военными: «Примечательно, что факты регулярных обстрелов из Идлиба по позициям сирийских военнослужащих авторами статьи просто не приводятся. Хотя мы ранее все эти цифры озвучивали: только за последние пять месяцев зафиксировано свыше тысячи случаев нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков Идлибской зоны деэскалации». И, как известно, ранее в январе и лично министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сирийской провинции Идлиб сохраняется «гнездо» террористов, и это «очевидный факт». Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что российская сторона готова продолжать предпринимать действия, предусмотренные соглашением по Идлибу с Турцией, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Несколько отвлечёмся от заявленной темы — ради того, чтобы завершить разговор о реакциях МИД России на все последние сообщения из Сирии и заявления различных лиц и СМИ по этой стране. Мария Захарова, продолжая сирийскую тему, 31 января в ходе брифинга также потребовала от США немедленно вывести своих военнослужащих из зоны вокруг сирийского Эт-Танфа. Напомним, что в этом южно-сирийском приграничном городке действует многие годы после 2012-го неофициальная трёх — или даже четырёхсторонняя военно-разведывательная база (США, Великобритания, Иордания и, не исключено, Израиль), при которой действуют также «лагеря беженцев», т. е. военно-тренировочные лагеря для подготовки боевиков «сирийской оппозиции». Также российский дипломат добавила, что контроль над указанным регионом должен быть передан правительству Сирии. Требование Кремля звучит после того, как ранее стало известно, что в Сирию были переброшены ещё 600 военнослужащих США. По информации турецких СМИ, военные направлены в Сирию якобы для организации вывода основного военного контингента США. Хотя авторитетное американское издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники ещё 26 января сообщало, что правительство США рассматривает план по сохранению военного контингента на американской военной базе на юго-востоке Сирии и именно в Эт-Танфе, якобы «для противодействия иранской активности». Именно намерение Вашингтона по сути аннексировать город Эт-Танф и его окрестности — ведь правительство Сирии не давало своего согласия вообще на ввод американских войск, не говоря уже на создание американской базы в Эт-Танфе, и мир имеет дело именно с оккупацией Эт-Танфа и его окрестностей — и переброска дополнительных 600 американских военнослужащих (судя по всему, именно в Эт-Танф в том числе) вынудила МИД России публично потребовать вывода из Сирии войск тех стран, чьи контингенты находятся в этой стране без согласия Дамаска. Извините — но это же не только, скажем, США и Израиль и т.д., это и Турция. Вот почему мы квалифицируем слова Марии Захаровой как косвенный намёк Анкаре — турки, пора уходить из Сирии, ускоряйте приручение террористов в Идлибе, т. е. турецкой зоне влияния.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Ответ последовал тут же — 31 января, и вновь «говорящей головой» Анкары выступал министр иностранных дел Турции Чавушоглу. Некоторые члены возглавляемой США коалиции снабжают боевиков деньгами, чтобы не допустить создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заявил он, сообщает турецкое агентство Demiroren. Турецкий министр упрекнул участников коалиции в поддержке «Хайят Тахрир Аш-Шам"*. Речь идёт об объединении группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой"*, под контролем которого находится большая часть провинции Идлиб, пояснил Чавушоглу. Кроме того, эти страны усиленно препятствуют созданию конституционного комитета в Сирии. Также государства, откуда в Сирию прибыли боевики, не хотят принимать их назад, добавил Чавушоглу, но не стал назвать страны, о которых идёт речь. Честно признаемся — такая недоговорка «из скромности» турецкого министра больше не понятна и не должна без реакции восприниматься Сирией, Россией и Ираном. Понятно же, что турецкие «танцы живота» по Сирии с террористами связаны с тем, что на фоне заявлений президента США Дональда Трампа то о выводе американцев из Сирии, то — об «откладывании» этого вывода американских военнослужащих из Сирии, и на фоне требований Вашингтона «не убивать сирийских курдов», а также на фоне «танцев живота» в стане самих сирийских курдов (то они — «за Асада», то они — «ещё не решили»…), произошло важнейшее. А именно — 30 января неожиданно было сообщено, что даже проамериканские курды Сирии, в принципе, складывают оружие и воссоединяются с Сирией Башара аль-Асада. Сирийские курды ведут переговоры с правительством в Дамаске, чтобы защитить свою территорию от нападения Турции, в интервью Bloomberg сообщил Ильхам Ахмед, один из лидеров «Сирийского демократического совета». Сирийский демократический совет является политическим крылом проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские вооруженные отряды Народной самообороны (YPG). Интервью состоялось во время визита курдского функционера в Вашингтон. Ильхам Ахмед говорит, что решение вести переговоры с «режимом Асада» — это вынужденная мера, так как нет других вариантов, потому что курдские силы в связи с выводом войск США из Сирии оказались загнанными в угол перед лицом возможной атаки протурецких боевиков. Накладываем слова Ахмеда на признание террористов ХТШ* (в январе) о поддержке планов Турции провести новую военную операцию в Сирии — и всё встаёт на свои места. Всё поддаётся осознанию — и кривляния с «утками» кругов «сирийской оппозиции», а также Израиля, о якобы идущих «многие дни» внутренних боях между «лояльными Москве» сирийскими военными и «подконтрольными КСИР Ирана» сирийскими военными, и именно рядом с Идлибом, и вихляния хвостом официальной Анкары вокруг и внутри провинции Идлиб, и т.д., и т.п.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Так что же — опять Турция и Израиль действуют сообща? Мы уверены, что пора бы разобраться по существу, а также начать ставить прочные и надёжные заслоны попыткам недоброжелателей дружбы и партнёрства России и Ирана дезинформировать мировое сообщество по вопросу о сути взаимодействия Москвы и Тегерана в Сирии, да и в Ираке, конечно же. Ещё раз вернёмся к широко известному выступлению президента РФ Владимира Путина на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2015-го) с его коронной фразой: «Так и хочется спросить тех, кто и создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь — чего вы натворили?». Как и напомним о его разъяснениях относительно того, что делают в небе над Сирией российские авиагруппы ВКС — взаимодействуют с теми, кто «в поле» воюет с террористами. Россия многократно подчёркивала — «в поле» воюют не российские военные, «в поле» — это Сирия, это военные советники Ирана, которые находятся в Сирии в соответствии с двусторонними ирано-сирийскими договорами, ну и различные местные ополченцы и — ну да, шиитские добровольцы со всего мира. Ну и что? Тот же Владимир Путин неоднократно спрашивал у Запада и других: а что там делают исламистские террористы со всего мира, они-то какое имеют отношение к Сирии и сирийцам? Каким был ответ Запада, если — был? А не было ответа. Ответ как бы намекался миру — ну это ж другое дело! Исламисты же — за «либеральные методы управления» и «против диктатора», эти «добровольцы» (а на самом деле — проплаченные наёмники) приветствуются Западом. Другое дело — шииты, это ж бяка в глазах Запада. И Израиля с Турцией, конечно. Шииты — общемировая бяка, а вот суннитские экстремисты, которым платит Америка, которых одевает и вооружает кто только хочет и кому не лень (оружие переправляли суннитским мерзавцам-наёмникам и Азербайджан, и Болгария, и порошенковская Украина, и чуть ли не даже Белоруссия…) — это ж «царство светоча демократии» для Сирии!..

Лицемерие, двуличие, восьмерные «двойные-тройные стандарты» — да в случае Сирии всё это слишком слабые оценки и выражения. Подлость, помноженная на преступную низость — вот каковой должна быть оценка политики Запада, Израиля и Турции по отношению к Сирии и всем народам Сирии, означает — и по отношению к христианам Сирии, в том числе и сирийским армянам. Мир не забыл, что «мирные» митинги и демонстрации «западных демократов» Сирии в 2011−12 гг. проходили под лозунгом «Алавитов — в могилы, христиан — в Бейрут». И эта фашистская, геноцидная речёвка на «ура» принималась — ладно бы только в геноцидной Турции. Нет же — рукоплескали «сирийской оппозиции» все страны Запада, Израиль… Диктатуры арабских стран Залива мы вообще не упоминаем — это просто подручные «инструменты многоразового пользования» Запада и Израиля, а не суверенные государства.

Итак, каким же это образом два алавита, из одной и той же провинции Латакия, т. е. генералы Сухейл и Махер, вдруг стали врагами? Выдумавший эту «утку» человек, будь то в Анкаре, или в Тель-Авиве, или где-то в Париже (ну, судя по ряду заявлений из Парижа, Франция то ли маскирует свои истинные намерения, то ли стала записной «антииранщиной»…), одним словом — где-то вне Сирии, демонстрирует явную неосведомлённость о сути алавитской общины Сирии. Впрочем, то же самое можно сказать и о неосведомлённости врагов Сирии и её народов о сути друзской общины Сирии. Алавиты и друзы Сирии — особая категория сирийского населения, и их внешними «раздражителями» никому не перессорить. Обе общины — довольно закрытые сообщества, но обе внутренне крепко и цепко спаянные. А что же имеет место на самом деле? Всё просто. Нет необходимости что-то выдумывать — даже если выдумщики по той или иной оказии «сидят» и трудятся в Москве или Иерусалиме. Надо просто отслеживать тщательно и день за днём ситуацию именно в Сирии, а не где-либо в ином месте. Взрыв в Дамаске, на который многие «сирийские оппозиционеры» и Израиль ссылались как на доказательство «конфликта между прорусскими и проиранскими» сирийскими военными, прогремел 24 января в квартале Аль-Адави. Самодельное взрывное устройство было заложено в машине. В результате взрыва были повреждены окна зданий и машины. Жертв среди гражданского населения не было. Место теракта не так уж близко от посольства России в Дамаске. СМИ и РФ, и Сирии, и других стран после этого сообщали: «Нет точных сведений о том, где именно (как далеко от посольства РФ) прогремел взрыв… Местные жители заявляют, что, возможно, взорвалась одна из припаркованных на одной из улиц Дамаска автомашин». По одним данным, посольство и консульский отдел РФ располагаются в комплексе зданий по улице Омар Бен Аль-Хаттаб действительно в Аль-Адави. По другим же — посольство РФ всё-таки расположено ближе к окраинам квартала Мазраа, а не Аль-Адави. Словом — тут разбираться и разбираться…

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе. 1935

А накануне, 23 января, корреспондент сирийского госагентства SANA сообщил, что в ходе прочёсывания районов, освобождённых от терроризма с целью сохранения жизни гражданских лиц, в провинции Дамаск компетентные органы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, оставленных террористическими группировками. Военный источник сообщил, что были найдены гранатомёты Б-10 и Б-7, РПГ, миномёты калибров 82 мм и 62 мм, большое количество мин, 14 ракет типа «LAW», снайперские винтовки Steyr западного производства, более 200 тысяч боеприпасов и аппаратура спутниковой связи. Далее — сразу же после теракта в Дамаске и начались массированные атаки террористов ХТШ* в нарушение соглашения о зоне деэскалации в Идлибе! То самое соглашение, которое подписывали Россия и… да, конечно же, Турция! И вот что далее следовало, что именно пытались «втюхивать», извините за выражение, общественности России, других стран-членов СНГ, да и всего мира, различные источники из среды «сирийской оппозиции» и из Израиля, как вооружённые стычки «с десятками, а то и сотнями жертв» между различными сирийскими воинскими соединениями на почве их «прорусскости» или «проиранскости». Да ещё — в провинции Хама! Цитата от агентства SANA: «Подразделения Сирийской армии, развёрнутые на севере провинции Хама [т.е. именно там, где якобы «оппозиция» и израильтяне фиксируют «междуусобицу» — прим.], ответили на нарушения террористами соглашения о зоне деэскалации. Корреспондент агентства SANA в провинции Хама сообщил, что армейское подразделение нанесло интенсивные удары из артиллерийских орудий и пулеметов по укрепрайонам и позициям террористов «Джебхат ан-Нусры"*, расположившихся на западной окраине посёлка Аль-Джанабра севернее города Мхарда. Также удары были нанесены по позициям террористов «Катаиб аль-Изза"* на восточной окраине посёлка Аль-Латамна на севере провинции Хама. Уничтожено множество террористов, разгромлены их позиции и оружие. Военные, дислоцированные в населённом пункте Тель-Бзам, отреагировали на нарушение боевиками «Джебхат aн-Нусры"*, нанеся удары по их позициям на восточной окраине посёлка Морк. Одновременно с окраин Мхарды были нанесены удары по позициям террористов «Катаиб aль-Изза"* в селении Хасрая к северу от города».

Сия рубрика на сайте агентства SANA называется красноречиво — «Правда о событиях в Сирии». Не ложь, не «оппозиционные» или израильские байки и домыслы о событиях в Сирии, а — Правда. И судя по сообщениям от 31 января, бои в этой части провинции Хама — то есть, в сущности, бои с террористами, засевшими в Идлибе, на выкуривание которых из данной провинции и сконцентрировались на севере Хамы различные сирийские подразделения регулярной армии, в том числе спецназ, танкисты и т.д., не прерываются. Цитата от SANA: «Идлиб, Хама — SANA. 31−01−2019: Военкор агентства SANA сообщил, что подразделения Сирийской армии атаковали группу террористов «Джебхат ан-Нусры"* на окраине поселка Аль-Хбет на юге провинции Хама, разгромив множество их укрытий. Армейские подразделения, действующие на севере провинции Хама, нанесли ракетные и артиллерийские удары по позициям террористов так называемой группировки «Катаиб аль-Изза"*, боевики которой пытались прорваться из населённых пунктов Аль-Джисат и Аль-Арбаин, расположенных севернее города Мхарда, добавил он. Кроме того, военнослужащие пресекли попытку прорыва террористов из Калаат Аль-Мудик к военным точкам на севере провинции Хама». Опять что-то неясно насчёт «боёв между пророссийскими и проиранскими сирийцами»?..

Эта та самая ситуация, о которой высказался российский министр Лавров: «Идлиб — это гнездо террористов», и его подчинённая Захарова: «Факты регулярных обстрелов из Идлиба по позициям сирийских военнослужащих авторами статьи просто не приводятся, только за последние 5 месяцев зафиксировано свыше тысячи случаев нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков Идлибской зоны деэскалации». Ладно — предложена видеозапись с арабским текстом (https://www.youtube.com/watch?v=dVFkR81zA5A&app=desktop). Мол, вот оно — доказательство, Сирийская армия разложена и расколота на «прорусских» и «проиранских». И они друг друга мордуют. На что расчёт? Извините, особых бородачей а-ля ваххабия в сирийской армии просто нет. А в кадрах — чуть ли не каждый второй-третий сирийский (военный — не военный — не поймёшь, почти все в камуфляже) «боец» ну ярко выраженный «бородач». Скажем, а ля «эмир Хаттаб» из Чечни. Фальшивка? Конечно. Бойцы «при бороде» вполне возможны в ополчениях, но никак не в регулярных частях Сирийской армии. Ещё раз напомним, кого «обвинили», причём — враги не только Ирана, но и России, в участии в междуусобных боях: элитное соединение «Силы Тигра» под командованием алавита-генерала Сухейла аль-Хасана и элитная же 4-я бронетанковая дивизия под командованием алавита-генерала Махера аль-Асада. Уроженцев одной и той же, почти сплошь алавитской провинции Латакия.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Но дело в том, что, к примеру, у бойцов отрядов ливанской партии «Хезболлах» — своя униформа, она отличается от тех камуфляжей, что видны в видеокадрах. И дело в том, что шиитские добровольцы из других стран — вообще имеют свою униформу. Например, шииты Ирака из ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» облачены в чёрную униформу, как писал ещё в ноябре 2016-го один из бельгийский журналистов, описывая освобождение северо-иракской христианской Башики от турок и террористов ИГ*, и «чёрных шиитов» побаиваются не только курдские пешмерга, но и «официальные» военнослужащие Ирака. У индийских шиитов — своя униформа, у афганских — своя, у пакистанских — своя, и т.д. Иранские военные советники, в том числе из КСИР, вообще не стесняются своей военной униформы, а им-то чего скрывать? Они — на законных основаниях в Сирии…

Однако ведь, прекрасно понимая, насколько много нестыковок в сообщениях о междуусобных боях «проиранских» и «прорусских» сирийцев в Хаме, понимая, что видеокадры — фальшивка, нас подкармливают не только оговорками о том, что всё нуждается в проверках и уточнениях. Нет — нам ещё и преподносят интервью американскому телеканалу CNN замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова от 26 января, где тот говорил о полной приверженности России безопасности Израиля, включая недопущение на юг Сирии подразделений шиитских радикалов, и высказался об отношениях с Ираном не как о союзнических, а — «мы всего лишь сотрудничаем в Сирии». Нам хотят внушить, что данные слова Рябкова — мол, доказательство недружественности РФ по отношению к Тегерану и, наоборот, рабской последовательности России по отношению к Израилю и т.д. Не вписывается. Ни в заявления российских военных относительно виновности Израиля в гибели Ил-20, ни в заявления МИД РФ и российских военных о наглости израильской авиации при ракетных обстрелах Дамаска от 21 января. Да и не г-н Рябков же в МИД России ответственен за ближневосточное направление внешней политики Москвы — а другой замминистра иностранных дел РФ, Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку (с 23 января 2012 г., № 96), заместитель председателя Императорского православного Палестинского общества. Хотя, разумеется, любой замминистра иностранных дел РФ — это лицо, прекрасно осведомлённое о генеральном курсе как президента России, так и главы МИД РФ, любой замминистра имеет право и полномочие донести до сведения мира точку зрения своего министерского руководства, как и руководства страны в целом.

Но мы предложим, в том числе и «сирийской оппозиции», и властям и экспертам Израиля ориентироваться на то, что лучше всех владеют реальной информацией о том, кто же они друг другу — Россия и Иран, Чрезвычайные и Полномочные Послы этих стран, соответственно, в Тегеране и Москве. Итак: 25 января, выступая с речью в Институте иранско-евразийских исследований (IRAS) в Тегеране, как сообщало агентство Mehr News, иранский посол в РФ Мехди Санайи заявил, что развитие отношений между Ираном и Россией в сфере политики и безопасности после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (JCPOA) «стало беспрецедентным». А уже 28 января российский посол в ИРИ Левон Джагарян в интервью агентству Tasnim News заявил, что Иран и Россия являются стратегическими партнёрами, добавив, что Запад пытается вбить клин между двумя странами: «Мы не союзники, поскольку между Ираном и Россией нет военного договора, но в то же время мы являемся стратегическими партнёрами… Мы были действительно удивлены тем, как интервью г-на Рябкова с CNN привело к такому ажиотажу, поскольку никаких изменений в стратегических отношениях между Ираном и Россией не произошло». Подчеркнув, что Москва чрезвычайно довольна своим сотрудничеством с Тегераном, особенно в борьбе с терроризмом, он сказал: «Наши оппоненты стремятся создать разногласия между Ираном и Россией, но не добьются успеха». Далее посол обвинил СМИ в искажении высказываний Рябкова, поскольку «наши оппоненты на Западе» не хотят, чтобы тесное сотрудничество Тегерана и Москвы продолжалось.

Mil.ru Россия и Иран

Подправим посла РФ в Тегеране — оппоненты России и Ирана не только на Западе, но и в Израиле, к сожалению. Тема на этом не исчерпана, и мы продолжим освещать ситуацию, потому что из того же Израиля уже посыпались новые обвинения в адрес Ирана — мол, иранцы хотят сорвать американо-российско-израильские соглашения о ситуации с недопущением «проиранских сил» на юг Сирии к израильской границе. Сейчас же завершим следующей информацией: 29 января, как сообщало агентство IRNA, главный военный советник главнокомандующего и Верховного лидера Ирана бригадный генерал Ехия Рахим Сэфэви на 1-й конференции по обороне и безопасности в Иране заявил, что развитие стратегических отношений Ирана с глобальными конкурентами США, включая Россию и Китай, является одной из основных оборонных стратегий Ирана.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ