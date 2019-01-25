Самой обсуждаемой новостью игрового сообщества в январе 2019 года стал неожиданный переход action-RPG Metro Exodus (по мотивам произведений Дмитрия Глуховского) в магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store. Отказ издателя Deep Silver выпускать игру в Steam (магазин, который должен был быть использован изначально) породил множество слухов, критики и обсуждений среди геймеров и фанатов серии. Мнения разделились: для одних игроков и разработчиков эта новость не стала значительным событием, а для других она ознаменовала возможный «рост игровой монополии Epic Games». Рассмотрим ситуацию подробнее и разберемся, как переход Exodus к Epic Games повлияет на индустрию в целом.

Metrothegame.com Metro Exodus

Суть конфликта

Издательская компания Deep Silver объявила о своём сотрудничестве с Epic Games 28 января 2019 года. Один из крупнейших зимних релизов Metro Exodus станет эксклюзивом цифрового магазина Epic Games временно — всего на год со дня выхода. Это решение коснётся только PC-геймеров — теперь им придётся начать пользоваться (если они этого ещё не сделали) новой платформой для покупки игр, помимо уже привычного Steam. Все игроки, оформившие предзаказ в магазине Valve, смогут поиграть в Exodus через Steam. Для того чтобы переход был менее болезненным для геймеров, руководители Epic Games Store снизили цену на игру — теперь она стоит на $10 дешевле своей первоначальной стоимости у конкурентов (в России цена останется неизменной).

Реакция игроков

Для геймеров, привыкших к клиенту Steam, новость стала трагедией. Их позицию можно понять — многие игроки в течение нескольких лет собирали собственную базу игровых проектов на аккаунте в Steam. И, если предыдущие части Metro они могут запустить из одного удобного лаунчера, ради Exodus придётся заводить новый аккаунт с платёжной информацией и пользоваться дополнительной программой. Данную ситуацию можно сравнить с использованием нескольких банковских карт — если для одних людей это является удобным выходом в определённых ситуациях, то для других, наоборот, усложняет жизнь.

Логотип Steam

Недовольные игроки решили высказать своё мнение в отзывах к предыдущим частям Metro. Буквально за сутки к Metro 2033 и Metro: Last Light появилось более 200 негативных комментариях, в которых геймеры делились своим недовольством о переходе Exodus в новый магазин.

«Кинули с выходом Metro Exodus. В Steam 100% купил бы, а так увы», — пишет Yurik39.

«Готовясь к релизу «Исхода», я вновь установил обе «Метро». Провёл несколько часов в «Метро 2033» и удалил обе игры, узнав, что «Исход» уберут из Steam. Я отказываюсь устанавливать очередной клиент», — пишет Tona.

Ранее Тим Суини (руководитель Epic Games) в обсуждении на Reddit сообщил, что в его магазине не будет открытой системы отзывов на игры как раз для того, чтобы пользователи не портили общий рейтинг других проектов из-за собственного недовольства какими-то новостями или событиями.

Реакция разработчиков и издателей

Первыми высказались представители Valve (компания, которой принадлежит сервис Steam). Они оказались недовольны решением Deep Silver и попросили прощения у своих игроков за возможные доставленные неудобства. Valve считает, что убирать игру из Steam (особенно после длительного периода предзаказов) «нечестно по отношению к аудитории».

Дальше геймеры и журналисты потребовали комментариев от THQ Nordic (компания, которой принадлежит издатель Deep Silver). Их ответ не заставил себя ждать — в своём Twitter-аккаунте представители компании заявили, что не имеют никакого отношения к переносу Exodus в Epic Games Store. Это решение приняла студия Koch Media, которой принадлежат права на интеллектуальную собственность серии Metro. Также в своём обращении представители THQ Nordic сообщили, что не отрицают возможности в будущем создавать временные эксклюзивы для отдельных магазинов, но здесь и сейчас хотят дать игрокам полную свободу в выборе способа покупки игр.

Цитата из компьютерной игры Metro Exodus Зомби

Спустя несколько дней о «переезде» Exodus высказался глава THQ Nordic Ланс Вингефорс. Он, в свою очередь, полностью поддержал выбор Koch Media и посчитал сотрудничество с Epic Games отличной идеей. От предыдущего заявления THQ Nordic Вингефорс открестился — оказывается, что его сделало другое подразделение THQ Nordic с тем же названием.

В это же время к обсуждению присоединился и создатель вселенной Metro Дмитрий Глуховский. Писатель выложил пост в своём Instagram-аккаунте, в котором сообщалось «Выпускаем пар!» (игра слов, в английском языке Steam переводится как «пар»). Тут же в комментариях фанаты франшизы начали спрашивать мнение писателя о переходе Exodus из Steam в Epic Games Store. Глуховский сообщил, что не имеет никакого отношения к решению издателей, но и не видит ничего ужасного в том, чтобы покупать игру не в Steam.

Эксперты сообщают, что выбор платформы никак не коснётся писателя, так как он играет в Metro на своей консоли PS4. Однако, исходя из заявления Глуховского на выставке «Игромир 2018», он вообще не играет в игры по собственным произведениям, так как считает их «слишком страшными». В комментариях к публикации автора многие пользователи высказывали своё мнение о будущем франшизы и критиковали Глуховского лично за пособничество в «убийстве франшизы». На это писатель лаконично ответил:

«Нет, я стою в стороне и смотрю на то, как её убивают».

Выгода для разработчиков

Магазин Epic Games предлагает более выгодные условия для разработчиков игр, чем магазин Valve. Комиссия за продажу своих проектов в Epic Games Store составляет всего 12% в то время, как Steam требует от разработчиков 30% (20% если продажи игры превысили $50 млн). А если игра создана на движке Unreal Engine 4, разработчикам не потребуется выплачивать отчисления в 5% за его использование.

Такие условия стали одним из решающих факторов для Deep Silver. Генеральный директор компании Клеменс Кундратиц заявил, что увеличение прибыли поможет разработчикам больше инвестировать в создание контента. Таким образом, размер комиссии напрямую скажется на итоговом качестве игры и его будущем развитии (загружаемые дополнения, регулярные патчи и тематические ивенты).

Доллары США

Epic Games Store находится на ранней стадии развития (магазин открылся в декабре 2018 года), но уже переманивает крупные игровые компании предлагаемыми условиями. Помимо Metro Exodus, в январе в Epic Games Store перешли такие проекты, как: Tom Clancy’s The Division 2, Dauntless и Operencia: The Stolen Sun. И если раньше Epic Games ассоциировались лишь с Fortnite, то сейчас компания становится партнёром крупнейших разработчиков в индустрии.

Польза для игроков

В обсуждении на Reddit Тим Суини заявил, что главная цель Epic Games Store — это создание здоровой конкуренции на рынке видеоигр. Valve — компания-монополист, которая тормозит развитие отрасли. Если у неё появится достойный конкурент, то компании начнут бороться за своих игроков. А это означает лучшие цены для покупателей, более выгодные условия для покупки игровых проектов и всевозможные программы лояльности. Для обеспечения собственной конкурентоспособности разработчики будут вынуждены постоянно дорабатывать и улучшать собственные сервисы и условия их взаимодействия с играми. Соответственно, начинающаяся борьба Epic Games и Valve будет ощутимо влиять на итоговое качество игр и сервисов цифровой дистрибуции.

Дополнительно такая мера может стать необходимым «пинком» для Valve, которые в течение нескольких последних лет поддерживают собственное существование при помощи пассивного дохода с продаж в Steam и микротранзакций в собственных играх. Раньше Valve считалась одной из самых передовых компаний-разработчиков, создающих одни из лучших проектов в индустрии (Half Life, Counter Strike, Left 4 Dead). Сейчас компания выпускает лишь отдельные обновления к своим уже существующим проектам, а последним её релизом стала скандально-известная карточная игра Artifact (негативные отзывы игроков и критиков и онлайн менее тысячи человек на конец января 2018 года).

Цитата из компьютерной игры Metro Exodus Следы рядом с локомотивом

Развитие

Несомненно, на текущем этапе о полноценной конкуренции Epic Games Store и Steam не идёт и речи. Проект Valve нарабатывал свою базу годами и сейчас может предоставить своим пользователям несколько тысяч разнообразных игровых проектов. В Epic Games Store, в свою очередь, не наберётся и трёх десятков. Однако благодаря имеющимся условиям для разработчиков и наличию громких наименований (Metro Exodus, The Walking Dead, Darksiders и др.) магазин сможет в кратчайшие сроки переманить к себе множество игроков и создателей игр. И, несмотря на кажущееся неудобство и вопрос привыкания к новой платформе, Epic Games Store действительно превосходит своего конкурента по ряду параметров.

Неизвестно, в каком направлении будет развиваться детище Epic Games: станет ли оно полноценной заменой Steam, новым монополистом или одним из рядовых игроков на рынке. Однако сам факт появления этого магазина (не без помощи феноменальной популярности Fortnite) уже сейчас начинает менять привычные условия для игроков и тех, кто создаёт игры.