Чувашия, 19 июня, 2001, 19:13 — ИА Регнум. С 18 июля в Управлении Министерства РФ по налогам и сборам по Чувашии - новый руководитель. Приказом министра России по налогам и сборам руководителем управления МНС по Чувашии назначен Аркадий Дергачев.

С 1979 года Аркадий Дергачев работал в финансовых органах: сначала инспектор райфо, экономист Минфина, Госагропрома Чувашии. В налоговых органах он с 1995 года. Работал заместителем начальника Госналогинспекции по Калининскому району Чебоксар. С июня 1996 по март 2001 года - заместитель руководителя Управления, затем - исполняющий обязанности руководителя Управления МНС по Чувашии.