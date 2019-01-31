Откровенно говоря, мне всё труднее понимать то, что озвучивает о политике на японском направлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Хотя могу ей посочувствовать, ибо она, в отличие от пресс-секретаря президента, «пургу нести» не может, а обязана озвучивать мнение и взгляды вышестоящих персон. Даже взгляды и мнения весьма путаные и невнятные.

Япония

Вот сегодня она поведала, что российско-японские переговоры вовсе не пробуксовывают, а «я бы сказала, что идет работа». Позволю себе спросить, какая работа? Над чем? Над давно ставшим анахронизмом мирным договором, в якобы чуть ли не крайней необходимости которого японцы убедили и МИД РФ, и президента, во всеуслышание заявляющего о том, что без договора отношения двух стран «ненормальны»?

При этом с явным удовлетворением нам сообщают, что «мы услышаны японской стороной». Это о том, что российские дипломаты призывают японских молчать и скрывать даже от журналистов о «секретных договоренностях»? Или МИД РФ так воспринял наглое заявление премьер-министра Японии Абэ о том, что на южные Курильские острова и их жителей распространяется «суверенитет Японии», от которого Токио не откажется?

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

И всё же, какую многотрудную работу продолжают российские дипломаты в специально созданной с японцами совместной рабочей группе? И какие цели ставят наши представители? Добиться, чтобы японцы пошли на заключение формального ничего нового не решающего мирного договора без предварительных условий, как уже попробовал предложить президент Путин? И получил исчерпывающий ответ о том, что такой договор без капитуляции Москвы по Курилам японцам не нужен. Если такой вариант отвергнут, то, получается, российские руководители дают своим дипломатам указания договариваться о каком-то компромиссном решении, допускающем утрату нашей страной если не всех, то части южных Курил.

Но ведь и на такой вариант «прижатый к стенке» в парламенте Абэ тоже вчера и сегодня ответил. Читаем депеши из Токио:

«Синдзо Абэ в своем ответе лидеру Компартии повторил, что предметом переговоров с Россией его правительство считает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. «Суверенитет Японии распространяется на все эти острова», — вновь отметил премьер».

А вот за правду спасибо, Абэ-сан. Тем самым, наконец-то, японцы опровергли российскую сервильную прессу, «успокаивавшую» наш народ, что от японцев якобы можно отделаться Малой Курильской грядой (Шикотан и Хабомаи), согласие на передачу которых президент Путин давал японцам еще в 2001 году.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Вместо того чтобы решительно одернуть японского премьера за его оскорбительное объявление наших островов и их жителей «находящимися под японским суверенитетом», г-жа Захарова от имени МИД РФ информирует, что ничего-де особенного не происходит, и «работа продолжается».

И, похоже, кулуарные конфиденциальные переговоры будут продолжаться, но теперь уже без утечек от нетерпеливых японцев, которые раньше времени выбалтывают важные для получения политических очков, особенно перед выборами, договоренности, что допускает японская политическая культура. С японцами-то о методах сокрытия содержания переговоров договориться можно. А как быть с абсолютным большинством российского народа, категорически выступающего против удовлетворения реваншистских, по сути, притязаний на законно принадлежащие нашей стране земли? Об этом Мария Владимировна на брифинге ничего не сказала…