В чем причины гибели Советского Союза? Мог ли Союзный договор 1991 года предотвратить его распад? Какова роль декоммунизации в постперестроечных процессах?

Эти и другие вопросы звучали в зале и кулуарах конференции, организованной факультетом государственного управления Московского государственного университета в ноябре 2016 г. Ее материалы сейчас представляются читателю.

По мнению доктора исторических наук Александра Сидорова (МГУ), причина неподписания нового Союзного договора, призванного обновить СССР, была обусловлена властными амбициями, стремившихся к независимости политических элит России, Украины и Белоруссии.

«Наличие целого ряда существенных факторов сохранения Союза признавали даже творцы его развала, осознавая сложность реализации их политической затеи. Об этом свидетельствуют принятые ими в Беловежской Пуще документы… Простое перечисление этих договоренностей дает нам сумму тех факторов, которые и обеспечивали единство Советского Союза», — отмечает Сидоров.

В частности, статья 7 «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» предполагала «формирование и развитие» общего экономического пространства и синхронизации таможенной политики, то есть базовых для СССР принципов.

Экономист Сергей Глазьев (МГУ) в своей статье обращает внимание на интересную историческую параллель с событиями 1917 года:

«Сходство между ними прослеживается не только в масштабах демографических потерь и социально-экономических потрясений, но и в том, что действия революционеров в обоих случаях направлялись определенными идеологическими доктринами. Хотя по смыслу эти доктрины были противоположны, их объединяет утопичность составляющих их догм, последствия реализации которых оказались весьма далеки от ожидавшихся».

Также он указывает на то, что «за два с половиной десятилетия компрадорская олигархия вывезла из страны более триллиона долларов», что, как представляется, придает прошедшим реформам не только исторический, но и криминальный аспект.

А еще один экономист Владимир Маевский (РАН) пишет о последствиях реформ: «экономика России до сих пор страдает от недоразвитости гражданской обрабатывающей промышленности, ее сырьевая ориентация по сравнению с экономикой СССР усилилась, обострилась дифференциация по доходам».

Из других текстов в числе прочих хотелось бы выделить статьи Андрея Колганова (МГУ) «Проблемы советской экономики и программа радикальных рыночных реформ 1990-х гг.» и Александра Агеева (МИФИ) «Распад СССР: пять сценарных развилок и балансов».

Неутешительные итоги реформ. Хотя для многих либералов эти годы все равно остаются «святыми девяностыми».

Книга общедоступна онлайн.