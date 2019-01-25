2019 год — это Год театра в России. Логично в этот год ожидать реализации многих культурных проектов, в том числе и проектов инфраструктурных, направленных на создание всевозможных объектов культурного пользования: театров, дворцов культуры, музеев, галерей. Но в Перми все почему-то иначе.

Сергей Федотов ДК «Телта»

В этот раз власти Прикамья решили снести Дворец культуры «Телта», разговоры об этом начались около полугода назад. Сразу же в бюджете края нашлись ненужные 13 млн 500 тыс. рублей, которые чиновники готовы отдать тому герою, который согласится демонтировать культурное учреждение.

Красивое, недавно отремонтированное здание находится на берегу реки Камы, на которую открывается прекрасный вид, — отличное место для строительства, к примеру, фешенебельного отеля, в котором будут проживать не менее фешенебельные гости. Прекрасный способ заработать.

Возможно такой план вынашивают головы загадочных демиургов, решивших снести Дворец культуры, а может быть, у них мысли несколько иного характера, но в любом случае, что бы они там ни придумали, всё ведёт к уничтожению «Телты».

Цитата из м ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос

Снести ДК, оказывается не так просто, ведь нужны для этого хоть какие-то мало-мальские основания. Приходится их искать. Если ищешь, то всегда находишь: оказывается, здание, которое было построено всего лишь в 1977 году, внезапно стало аварийным.

Гениальная идея, осветившая разум уничтожителей, оказалась при детальном ее изучении несколько проблематичной. Если здание находится в аварийном состоянии, то значит, его кто-то довел до такого состояния? Что это — халатность или злой умысел? В любом случае дело подсудное. Но, видимо, тому, кто все это затеял, беспокоиться не о чем.

Итак, аварийное состояние. Но ведь это нужно как-то доказать? Чиновники, взявшие подряд на уничтожение Дворца культуры у неназванных небожителей, ссылаются на некие акты обследования, которые демонстрировать почему-то отказываются. Бывший директор «Телты» Павел Курносов подчеркивает, что этих актов в природе не существует.

«Этим летом, когда мы были в здании на съемках, с нами был человек из министерства имущества Пермского края. И когда мы спросили: «Где акт обследования?» — он поплыл. Акта никакого нет. Потом он сказал совсем дурацкую фразу: «Ну, тут кто-то из руководства провел визуальный осмотр», — отмечает Курносов.

Если нет документов, но здание снести все равно очень хочется, то можно устроить цирк, по всем законам жанра: с клоунадой. Пригласить уважаемых журналистов осмотреть Дворец культуры изнутри. При этом не пустить корреспондентов двух федеральных агентств ИА Красная Весна и ИА REGNUM, сославшись на отсутствие заявки. А пришедшим показать страшные картины разрухи и упадка.

О ужас! По стене ползет пугающая своим видом трещина, а вокруг обсыпается штукатурка. Что же делать в такой ситуации? Непременно сносить все здание к чертовой матери! Для полной убедительности специально приглашенный эксперт, захвативший с собой две конфетки, преподаст с их помощью урок строительной науки. Оказывается, конфетка была всего лишь одна — то, что впечатлительные журналисты могли принять за вторую конфетку, оказалось лишь фантиком. Так и мы, простые смертные, смотрим на фантик — Дворец культуры, не понимая, что внутри-то все разрушено.

Victor893 Обертка

Вот так, с помощью конфетной науки всему городу объяснили, почему нужно сносить здание, небольшая реконструкция которого может создать мощный очаг культуры в Перми, о развитии которой постоянно любят кричать наши правители.

Снимаю шляпу перед тем, кто догадался устроить этот цирк с конфетами, он знает толк в театрализованных представлениях. Ему не здание сносить надо, а проводить в нём регулярные представления.

А если серьёзно, то столь примитивная и оскорбительная манипуляция, направленная на оправдание самого настоящего преступления — уничтожения Дворца культуры, —давно не использовалась нашими многоуважаемыми политтехнологами. Господа, вы в очередной раз пробили дно.

Об аварийном состоянии здания можно судить лишь на основании комплексного экспертного заключения. Не отвалившуюся штукатурку и трещинки нужно демонстрировать общественности, а проводить тщательный анализ, исследовать состояние несущих конструкций. Желательно это делать, используя иные приборы, нежели те, которые использовались во время демонстрации, проведенной для пермских журналистов.

Конечно, здание находится не в самом лучшем состоянии, потому что до такого состояния оно доводилось годами. Находясь в суровых климатических условиях без отопления, оно доказало свою жизнеспособность, поэтому, кроме отвалившейся штукатурки и пары трещин, ничего критичного обнаружить не удалось. Конечно же дворцу необходим ремонт, но, как отмечает тот же Курносов, для реконструкции здания не нужны большие средства.

«Мы даже посчитали. За те 13 миллионов, за которые его собираются снести, мы его восстановим и будем постепенно делать всё лучше и лучше. Это кирпичное, многослойное здание. Оно соответствует всем требованиям учреждения культуры», — отметил бывший директор ДК «Телта».

Кстати сказать, о 13 миллионах. Как отмечают специалисты, этой суммы хватит лишь на то, чтобы снести только треть здания, может быть, кто-то сможет снести половину. Но денег явно недостаточно для полного его уничтожения, зато их хватит на первичную реконструкцию, но властям это не интересно.

Kremlin.ru Максим Решетников

А ведь губернатор Пермского края Максим Решетников не раз пытался рядиться в костюм культуртрегера, стать этаким покровителем культуры в регионе. Думаю, скандал со сносом дворца серьезно повредит его и без того подмоченной репутации.

Так кто же все-таки пытается снести культурное учреждение? Столь страшную тайну разгадать непросто. Пока известно одно — глаз на землю под «Телтой» положили большие начальники.

«Я выходил на влиятельных людей, например на сенатора от Пермского края Игоря Шубина, Светлану Левченко (исполнительный директор РОО «Пермское землячество»). Все говорят, что «небожитель» решил снести этот завод ликероводочный и хлебокомбинат. Здесь открывается очень красивый вид на Каму. Железную дорогу, которая идет вдоль Камы, губернатор уже распорядился снести. Значит, и это всё можно застроить», — отмечает Курносов.

Говоря о ликероводочном заводе и хлебокомбинате, бывший глава «Телты» имеет ввиду соседние с дворцом здания, очередь на уничтожение которых придёт вслед за культурным учреждением.

Короче говоря, все достаточно очевидно. Разговоры об аварийном состоянии сразу начинают казаться смехотворными, потому как становится понятно, что это лишь предлог для того, чтобы получить в своё распоряжение землю. Даже депутат не может никак повлиять на ситуацию.

«Игорь Шубин сказал мне, что это, конечно, всё неправильно, но «заказчик сказал». А заказчик между делом сказал — «хорошо бы отдать это под строительство домов». И он не настаивает, но все уже, как кролики удава, боятся», — добавляет бывший глава культурного учреждения.

Разумеется, кое-какая информация о том, кто желает снести ДК «Телта», имеется. Как отмечает Курносов, этим интересуется фирма «Талан», которая, по информации ИА Красная Весна, связывается с бывшим губернатором Прикамья Олегом Чиркуновым, администрацию которого прежде возглавлял нынешний губернатор Решетников.

«Просто сегодня фирма «Талан» положила глаз на эту территорию. И у них, видимо, план — снести ликероводочный завод и хлебокомбинат, расположенный рядом», — утверждает Курносов.

Вот и все, пазл, видимо, сложился. Великолепный Дворец культуры мог бы в Год театра стать отличной площадкой для чего угодно: здесь, к примеру, можно было бы открыть целый культурный центр, культурный кластер, как любят выражаться адепты «Культурной революции».

Мэри Кэссат. В театре. 1879

Но его приговорили к другой судьбе, «Телта» имела несчастье появиться на свет в одном из самых живописных мест Перми. Она была брошена на произвол судьбы и никто ей не интересовался, пока не родилась отличная идея, которую я описал выше.

Особым цинизмом в этой ситуации является тот факт, что снести дворец хотят именно в Год театра. Это не что иное как преступление. Нашим чиновникам давно пора уяснить, что культура — это не гигантские деревянные буквы, это не безголовые красные человечки, не жуки, копающиеся в навозной куче, и даже не обглоданные яблоки. Культура — это театры, музеи и галереи.

В Год театра реконструкция ДК «Телты» и создание на его базе точки культурного притяжения стали бы отличным подарком городу. Этот подарок жители Перми запомнили бы надолго. Надолго они запомнят и уничтожение Дворца культуры, которое станет черной меткой для любого политика, претендующего на позиции в Прикамье.