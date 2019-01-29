Добрый день, дорогие организаторы и участники! Спасибо за приглашение. Ввиду крайней ограниченности регламента, буду говорить тезисами.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра

Для начала — вот такая цитата.

В настоящее время мы сотрудничаем со всеми, кто может заставить все государства нашего мира забыть о загадочной силе, называемой суверенитетом. И мы постоянно отрицаем то, что делаем в действительности.

А. Дж. Тойнби

Из выступления в Копенгагене, 1931 г.

Арнольд Тойнби тридцать лет возглавлял «Chatham House» — Королевский институт международных отношений (КИМО), главный «мозговой центр» Запада. И уникальным образом соединял в себе качества глубочайшего академического ученого и опытного политического афериста, кукловода, на счету которого десятки, если не сотни разнообразных подрывных спецопераций. Он хорошо знал, о чем говорил.

Atyyahesir Арнольд Тойнби

Что такое глобализация, и как она соотносится с суверенитетом? Схематически это выглядит как сочетание двух феноменов. Первый феномен — геополитического происхождения и именуется «глокализация». Он обозначает эрозию и разрушение государств и суверенитетов с передачей государственных полномочий и прерогатив вверх — в глобальные и региональные (объединяющие несколько стран в пределах региона) структуры и вниз, в локальные — внутригосударственные регионы и муниципалитеты.

Второй феномен связан с цивилизационным фактором, это «фрагмеграция» — фрагментация идентичностей в сочетании с интеграцией экономик. Причем, фрагментируются любые идентичности — цивилизационные (религиозные и культурные), национальные, социальные, политические, идеологические. И фрагментируются для того, чтобы вычеркнуть из них любую самость, заменив ее экономикой, которую — привести к единому знаменателю, который — из западных пробирок.

Иначе говоря, цель глобализации — разрушить и разобрать до винтика, до атома все общности — от семьи до государства. Уничтожить все формы коллективного сознания, между собой их стравить, разобщить, организовав хаос войны всех против всех. И сидя наверху этой пирамиды, управлять противоречиями винтиков и атомов, потирая руки и подливая масла в огонь. Александр Зиновьев очень точно назвал эту модель мировой организации «глобальным человейником».

Кто осуществляет глобализацию?

Единственный способ воплотить в жизнь стандарт единого мира — это глобалистская фаза развития одной из мощных цивилизаций. Если североамериканская цивилизация станет открыто империалистической и решит создать конфедеративную империю американского типа во всем мире, то этот стандарт может просуществовать в течение всей экспансионистской фазы ее развития.

Это — американский исследователь Николас Хаггер. Видите, о чем идет речь? О «глобалистской фазе» цивилизационного развития, она же — «экспансионистская». Хаггер здесь прав в главном, в том, что глобализм — это определенная фаза развития определенной цивилизации. Заблуждается он в другом: нет никакой «североамериканской» цивилизации, а есть западная. И ее бывшие христианские континентальные центры сегодня контролируются оккультной, масонско-протестантской, островной англосаксонской периферией.

В принципе, глобализацию можно осуществить на основе любой идеологии. «Мировая революция» — тоже форма глобализации. В феврале 1965 года Эрнесто Че Гевара в своей знаменитой алжирской речи призвал к социалистической глобализации. Но реально глобализационные ресурсы есть только у капиталистического Запада. Даже «мировую революцию» он адаптировал к своим проектным задачам, переоформив ее из троцкизма в неоконсерватизм в виде «глобальной демократической революции». Она же «арабская весна».

…В течение десяти лет мы намерены создать зону свободной торговли между США и Ближним Востоком. …До тех пор, пока Ближний Восток остается местом, где свобода не процветает, он будет оставаться местом стагнации, недовольства и насилия, готовых для экспорта. …Глобальная демократическая революция — это огромное и трудное предприятие, но оно стоит наших усилий и наших жертв потому, что мы знаем, что поставлено на карту.

Неудача иракской демократии ободрит террористов по всему миру, повысит опасность для американского народа и лишит надежд миллионы людей этого региона. Иракская демократия победит — и эта победа пошлет весть от Дамаска до Тегерана в том, что свобода может быть будущим каждой нации. Создание свободного Ирака в самом сердце Среднего Востока станет поворотным пунктом для глобальной демократической революции.

Дж. Буш-младший

Из выступления в Национальном фонде поддержки демократии (NED),

6 ноября 2003 г.

Telfair Brown Джордж Буш младший

В этой цитате красками «играет» каждое слово. Пятнадцать лет назад сказано про Дамаск и Тегеран. И что мы наблюдаем сегодня? Меняются времена, президенты, правящие партии. Стратегия — не меняется. Это — верный признак наличия концептуальных центров, которые осуществляют руководство процессом из десятилетия в десятилетие. А на самом деле — из столетия в столетие.

К сведению: базовый принцип «теневого», концептуального управления — это «две руки, управляемые одной головой». В практической политике это двухпартийные системы Запада. Помните Карла Маркса? Буржуазная олигархия управляет, перебрасывая власть из одной руки в другую и обратно. Маркс этот принцип олигархической власти понял и описал еще в середине XIX века.

А двухпартийность, в свою очередь, — видимое отражение либерально-социалистического (или леволиберального) консенсуса. Правый фланг этих систем управляется Либеральным интернационалом, левый — Социнтерном. Штаб-квартиры обоих — в Лондоне. Как говорится, вопросы есть? Или появляется, наконец, понимание, что предвыборная борьба на Западе — это шоу «нанайских мальчиков»?

Если же уточнить, откуда взялась идея этого «леволиберального» консенсуса, то ответ найдем в весьма информированных, причем открытых, масонских источниках. Двухпартийность — это принцип партнерства в буржуазной конкуренции. Кстати, центром регулярного масонства тот же Лондон является с 1717 года, с образования Великой Лондонской ложи (нынешней Великой ложи Англии). Связь масонства с британской монархией установлена еще в 1583 году. С 1689 года, с воцарения протестантской Оранско-Нассауской династии, монарх подчиняет себе Англиканскую церковь.

Особо подчеркну буржуазную принадлежность этой модели. Она связывает капитализм с протестантизмом и масонством. Англиканский символ веры — это смесь протестантизма с католицизмом; таким образом «подобрались» к Ватикану, внутри которого на этой экуменической платформе стоят иезуиты. И не случайно они там ныне оказались у власти. Сегодня масонская и, следовательно, антихристианская уния Запада олицетворяется Всемирным советом церквей (ВСЦ) с его Экуменической хартией (2001 г.) и решениями II Ватиканского собора (1962−1965 гг.), который сформировал платформу «иудео-христианства» как основы экуменической «новой мировой религии».

TravelCoffeeBook Ватикан

Теперь вернемся в XIX век, в викторианскую эпоху, с которой берет отсчет идея распространения британского парламентско-монархического устройства на весь мир.

…Заселение британскими колонистами всей Африки, Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипр и Крит, всей Южной Америки, островов Тихого океана, всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и Японии и возвращение Соединенных Штатов Америки в Британскую империю… Создание всемирной империи с глобальным имперским парламентом.

Это Сесил Джон Родс, основатель Родезии и алмазной монополии «De Beers», инициатор англо-бурской войны. Ученик Бенджамина Дизраэли — первого премьер-министра, который совместил протестантсткую конфессиональную принадлежность с иудейским происхождением, а также Лайонеля Ротшильда — предводителя третьего поколения британской ветви этой династии, первого религиозного иудея, удостоенного аристократического титула пэра и кресла в палате лордов. «Возвращение США в Британскую империю», о котором говорил Родс, — разумеется, иносказательное. Именно это и было проделано с созданием Федеральной резервной системы (ФРС), дальше увидим, что это означало.

Параллельно запускается процесс европейской интеграции. В соответствии с принципом «двух рук, управляемых одной головой», выдвигаются два проекта: Панъевропа, австрийского дипломата, графа и масона Рихарда Куденхова-Калерги; и нацистский, квазимасонский (в 1932 г., еще до прихода к власти, нацисты открыли музей масонства в сакральном для них Нюрнберге, а в 1935 г. запретили ложи, заставив их членов вступать в СС).

Но и в самом нацизме — такое же раздвоение: расовому проекту Гитлера-Розенберга противопоставлен эсэсовский космополитический проект. Коммуникация космополитизма СС с Ватиканом и через него с экуменическими центрами Запада после войны производилась через режим Франко, папский орден «Opus Dei» и альянс Ватикана с Вашингтоном в Латинской Америке, куда убежали нацистские преступники. Сегодняшний Европейский союз — калька с эсэсовского проекта.

Германия ведет эту войну ради создания Европейской конфедерации как ассоциативного и социалистического сообщества народов Европы. …Отказ от всякой претензии на немецкое господство вне естественных этнических границ расселения немецкого народа. …Создание Соединенных Государств Европы на основе равенства прав всех вошедших в них народов. Подчинение всех национальных точек зрения этой великой общей цели.

Из документа Верховного командования СС «Идея мира для Европы 1944/1945»

(«Die europäische Friedensidee 1944/1945»)

Существование этого плана с передачей его Гиммлером в марте 1945 года — кому бы вы думали? — Шарлю де Голлю (!) подтвердил в советском плену обергруппенфюрер СС Рихард Гильдебрандт. Именно де Голль, которого французский историк Анри де Кериллис назвал «нацистом, принявшим сторону победителей», стоял у истоков франко-германской оси европейской интеграции.

Bundesarchiv Шарль де Голь

Как осуществляется глобализация? Представим себе земной шар, с одной стороны поделенный на государства с их границами и вертикалями иерархий, у каждого своей, а с другой, опоясанный горизонталями глобальных трансграничных связей. Вертикали обеспечивают суверенитет, горизонтали — размывают и подрывают его, проникая сквозь границы и вовлекая внутренние элементы во внешние процессы в обход вертикалей и иерархий. В этом весь смысл так называемого «гражданского общества». Которое не есть «общество граждан», как нам внушают, а есть совокупность членов НКО и НПО, находящихся на содержании определенных олигархических фондов.

По горизонталям эти НКО и НПО управляются внешними центрами, которые расположены на Западе или в зависимых странах. И такие внешние центры сами образуют иерархию, влияние которой распространяется по горизонталям, которые этими центрами контролируются. А мы потом удивляемся, почему по американским законам в третьих странах так запросто хватают, вывозят в США, судят и сажают наших сограждан? Вот поэтому.

禁书 网 За решёткой.

Единственный способ это влияние исключить — перекрыть и оборвать горизонтали на своих границах, не пустив по ним влияние внутрь своей страны. То есть закрыться от пресловутого «открытого общества». В том числе, ограничить пресловутую «свободу выезда», которая и так существует не для всех, а только для тех, у кого есть деньги.

Начинаем подходить к главному. Против кого направлена глобализация?

Есть проектная теория, которой в свое время я посвятил докторскую диссертацию. Суть ее в том, что каждая крупная цивилизации в процессе своего развития формирует цивилизационный проект, в основе которого находится цивилизационная идея, тесно связанная с традиционной религией и проявляющая себя в ценностях. У каждой такой цивилизации духовные ценности свои; именно поэтому глобалистская демагогия пытается их порвать, заменив утилитарными, насквозь материальными, так называемыми «общечеловеческими ценностями».

Самые крупные цивилизации, сохраняющиеся столетиями, в своем развитии переходят от проекта к проекту, образуя цепочки проектов — проектные преемственности. И эти цепочки между собой находятся в состоянии непрерывной даже не конкуренции, а борьбы за выживание. До таких «цепочек» доросли только две цивилизации — Запад и Россия. И именно их противостояние является главным содержанием всей всемирной истории второй половины второго тысячелетия. Каждая из этих двух цепочек прошла через проектную «реинкарнацию» трижды, выдвинув по четыре проекта:

— Запад: от католического (латинского) к капиталистическому (протестантскому), далее к либеральному (империалистическому) и от него к западному (англосаксонскому);

— Россия: от Киевской к Московской Руси, далее к Российской Империи. И от нее — минуя безвременье «Временного правительства» — к СССР, великому Красному проекту.

Итак, «новый мировой порядок», он же — глобализация, он же — глобальный фашизм, космополитический, лишенный цивилизационной, национальной и даже этнической окраски, это с точки зрения как научной методологии, так и практической политики — пятый проект западной преемственности.

Россия на него пока не ответила потому, что наши элиты после распада СССР решили завершить свою тысячелетнюю (!) цепочку и стать частью Запада. К этому шли четверть века, и вот теперь выясняется, что оказались на распутье. В Запад не пускают — только через ликвидацию страны. Кое-кто, точнее многие, — давайте без иллюзий, к этому готовы. Но не уверены, что их, извините, не «кинут». А своего проекта, что только и может стать альтернативой, — нет. Хотя это им кажется, что нет, на самом деле он есть.

А теперь самое главное. Пять тезисов — попрошу очень внимательно:

Первый: Первую мировую войну развязали вскоре после создания ФРС. Взяв под контроль мировые финансы, мировая олигархическая буржуазия пошла за мировой властью. То есть запустила глобализацию.

Второй: войну развязали для развала Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Зачем? Чтобы власть монархических династий отнять у государств, отделив их от монархического принципа. И вручить этот принцип вместе с властью олигархам — бизнес-династиям и бизнес-кланам. Без этого глобализация была невозможна. А политическая демократия с ее выборными марионетками лишь прикрывает эту махинацию, и делает это уже более ста лет.

Третий тезис: Великий Октябрь — именно он — эти планы похоронил, поэтому США не ратифицировали Версальский мир (договор) и не вступили в Лигу Наций, которую сами же и создавали. Поскольку тем самым была перечеркнута победа Запада в Первой мировой войне, то был взят курс на новую — Вторую мировую войну.

Четвертый: Октябрьская революция, таким образом, ознаменовала провал глобализации №1. Сыграв с нашей страной «вничью» и Вторую мировую войну (расчет делался на взаимную ликвидацию Германии и СССР, и советские войска в центре Европы никто не ждал), Запад развязал «холодную войну» для того, чтобы все-таки запустить проект глобализации №2, который сегодня реализуется только потому, что устранено препятствие в лице СССР. И только воссоздание Советского Союза его может остановить.

И пятый тезис. В основу объединения Запада против СССР в «холодной войне» была положена интеграция в коллективный Запад нацистских структур, которые изначально из него и вышли. Как мы убедились, Третий рейх с его «новым порядком» — лишь «пилотный» проект, «генеральная репетиция» «нового мирового порядка». Так что глобальный фашизм, установление которого является конечной целью глобализации №2, — это крайняя, глобалистская степень злокачественной мутации капитализма. Вот подтверждение:

Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное… Ни один народ по своим государственным и политическим качествам… не пригоден… к тому, чтобы владеть империей… С 1920 года я со всем упорством… пытался вызвать национальное движение в пользу… союза между Германией и Англией… Двум германским нациям следовало бы стать друзьями уже под воздействием одного только природного инстинкта… Только у меня, подобно англичанам, хватит жестокости, чтобы добиться цели… Наша цель — не Данциг. Наша цель — расширение жизненного пространства на Востоке. И это пространство… должно стать «германской Индией»…

Гитлер

Цитата из х∕ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Новый «порядок»

Все, что мы наблюдаем сегодня, — это всплытие пролежавшей на дне более 70-ти лет нацистской подводной лодки. Остановить эту тенденцию способно только такое же всплытие советской подводной лодки. В этом — вся суть и весь смысл развернувшейся сегодня борьбы — внешней и внутриполитической. Поэтому тот натурально густопсовый, лживый и позорный антикоммунизм, которым шипят и брызгают сегодня многие, в том числе официальные, государственные СМИ, мягко говоря, выдает стремление определенных кругов сдать страну и ликвидировать ее в угоду западным «партнерам».

Россия и мир вступают в «момент истины», от нас с вами зависит, каким будет из него выход.

Благодарю за внимание.