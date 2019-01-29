О Блокаде Ленинграда вновь спорили. И вновь гадко. Втюхивали то, чего постесняться стоило бы. Если, конечно, не за деньги. Впрочем, и это не оправдание. Но вот если от полноты чувств, от веры в глупость повторять снова и снова, что окончание Блокады Ленинграда — не праздник, отмечать его никак нельзя и, главное, надо было сдать город — то это как вообще?

Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокады

Кажется вдвойне диким, потому что аргументация, использующаяся для подобной мерзости — нулевая, абсурдная. Нужно было сдать город, чтобы сохранить жизни? Тогда вопрос — кому сдать? Нацистам? Это они бы жизни сохранили? Вроде бы не записывались на курсы милосердия. Наоборот — существовала вполне чёткая директива Гитлера о том, что город должен быть зачищен. Других вариантов не было и быть не могло. Особенно, если речь шла о Ленинграде.

Я в своё время был в Хацуни, это в Брянской области. У данного мемориала есть нечто общее с Хатынью (там я был тоже). В музее Хацуни хранится документ — воспоминания нациста. Тот рассказывает, почему он и такие, как он, убили более 60 детей. Аргумент — они остались без родителей, а потому жизнь их не виделась целесообразной. Спокойно нацист рассказывает о том, как истребил сначала родителей, а после детей, потому что те остались без матерей и отцов. Железная сатанинская логика.

Не знаю, возможно, если бы те, кто сегодня разглагольствует о сдаче Ленинграда врагу, побывали бы в Хацуни, Хатыни, на Мамаевом кургане, они бы не размышляли так. А, может, и не подействовало бы на них. Кто знает. Ведь крокодилу нельзя объяснить, почему нельзя пожирать других. Но фактически: если и был шанс у блокадников Ленинграда выжить, то лишь в блокаде, а не после сдачи города. Многие, слишком многие погибли. Это великая скорбь, великая боль. Но тем гаже использовать её как лживый и подлый инструмент для того, чтобы продвигать мерзкие и нечистые идеи.

И вот нам говорят: нельзя праздновать, это кощунство, это неправильно. Праздновать можно и нужно. По одной простой причине — в память о тех, кто ушёл, и о тех, кто выжил. Многие погибли, как и на всей Великой Отечественной войне. Но ведь были и те, кто выстоял, победил, разбил врага. Так почему нужно забыть о них? Чем стало для этих людей окончание Блокады? Скорбью? Печалью? Или они, наконец, высвободились из ада? Да, они рыдали, но точно не от того, что хотели оставаться там впредь.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции Свеча памяти, приуроченной к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, возлагают цветы к памятному знаку

Важнее же дискутировать не о том, стоит ли праздновать окончание Блокады, а о том, как праздновать. Если пышно, победоносно, это более чем неуместно. А вот если с уважением, со слезами на глазах, с пониманием, а не так чтоб ленточки в грязь, то это — правильный вариант. А все те, кто говорит, что Блокада Ленинграда — это только скорбь, и город надо было сдать — либо глупцы, либо предатели. Не знаю даже, что хуже. Заявляя подобное, они плюют в могилы и выживших, и ушедших. Обесценивают их подвиг и преуменьшают их страдания. Стыдно, что происходит это в стране-победителе.

Мы выиграли Великую Отечественную войну, отдав 27 миллионов жизней, но спустя 46 лет потерпели фиаско, крах. И дело тут не только в утрате единого государства, но главное — в потере самоидентификации. Ещё через время, инфицированные вирусом коллективного покаяния, некоторые из нас пришли к тому, что это была и не победа вовсе, а нечто сродни поражению, и Красную армию поставили на одну доску с вермахтом. Советское руководство будто предвидело это: «В истории есть примеры того, как победители лишались плодов своей победы. Вести дела так, чтобы обеспечить эти плоды, и работать ради этой цели — это зависит от нас». Что ж, либо мы работали плохо, либо они работали сильно лучше нас.

Поэтому не стоит удивляться тому, что какая-то журналистка из какой-то немецкой газеты учит нас, как правильно вспоминать день окончания Блокады. Не стоит удивляться тому, что гигантские маховики лживой пропаганды вращаются на полную мощность, отсекая Советский Союз от победы. Хуже — приравнивают его к нацистской Германии. И ещё хуже — советское в таком контексте означает русское. Вот до чего договорились: русский равен немцу-нацисту, но тот вроде покаялся, а мы нет. Мерзкая, подлая логика, но объяснимая — идёт тотальная война.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герб Советского Союза

И в том, что большая часть мира вычеркнула нас из истории как страну-победителя, безусловно, есть и наша вина. Мы совсем не сильны на полях идеологических сражений. Однако, даже несмотря на это, как некоторые из нас могли признать жуткую ложь о своих соотечественниках? Почему с такой охотой они готовы разбивать лбы, каясь и каясь за не свои грехи? Почему рваная роба проигравшего им милее парадного мундира победителя? Что это — червоточина человека, части общества? Или своего рода вирус? На эти вопросы нам предстоит ответить.

То же, что есть сейчас, к сожалению, не работает. Хотя делаем, казалось бы, всё по лекалам. Пусть и с отставанием. Но фильмы вроде Т-34 надо было снимать не сейчас, а в 90-х и не так, а мудрее, тоньше. Пока же всё это — размышления на лестнице, когда главное сказано, а ответить уже нет возможности, да и сил уже толком нет.

Меж тем принимать полноту истории, конечно, надо, но удивительным образом одни из нас концентрируются на грохочущем победном марше, а другие — на тотальном упадничестве, что, на самом деле, одинаково деструктивно. Впрочем, надеюсь, шанс выправить смысловой крен ещё есть. Но для начала мы должны понять: от чего вдруг столь охотно принимаем чужую лживую логику? Почему боимся жить своими победами, своим разумом и, главное, своими мечтами? Это вопрос и для каждого человека в отдельности, и для государства в целом. Вопрос фундаментальный, ответ на который позволит пережить блокаду здравого смысла, справедливости, правды и собственной — русской — мечты. Блокаду после Блокады.