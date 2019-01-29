Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (CBA) задержали Бартоломея Мишевича, бывшего пресс-секретаря министерства национальной обороны Польши и протеже экс-министра национальной обороны Антония Мачеревича, сообщает Kurier Poranny (Белосток). Помимо него, арестованы еще пять человек. «Это связано с расследованием о причинении ущерба компании «Польская группа вооружений» (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) посредством заключения фиктивных контрактов на обучение и организацию выставок-ярмарок оборонной промышленности», — пояснил Анджей Дубель из районной прокуратуры Тарнобжега. Сотрудники ЦБА также провели обыски в более чем 30 местах.

Правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) ждет скандал, передает Głos Wielkopolski (Познань). Утром 28 января оппозиционное издание Gazeta Wyborcza анонсировало цикл публикаций, которые состоят из тайно записанных разговоров главы PiS Ярослава Качиньского. Речь идет об инвестициях связанной с правящей партией компании Srebrna, которая планировала построить две башни высотой 190 метров — Srebrna Tower и K-Tower. В них должны были разместиться гостиница, офисные помещения и институт имени Леха Качиньского. Инвестиции планировал привлечь Джеральд Биргфельнер, дальний родственник Ярослава Качиньского. Также на записях можно услышать голоса двоюродного брата председателя «Права и Справедливости» Гжегожа Томашевского, который говорит: «Если мы не победим на выборах, то не сможем построить небоскреб в Варшаве». Биргфельнер по завершении работ должен был получить 3%. Однако когда проект был остановлен, Srebrna отказалась платить австрийцу. Пресс-секретарь PiS Беата Мазурек назвала газетную публикацию «псевдооткровениями». Что станет известно еще и окажется ли это «политической бомбой», скоро узнаем, констатирует издание.

«Вместо бомбы пистон», — так отреагировал депутат Сейма Польши Збигнев Кузьмюк, представляющий правящую партию, на статью о «лентах Качиньского», информирует Radio Szczecin (Щецин). Объясняя слова председателя PiS о перспективе выплат компенсаций австрийскому бизнесмену, депутат говорит: «Ярослав Качиньский последовательно говорит, что это невозможно сделать. Если есть документы и счета, он предложит Srebrna удовлетворить обязательства. Более того, он называет решение, который будет лучшим в данном случае — это обращение в суд». Как подчеркнул Кузьмюк, перед нами предстает новый образ главы «Права и Справедливости» — вместо оторванного от жизни политика, который не умеет считать, перед поляками предстает умелый юрист, хорошо разбирающийся в экономических реалиях.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Фермеры, как и обещали, в рамках «Крестьянского восстания — 2019» заблокировали в понедельник, 28 января, дороги по всей стране, пишет Gazeta Współczesna (Белосток). В Подляшье национальную трассу («восьмерку») около 40 фермеров начали блокировать на перекрестке с воеводской дорогой 671. Со стороны города Августов уже большая пробка. В связи с акцией протеста на «восьмерке» полиция организовала объезды для легковых автомобилей по местным дорогах. За что они борются? За лучшее будущее для польского сельского хозяйства и против мифа о процветании этой важной отрасли экономики. «Затраты на производство растут из месяца в месяц. А цены на наши товары несколько лет не двигались вверх. Мало того, они постоянно падают. В нашей стране нет уважения к фермерам. Кажется, не все помнят, что мы их кормильцы. Закупочные цены на молоко ниже предела рентабельности. Подобные примеры можно приводить без конца», — говорится в заявлении фермеров. Они утверждают, что их мнение не принимается во внимание и что государство не защищает их: «Между нами и потребителями растет барьер. Мы производим еду за гроши, потребители платят за нее очень дорого. Мы хотим, чтобы наша продукция маркировалась польским флагом. Тогда потребители, делая покупки, поддерживали бы отечественное производство, а не импортные товары». Фермеры предлагают такие способы субсидировать польское сельское хозяйство: например, вместо выплат им направлять эти средства пекарням, чтобы те могли покупать более дорогую местную муку, а не более дешевую, которую мелят из зерна происхождением из-за восточной границы.

Европейская комиссия намерена изучить экологическое заключение, которое разрешило вести работы на Балтийской (Вислинской) косе, рассказывает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Соответствующее письмо было направлено в министерство морской экономики и внутреннего судоходства (MGMiŻŚ). В нем Еврокомиссия ссылается на обязательства, принятые в 2013 и 2015 годах предыдущим правительством «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии (PO-PSL). ЕК просит власти приостановить работы в районе косы, пока чиновники Евросоюза не ознакомятся с ответом. 14 января MGMiŻŚ написало в Европейскую комиссию, изложив «научные выводы, в том числе из экологического отчета, и аргументы геополитического характера». Министерство заявляет, что перекопка Балтийской косы позволит восстановить ранее имевшие место быть «параметры» порта в Эльблонге, а также указывает, что это «будет в значительной степени способствовать укреплению безопасности и обороны страны».

Mariusz0005 Морской порт. Эльблонг

Портал Wochenblatt (Ополе) поинтересовался у профессора Университета SWPS во Вроцлаве Томаша Гжыба, насколько сегодня популярен немецкий язык в Силезии. Дело в том, что после 1945 года его нельзя было использовать в этом регионе под страхом наказания. Однако в настоящее время многие города развивают сотрудничество с городами-партнерами в Германии, немецкие инвесторы открывают компании в Силезии, зная, что здесь они найдут сотрудников, говорящих по-немецки. По словам профессора, «запретный плод» оказался настолько сладок, что теперь знания немецкого языка в Силезии самые лучшие. Тем не менее, продолжает издание, многие люди могли бы разговаривать на улице по-немецки, но они этого не делают. Некоторые родители забирают своего ребенка из профильных школьных классов. Можно ли сказать, что в нынешней политической ситуации в Польше глубоко спрятанный страх, препятствующий использовать немецкий язык, может снова проснуться? Нет, говорит Гжыб, я думаю, что немецкое меньшинство в последние годы пришло к убеждению, что «нам больше не нужно стыдиться». То, что люди не говорят по-немецки на улицах, связано другим — с прагматикой, удобством, потому что большинство говорит по-польски в магазинах, учреждениях, а также ленью его учить. Немецкий язык не запрещен, поэтому он уже не так привлекателен.

Жители немецкого города Гёрлиц, лежащего у польской границы, покидают его, пишет Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Власти в ответ соблазняют поляков переехать к ним жить. Только в декабре прошлого года население Гёрлица сократилось еще на 25 человек. Приезжих встречают совершенно пустынные здания, что производит довольно удручающее впечатление. После 1990 года, как и из многих других городов Восточной Германии, жители отсюда эмигрировали на запад в поисках лучшей жизни, лучшей работы, больших денег и возможностей. За 30 лет число горожан сократилось вдвое. Взамен приехали афганцы, иракцы, румыны, албанцы, косовары и русские. А также поляки — их почти четыре тысячи человек, 63% от всех иностранцев. Поляков в первую очередь привлекает низкая стоимость аренды жилья. Двухкомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров можно снять от 295 евро. А купить примерно за 14 тысяч евро. Кроме того, власти предлагают бонусы. Во-первых, коммунальные квартиры с отличным ремонтом. При подписании договора аренды на срок не менее 18 месяцев с поставщиком электроэнергии арендаторы освобождаются от выплат на три месяца. На это же время выдается бесплатный проездной на общественный транспорт. Многие поляки, работающие в Германии, решили переехать в Гёрлиц из-за его близости к границе.

Goerlitzinformation Гёрлиц

Более 2 тысяч посетителей наблюдали в минувшие выходные за реконструкцией, которая повторяла события последних дней января 1945 года, когда красноармейцы в нескольких местах разрушили форты Менджижецкого укрепрайона, сообщает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Постановка атаки проходила на площадке бункера 717, который в конце Второй мировой войны был одной из боевых точек укрепрайона. Сейчас оттуда начинается подземный туристический маршрут, который является самой большой достопримечательностью Музея укрепрайона и летучих мышей. Ежегодно его посещают десятки тысяч человек со всего мира. Сценарий штурма разработал Михал Матушевский из группы исторической реконструкции «3-й бастион Грольман». Появлению красноармейцев предшествовала колонна немецких мирных жителей, бежавших от Советской армии. Немецкие солдаты пропустили женщин с детьми, а мужчин и мародеров отправили в окопы. Немцы отбили первую атаку красноармейцев. Следующей предшествовал обстрел советской артиллерии, а пехоту усилил танк Т-34. У защитников не было противотанкового оружия, а пулеметы и гранаты не могли пробить броню советской машины. Вот почему они под конец уступили россиянам. Воины Красной армии вошла в форты и замахали красными флагами в знак победы. Всего в реконструкции приняли участие 180 реконструкторов из более чем 20 групп со всей Польши.

Иран спас поляков во время Второй мировой войны, а в Польше сейчас — «антииранский цирк». Такие слова, отмечает на страницах портала Express Bydgoski (Быдгощ) путешественник Кшиштоф Блажейевский, недавно произнесли в Тегеране, сославшись на конференцию о ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, в Иране, которую Польша и США собираются провести в середине февраля в Варшаве. Никто не любит, когда его кто-либо попрекает чем-либо. Но, может быть, стоит внимательно рассмотреть процитированные слова и их последствия? Путешественник напоминает, как в мае 1942 года на южном берегу Каспийского моря собрались поляки, которые выезжали из СССР. «Я нахожусь в Энзели спустя более 70 лет после прибытия сюда польских беженцев, — Блажейевский. — Польское кладбище? «Конечно!» — отвечает первый же прохожий и показывает путь». Воротами некрополя закрыты, но другой прохожий звонит тут же кому-то. Вскоре к воротам подходит молодой человек с ключом. Его зовут Рашидом, он присматривает за кладбищем, содержание которого оплачивает местная община. В течение многих лет оно было общим христианским кладбищем, единственным в этом районе, но с 1942 года с отдельной польской частью. В Энзели навсегда остались 639 поляков. Почти половина могил — детские могилы. «Я смотрю с берега Каспийского моря на Энзели, — делится впечатлениями польский путешественник. — И пытаюсь представить бывших ссыльных, которые смотрят на этот город как на землю обетованную. И ряд палаток. Внезапно на песчаном пляже появляется всадник на лошади. Он медленно бредет по берегу, что создает иррациональное впечатление в совершенно пустом пространстве».