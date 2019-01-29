Они вновь отличились. И будут делать это снова и вновь. Наши чиновники. Они ведь отличники. Точнее — отличники наоборот.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах. 1862

Елена Писарева, спикер Новгородской думы, заявила: «Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Именно так — «чётко должны понимать». Вот только, к сожалению, не поняли ни журналисты, ни электорат, ни сама Писарева, начавшая оправдываться за данное высказывание. Мол, не так меня поняли.

Размышляла она, к слову, о механизмах, которые позволили бы молодым семьям ощутить финансовую поддержку государства. Но после 30 лет женщине, по Писаревой, это оказывается и не надо вовсе. Чётко разграничила спикер по возрасту — такая себе дискриминация.

Стандартная история для чиновников: как только они ляпнут что-нибудь такое-этакое, а информационная шумиха разнесёт данный абсурд или гадость по российским весям, — так сразу начинаются оправдания. Не виноватая я — оболгали меня, извратили слова. И Глацких с её «государство вас рожать не просило», и Соколова с её «макарошками» собственной апологетикой занимались именно в таком ключе.

Возможно, к каждому чиновнику стоит приставить специально обученного человека, который будет переводить их чиновничий язык на наш, народный, русский. Господин или госпожа из Клинцов или из Подмосковья ляпнут очередную глупость, а переводчик тут же вступает в дело: так, стойте, вы неправильно поняли — на самом деле он имел в виду то-то и то-то… И всем хорошо, и всем комфортно. Никаких скандалов. А то их в последнее время стало неприлично много.

Меня тут спросили на днях: «Почему мы раньше реже слышали о чем-то подобном? Чиновники были лучше? Или сейчас действует заказ?» Есть даже люди, всерьёз полагающие, что так пытаются расшатать фундамент действующей власти. Заговоры, кругом заговоры! На самом деле это всё, может, и так, но есть и другие причины.

Первая из них — глупость. Причём на всех уровнях. Можно, конечно, крикнуть, что нет, это просто люди в кабинетах — такие вот бестолковые, а так-то всё хорошо. Но, к сожалению, глупости повсюду стало критически много — и в школах, и в семьях, и в СМИ, и в высокопоставленных кабинетах. Одни разучились думать, другие этого никогда и не умели и к тому не стремятся.

Матрица современного мира не подразумевает разума и интеллектуального багажа в качестве обязательных условий для достижения успеха. Гораздо полезнее и эффективнее — ушлость, беспринципность, жестокость. Оно, собственно, всегда так было, но в последние времена стало уж совсем неприлично-выпуклым.

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

Наглость же, как писал гениальный австрийский самоубийца, есть лучшая компенсация отсутствия ума. И мы встречаемся с ней повсеместно — и в общественном транспорте, и магазинах, да где угодно. В том числе и в чиновничьих кабинетах. Последняя секретарша ведёт себя так, словно ты туземец, пытающийся попасть на приём к генерал-губернатору острова. Что уж говорить о чинах высших.

И это, собственно, причина вторая — кастовость нашего общества. А чиновники — это каста высшая. Потому с остальными она общается, что называется, через губу. Благо, что у многих дам в кабинетах губы «правильные» — с филлерами и прочими косметологическими достижениями.

Тут опять же понимать надо, что злокозненный чиновник — это не каждый встречный-поперечный в кабинетах администраций. Там, наоборот, хватает тех, кто зарабатывает сколиоз, близорукость и геморрой, горбатясь у компьютера за честно причитающиеся 20 тысяч, — и на любителя Монако и Ниццы совсем не тянет. И честные есть, и порядочные, и ответственные, и идейные. Но кто вам о них расскажет?

Беда в том, что кастовая система работает как фильтрующий механизм и отбирает наверх преимущественно «благонадёжных», тех, кто будет верен идее, а её мы и знаем. Толковые, а главное — человечные в этом проекте новой вавилонской башни совершенно не нужны. Впрочем, желающих-то в неё засесть — предостаточно. Ну, чего скрывать-то? Вот выписали в Хакасии сумасшедшие премии подчинённым, а кто бы из простых смертных от них отказался? Много ли бы таких насчиталось?

Я на этот счёт всегда вспоминаю фильм «Дурак» Юрия Быкова. Посмотрите, если кто не видел. И его «Завод», который скоро выйдет, тоже обязательно посмотрите. Так вот, в «Дураке» на сходке у мэра Галагановой вся порочная связанность в тугой узел системы чудесно показана. Но забивает-то «дурака», парня идейного и порядочного, отец которого с завода ни болта, ни гайки не вынес, — забивает его толпа. Тех, кого он спасти хотел. А так приключилось. Трагически. Это система, однако.

Так что, безусловно, есть трудности перевода с чиновничьего. Белая кость плохо понимает чёрную. А чиновники, наступающие на мины общественного резонанса, насколько глупы, настолько и берега потеряли, что ляпали, ляпают и ляпать будут человеконенавистнические несуразицы и хамские выпады. Они иначе не могут. И это раздувать станут, потому что о нормальных чиновниках, коих тоже, на самом деле, в достатке, говорить невыгодно. Оттого народ возмущаться станет и злиться, но — есть риск, что в итоге привыкнет. И тогда никакого перевода уже не понадобится. Все начнут говорить на одном, общепонятном языке — чиновничьем.