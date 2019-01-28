Не скрою, мое отношение к главному рупору Кремля на «зарубеж» агентству Russia Today (RT) до последнего времени было, скажем так, нейтральным, а в чем-то даже позитивным. Не раз давал интервью его корреспондентам, которые без искажений шли «в эфир» на весь мир. Получал отклики на свои выступления из Японии, как положительные, так и отрицательные, что считаю нормальным. Ибо Япония и ее народ — не однородная масса, слепо следующая проамериканскому правительству, в настоящее время возглавляемому неизменно улыбающимся в экранах российского телевидения, а в своей стране и за рубежом окрещенным «ястребом» премьер-министром Синдзо Абэ, поставившим целью вновь возродить Страну восходящего солнца в качестве военной державы.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Kremlin.ru Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Однако сегодняшняя депеша из Токио заставила меня усомниться в объективности RT, когда ее корреспондент Софико Шеварднадзе поведала нашим людям о намерениях Абэ в отношении наших дальневосточных земель не со слов объективного японского политолога, каких в этой стране немало, а избрав в собеседники одиозного бывшего дипломата, скрывавшегося от японского правосудия за рубежом Кадзухико Того, кстати, внука осужденного на длительный тюремный срок военного преступника, бывшего министра иностранных дел в милитаристской Японии Сигэнори Того.

Возглавлявший в начале 2000-х годов департамент японского МИД Того входил в неформальную группу японских и российских дипломатов, которые главным образом из карьеристских соображений стремились путем сдачи российских Курильских остров «оставить свои имена в истории». Вот что писал об этих деятелях известный отечественный японовед ныне покойный профессор Игорь Латышев:

«…С российской стороны это были мидовцы — инициаторы поисков «компромисса» с Японией в лице посла в Токио А. Панова и его окружения, а с японской стороны сторонники Судзуки (японский политикан, осужденный впоследствии к тюремному заключению за коррупцию, связанной с оказанием «гуманитарной помощи» жителям Курил — А.К.) в лице таких дипломатов как Сато Масару, Того Кадзухико, Маэдзима Акира и других. В сущности, замысел ведения переговоров «по двум колеям» предполагал раздельное ведение переговоров о передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, упомянутых в декларации 1956 года, и переговоров о дальнейшей судьбе островов Кунашир и Итуруп…»

Эти российские и японские дипломаты осуществляли возрождаемую ныне японскими политиками во главе с Абэ линию на осуществление лукавой формулы «два плюс альфа», предусматривающей быструю сдачу Японии сначала Малой Курильской гряды. А затем «решение» вопроса о принадлежности самых крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, для претензий на которые японское правительство не имеет никаких юридических или каких-либо иных оснований.

Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов

Так вот, за комментариями к сложившейся после прошедших в Москве очередных переговоров по прикрытому дипломатическим флером о мирном договоре «территориальному вопросу» лидеров двух стран ситуации RT обратилось именно к г-ну Того, который убеждает наших людей в «правильности» тактики, избранной высокопоставленными переговорщиками, утверждая, что стороны «стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны». К сожалению, то же говорит и президент Путин, хотя совершенно очевидно, что никакого взаимоприемлемого решения по нерешаемому «курильскому вопросу» просто не существует. Ибо или Курилы останутся в «родной гавани», как говорил Путин про Крым, или уйдут к Японии, против чего протестует подавляющее большинство народа России, готового отстаивать родную землю.

В своем интервью г-н Того прибегает к откровенному искажению действительности или, как сейчас модно говорить, «фейкньюс», против чего пытается законодательно бороться российская Госдума.

«Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас — один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не даёт нам покоя вот уже семь десятилетий», — патетически восклицает Того.

Но ведь это неправда. Советское правительство не вело никаких переговоров по надуманному и навязываемому Токио «территориальному вопросу», да и по поводу давно ставшего анахронизмом «мирного договора». В Памятной записке советского правительства от 22 апреля 1960 года со всей определенностью до сведения правительства Японии было доведено следующее:

«Территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться».

Практически то же самое заявил и президент РФ В. Путин 27 сентября 2005 года: «(Курильские острова) находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом, это результат Второй мировой войны». Пользуясь случаем, хотелось бы спросить, сохраняет ли президент РФ В. Путин эту принципиальную позицию? Или в силу каких-то не ведомых общественности соображений в ходе переговоров с «другом Синдзо» отошел от нее?

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что длительное время скрывавшийся от правосудия за рубежом обанкротившийся дипломат Того вновь, как в начале 2000-х, призывает решать затрагивающий интересы народов двух стран вопрос методами абсурдной в XXI веке «тайной дипломатии». Вот как он восторгался скандальным молчанием японского министра иностранных дел Таро Коно, по-самурайски стиснув зубы, хранившего тайну содержания конфиденциальных переговоров о Курильских островах лидеров двух стран — Путина и Абэ:

«Я очень высоко оцениваю его (министра Коно — А.К.) взаимоотношения с прессой. Он провел отдельную пресс-конференцию для японских СМИ, но он ведь ничего не сказал! Ни одного слова. Он сказал, что обе стороны высказали свои позиции и надо постараться путем вдумчивых переговоров эти позиции сблизить. Я считаю, что с точки зрения его позиции как министра иностранных дел Японии это великолепно».

Понимает ли отстраненный от должности за свои неблаговидные дела чиновник, что говорит? Ведь он, по сути, восторгается непозволительным в демократическом обществе сокрытием от народа содержания закулисных, как выражается пресс-секретарь президента РФ, «сепаратных сделок». И мнение такого политикана RT навязывает нашему народу! Право, есть о чем задуматься руководству Russia Today и его кураторам.