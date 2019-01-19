В Центральном выставочном зале Перми открылась эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва из Бурятии.

Виталий Попов Эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва

Признаюсь, что шёл на мероприятие с некой долей скепсиса: эротические фотографии в современном обществе насилия и секса пользуются спросом сами по себе, к ним сформировалось определенное потребительское отношение, поэтому совсем не обязательно, что они могут быть наполнены каким-либо смыслом, совсем не обязательно, что они могут быть отнесены к произведениям искусства.

Обнаженное тело часто используется для провокации, а не для философского осмысления реальности. Именно этим и был обусловлен мой скепсис.

Стас Кадрулев

Кадрулёв утверждает, что одежда опошляет человека, скрывает в нём искренность и его суть, именно поэтому он предпочитает фотографировать обнаженных моделей. Странная, но интересная мысль, высказанная художником, требовала разрешения, именно это сподвигло меня на посещение выставки, несмотря на изначальное к ней подозрение.

Стас Кадрулев

Но если приглядеться внимательно, то достаточно легко обнаружить символический язык, объединяющий некоторые работы общей концепцией, приблизившись к пониманию которой, можно понять ход мыслей самого автора.

Виталий Попов Эротическая выставка работ фотохудожника Стаса Кадрулёва

На выставке было представлено 69 работ Кадрулёва, снимки были сделаны в течение длительного периода времени, поэтому, конечно же, они достаточно разные. Но авторы экспозиции разместили их как бы по сюжетам, по главам, составляющим жизненный путь художника.

Стас Кадрулев

Поклонение камням

Так почему же все-таки одежда есть опошление человека? Почему она скрывает его истинную сущность? Думается, что в этом можно наблюдать вызов современной цивилизации, далеко ушедшей от своего природного начала. Элегантно сшитая рубашка — это её родовая сущность, но когда-то людям она была не нужна.

Стас Кадрулев

Наше общество давно утратило веру в сакральное — мысль, ставшая достаточно тривиальной. Уничтожив богов, уничтожив любую веру, мы вместе с тем убили нечто важное, оскопили себя, подобно Кроносу, оскопившему своего отца. Но ведь ещё совсем недавно человечество ощущало сакральное буквально во всем, оно было соединено с природой.

Стас Кадрулев

Однако, присматриваясь к работам Кадрулёва, начинаешь понимать, что проблема даже не в современной цивилизации, упадок которой очевиден всё большему и большему количеству думающих людей. Человеческая травма гораздо глубже.

Стас Кадрулев

Пожалуй, нанесена она была возвышающимся христианством. Да, такое воззрение разделяют многие. Именно христианство стало той точкой, которая начала истреблять в человеке его природное начало, прививая ему начало гуманистическое.

Стас Кадрулев

А та прекрасная пора, когда человек поклонялся камням и не прикрывал стыдливо свое тело одеждой, давно прошла. Она прошла, но память о ней все еще живет в нас, она заключена где-то глубоко внутри, но она жива.

Стас Кадрулев

Но все ли так было на самом деле? В этой аркадианской идиллии Золотого века как будто чего-то не хватает, как будто за молчанием камней скрывается какая-то зловещая тайна, подобная той, которая приснилась Гансу Касторпу…

Стас Кадрулев

Может быть именно об этом кричат камни, покрытые красной краской, на одной из работ Стаса Кадрулёва?