



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 21−27 января 2019 года стали: папа Франциск об интернете и соцсетях; Святой престол в ООН и Ближний Восток; между Израилем и Ираном — всплеск напряженности; проамериканская политика не приносит результатов Польше; аятолла Систани выступил за расследование преступлений джихадистов; униаты рассказали послу США о выборах на Украине; в Риме прозвучала оратория в честь Андрея Рублева.

В послании на Всемирный день социальных коммуникаций папа Римский Франциск призвал корректно пользоваться социальными сетями и интернетом в целом, передает Vatican News (Ватикан). «С тех пор как стал доступен интернет, Церковь постоянно старается продвигать его использование, так чтобы оно служило встрече между людьми и всеобщей солидарности», — отметил понтифик. Он еще раз приглашает «задуматься над основами и значением нашего нахождения в отношениях и вновь открыть во всей широте вызовов актуального коммуникативного контекста, желание человека, который не хочет оставаться в своем одиночестве». По словам папы, «интернет и социальные медиа — это ресурс нашего времени; возможность находиться на связи с другими, разделяя ценности и проекты с желанием создавать общину», это «источник познаний и связей, которых ранее нельзя было себе вообразить, и он представляет собой необычайную возможность доступа к знаниям». Верно и то, напоминает Франциск, что «он проявил себя как одно из мест, наиболее подвергнутых дезинформации, сознательному и намеренному искажению фактов и межличностных отношений, часто в форме опорочения». Необходимо признать, подчеркивается в послании, что, с одной стороны, «социальные сети служат тому, чтобы мы были больше связаны друг с другом, встречались и помогали друг другу, с другой стороны — содействуют манипуляции персональными данными, направленной на извлечение выгоды в политическом и экономическом плане при отсутствии должного уважения к личности и ее правам». При этом понтифик напоминает, что в современном контексте «сообщества в соцсетях не являются автоматически синонимом общины». Сеть — это «повод для продвижения встречи с другими, но она может также увеличить нашу самоизоляцию, подобно тому, как паутина может поймать в ловушку».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Постоянный наблюдатель от Святого престола архиепископ Бернардито Ауса выступил на заседании ООН в Нью-Йорке по вопросу Ближнего Востока. Хрупкому миру между Израилем и Палестиной «постоянно угрожают пагубная риторика, провокации и нападения, нарушения прав человека и односторонние действия, которые препятствуют решению проблем, причиняют неописуемые страдания и приводят к гибели невинных и беззащитных гражданских лиц». В этой мучительной «затяжной ситуации» Ватикан настоятельно повторяет свой призыв к властям Израиля и Палестины «возобновить диалог и встать на путь мира, призванного положить конец конфликту», более семидесяти лет терзающего эту землю, «которая не только является домом для этих двух народов, но и имеет большое историческое и культурное значение для всего мира, являясь духовным домом трех монотеистических религий — иудаизма, христианства и ислама». По этой причине Святой престол «стремится к достижению международных гарантий» для города Иерусалима, вторя резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 1947 года. «Несмотря на основополагающее значение этих священных мест, — подчеркнул монсеньор Ауса. — существует риск трансформации территориального и политического конфликта в конфликт религий и идентичности». Поэтому политические лидеры призваны «с ответственностью подходить к осуществлению своих полномочий; преодолевать разногласия путем открытого и честного диалога для обеспечения подлинного и прочного мира, а не просто поддерживать иллюзорный мир, который, по сути, является лишь балансом между властью и страхом». Он уделил особое внимание серьезному гуманитарному кризису в Секторе Газа и на других оккупированных территориях, приветствуя щедрую финансовую поддержку международного сообщества в погашении прошлогодних долгов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). «Эта помощь, — отметил архиепископ, — должна беспрепятственно продолжаться до тех пор, пока ситуация остается нерешенной».

Между Израилем и Ираном — всплеск напряженности, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). В последние дни мы были свидетелями военных действий Израиля против Ирана на глазах россиян и американцев. Поле битвы — это опять Сирия, территория противостояния двух региональных держав. В результате действий Израиля погибли 21 человек, в том числе, согласно оценкам Сирийской обсерватории по правам человека, — 12 стражей исламской революции. Воздушные удары Израиля в ночь с 20 на 21 января стали ответом на ракету, запущенную из Сирии против еврейского государства и перехваченную системой обороны «Железный купол», которая, в свою очередь, явилась ответом на предыдущие рейды израильской авиации в сирийском небе. Целями недалеко от Дамаска и в южных районах страны были склады боеприпасов иранских сил, разведывательный центр и военный учебный лагерь, а также сирийские зенитные батареи. Израиль и Сирия граничат на Голанских высотах, аннексированных еврейским государством в 1981 году. Цель Ирана — поддерживать некий шиитский коридор из Тегерана в Бейрут. Израиль препятствует этому замыслу и не позволяет своему заклятому врагу, который угрожает его уничтожить, обеспечить стабильное присутствие на сирийской территории недалеко от границы. Действия Ирана в Ливане (движение «Хезболла») и в секторе Газа (ХАМАС и «Исламский джихад») резко осуждает премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, который сталкивается с тройным фронтом. Израиль не допустит «актов агрессии», заявил премьер, подчеркнув, что вывод американских войск из Сирии не меняет его решимости защитить израильскую территорию. Задуют ли новые ветры войны над Сирией?

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Является ли Польша хорошим местом для организации конференции по Ближнему Востоку, задается вопросом Nasz dziennik (Варшава, Польша). По мнению главы «Правой Речи Посполитой» Кшиштофа Кавенцкого, это вызывает серьезные сомнения. «Я думаю, что эта конференция была организована или подготовлена Вашингтоном, и Варшава смиренно или даже с энтузиазмом согласилась, — отметил политик. — Из заявлений американских политиков, того же государственного секретаря США Майка Помпео, можно предположить, что она станет посланием об интересах Вашингтона в этом регионе, что не обязательно послужит стабилизации на Ближнем Востоке». В частности, в отношении Ирана, ведь в американской администрации достаточно радикалов, призывающих к свержению нынешнего иранского режима. Однако Польша должна быть заинтересована в стабилизации на Ближнем Востоке, в том числе в Иране, потому что «наше сотрудничество с Ираном очень важно». Согласие Варшавы на организацию конференции, вероятно, продиктовано концепцией углубления стратегического альянса с США. Этот союз, конечно, очень важен для нас, подчеркивает Кавенцкий, но потери для имиджа Польши или для внешней политики в целом и в аспекте экономических польско-иранских отношений в частности могут перевесить неопределенные выгоды от организации саммита. «Нынешний правительственный лагерь очень проамериканский, но эта трансатлантическая политика, несмотря на различные заявления, не приносит ощутимых результатов, — констатирует политик. — Также незаметно — несмотря на заявления, — что Польша становится краеугольным камнем между ЕС и Соединенными Штатами».

Аятолла Али Систани вновь заявил о настоятельной необходимости расследования актов насилия и преступлений, совершенных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против местных христианских общин во время оккупации джихадистами на севере Ирака, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Об этом он говорил во время приема делегации в Эн-Наджафе во главе с британским юристом Каримом Асадом Ахмадом Ханом, который руководит работой комиссии ООН по расследованию преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Али Систани рекомендовал председателю комиссии изучить «гнусные преступления» против езидов в Синджаре, христиан в Мосуле и туркмен в Талль-Афаре, а также сосредоточить внимание на «похищениях, рабстве и сексуальном насилии», от которых страдают женщины.

IsaKazimi Аятолла Али Систани

Неонацисты в Риме оскорбляют папу Франциска как «грязного масона» за его промигрантскую позицию, пишет Crux (Денвер, США). Трое мужчин были арестованы в итальянской столице за размещение плакатов на городских стенах с ругательствами в адрес понтифика. Судя по всему, они имеют отношение к неонацистской группировке «Национальное восстание». В Риме издавна распространена традиция использовать городские стены и статуи для выражения недовольства папой Римским. Неясно, что именно предъявят задержанным, ведь несанкционированное размещение плакатов, как правило, наказывается небольшим штрафом. Однако, хотя этот инцидент, по-видимому, был делом рук маргиналов, он говорит о более крупной проблеме, которая заключается в росте в последние годы антипапских настроений, которые сопровождают волну националистической и популистской политики, которая прокатилась по Европе и Соединенным Штатам. Сам Франциск неоднократно критиковал популизм. Растущая напряженность между европейским националистическим популизмом и Ватиканом становится все более очевидной на многих фронтах, особенно когда речь идет о миграции, где некоторые из крупнейших соперников Святого престола сегодня, по иронии судьбы, находятся в самых католических странах Европы — Венгрии и Польше.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел рабочую встречу с послом США на Украине Мари Йованович, рассказывает «Католицький Оглядач» (Львов, Украина). Встреча состоялась по инициативе посла. Стороны обсудили роль Церкви в обществе в контексте приближающихся выборов. Шевчук говорил о невмешательстве Церкви в политический процесс, запрете священнослужителям участвовать в предвыборной агитации «за» или «против» определенного кандидата. «Но, с другой стороны, мы поощряем наших мирян, честных христиан, быть активными в политической жизни, защищать христианские ценности общественной и семейной жизни, отстаивать принципы независимого свободного европейского украинского государства», — отметил глава УГКЦ. Американский посол поблагодарила униатов за то, что они принимают очень активное, но взвешенное участие в социально-общественной жизни, за то, что УГКЦ является сторонником экуменизма и своей открытостью демонстрирует истинные модели межцерковного, межрелигиозного сотрудничества. А также поблагодарила за четкую гражданскую и христианскую позицию относительно политических процессов, которые сегодня проходят на Украине. Шевчук поблагодарил Йованович за предложение встретиться и за то, что она отслеживает все процессы, которые происходят на Украине, выразив признательность за поддержку истинной демократии и свободы совести на Украине сегодня.

News.ugcc.ua Встреча Святослава Шевчук и Мари Йованович

В Риме прозвучала оратория, посвященная Андрею Рублеву, сообщает Vatican News (Ватикан). Она была исполнена в кафедральном соборе Римской епархии — Латеранской базилике — 20 января в рамках Недели молитвы о единстве христиан. Единственным спонсором концерта выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Это экуменическое начинание, как и множество других культурных событий, организованных совместно Россией, Италией и Ватиканом, стало возможным благодаря поддержке посла России при Святом престоле Александра Авдеева, подчеркнул во вступительном слове автор оратории монсеньор Марко Фризина. Итальянский священник и композитор, многократный соавтор маэстро Эннио Морриконе в создании саундтреков для кинофильмов, является настоятелем римской базилики Святой Цецилии, покровительницы музыки и музыкантов, руководителем хора Римской епархии и оркестра Fideles et Amati. Именно этот оркестр сопровождал в воскресенье два хоровых коллектива — Хор Римской епархии и Московский Синодальный хор, как всегда, показавший высочайший профессионализм. Певчим из Москвы досталась особая роль в произведении: они исполняли партию Хора монахов, в которой Фризина соединил современный итальянский обиход литургического пения и православные песнопения, засиявшие по-новому в аранжировке для большого хора и оркестра. В основе композиции — созерцание страдающего человека глазами Бога, которое преображает мирской взгляд. Маэстро Фризина вложил в уста Андрея Рублева гимн красоте, созерцаемой только через лик распятого Христа. «Мы смотрели глазами Бога, — обращается Андрей к своему сотруднику Даниилу, говоря об образе ангелов на знаменитой иконе Пресвятой Троицы, — через Его взгляд мы видели их сердце, их лик был прекрасен, как обезображенный лик распятого Иисуса: это и есть красота, это и есть слава». В этом лике отражается красота одной из героинь — Марфы, жестоко пострадавшей от татар, и эта красота — не «обман», как дьявол пытался убедить Андрея в наступившую для него «ночь духа». Оратория завершается характерным для маэстро Фризины «восхождением» к вершине всех духовных исканий, ответу на все вопрошания человека.

В среду, 23 января, в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве состоялась ежегодная молитва о единстве, объединившая христиан разных конфессий, передает Рускатолик.рф (Москва, Россия). В этом году она посвящена теме «Правды, правды ищи» (Второзаконие 16, 18−20). Богослужение о единстве под предстоятельством архиепископа Паоло Пецци началось с совместной процессии участников. Антиохийскую православную церковь представлял митрополит Филиппопольский Нифон, Русскую православную церковь — сотрудник ОВЦС иерей Алексий Дикарев, Православную церковь Чешских земель и Словакии — архимандрит Серафим (Шемятовский), Армянскую апостольскую церковь — иеромонах Арутюн Киракосян. Также в молитве о единстве приняли участие каноник англиканской церкви Малкольм Роджерс, пастор Артис Петерсонс (лютеранская церковь) и пастор Владислав Вовк (Евангельские христиане баптисты). К молитве присоединился апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре. На богослужении также присутствовал заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Антон Игнатенко. В завершение монсиньор Пецци лично поприветствовал каждого гостя, подтверждая, что единство между нами уже существует не только в молитве, но и на самом простом человеческом уровне.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».