В российских СМИ по-прежнему высказываются догадки, отчего перед очередным визитом в Россию для переговоров тет-а-тет с президентом РФ В. Путиным японский премьер-министр С. Абэ стал делать заявления о принадлежащих России Курильских островах, как о землях, которые вот-вот якобы должны перейти к Японии. Ведь раньше столь открыто и безапелляционно о судьбе населения, живущего на островах, не осмеливались говорить. Японские политики и политологи допускали это лишь в, скажем так, сослагательном наклонении, правда, рассчитывая при этом суммы, которые придется выплачивать покидающим Курилы русским людям. Не раз доводилось знакомиться с такими «выкладками» в «ельцинские времена». Видимо, опасаясь переплатить, в 1990-е годы вопросы о том, какая «компенсация» могла бы удовлетворить и заинтересовать курильчан, мне напрямую задавали собеседники из проправительственных организаций. Почему-то среди других цифр запомнилась сумма «компенсации за неудобства переезда» в 50 тысяч американских долларов, если не ошибаюсь, на семью.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

Похоже, окружившие Абэ сомнительные «советники» из благих, как они считали, побуждений «заинтересовать» российское руководство, подбили японского премьера на возмутительное и оскорбительное заявление в адрес нашей страны и народа о «щедром жесте» Токио, отказывающемся, видимо, ради «спокойного возвращения островов», от «компенсаций за период их оккупации». Что-то вроде, «всем, кому должен, прощаю». И это заявляют лидеры страны, развязавшей беспримерно кровопролитную войну и потерпевшей сокрушительное поражение, принявшей условия безоговорочной капитуляции.

О том, что какая-то конкретная договоренность, пусть в предварительном порядке, в Сингапуре и Буэнос-Айресе была достигнута, свидетельствовали уже не намеки, а детализация процесса «возвращения северных территорий» в различных японских СМИ. И уж совсем необычным стало появление статей в правонационалистической японской газете «Санкэй симбун», в которых допускалось еще недавно немыслимое согласие японских реваншистов с якобы «ограничением» притязаний на Курилы.

Дабы не быть голословным, приведем выдержки из опубликованной после сингапурского раунда переговоров лидеров двух стран статьи в «Санкэй», озаглавленной «Возвращение двух островов плюс альфа». Статья начинается словами:

«Стороны договорились подписать мирный договор в течение трех лет. Кроме того, в январе будущего года глава Японии посетит Россию, где обсудит детали с президентом Путиным. Фактически, главы обеих стран решили заключить мирный договор, определив сроки, что означает: для проблемы северных территорий, которую не могли урегулировать более 70 лет, настал поворотный момент. После переговоров премьер Абэ заявил журналистам: «У нас с Путиным общее непреодолимое желание положить конец послевоенной проблеме, которая существует более 70 лет, не перекладывая ее на следующие поколения». Ощущается мощный энтузиазм премьера Абэ».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Заметим, что никакой реакции российских властей тогда не последовало. Даже на то, что «в январе будут обсуждаться детали». Не это ли «олимпийское спокойствие» Москвы поощрило Абэ на вышеприведенные беспрецедентные высказывания, с большим запозданием опровергнутые МИД РФ? Опровергнутые лишь тогда, когда общество «забурлило» и посыпались законные требования разъяснить народу, что совершается за его спиной.

А ведь в ноябрьской статье «Санкэй», по сути, открыто раскрывался японский план овладения «в рассрочку» всеми южными Курилами. И утверждалось, что якобы «российский лидер выразил понимание». Читаем: «Мы договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года», — подчеркнул премьер Абэ после переговоров. В этой декларации указано, что после подписания мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан. Между тем, по словам одного из чиновников, в ходе встречи премьер Абэ в очередной раз пояснил курс правительства Японии, который заключается в том, чтобы сначала решить проблему принадлежности четырех островов, а затем заключить мир, и российский лидер «выразил понимание в связи с этим». Уж на слова-то о «понимании», что очень близко к согласию, Москве надо было как-то реагировать. Но, увы, российское внешнеполитическое ведомство и Кремль и после подобных утверждений продолжали хранить молчание.

Для достижения задуманного японский премьер и его окружение готовы даже «наступить на горло собственной песне». Они, если верить «Санкэй», дабы не раздражать российских переговорщиков, готовы «изменить юридическую риторику, которая заключалась в том, что Россия незаконно захватила северные территории». Не является ли это ответом на требование Москвы к Токио признать итоги Второй мировой и отказаться от неприемлемого для нас несуразного термина «северные территории»?

Но продолжим рассмотрение изложенного в «Санкэй» японского плана изъятия южных Курил из-под суверенитета России. Читаем далее:

«Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать здесь особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение».

СтаниславС Малокурильское, o. Шикотан

Раскроем для российского читателя смысл сказанного. Речь идет о том, что Москва должна будет предоставить японским гражданам для работы на Кунашире и Итурупе «особую», отличную от российской «законодательную систему». То есть, дабы не признавать японскими властями и японскими гражданами принадлежность этих островов России, Токио требует введения для них вопреки Конституции РФ и законодательной системе нашей страны «экстерриториальности». А именно непризнания российских законов на «временно оккупированных японских территориях». Напомним, что с 2009 года на всех российских южнокурильских островах обе палаты японского парламента объявили «суверенитет Японии». А правительство и парламент России, лишь пожурив японских законодателей за вызывающее и оскорбительное поведение, никаких серьезных мер воздействия не приняли и так и живут с дальневосточной соседкой при «японском суверенитете» на Курилах, да еще и ведут переговоры о принадлежности законно принадлежащих России территорий. В связи с этим легко можно представить, как бы отреагировали Конгресс и Сенат США на объявление российскими законодателями суверенитета России на Аляске и в Калифорнии.

Ну, а японцы без стеснения упрямо «гнут свою линию», уповая на будущую «японизацию» Курил: «Японцы будут ездить на Итуруп и Кунашир, и не исключается возможность того, что в будущем за счет японизации этих островов они станут японскими, о чём будет подписано соглашение с Россией».

Кстати, в Японии не скрывают, что рассматривают важным инструментом такой «японизации» совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах. По итогам прошедших в Москве российско-японских переговоров в верхах президент Путин сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах — речь идет об аквакультуре, тепличном хозяйстве, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора. Со своей стороны японский премьер с оптимизмом прокомментировал перспективы совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах и отметил, что «обсудили с президентом Путиным вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга, и уделили этому большое количество времени».

Шла ли речь и об «японизации» Курил, о которой поведала «Санкэй», не сообщалось.