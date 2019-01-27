Россияне вновь лидируют в Турции

Как сообщает новостное агентство Sputnik, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Российской Федерации Владимир Путин сделали важные заявления по завершении встречи в Москве. На пресс-конференции было объявлено о соглашении по российско-турецким отношениям и о ситуации в Сирии, а также о продолжении работы сирийской конституционной комиссии и трехстороннем саммите (Иран — Россия — Турция), который пройдет в феврале этого года. Путин отметил, что российская сторона поддерживает установление диалога между официальным Дамаском и курдами в контексте заявления США о выходе из Сирии. «Такой диалог будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, пойдет на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам. Сегодняшняя встреча прошла в конструктивной рабочей атмосфере, традиционной для российско-турецкого диалога. Мы сделали акцент на экономических вопросах, развитии отношений, и, конечно, ситуации в Сирии. Вопросы перспектив политического процесса в Сирии обсуждались подробным образом», — заявил российский лидер. Эрдоган в свою очередь сказал: «Мы продолжаем добиваться положительных результатов в области экономики. Тенденция роста объема торговли продолжается. Как уже сказал господин президент, объем торговли достиг 26 миллиардов долларов. Примером нашего успешного двустороннего сотрудничества, продвигающегося уверенными шагами, является атомная электростанция «Аккую» и проекты «Турецкого потока». 2019 год станет особенным в этом плане. В этом году мы будем совместно развивать сферы культуры и туризма в Турции и России». Эрдогану был задан вопрос о том, как относится Россия к созданию буферной зоны, которое обсуждается в рамках процесса вывода американских войск из Сирии. «В первую очередь лидеры, а также задействованные министры продолжают переговоры по вопросу буферной зоны. Большое значение имеет для нас особый подход к регионам, которые представляют угрозу. США уже заявили о том, что они положительно смотрят на принятие особых мер в этих областях. Как вы знаете, это должна была быть зона длиной в 30−32 километра. По этому вопросу у нас с Россией не возникло никаких проблем. В процессе выхода Соединенных Штатов из Сирии крайне важно, чтобы не образовалось пустое место, которое может быть использовано террористическими организациями», — заявил президент Турции.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры в расширенном составе

Турки продолжают покидать страну

Согласно материалу Мете Сеймена из Euronews, в докладе о предоставлении убежища за последний год, который был опубликован Управлением по иммиграции при полиции Норвегии (UDI), говорится, что граждане Турции занимают первое место по ходатайствам такого рода. В 2018 году каждый третий человек, обратившийся за предоставлением убежища, оказался турецким гражданином. В предыдущие годы первые строчки занимали выходцы из Сирии, Сомали и Эритреи. Ситуация изменилась в прошлом году. В отчете UDI говорится, что за последний год количество сирийцев, получивших убежище в Норвегии, составило 465 человек, в то время как заявки от турецких граждан достигли отметки в 765 человек.

Взрывы в Африне

По сообщению CNN Türk, в сирийском городе Африн, который был взят под контроль Турцией во время операции «Оливковая ветвь», прогремело два взрыва. Очевидцы рассказывают, что взрывное устройство было заложено в транспортном средстве. В результате нападения погибли три члена «Свободной армии Сирии». Последний взрыв произошел в первую годовщину с начала операции «Оливковая ветвь». 20 января в Африне произошел двойной подрыв, согласно сообщениям новостных агентств погибли 10 человек, 18 ранены. Сообщается, что третью бомбу обезвредили представители «Свободной армии Сирии».

Турки погибли в Керченском проливе

Согласно сообщению SamanyoluHaber, в Керченском проливе загорелись два судна, на которых находились граждане Турции. Министерство иностранных дел Турции объявило «с большим сожалением», что в результате пожара погибли четверо и ранены восемь турецких граждан. МИД подтвердил, что операция по поиску четырех пропавших без вести лиц продолжается. 21 января в районе Керченского пролива начался пожар на суднах Maestrо и Candу, следующих под флагом Танзании. 14 человек погибли, 12 моряков удалось спасти.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Джихадистов заправляли топливом из Турции

Бывший специальный представитель США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк в интервью телеканалу CNN рассказал, кто способствовал заправкам машин джихадистов. «Я провел много времени в Анкаре. Если говорить откровенно, большая часть топлива для военных машин ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступала в Сирию из Турции. Это очень неприятно, потому что Турция не проявила особой активности на границе. Я хотел обеспечить безопасность границ в работе с союзником по НАТО Турцией», — отметил Макгерк. Рассуждая о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был побежден, он добавил, что американцы плотно сотрудничали с Анкарой в разных вопросах, однако эти действия оказались бесполезны. Также он подчеркнул, что Турция активна в Идлибе, а США не проводили операций в этом регионе, подчеркнув, что там «больше преобладают группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турецкая граница полностью контролируются ими. Это серьезная проблема».

Турция сняла запрет на полеты

CNN Türk сообщает о том, что министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан объявил о снятии запрета на полеты в иракский аэропорт Сулеймания, введенный после референдума властями Ирака. «С 25 января рейсы авиакомпании Turkish Airlines (THY) Стамбул-Сулеймания будут возобновлены семь раз в неделю», — заявил министр.

Воздушная операция в северном Ираке

Газета Hürriyet цитирует министерство обороны Турции, которое сообщило о воздушной операции в северном Ираке: «Во время воздушной операции в районах Зап, Метина, Авашин и Хавтанин 20−22 января 2019 года были уничтожены позиции с оружием и укрытия членов террористической организации, а 21 сепаратист был обезврежен во время подготовки к нападению на нашу военную базу».

Удар по отрядам YPG/РПК в Тель-Рифате

Согласно сообщению канала NTV, турецкая артиллерия нанесла удар по позициям террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) / Рабочей партии Курдистана, которые оккупировали район Тель-Рифат к юго-востоку от сирийского Африна. Гаубицы, размещенные в рамках операции «Щит Евфрата», нанесли пять ударов в районе Тель-Рифат на юго-востоке Африна. Ранее YPG / РПК осуществили нападение на гражданских лиц в центре Африна. В результате обстрела погибли два мирных жителя, восемь человек получили ранения. YPG/РПК вторглись в Тель-Рифат в начале 2016 года, распространившись к юго-востоку от Африна. «Отряды народной самообороны» / Рабочая партия Курдистана поставили перед собой цель объединить занятые ими земли к востоку от Евфрата с Африном на западе, захватив для этого оставшиеся районы. Таким образом они намеревались создать непрерывную подконтрольную зону на протяжении всей сирийско-турецкой границы. Однако город Эль-Баб между Тель-Рифатом и Манбиджем находится в районе операции «Щит Евфрата». По этой причине курды не могут объединить земли между Тель-Рифатом и Манбиджем.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Мы ведем косвенный диалог с сирийским режимом»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет «косвенные переговоры» с Дамаском. Министр иностранных дел высказал свое мнение о формировании буферной зоны на границе с Сирией и объявил о том, что специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию. «Пускай сирийские граждане сами примут решение по вопросу Конституции Сирии. Мы ведем диалог с администрацией Сирии через посредников. Сообщения передаются по мере необходимости. Но прямого контакта с Дамаском у нас нет», — отметил Чавушоглу. «После объявления Соединенных Штатов о выводе войск из Сирии, мы приняли решение повременить с операцией на востоке Евфрата. Мы обсуждаем этот процесс со всеми сторонами. От главнокомандующего пока не было получено никаких дальнейших инструкций в отношении этой операции», — добавил министр.

Эрдоган поддерживает Мадуро

HaberTürk приводит заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о звонке Эрдогана главе Венесуэлы Николасу Мадуро. Турецкий лидер выразил коллеге свою поддержку в связи с антиправительственными манифестациями в Венесуэле. «Наш президент позвонил главе Венесуэлы Николасу Мадуро и выразил ему поддержку Турции. «Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — сказал он. Турция во главе с нашим президентом Эрдоганом будет и впредь демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток государственного переворота», — отметил Калын.

Россияне вновь лидируют в Турции

По данным главного управления по вопросам миграции при министерстве внутренних дел Турции, в прошлом году первое место по количеству посетивших Турцию туристов заняли россияне. Об этом сообщает канал NTV. Всего в 2018 году страну посетили 39 миллионов 468 тысяч 492 иностранцев. Как и в 2017 году, наибольший интерес Турция вызывает у гостей из России — за прошедший год на турецком берегу побывали 5 миллионов 986 тысяч 184 российских граждан. Второе место заняла Германия (4 миллиона 489 тысяч 71 человек), третья строчка досталась Болгарии (2 миллиона 412 тысяч 45 человек).

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже. Турция

Протесты в поддержку арестованных адвокатов

По сообщению AktifHaber, множество юристов со всего мира приняли участие в демонстрациях у стен турецких посольств и консульств в рамках акции «День адвокатов в опасности — 24 января». Юристы захотели привлечь внимание к тому, что в Турции уничтожен принцип верховенства права, судебная власть подчиняется приказам сверху, а то, что огромное количество адвокатов находятся сейчас за решеткой, они расценили как «грандиозный скандал». В прошлом году кампания была проведена в поддержку египетских адвокатов, на этот раз коллеги из разных стран мира посвятили программу Турции. Протестующие собрались перед зданиями дипломатических представительств Турции в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Брюсселе и других городах. По их словам, в Турции только лишь по причине исполнения своих обязанностей было арестовано 570 адвокатов, в отношении 1480 человек были проведены различные расследования, а 79 получили очень длительные сроки тюремного заключения.