Бюджет Москвы растёт из года в год, чего не скажешь о достатке простых жителей столицы. В этом году расходы городской казны составят рекордные в истории 2,6 трлн рублей. Увы, баснословные деньги, судя по всему, сулят комфортную жизнь чиновникам, но никак не простым гражданам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорогая моя столица

Московские власти привыкли жить на широкую ногу. Элитными служебными автомобилями за счет городской казны уже никого не удивишь. Но с недавних пор столичные служащие перестали считаться не только с тратами, но и, видимо, с совестью.

Как сообщило ИА REGNUM, в конце 2018 года Мосгордума решила арендовать элитные автомобили, о чем оповестила на официальном сайте госзакупок. За транспортные услуги готовы выложить более 222 млн рублей. Дескать, бюджет-то в этом году рекордный, можно позволить себе «маленькие» радости.

Из документации следует, что подрядчик обязан не только с комфортом развозить депутатов по служебным (а быть может и личным) делам. В стоимость включили еще и расходы на платные городские стоянки и штрафы за нарушение ПДД. Стоимость городских парковок незадолго перед этим подняли почти в 2 раза, чтобы повысить доходы городской казны. Удвоили и штрафы. Полученные же казной с простых московских автомобилистов деньги в итоге пойдут, в том числе, и на аренду авто, оплату дорогих стоянок и штрафов парламентариев. Не для того ли повышали доходы бюджета, чтобы вместо благоустройства города обеспечить комфортную жизнь столичной элите?

Хорошие примеры заразительны, гласит народная мудрость. Не случайно идея Мосгорумы быстро набирает популярность. В первые рабочие дни нового года последовать примеру законодательной власти решила исполнительная, в лице департамента предпринимательства и инновационного развития столицы. Чиновники закупают услуги по аренде легковых автомобилей эконом‑ и бизнес-класса. В стоимость также включили плату за городские парковки. Цена вопроса «всего» 22 млн рублей — капля в море тех денег, которые еще предстоит потратить. И не надо удивляться, если таких закупок с каждым днем будет становиться всё больше. Аппетит приходит во время еды. Не захотят ли потом народные слуги и избранники оплатить из бюджета собственный отпуск, завуалировав его под командировку к морю или под видом культурных мероприятий устроить роскошный корпоратив?

Московские власти проявляют чудеса сообразительности, когда закупают услуги или товары, которыми будут пользоваться сами. Но как только закупать приходится для нужд столицы — от финансовых способностей зачастую не остается и следа. Один из недавних примеров — картельный сговор на 16 тендерах по уборке улиц от снега в Северо-Западном административном округе. Закупки общей стоимостью свыше 263 млн рублей проводили структурные подразделения мэрии.

Mos.ru Московская городская дума

Материалы дела размещены в базе правовых актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В документах фигурирует четыре юридических лиц и два индивидуальных предпринимателя, которые между собой состоят в браке. Во время аукционов участники заключили соглашение не конкурировать друг с другом. В итоге начальную цену снизили всего на 1−5 процентов. Из материалов дела следует, что все юрлица и ИП подконтрольны супружеской паре. Все организации зарегистрированы по разным адресам, однако предложения по цене от каждой фирмы поступали с одного IP, чего не может быть в принципе, если бы каждый участник подавал ценовые предложения из разных мест. Не исключено, что чета предпринимателей свои махинации вела прямо из дома.

Бизнесмены признали свою вину, сейчас в отношении них проводят административное делопроизводство. Скорее всего, им выпишут штрафы в размере половины стоимости контрактов, но вот госслужащим, которые проводили закупки, наказание не грозит. В самих закупочных процедурах нарушения контролеры не выявили. Остается неясным, почему чиновников не смутило, что по итогам аукционов начальную цену «сбили» всего на процент. Никто из них не обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить участников тендера на сговор.

Вместо них в контролирующее ведомство пожаловались неравнодушные активисты. Что это, отсутствие профессионализма, безразличие или личная заинтересованность?

Не стоит ждать, что московские власти умерят свой аппетит. Работники столичных госструктур чувствуют себя не в пример вольготнее своих провинциальных коллег и вполне могут не прислушаться к мнению контрольно-надзорных органов. Показательный пример — ГАУ «Мосгосэкспертиза», ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» помимо государственной экспертизы проводили еще и негосударственные. Этим же «грешили» и специалисты ГАУ «Леноблгосэкспертизы». Антимонопольная служба сочла такие действия нарушением антимонопольного законодательства — организации совмещали функции органа госвласти и хозяйствующего субъекта. На рынке негосударственной экспертизы нет дефицита в исполнителях — более 800 компаний оказывают экспертные услуги, а деятельность властей могла негативно на них отразиться, посчитали в ФАС. Всем трём учреждениям выдали предупреждение. Но если эксперты из северной столицы выполнили требования, то их коллеги из столицы административной рекомендацию контрольного органа проигнорировали.

Такое отношение к бюджетным деньгам не сулит Москве ничего хорошего. Какой прок от дополнительных доходов, если все они пойдут на аренду элитных авто или пропадут от того, что подрядчиков для уборки улицы выбирают, не глядя на цену? За красивыми цифрами рекордного бюджета просматривается схема, при которой власть одной рукой забирает деньги у населения, например, при помощи роста тарифов за стоянку автомобилей, а второй — эти самые деньги тратит на собственные нужды.