Николас Мадуро был почти всё. На грани. Но его всё равно уйдут, если не сейчас, то через несколько месяцев — не суть важно. Важнее другое: прежней Венесуэлы — той, что досталось Мадуро от Уго Чавеса — больше не будет. Устранение нынешнего режима там перешло в заключающую фазу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим

Мадуро — не Чавес. Это надо понимать и всегда помнить. Уго Чавес был не только культовой фигурой, но и зодчим — во всяком случае, он пытался — социального государства. Более того, экс-президент Венесуэлы, как и Эрнесто Че Гевара, по сути, олицетворял собой полюс иного мира — того, что в пику англосаксам с их набором стандартных краеугольных камней: либерально-рыночной экономикой, дарвинистским отбором и кальвинистской моралью.

Но та эпоха кончилась. Формально Мадуро приходил как продолжатель дела Чавеса. Кто-то даже использовал громкий эпитет — «наследник». Однако Мадуро предсказуемо оказался человеком не того масштаба, а главное — не того modus operandi. Из попытки строить социальное государство всё переключилось на обогащение конкретной клики, на военный режим. Мечта, коей жила Венесуэла при Чавесе, оказалась подменена вполне практичными вещами. Не слишком симпатичными. Венесуэла разделилась на два лагеря — тех, кто обогащался, и тех, кто беднел.

Поэтому революция в стране назревала. Для неё, безусловно, были причины. В социальных сетях шутили: мол, отправился ли Мадуро в Ростов, как Янукович? В этом есть доля смысла. У украинцев перед Евромайданом было много претензий к несправедливости государства, у граждан Венесуэлы — аналогично. Однако в отличие от Януковича, бросившего всех, Мадуро выдержал оборону.

Меж тем протестные движения в Венесуэле будут набирать катастрофические размеры. Катастрофические, прежде всего, для нынешнего режима, но боюсь, и для Латинской Америки в целом. Да, Мадуро не эффективен и не справедлив, но кто, перефразируя Венедикта Ерофеева, поручится, что венесуэльское послезавтра будет лучше венесуэльского позавчера? Примеры Ирака, Ливии, Югославии говорят об обратном.

Эти страны я вспомнил неслучайно. Они на слуху, когда речь заходит о вмешательстве США в дела других государств. Хотя правильнее вспомнить Никарагуа, Чили, Сальвадор, Перу, Аргентину и так далее — Латинская Америка путём спонсируемых госпереворотов регулярно перекраивается так, как то угодно Вашингтону. Контроль Америки или никак. Кто остаётся из неподвластных? Мексика, Боливия и Куба. Скоро звёздно-полосатые агенты, действуя согласно доктрине Монро, примутся за Ла-Пас и Гавану. А вот Мехико ещё сделает ход ацтекским конём.

Voice of America Хуан Гуайдо

Удивительно то, как, не стесняясь, действовал Вашингтон. Даже не бесцеремонно, а варварски. Не нравится режим и человек, стоящий во главе его? Меняем, точно оцарапанный манекен в магазине. И ведь слова против никто не скажет. А нас ещё убеждают, что мир перестал быть однополярным. Да нет — всё так, как и было. Rammstein верно пели: «Мы все живём в Америке» — в той или иной форме.

Но ещё более удивительно, с каким азартом и подобострастием повелась на такую бесцеремонность толпа. Я сейчас не о мире даже, а о нас — о России. Социальные сети фонтанировали от того, что ещё одним может стать диктатором меньше. И ведь даже лексикон не обновляется — всё те же вечные мантры: «диктатор», «свобода», «демократия». Хотя чего менять, выдумывать? Ведь работает.

Но Ливии жилось лучше сейчас или при диктаторе Каддафи? Ирак был спокоен при Саддаме или сейчас, породив ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И, наконец, кто самый большой диктатор — может быть, тот, кто навязывает волю не только своей стране, но и всему миру? Questions, questions, как говорила героиня неплохого фильма.

Для России Каракас — один из немногих союзников в мире. Мы инвестировали в экономику Венесуэлы 17 миллиардов долларов. Отправили туда лучших специалистов, чтобы спасти её. Но сброс режима будет go on. Неважно, когда Хуан Гуайдо, спикер парламента Венесуэлы, объявивший себя временным главой государства, официально возглавит страну. Он или кто-то ещё — все эти персонажи не более чем марионетки.

Но не одни мы выдавали Каракасу доллары. Китай инвестировал куда больше — 62 миллиарда. Ясно, что Пекину нужна венесуэльская нефть. Означает ли это, что Пекин будет защищать Мадуро? Именно его — вряд ли. Свои дивиденды он и так получит. Но пока Трампу и его приспешникам дан отпор. Прежде всего, потому что Мадуро поддержали военные.

Однако уже сейчас надо сделать главный вывод. Давно пора. США пожирают неугодных один за другим и делают это с аппетитом и кровожадностью пираний, давно не видевших жертв. Мир, сколько бы нас ни уверяли в обратном, стандартизируется и подгоняется под одни шаблоны. Разборки Трампа с демократами не мешают Вашингтону сжирать его, точно бургер в закусочной.

Можем ли мы повлиять на это? Вряд ли. Должны ли мы действовать так же? Нет. Во-первых, потому что не можем, а во-вторых, потому что у нас другие образы действия и другие задачи. Те, за которые можно и нужно нас, русских, уважать. Как бы это кого ни раздражало. Наша миссия иного свойства — и отстаивать её надо, не укрепляя чужие страны, а занимаясь внутренними делами, у себя наводя порядок. Решающая битва случится на нашей территории. И здесь мы уже не можем проявить слабость.