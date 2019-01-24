25 января, на 36-й день «шатдауна» американского правительства, президент США Дональд Трампа с гордостью заявил, что всем сторонам политического конфликта удалось заключить «сделку» и работа госаппарата вскоре будет восстановлена в полном объёме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Законопроект, который будет в кратчайшие сроки принят обеими палатами конгресса и подписан президентом, будет предусматривать финансирование федеральных министерств и ведомств на три недели, до 15 февраля, а также охватит выплаты долгов по зарплате, накопленных в связи с «шатдауном». Какого-либо дополнительного финансирования стены на границе с Мексикой или пограничной службы как таковой в этом временном бюджете не предвидится.

Однако, президент «убеждён», что за 36 дней переговоров как республиканцы, так и демократы убедились, что защита от нелегальной иммиграции чрезвычайна важна… и за грядущие три недели специальная двухпартийная комиссия законодателей из обеих палат конгресса выработает приемлемый для всех проект иммиграционной реформы.

Bill Morrow. flickr.com Американо-мексиканская стена

Это выступление Трампа перед СМИ, несмотря на его несколько торжественный характер, на самом деле — капитуляция президента перед его политическими противниками.

Именно Трамп инициировал кризис и «шатдаун» своим требованием дополнительного, по сравнению с прошлыми годами, финансирования мер пограничной охраны. Именно ради будущих политических дивидендов от постройки стены на границе с Мексикой хозяин Белого дома пошёл на обострение и так непростых отношений с демократами и заодно создал ситуацию, заложниками которой оказались 800 тысяч государственных служащих.

«Бюджет и иммиграционную политику следует обсуждать по отдельности» — такова с самого начала конфликта была позиция демократических лидеров. Именно к этому и пришёл в итоге «заваривший кашу» президент Трамп. Он не только не достиг изначально поставленной цели, по результатам кризиса он не добился абсолютно никаких результатов, чем полностью обесценил невзгоды, перенесённые госслужащими, а также усилия своих политических соратников.

И намёк на новый «шатдаун» в случае несоблюдения демократами договорённостей тут ничего не меняет. Ведь нельзя вести новую партию в шахматы точно так же, как ту, которую ты только что проиграл. Да и на любителя ходить по знакомым граблям президент США совсем не похож.

Трамп начал грандиозную — на всю страну — политическую аферу и с треском ее провалил. Ключевую роль здесь, как представляется, сыграло ошибочное видение Трампом Республиканской партии как своей прочной опоры, а не как своры голодных псов, готовых разорвать вожака при первом проявлении слабости. О том, как Марко Рубио и Майк Пенс виляют Трампом, читайте здесь.

Gage Skidmore Майк Пенс

Ещё одним решающим фактором поражения Трампа стала очевидная невозможность финансирования стены через введение чрезвычайного положения. Да, Трамп заявлял, заявляет и всегда будет заявлять что у него «есть все законные основания для введения» ЧП, но он «решил этого не делать». Но такое разрешение конфликта было бы компромиссом, позволяющим всем сохранить лицо, и всё же ему Трамп предпочёл полный публичный провал. Единственное правдоподобное объяснение лежит на поверхности — вариант с ЧП на определенном этапе был забракован юристами Белого дома и остался в повестке только в силу полной неспособности Трампа публично признать, что он в чем-либо был неправ.

По ироничному стечению обстоятельств ровно такой же конфликт — по схеме «Трамп начинает и проигрывает» — но в меньшем масштабе произошёл совсем недавно между президентом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу обращения к народу под названием «Состояние Союза».

Начало положила Пелоси, которая в официальном письме попросила Трампа отложить запланированное на 29 января ежегодное обращение к нации «в связи с соображениями безопасности и «шатдауном». Трамп решил проигнорировать совершенно ясный намёк на то, что просьба эта — совсем и не просьба, и ответил так же в письме, что с безопасностью проблем нет, «шатдаун» вообще ни при чем и он последует изначальному официальному приглашению и выступит из зала заседаний палаты представителей как положено по традиции. В свою очередь, Пелоси пришлось напомнить президенту, что она все ещё спикер палаты и имеет право попросту не допустить его в зал заседаний. Трамп тут же ответил гневным сообщением о том, что он рассмотрит альтернативные площадки для обращения к народу, что вызвало бурю возмущения в том числе среди консервативных республиканцев…

Defense.gov Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

И уже вечером того же дня президент без какого бы то ни было плавного перехода изменил позицию и заявил, что выступит с речью о Состоянии Союза как и подобает по традиции из палаты представителей и после окончания «шатдауна».

Симметрия малого политического конфликта в Вашингтоне с большим кризисом, затронувшим всю страну, налицо. Трамп «клюёт» на наживку из сопротивления «слабой» Пелоси и вскоре его подвешивают за жабры политической нецелесообразности и чрезмерного радикализма предлагаемых им мер.

Кроме урона репутации и рейтингу Трампа от поражений последних дней и просматривающейся за этими поражениями измены республиканских лидеров президенту, провал проекта «стена любой ценой» знаменует для Трампа ещё и весьма мрачный прогноз на второю половину его президентского срока. Конфликт вокруг бюджета, приведший к «шатдауну», — первый политический бой администрации президента с демократами в условиях новой политической реальности, в которой «левые» удерживают большинство в нижней палате парламента. Опыт этого противостояния послужит моделью для всех принципиально важных для обеих сторон законопроектов грядущих двух лет. И уже дважды оправдавшая себя схема — обострение до точки, где издержки для Трампа становятся невыносимы, — будет использована демократами снова и снова.