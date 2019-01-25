События последних лет актуализируют для России вопрос об эффективной политике на постсоветском пространстве. В том числе — и на кавказском направлении. Необходимо проанализировать слабые и сильные стороны нашей кавказской политики, инвентаризировать имеющиеся возможности и понять, что необходимо для завтрашнего дня. Российская политика в Закавказье должна включать в себя как экономические, так и политические меры. В ином случае мы теряем исторически сложившиеся преимущества и возможности активного влияния на политику Большого Кавказа.

Абхазия

С точки зрения экономической, необходимо концептуально разработать и запустить процесс восстановления глобального регионального транзита Север-Юг для кавказского региона. О чём идет речь? До войн 90-х годов экономическое благополучие региона обеспечивалось работой транспортных коммуникаций, которые позволяли обеспечить поток людей и грузов между регионом и Россией. Российский рынок является естественным рынком сбыта всего, что производится Закавказьем, включая сервис — российский турист и сегодня обеспечивает доход сотням тысяч жителей Грузии, Армении, не говоря об Абхазии, где каждое третье домохозяйство участвует в туристическом бизнесе.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

Активный экономический обмен был и хорошей прививкой от конфликтов и вероятных в регионе межэтнических столкновений.

Напротив, искусственно проектируемый транзит по линии Восток-Запад с транспортными коммуникациями от берега Каспия к морским портам Грузии и границе с Турцией, в силу естественных причин — природных (Каспийское море) и политических (большое количество границ) препятствий не может стать эффективным инструментом для экономического развития и интеграции Закавказья. Глобальный товарный поток с Востока на Запад обеспечивается посредством российского Транссиба, морским путем через Суэцкий канал, и Северным морским путем, который активно развивает сейчас Россия. В этих условиях транзит грузов по маршруту, на пути которого два моря и границы через каждые несколько часов пути, не имеет будущего.

Robert Wielgórski Морской порт

Мы видим итоги реализации политизированных и идеологизированных стратегий экономического развития региона. Это регион феноменальной бедности, по сравнению с которой меркнут даже самые мрачные истории о российской безысходности, о которой любят писать либеральные СМИ.

Блокирование естественных маршрутов движения людей и грузов привело к колоссальной бедности и бесперспективности жизни в таких местах, как запад Грузии, восток Абхазии, в тяжелейшем положении находятся миллионы жителей Армении. Крайняя нищета повышает риски возобновления кровавых кавказских конфликтов. А восстановление нормального экономического обмена Юг-Север в интересах России, это, несомненно, усилит наши позиции в Закавказье.

Но вместе с тем, как это ни парадоксально, необходимо оценить потенциал для российской экономики созданных так или иначе транспортных коридоров Восток-Запад. Например, уже сегодня российская монополия РЖД работает над тем, чтобы загрузить товарами российских компаний построенную в Азербайджане, Грузии и Турции магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Выяснилось, что самым большим производственным потенциалом поблизости от региона обладает российский рынок. И именно российскому производителю может быть выгодна дорога, которая обеспечит экспорт в первую очередь зерна, но и многого другого на рынки стран Ближнего Востока и Южной Европы по существующему транспортному коридору.

Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс

Таким образом, удивительно, но коммуникации, создававшиеся во вред России, могут работать на нашу страну в кооперации с бизнесом стран Закавказья.

В силах и интересах нашей страны инициировать новый виток экономического развития в регионе, основываясь на том, что российский рынок является естественным поставщиком благополучия для кавказских стран и народов.

В сфере политической нужно отметить, что Российская Федерация на протяжении последнего десятилетия достигла ощутимого на Кавказе успеха в реализации своих интересов в области безопасности. И это ключевое достижение должно работать на долгосрочный мир в регионе. Действительно, прямо сейчас мы можем исключить вероятность возобновления тлеющих конфликтов. Однако эта миссия нашей страны нашими оппонентами на Кавказе и в мире воспринимается в совершенно неверном ключе. Причины даже не политической конъюнктуре, а идеологических установках, бытующих в первую очередь в Грузии, которая остается политическим оппонентом нашей страны и потенциальным источником опасности. Но с этим необходимо работать.

Великое дело сделано в уходящем десятилетии российскими военными на Кавказе. Это заключается в том, что они исключили для грузинского общества рецидивы агрессивной, настроенной на войну политики Грузии. Хотя понятно, что исторические амбиции этой страны оказались нереализованными, и это стало серьезным комплексом в культуре этого государства. И тем не менее устойчивый мир важнее амбиций.

Gtranslator.xyz Кавказ

В ближайшее время еще одной важной задачей российской политики в Закавказье должна стать пропаганда той позитивной роли, которую сыграла наша страна в формировании устойчивого мира. Кавказские конфликты таковы, что многие из них в принципе невозможно урегулировать. Они основаны на борьбе соседствующих культур за узкий жизненный ареал обитания. Своими корнями они уходят в глубь веков, и попытка найти компромисс будет приводить к новым столкновениям, растянутым в исторической перспективе.

Россия предложила и реализовала другую модель — фиксации фактического политического статус-кво, его легитимации в правовом пространстве и закреплении положения созданием соответствующих гарантий безопасности. Да, этот путь не компромиссный, но он опирается на понимание того, что еще один передел границ — это новые войны и кровь, а фиксация статус-кво — это не обоюдный, но мир.

Задача российской внешней политики — убедить окружающий мир, Запад в том, что выбран надежный путь урегулирования опасных конфликтов.

Руслан Темирбулатов — кандидат экономических наук, эксперт в области международных отношений по странам СНГ. Возглавлял полномочное представительство Татарстана в Казахстане. Курировал абхазское направление в Управлении президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.