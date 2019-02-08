Если бы выставка называлась «Пейзаж с человеком», то это была бы одновременно и банальность и не совсем правда. Неправда, потому что на большинстве представленных работ Григория Кацнельсона человека как раз нет или его еще надо поискать. А банальность, потому что абсолютно любой, даже безлюдный, пейзаж, предполагает хотя бы одного человека — автора. А так обычно их двое — автор и зритель. Что отражает зеркало, когда никого нет в комнате? А вот «Человек с пейзажем» интересен. Можно найти здесь множество самых разных смыслов.

Арт-центр «Борей» Работа Григория Кацнельсона на выставке «Человек с пейзажем»

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Автопортрет

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон на открытии выставки — розыгрыш книг

Во-первых, сразу ясно, что это не человек — деталь пейзажа, а пейзаж имеет шанс обрести жизнь только если он — часть жизни человека, его мира. Если человек пропустил природные или городские реалии через свои глаза и душу. Даже самые великолепные ландшафты или архитектурные шедевры, снятые автоматической камерой, оказываются плоскими и мертвыми, интересными только для специалистов. Любой человек, даже просто смотрящий вокруг, уже преобразует окружающий мир, раскрашивает его красками своего настроения, мировоззрения. Для кого-то обычный питерский дождик или снегопад — повод для умиления или детской радости, а для кого-то всего лишь неудобство или последняя капля в горьком коктейле депрессии…

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Лестница на Пушкинской 18

Марина Александрова ИА REGNUM Гигорий Кацнельсон. Река Оккервиль

Во-вторых, работы Кацнельсона — это его яркое личное высказывание, практически позиция. По словам автора, он — художник «темного, страшного города. Неприбранного. Дворов-колодцев». Отчасти это так. Здесь нет привычных «открыточных» мотивов, Петербург художника непарадный, задворочный, трудовой. Но ничего темного и страшного в нем нет. Кацнельсон словно бы спускается в мрачноватые сумерки пасмурного города, чтобы принести в них свет и цвет.

Здесь нет полутонов, цвета яркие и чистые, пусть и как бы пропущенные через закопченное стекло. Знакомые каждому петербуржцу места составлены из цветных многоугольников и чем-то напоминают батики, рисунки на театральных задниках и занавесах. Впрочем, что такое любой пейзаж, как не декорация, на фоне которой разворачиваются человеческие судьбы?

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Памятник Дзержинскому

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Комбинат. Синий пейзаж

Есть на выставке и портреты, где лицо человека оставляет немного места окружающему пейзажу. Это любопытно, потому что лица эти достаточно условные, даже если на бирке стоят вполне конкретные имя и фамилия. Главное тут, как и в случае с «лицом» города, — общее впечатление, выраженное геометрией и цветом, а не деталями. Постепенно приходишь к выводу, что и портрет, и пейзаж соединяются у Кацнельсона в некий третий жанр — пейзажепортрет, в котором город предстает как живая модель со своей неповторимой физиономией, имеющей множество выражений, а во внутреннем мире близкого или чем-то заинтересовавшего человека можно поселиться, словно в городе, и даже заблудиться в нем.

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Мама с пейзажем

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Мария Юдина

Пожалуй, наиболее прочное слияние города и человеческой судьбы выражено в цикле арт-объектов, символически представляющих города России и мира, связанные с именем Осипа Мандельштама. Обращение к творчеству поэта навеяно «Арефьевским кругом», членов которого Кацнельсон считает своими учителями. В этот круг ярких творческих людей входил молодой поэт Роальд Мандельштам, который был всего лишь однофамильцем великого человека, но такая фамилия, да и настрой его творчества, пронизанного петербургскими мотивами, не могли не направлять мысли к этой яркой и трагической фигуре. Мандельштам как человек и поэт растворен в городах, в которых бывал, слит с каждым из них в неразрывный символ. Отчасти это напоминает настольные сувениры с названиями городов, которые были популярны когда-то, только большого размера, отчасти геодезические знаки, а может, вышки связи или маяки. Сам Кацнельсон утверждает, что эти объекты больше всего похожи для него на книги.

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Автопортрет

Марина Александрова ИА REGNUM Книги Григория Кацнельсона

Книжный мир для художника с детства любимый и родной. Сам он выпустил больше сотни авторских книг, которые следует не читать, пробегая по ровным строчкам — их там нет — а воспринимать целиком, ибо содержание текста в них неотрывно от цвета и формы. Эти книги на выставке подержать в руках, конечно, нельзя, но здесь есть несколько работ, которые могут дать о них представление. Пожалуй, наиболее пронзительная из них — «Самое красивое место не нарисовано». Осколок неведомого пейзажа, косо вставленный в раму, на котором художник открытым текстом выразил то ли свое бессилие, то ли свою мечту о будущем шедевре, к которому, похоже, можно только вечно приближаться по асимптоте и, словно древний восточный мудрец, все время повторять: «Не то, не то…» Но ведь именно таков путь любого творца, в каком бы жанре он ни работал.

Марина Александрова ИА REGNUM Григорий Кацнельсон. Самое красивое место не нарисовано