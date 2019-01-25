Кое-что большое видится со стороны. Это касается и проекта «Православная церковь Украины», который затрагивает многие Церкви и многие страны. Итальянский католический портал Vatican Insider, комментируя состоявшуюся 21 января в Ватикане встречу папы Римского Франциска с апостольским нунцием на Украине архиепископом Клаудио Гуджеротти, где понтифик, «который с глубоким участием и ежедневно следит за событиями на Украине, затронул деликатный вопрос внутриправославных отношений, а также вклада католических общин Украины во благо страны», открыто признал то, что не все на Западе признать решаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению издания, «томос-тур» президента Украины Петра Порошенко по регионам, где он рассказывает о создании «независимой от Москвы Украинской церкви» является де-факто главным аргументом этого политика, который он предлагает избирателям ради переизбрания на второй срок. Однако именно сильное переплетение церковного и политической алхимии давит на будущее христианских общин на Украине, которые оказываются в состоянии невесомости, поскольку «исход предстоящих президентских выборов становится фактором неизвестности для новой церковной «автокефальной» структуры. Если Порошенко победит, проект создания национальной Украинской церкви получит свое политическое освящение. Но в настоящее время президент занимает лишь третье место в опросах». В этой ситуации «выбор тех, кто связал требование независимости украинского православия с политическим замыслом Порошенко, может оказаться — в долгосрочной перспективе — недальновидной авантюрой». А «неопределенность итогов президентских выборов на Украине» также объясняет «отсутствие официальной реакции со стороны других Православных церквей» в отношении ПЦУ, которую легитимизировал Константинопольский патриархат.

President.gov.ua Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей

Конечно, не только православных. Как замечают некоторые католические эксперты, и Ватикан оказался в патовой ситуации в вопросе, что делать в отношении ПЦУ: ничего не делать — значит оказаться на стороне русского патриарха, признать новую Православную церковь Украины в международных экуменических диалогах — значит оказаться на стороне константинопольского патриарха. При этом, судя по всему, «украинское дело» куда серьезнее, чем просто обсуждение религиозных проблем. Католические аналитики обратили самое пристальное внимание на слова президента России Владимира Путина, сказанные им в интервью сербским газетам. «Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом, его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь, — отметил президент. — Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет, мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность».

Подобное лечится подобным, то есть политическое — политическим. Турецкое издание Yeni Mesaj увидело во вмешательстве Фанара «очень тяжелый удар по качеству нашей страны как унитарного государства» и комментирует: «Эй, народ, на турецкой земле, внутри Стамбула, снова создали Византию!» Но «Византия» создана не только на турецкой земле, она появилась на Украине. Загадочная история с определением, какая украинская церковная собственность отойдет в полноправное ведение Константинопольскому патриархату, волнует геополитических игроков. В связи с тем, что по географии этих объектов можно будет понять, какие регионы Украины теряют свой духовный суверенитет, оказавшись в восстанавливаемом Фанаром «византийском проекте». Вслед за духовным суверенитетом может наступить очередь и политического суверенитета. Вполне возможно, что Константинопольский патриархат работает на перспективу, когда договариваться ему придется не с Киевом, а с кем-то другими. Ведь его концепция создания ПЦУ как средства преодоления раскола дезавуируется уже и Украинской православной церковью Киевским патриархатом в лице патриарха Филарета, который напрочь разошелся с другим участником «объединительного собора», Украинской автокефальной православной церковью, а также открыто предупреждает Фанар, что недолго тому осталось контролировать ПЦУ.

rild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Киев при этом делает шаги в исторически обреченной парадигме. По православному вопросу он пытается получить поддержку польских властей и руководства Католической церкви в Польше на фоне активного неприятия Польской православной церковью «автокефального новодела». На днях пространные интервью официальному польскому Katolicka Agencja Informacyjna дали как Порошенко, так и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко). Кстати, беседу с последним перепечатала ведущая варшавская газета Rzeczpospolita. «Благодаря объединению Церкви мы вырвались из советской империи», — подчеркнул президент. В свою очередь, митрополит заявил о «решительной поддержке проевропейского направления развития Украины». По иронии судьбы этот информационный залп появился в те дни, когда Киев отмечал «Злуку», событие, имевшее место 22 января 1919 года, когда было торжественно провозглашено «объединение в единую соборную Украину двух государственных образований», Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и Украинской Народной Республики (УНР). Правда, 4 декабря 1919 года официальная делегация ЗУНР вышла из «Злуки» ввиду того, что на тайных переговорах глава УНР Петлюра продал своих союзников Варшаве, согласившись отдать Пилсудскому оккупированную поляками Восточную Галицию.

И потому похоже, что с таким церковно-политическим курсом, как сейчас, Киев — не без «помощи» Фанара и поляков — имеет все шансы заполучить на Украине не только новую «Византию», но и новые «Восточные Кресы».