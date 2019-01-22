Образование и видеоигры принято считать несовместимыми понятиями. Однако образовательные механики, вплетённые в современные игровые проекты, могут стать подспорьем для классического процесса обучения. В тех ситуациях, когда одной теоретической базы недостаточно, на подмогу спешат видеоигры и их главная особенность — возможность на личном опыте понять и попробовать изучаемый объект. И если для изучения прикладных наук существует не так много качественных игровых проектов, то для изучения истории их более чем достаточно. Возможность виртуально побывать в изучаемой эпохе, проникнуться бытом и обычаями населения того времени, а также взаимодействовать с реальными историческими личностями в интересной и ненавязчивой форме делает видеоигры удобным и функциональным инструментом для изучения определённых событий.

Кадр из игры «Tannenberg» Атака

Отдельно хочется отметить один из самых жестоких, трагических и широкомасштабных военных конфликтов в истории человечества — Первую мировую войну. Этому периоду мировой истории посвящено множество видеоигр разных жанров и масштабов. В одних игроки могут взять на себя командование целой армией, в других — почувствовать себя в теле простого солдата, а в третьих — быть лишь наблюдателем этой жестокой кровопролитной войны. Независимо от формы, игры о Первой мировой помогают лучше изучить этот период истории и на личном опыте узнать множество важных деталей. Корреспондент ИА REGNUM выделил несколько игровых проектов о Первой мировой, обладающих наибольшей исторической достоверностью и качеством образовательных механизмов.

Среди отважных сердец

Игра Valiant Hearts: The Great War («Отважные сердца: Великая война») стала настоящим феноменом игровой индустрии. Маленькая и, на первый взгляд, несерьёзная игра от французской студии Ubisoft заставила миллионы игроков по всему миру сопереживать несчастным жертвам Первой мировой войны. Проект стал победителем премии The Game Awards 2014 в номинациях «Игра, меняющая мир» и «Лучшее повествование». Valiant Hearts не показывает войну со стороны сражений и постоянных боевых действий. Она рассказывает о судьбах конкретных участников войны с их личными проблемами и переживаниями.

Кадр из игры «Valiant Hearts: The Great War» В окопе

Молодой немец Карл женился на француженке Мари и вместе они растят сына Виктора. После объявления войны французские власти депортируют немецких граждан обратно на родину. Так, Карл оказывается на фронте, по другую сторону баррикад от своего любимого тестя — французского фермера Эмиля. Позже список центральных героев этой истории пополняется американским добровольцем во французской армии по имени Фредди, бельгийской медсестрой Анной и верным псом-санитаром Вальтом. Каждый из героев становится участником войны против своей воли, но продолжает участие в боевых действиях ради своей семьи. Эмиль и Карл, будучи солдатами двух воюющих держав, больше всего заботятся о жизнях друг друга и Мари, Фредди хочет отомстить немецкому барону фон Дорфу за жестокое убийство своей жены, а Анна ищет отца, захваченного в плен немецкими учёными. На протяжении всей этой небольшой истории судьбы героев не раз переплетутся и приведут игрока к суровой развязке.

Магия Valiant Hearts заключается в том, что игра заставляет геймеров проявлять неподдельный интерес ко всем событиям Первой мировой войны. Сюжет игры тесно связан с ключевыми сражениями и местами войны, а внутриигровая сводка помогает узнать как можно больше о том месте, где сейчас находятся персонажи. Например, в одном из первых уровней игры Фредди становится участником Битвы на Марне. В это время игра предлагает пользователю посмотреть историческую сводку, в которой кратко объясняется суть и итоги сражения, оружие и техника, которые применяли в нём, а также особенности из солдатского быта того времени. Всё это подкрепляется реальными фотографиями с фронта и отрывками солдатских писем. Из Valiant Hearts игроки узнают о создании колючей проволоки, роли собак в ходе войны и традициях отдельных народов в военное время. Игра проходится всего за 5−6 часов и состоит по большей части из несложных головоломок и сюжетных вставок, а значит, может стать отличным подспорьем для любого школьника или студента.

«Мирный Париж начала войны и разрушенный Ипр, мрачный форт Дуомон и заснеженный Вобекур, напичканные тротилом туннели Вокуа и лагерь военнопленных. Из каждого значимого военного события вырван самый яркий кусочек, из карт военных действий взяты самые запоминающиеся места», — пишет журнал «Игромания» о Valiant Hearts.

Кадр из игры «Valiant Hearts: The Great War» Атака

Окопные войны

Игра Verdun, разработанная студиями M2H и Blackmill Games, рассказывает совершенно о другом. Это игра о ведении боевых действий, причём в самой реалистичной интерпретации из возможных. Если другие шутеры (игровой жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) о Первой мировой войне рассказывают динамичную, кровавую и не очень жизненную историю (главной герой которой может в одиночку ворваться в стан врага и уничтожить целую армию залпом метких выстрелов), то Verdun делает это с вниманием к деталям. Первая мировая война была временем затяжных окопных сражений без права на ошибку, что полномасштабно воссоздано в игре. Каждое сражение в Verdun — многопользовательский матч, в котором на больших картах сражаются две команды (Антанта и Тройственный союз соответственно) за господство над территорией. Для достижения своих целей геймерам предстоит демонстрировать мастерство тактического мышления и выдержки, ведь, как и в жизни, всего одна пуля здесь может стать причиной смерти.

Отдельного внимания заслуживает детализированная игровая карта: в отличие от большинства ярких современных шутеров, в Verdun игрокам предстоит проводить большую часть времени под безжизненным серым небом в глубоких траншеях, наполненных грязью и разлагающимися трупами. Также игра полностью воссоздаёт всё обмундирование войск того времени. Форма солдат, модели оружия, противогазы — все детали амуниции солдата сделаны на основе реальных прототипов с вниманием к подробностям.

Кадр из игры «Verdun» Окоп

Verdun — хардкорная и недружелюбная игра, но её интересно осваивать из-за соревновательной составляющей, непередаваемой атмосферы Первый мировой войны и потрясающей правдоподобности происходящего. Этот проект поможет подробнее изучить места войны, оружие и многообразие тактических решений, принимаемых в реальном бою. В игре нет сюжетной кампании, она не требует полного прохождения и отлично подойдёт, чтобы провести несколько вечером в кампании друзей, изучая особенности окопной войны.

«Verdun — это не развлечение. Это война. Такая, какой она была: беспощадной, холодной и до жути страшной. Как нигде больше, игрока отправляют в самый настоящий рукотворный ад на земле, выбраться из которого живым едва ли представится возможность», — пишет портал Igrasan о Verdun.

Также стоит обратить внимание на Tannenberg — глобальную модификацию для Verdun. Если в Verdun сражения происходят преимущественно на Западном фронте, то в Tannenberg затяжные баталии перенесутся на Восточный фронт со своими особенностями.

Кадр из игры «Tannenberg» Оборона

Дорожить жизнью каждого

Проект Battle of Empires: 1914−1918 от разработчиков из команды Great War Team даёт почувствовать весь масштаб военных сражений. Это тактическая стратегия с вкраплениями элементов ролевой игры. Пользователю предстоит управлять целыми отрядами солдат для достижения поставленных целей. Всего в игре шесть сюжетных кампаний (по три для Антанты и Тройственного союза), которые позволяют поэтапно пройти путь стран — участниц войны. Но если события, масштабы и местность реальных исторических сражений перенесены в игровой мир без изменений, то судьбы всех бойцов на карте зависят только от геймера. Игра поддерживает необычные тактические решения и даёт юзерам богатый инструментарий для ведения сражений. Игровое поле максимально интерактивно и позволяет разрушить почти любой предмет на карте для создания дополнительного прохода войскам или же, наоборот, для укрытия от вражеского огня. В отличие от предыдущих игр в списке, Battle of Empires: 1914−1918 даёт самое полное представление о всех аспектах ведения войны. Игроки смогут использовать в битвах лошадей, первые танки и огнемёты, а также многие аутентичные технологии тех лет.

Эта игра не только помогает изучить многообразие боевых единиц и реальных мест сражения, но и учит тактическому взаимодействию. Любую сюжетную миссию можно пройти в команде до четырёх человек. Таким образом, геймеры смогут распределять обязанности и уделить большее внимание каждому подконтрольному отряду. Здесь рассказывается подробная история каждой из сторон конфликта и позволено, в отличие от остальных проектов, взглянуть на ситуацию не с точки зрения простого солдата, а с точки зрения командующего целой армией. В такой ситуации геймеры учатся ценить каждого бойца и искать решения, позволяющие достичь желаемого результата с минимальными потерями. Этот проект рекомендуется как для одиночного, так и кооперативного прохождения, он поможет узнать, как можно больше о сражениях Первой мировой войны и научит стратегическому мышлению.

Кадр из игры «Battle of Empires: 1914−1918» Тактика

«В некоторых операциях были абсолютно правильно срежиссированы панические отступления, когда, например, немцы, впервые увидели двигающиеся на их позиции огромные железные машины. Из записок убитого офицера, наблюдавшего всё это своими глазами в тот день, было ясно, что в окопах многие солдаты искренне верили, будто англичане заключили союз с самим дьяволом», — пишет портал Igrasan о Battle of Empires: 1914−1918.

Конечно, видеоигры пока не способны заменить традиционный образовательный процесс. Но они могут стать подходящим дополнением уроков по конкретной тематике. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а в нашем случае — один раз почувствовать. Стоит принять тот факт, что многие видеоигры давно перестали быть лишь виртуальным аттракционом для развлекательных нужд. Они превратились в сложные, комплексные проекты с множеством образовательных элементов. Несмотря на то, что преступно малое количество школ мира практикует такой подход, возможно, стоит совмещать теоретический и игровой опыт при обучении школьников и студентов. Ведь современная реальность меняется с огромной скоростью, всё больше уходя в диковинный цифровой мир. Школьное и университетское образование пытается наверстать упущенное, но всё равно неизбежно отстаёт от прогресса, чем зачастую вызывает отторжение у учеников. Включение игровых элементов может помочь преодолеть этот барьер, заинтересовав обучающихся и ненавязчиво привлекая их к новым образовательным механикам.