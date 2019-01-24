В другой части Союзного государства Белоруссии и России разгорается нешуточный скандал: сетевое издание «Телескоп» опубликовало статью «Газета депутата белорусского парламента героизирует террористов». В ней рассказывается о том, как в белорусской газете «Новы час» на протяжении 2017−2018 годов вышла серия статей с прославлением чеченских бандитов — Джохара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева, Шамиля Басаева, Руслана Гелаева и других.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всех их газета позиционирует как положительных персонажей совсем недавней очень сложной страницы российской истории, всячески их героизирует и восхваляет. Попутно достаются комплименты их «побратимам» из украинского бандитского стана типа «Сашко Билого».

Подобные публикации — не редкость на постсоветском пространстве. На западные гранты существует целый выводок борзописцев, проводящих русофобскую линию в текстах на какие угодно темы — от атомной энергетики до региональной проблематики Латинской Америки или Ближнего Востока. К примеру, в Белоруссии существует так называемый «Белорусский народный фронт», каждую весну устраивающий коллективное беснование по поводу строительства «Росатомом» атомной электростанции в Островце (БелАЭС в Гродненской области) с непременными обвинениями России в стремлении уничтожить белорусов с помощью радиации.

Михаил Евстафьев Бои вокруг здания бывшего республиканского комитета КПСС («Президентского дворца») в Грозном, январь 1995 года

Особенность русофобских публикаций в газете «Новы час» («Новый час» или «Новое время» по-русски») в том, что это издание «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» («Товарищество белорусского языка», более известно под аббревиатурой ТБМ), активно участвующего в разработке и проведении властями политики «белорусизации».

Издание с 2009 года официально зарегистрировано в мининформации Белоруссии — том самом, которое осуществляет политическую цензуру и блокирует зарубежные сайты (в том числе и российские), распространяется через государственную сеть и подписку «Белсоюзпечати».

Учредитель издания — одна из старейших русофобских политических организаций. Как и многие другие организации «змагаров», она прошла эволюцию от жёсткой критики «диктатора Лукашенко» и его «оккупационного режима» до своеобразной коллаборации с властями и оказанием услуг на уровне специфической социальной ответственности.

Во время президентской кампании 2015 года ТБМ откровенно легла под администрацию президента республики, подстраховывая его на случай снятия кандидатов от прозападной оппозиции. Возглавлял тогда организацию известный русофоб Олег Трусов, на вторых ролях в организации числилась Елена Анисим.

С задачей встраивания ТБМ в провластный контур Анисим справилась и вскоре возглавила ТБМ. Дополнительно она была вознаграждена местом в Палате представителей Национального собрания, куда Александр Лукашенко много лет не допускал ни одного реального оппозиционера.

Теперь среди «палаточников», как считается, целых два представителя «конструктивной оппозиции» — особого подвида, выведенного селекционерами института политической генетики и идеологической цитологии. Анна Канопацкая продвигает легализацию символики белорусских националистов и неонацистов — бело-красно-белого флага, а Елена Анисим двигает идею университета по националистическим лекалам — с преподаванием исключительно на белорусском языке при том, что почти все белорусы — русскоязычные (молодёжь — практически поголовно).

BELMEDIASCHOOL.ORG Елена Анисим

Таким образом, как мы видим, депутат белорусского парламента Елена Анисим возглавляет ТБМ, которая издает газету «Новое время», которая, в свою очередь, регулярно печатает статьи с героизацией международных террористов и русофобов. Но ведь это пропаганда международного терроризма. И почему на этот факт уже два года руководство Палаты представителей, которое практически всё персонально является членами Союзного парламента с Россией, никак не реагирует?

Чеченский ли это национализм, украинский или белорусский — краеугольный камень у них один и тот же: русофобия. Отсюда закономерно проистекает сепаратизм, который позиционируется как «национально-освободительная борьба» или «укрепление суверенитета и независимости» с одновременным отрицанием сепаратизма ирредентистского типа, направленного на воссоединение русских как искусственно разделённой нации, на укрепление единства Русской цивилизации, собирание Русской земли и утверждение ценностных основ Русского мира.

«Данная статья может рассматриваться как официальное обращение к Министру внутренних дел РБ Шуневичу И.А., Генеральному прокурору РБ Конюку А.В. и Министру информации РБ Карлюкевичу А.Н. Просим проанализировать материалы газеты «Новы Час» на предмет оправдания и пропаганды международного терроризма, разжигания межнациональной розни и ненависти, а также дать им официальную оценку»,— резюмировало издание «Телескоп» под перечнем фактов.

Будет очень интересно посмотреть, как отреагируют белорусские правоохранительные органы на пока легальную деятельность необандеровского СМИ в республике и на откровенную пропаганду терроризма, которую оно осуществляет.