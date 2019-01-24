От столкновений с ЧОПом застройщика и полицией непосредственно на строительной площадке жители 5 и 6 кварталов московского района Раменки перешли к более масштабной протестной деятельности и собрали митинг, на котором потребовали от мэра Сергея Собянина отменить строительство многоэтажки и возвести обещанный ранее детский сад. Поддержать горожан приехали их собратья по несчастью из других районов Москвы, муниципальные депутаты и первый секретарь московского Горкома КПРФ Валерий Рашкин.

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Комплексная реконструкция прибавила Раменкам 20 тысяч новых жителей, для которых обещали построить всю необходимую социальную инфраструктуру, ведь застраивали комплексно, да и мэрия всегда подчеркивает свою социальную ориентированность. Да только что-то «пошло не так», и остановились на трех детских учреждениях на 482 ребенка, вместо четвертого детсада в итоге строят многоэтажку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи благодарят градоначальника за проявленные заботу и попечение

Попросту говоря, путем нехитрых итераций с собственностью на земельный участок и манипуляций с ПЗЗ строительство детсада решением градостроительной земельной комиссии города Москвы заменили проектом 17-этажного жилого дома.

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Осенью 2018 года обескураженные граждане неожиданно обнаружили под своими окнами строительную технику и рабочих, возводящих заборы. Каково же было их удивление и возмущение, когда, разобравшись в ситуации, они выяснили, что на месте так необходимого детского учреждения, вырастет очередная многоэтажка.

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Достучаться до чиновников и объяснить им, что микрорайон еще до конца не заселен, а детей уже приходится возить в соседние районы, конечно, же не удалось. Граждане быстро убедились, что создаваемые всяческие конфликтные группы, переговоры с префектом и бюрократами из управы, это не что иное, как искусственно создаваемая волокита в надежде заболтать возникшее социальное напряжение.

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Все это в совокупности привело к неизбежным в таких случаях столкновениям. Люди, как могли, препятствовали строительству, а девелопер, в свою очередь, обрушил на рядовых москвичей, в основном женщин, нанятый ЧОП. Занявшая двусмысленную позицию столичная полиция в основном задерживала местных жителей и освещающих противостояние журналистов.

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Вышедшие на митинг люди твердо заявили, что сдаваться не намерены, и будут до последнего бороться за свои права. Поддержать собравшихся приехали жители других районов, также страдающие от точечной застройки, муниципальные депутаты и первый секретарь московского Горкома КПРФ Валерий Рашкин. В своем выступлении депутат рассказал об усилиях, которые предпринимает его партия для решения проблемы, а также заверил собравшихся в том, что КПРФ не бросит их в этой неравной борьбе.

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