По количеству «косяков» последний визит в Черкасскую область украинского президента Петра Порошенко превзошел самые смелые ожидания, полагает «Провінція» (Черкассы). Президент ничего не приобрел, поругался с теми, кто этого не хотел, и не понравился тем, кому мог бы. Бьемся об заклад, это сравнение пришло в голову многим: если к Януковичу относились с уважением, замешанном на страхе, то Порошенко никто не боится. Петр Алексеевич совершил этапный шаг и сделал совместное фото с депутатом Черкасского городского совета Александром Радуцким. Это важный знак для тех, кто понимает и умеет читать между строк. Напомним лишь один самый важный факт: Радуцкий является вторым «я» местного предпринимателя Андрея Бородая, в руках которого концентрируются финансовые средства состоятельных горожан, «людей непростой судьбы». Фотографируясь с Радуцким и давая добро на обнародование фото, Петр Алексеевич безусловно отдавал себе отчет в своих действиях. Их смысл понять несложно. Черкасская область — протимошенковская. Черкасские «тимошенковцы» удачно сочетают в себе административный, политический и финансовый ресурсы. Опираются в своей работе на плечи таких же людей «непростой судьбы», как и Бородай с Радуцким. Только с другими фамилиями. Порошенко очень нужна слаженная команда, которая способна дать результат и не особо «заморачивается» на чистоте методов. Учитывая, что областная администрация под руководством Вельбовца в силу объективных причин на такую роль не претендует, требуются «эффективные прагматики». Их задача — не победить Тимошенко, а максимально «размыть» ее и результат.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Силовики хотели изъять документы коммунального предприятия «Волиньприродресурс», сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Управляющий делами Волынского областного совета Дмитрий Дубняка говорит, что работники столичного управления Службы безопасности Украины планировали изъять в облсовете некоторые документы, но им сообщили, что эти документы были изъяты еще два года назад генпрокуратурой и их до сих пор не вернули. Те документы силовикам предоставили, ведь скрывать нечего и облсовет работает прозрачно. Депутаты облсовета также удивлены такими действиями правоохранителей. Дубняка считает, что обыски напрямую связаны с недавним приездом президента на Волынь в рамках так называемого «томос-тура», на который свозили бюджетников из районов области, заставили прийти всех работников областной государственной администрации, коммунальных учреждений. После того как СМИ показали все это, в качестве мести за принципиальную позицию облсовета прошли обыски. До 31 марта ожидается все, возможно, на повторные обыски, несмотря на то, что 15 ящиков документов уже передали в Киев.

«Украинский транспортный союз» собирался провести круглый стол в горсовете, но его пришлось провести в газете «Новый день», информируют «Херсонцы» (Херсон). «В нашем зале собралось около двух десятков репортеров, а также несколько телеоператоров, — рассказала руководитель пресс-клуба газеты Елена Нечипуренко. — Однако не успело начаться обсуждение, как у входной двери скопилась группа неких «титушок», говорят, из Одессы. Кто-то из юнцов тут же распылил слезоточивый газ. А дальше возглас: «Стрелять в журналистов!» Вдребезги разлетелось световое окошко над дверью в пресс-клубе, раздались выстрелы. Оружие, из которого стреляли, было настолько мощным, что толстое двойное стекло четыре пули прошили навылет. Люди попадали на пол. Лишь чудом никто не пострадал». Полиция задержала председателя областной организации Социалистической партии по подозрению в нападении на офис газеты «Новый день». Глава МВД Украины Арсен Аваков напомнил, что председатель Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах и отметил, что это недопустимый пример избирательной активности. Между тем «отстраненный от должности руководителя Херсонской областной организации СПУ Кирилл Стремоусов считает инцидент «провокацией», а себя «единственным пострадавшим».

Почти половину получателей «венгерских» грантов Фонда Эгана вызвали в СБУ, передает Mukachevo.net (Мукачево). В июне прошлого года против фонда, посредством которого Будапешт осуществляет материальную поддержку закарпатским венграм, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по подозрению в сепаратизме. Продолжается досудебное расследование, которое ведет следователь управления СБУ в Закарпатской области. В ходатайстве в суд говорилось, что «есть достаточно оснований считать, что под видом финансовой помощи субъектам хозяйствования осуществляется финансирование незаконных проектов (включая распространение сепаратистских настроений в Закарпатской области)». Дело так и не закрыли. Сотрудники СБУ вызвали для разговоров основателей фонда, а также получателей грантов. «Со многими заявителями на получение гранта уже связались, почти половина из них уже были вызваны в органы государственной безопасности или их посещали соответствующие сотрудники. Тоже самое произошло с учредителями и работниками Фонда Эгана», — поясняет директор Фонда Марианна Берки. При поддержке Фонда Эгана с 2016 года на Закарпатье было создано около 3500 новых предприятий и началась деятельность частных предпринимателей, в основном семейный бизнес. Фонд также помогал закарпатцам оформлять право на землю.

Jozsef Bikkessy Heinbucher. Мадьяр и лошадь (фрагмент). 1816 — копия

Во Львове проходила международная конференция «Войска территориальной обороны в Польше и Украине: состояние и перспективы», участие в которой приняли эксперты по организации территориальной обороны Польши, офицеры генерального штаба ВС Украины, специалисты сферы государственного управления, пишет «Збруч» (Галичина). Представитель польско-украинского фонда Дариуш Марциняк отметил, что создание войск территориальной обороны актуально для Польши и для Украины. По его словам, в Польше такие войска создали в том числе из-за «российской агрессии» на Украине. Заместитель начальника управления территориальной обороны генштаба ВСУ Владимир Мельник рассказал, что на Украине пока создан резерв, а к выполнению задач территориальной обороны привлекаются воинские формирования, правоохранительные органы. «В связи с событиями в Азовском море рассматриваем вопрос формирования территориальной обороны морского пространства. Надеемся, Верховная рада Украины рассмотрит и одобрит этот законопроект, который чрезвычайно важен», — отметил Мельник.

Центр для участников «АТО» и их семей «Бандеровский схрон» на Прикарпатье оказался под угрозой закрытия и ищет меценатов, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Об этом заявил председатель организации «Бандеровский схрон» Игорь Чернецкий: «Дом ветеранов» работает без перерыва уже почти два года. У нас находились и находятся ветераны, которые попали в сложные жизненные ситуации или лечились в психоневрологической больнице, со всей Украины. Сейчас это Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Николаевская, Луганская область, в общем одиннадцать человек. Ребятам диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство и зависимости, из которых они пытаются вылезти. Один день пребывания стоит 198,48 гривен, не учитывая компенсации психологам, терапевтам, обслуживающему персоналу. Если считать с этой компенсацией, то получается 356,07 гривен. А теперь плохое — денег на нашу деятельность у нас осталось до февраля». Если дом ветеранов не найдет меценатов, то с февраля 2019 года будет вынужден прекратить свою работу.

58-я моторизованная бригада подтвердила факт пленения своего бойца, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Донецкая Народная Республика взяла в плен 20-летнего Панченко Станислава Мирославовича. Он дал показания, заявив, что с друзьями выпил водки и покурил марихуану, после чего «ушел убивать». Также признается в том, что имел проблемы с законом за «гоп-стоп». В период досудебного следствия Панченко подал документы в военкомат и после прохождения обучения начал службу в 58-й бригаде. Когда состоялось судебное заседание, то Панченко взял на поруки замполит воинской части. Сама запись сделана на третий день после попадания в плен. В 58-й бригаде уверены в том, что перед записью на Панченко оказали давление. Здесь может быть три варианта: Панченко попал в плен, совершил дезертирство или добровольно перешел на сторону противника.

Еще в двух селах Житомирской области прихожане храмов провели собрание религиозных общин, во время которых решили перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, передает «Житомир.info» (Житомир). Это общины сел Демковцы Любарского района и Княжин Чудновского района. Об этом заявили главы Любарской и Чудновской районных государственных администраций.

Церковная община УПЦ МП села Старолозоватка Синельниковского района перешла в ПЦУ, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). С соответствующей просьбой настоятель прихода иерей Игорь Янченко обратился к управляющему Днепровской епархией ПЦУ. Епископ Днепровский и Криворожский Симеон удовлетворил ходатайство общины и принял ее в состав епархии.

Vodnik Симеон Митрополит Винницкий и Барский ПЦУ

BukNews (Черновцы): «20 января 2019 года на собрании церковной общины села Горошовцы Заставновского района Черновицкой области большинство прихожан поддержали переход из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. За такое решение проголосовали 239 прихожан, против — 40». Против перехода категорически выступил настоятель, отец Федор. Он даже пригласил в храм в свою поддержку митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, которого сторонники перехода не пускали во двор церкви. Во время встречи митрополита с прихожанами даже возникла потасовка. Однако при содействии работников Заставновского отделения полиции и лично начальника полиции Петра Токаря митрополит попал на собрание, но только во двор, внутрь храма его не пустили. Прихожане, которые выступали за переход, дружно спели гимн Украины во главе с народным артистом Украины Иваном Дердо, который родом из села Горошовцы, колядовали, выкрикивали «Слава Украине! Героям Слава!»

Первой христианской общиной Одесской области, покинувшей Московский патриархат и перешедшей в лоно автокефальной Православной церкви Украины, стал приход Свято-Дмитриевского храма села Пужайково Балтского района, рассуждает «Думская» (Одесса). Сменить религиозную юрисдикцию односельчан уговорил экс-глава райсовета Виктор Сорока — «патриот и отец одного из моряков ВМСУ, томящихся в российском плену». Никаких правовых проблем у Сороки и его единомышленников не возникло: дело в том, что православной общины как юрлица в Пужайково нет. И храм не оформлен в качестве объекта собственности, хотя является памятником архитектуры. В общем, бери — не хочу. Главное, уговорить людей, что и сделал Сорока. И такая ситуация не редкость в сельской местности, что, конечно, облегчает задачу адептам новой украинской Церкви. Еще сильнее облегчил ее новый закон, принятый на днях Верховной радой. Им были внесены изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» и «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований». Отныне любая религиозная организация может изменить подчиненность (перейти в другую церковь), если за это проголосуют две трети от количества ее членов, необходимого для признания полномочным общего собрания. Однако в Одесской области мало полноценных православных общин, которые объединяли бы всех прихожан храма, с фиксированным членством, регулярными собраниями, сбором средств на общие нужды и выборами должностных лиц. В лучшем случае это организации, учрежденные «группой физлиц», обычно до 20 человек. Иногда среди учредителей попадаются настоящие прихожане, разбавленные клиром и членами семей священников. Чаще всего, однако, православная община (парафия, приход) — это организация, учрежденная Одесской епархией МП, которой руководит митрополит Агафангел (Алексей Михайлович Савин). Он и является главным распорядителем церковного имущества в регионе. В Бессарабии и Придунавье «православный», как правило, означает «верный Московскому патриархату», и это не преувеличение. Сегодня большинство храмов юга через «епархиальные» общины (то есть с единственным учредителем в лице епархии) принадлежит УПЦ МП, даже если все верующие там резко решат перейти в Православную церковь Украины, им придется строить новые культовые сооружения, поскольку никаких прав на старые у них нет. Специалисты считают, что конфликты, связанные с созданием ПЦУ и ее попытками расшириться за счет приходов МП, возможны прежде всего там, где до сих пор не урегулированы вопросы собственности и где отсутствуют легализованные общины.