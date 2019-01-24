Хотя в России и любят знаменитую песню про бронепоезд на запасных путях, люди мы всё-таки больше мирные, пытаемся удерживать мир от эскалации до последней возможности. К сожалению, получается не всегда, чему история с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности — наглядное подтверждение.

Иван Шилов ИА REGNUM

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что правительство США официально уведомило Россию об окончательности своего решения выйти из ДРСМД в начале февраля текущего года.

Тут следует напомнить, что история началась с выступления Дональда Трампа в субботу, 20 октября прошлого года, перед своими сторонниками в штате Невада. Мол, Москва нагло нарушает условия соглашения 1987 года и упрямо игнорирует все американские призывы к здравомыслию и благоразумию. Озвучить ультиматум лично в Россию летал помощник по национальной безопасности Джон Болтон, встречавшийся с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Mid.ru Джон Болтон и Сергей Лавров

С этого момента вопрос окончательно приобрел статус фетиша. Вашингтон сначала просто обвинял Кремль бездоказательно, ссылаясь на их любимое «мы знаем, спецслужбы имеют неопровержимые доказательства, но их мы не покажем из соображений секретности». Позднее журналистам была продемонстрирована мутная черно-белая фотография какой-то пусковой установки с чем-то похожим на ракету.

Пентагон заявлял, что это как раз оно и есть — доказательство. Правда, несколько путался в деталях. То ли новая ракета, то ли сухопутная модификация уже известного «Калибра», то ли вообще какой-то другой прототип. Тем не менее публике предлагалось поверить, что это темно-серое пятно летает на дальность свыше пятисот, а при полной заправке даже немногим меньше пяти тысяч километров, что прямо запрещено российско-американским договором.

Спустя пару месяцев в государственном департаменте с версиями определились и начали кивать на новейшую российскую ракету с шифром 9М729, входящую в ассортимент боекомплекта наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и предназначенную для замены его предыдущей штатной ракеты 9М728, к которой Вашингтон претензий не имел.

Все «доказательства» обвинения строились на следующих фактах. Транспортно-пусковой контейнер для 9М729 заметно длиннее предшественника, а значит, и находящаяся в нём ракета по габаритам больше. Зачем? Понятное дело, у нее увеличен запас топлива! Предыдущей ракетой русские на учениях уже стреляли, демонстрируя предельную дальность до 480 километров. Раз в новинке баки больше, то и лететь она может существенно дальше. Может, и не на 5 тыс. километров, может, только до одной — двух тысяч, но это всё равно нарушение. Следовательно, его факт доказан, и нужно переходить к формулировке наказания.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Искандер-М»

На протяжении полугода мы пытались убедить оппонентов в, мягко говоря, сомнительности доказательной базы и опасности отказа от соблюдения одного из базовых соглашений международной безопасности для всего мира. Равно как указывали на несостоятельность приводимых американской стороной фактов. Особенно нелепо выглядело заявление о том, что произведенные пуски 9М729 на дальность до 500 километров осуществлялись за счет «недолива топлива». Мол, когда русским потребуется, они просто заправят ее полностью и запулят на предельную дальность.

Последним отчаянным шагом стала официальная презентация Министерства обороны Российской Федерации, проведенная командующим Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским. Если так можно выразиться, «главный по всем армейским пушкам и ракетам» наглядно показал и рассказал, что за зверь такой эта страшная 9М729, продемонстрировав не только таблицы с фотографиями, но и показав саму ракету и собственно пусковую установку Искандер-М. В брифинге приняли участие около 250 журналистов, из которых более 100 — иностранные.

Да, контейнер действительно длиннее. Всё верно, находящаяся в нем ракета длиннее тоже. Однако по конструкции силовой установки и объему топлива она идентична предшественнице. Зато отличается более мощным боевым блоком и более сложной современной электроникой, обеспечивающей существенное повышение точности попадания.

Версия про игры с заправочным шлангом смешны и безосновательны. Ракета снаряжается и заправляется только один раз, на заводе, перед запечатыванием в транспортно-пусковой контейнер, в котором она находится всё время до пуска или возврата на завод-изготовитель для проведения регламентных работ по истечении срока хранения. Какая-либо ее заправка «в поле» (в том числе на складе) не то что невозможна, она не предусмотрена даже конструктивно.

Кадр из видео «Брифинг Минобороны России с представлением ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». youtube.com Брифинг Министерства обороны РФ

Как подчеркнули в российском МИДе, Кремль готов пойти на беспрецедентный шаг и организовать совместный брифинг с официальными американскими экспертами, предоставив им доступ (на нашем «поле», конечно) как к самой ракете, так и к ее пусковой установке.

Иными словами, мы к сохранению ДРСМД прилагаем все возможные усилия, дело исключительно за американской стороной, но именно та как раз вести конструктивный диалог и не желает. Вернувшийся из Женевы, где 15 января проходила российско-американская межведомственная (то есть не только дипломатов, но и военных, а также других официальных представителей сторон) консультация по ДРСМД, Сергей Рябков с сожалением констатировал: Вашингтон как-либо сближать позиции не пытается даже близко. Белый дом выдвинул ультиматум — Россия обязана уничтожить все ракеты типа 9М729 и предоставить тому однозначно убедительные доказательства, иначе 2 февраля США начинают официальный выход из Соглашения и больше ничего слушать не желают.

Пентагон не видит никакого нарушения в использовании для тестирования систем ПРО ракет-мишеней комплексов Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM, по своим техническим характеристикам однозначно подпадающих под ограничение Договора. Овальный кабинет нисколько не волнует, что к возможностям запрещенных ракет вплотную приблизились широко применяемые американской армией беспилотники. Нет, и всё. США ДРСМД «соблюдает» строго, а Россия своими ракетами — точно нет. Говорить больше не о чем.

И это, увы, действительно так. Реальные технические возможности «новой ракеты для Искандера» никого за океаном решительно не интересуют. Просто Америка сама задалась целью создать ракету, явно идущую вразрез с международными ограничениями, как в ядерном, так и в обычном исполнении.

Судя по всему, толкает ее к этому не столько потребность обеспечить собственным оружейным корпорациям новый фронт работ для поддержания необходимого уровня их производственной загрузки (надо же как-то обосновать дальнейший попил средств на закупку новых вооружений!), сколько проблема, возникшая из-за очевидного провала перевооружения ВВС, морской пехоты и флота США на новейший ударный самолет F-35.

(сс) Samuel King F-35 Lightning II

Он чрезвычайно крутой, сильно разрекламированный, очень невидимый, но при всем этом, ознакомившись с реальным положением дел в программе на данный момент, новый и.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн назвал его крайне нецензурно и потом еще долго и витиевато ругался. Машина небоеспособна, и Lockheed Martin решительно не знает, как это исправить. Вопрос даже не в деньгах, хотя и их требуется «невозможно много для Америки». Ключевые проблемы вылезли уже на уровне базовой концепции конструкции машины. Устранить их без полного перепроектирования с чистого листа невозможно.

Тем самым американская армия, вся, включая героических морпехов и страшно разрекламированных «морских котиков» с не менее зелеными «беретами», воевать просто не может. Это ни разу не шутка. В основе американской концепции ведения боевых действий на суше лежит неоспоримый постулат в абсолютном огневом превосходстве до непосредственного контакта пехоты с противником. Его исполнение возлагается, прежде всего, на авиацию.

Да, у армии еще есть реактивные системы залпового огня, широкая гамма самоходной и буксируемой артиллерии, минометы и даже ударные беспилотные дроны, но их задача сводится лишь к дочистке оставшихся мелких локальных очагов сопротивления, каким-то чудом выживших после всесокрушающих бомбардировок с воздуха.

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

А их, как стало понятно даже самым твердолобым ястребам, не будет. Израильтяне могут сколько угодно хвастаться видеозаписями двух разбитых «Панцирей-С1», но эксперты, в том числе американские, хорошо понимают, что добиться успеха им удается лишь благодаря сочетанию двух факторов: крошечности размера ТВД в Сирии и политической невозможности пока ударить по Израилю в ответ в полную силу. В случае прямой войны с Россией у США такого счастья не будет даже в сладких мечтах. Российские средства ПВО захват и удержание превосходства в небе над полем боя исключают полностью. Причем ширина полосы их обеспечения превышает 1−1,5 тыс. километров, а значит, «разрешенными по ДРСМД» цели не достать.

Значит, что? Значит, Соединенным Штатам остро требуется новый инструмент, способный заткнуть внезапно образовавшуюся стратегическую дыру в инструментах ведения войны. В противном случае воевать придется буквально чуть ли не в штыки, а события в Сирии, Ираке, Афганистане и странах Африки убедительно показывают, что побеждать в подобных условиях американская армия не умеет. Ее довольно успешно «морщат» даже не самые высокоподготовленные местные вооруженные формирования. Американские солдаты в ближнем бою гибнут точно так же, как любые другие, и для нации такой расклад решительно неприемлем. Нужна новая ракета. Она не проходит по условиям ДРСМД? Тогда за борт такой договор!

Вот это самое «за борт» сейчас как раз и происходит. США выходят из договора просто потому, что он им мешает. Но их общественная социальная психология не позволяет осуществить подобный шаг «просто потому, что они так захотели». Им остро требуется тот, кто за это должен быть публично виноватым. Конечно, им бы можно было назначить лидера Северной Кореи, тем более что с попыткой не пустить его в клуб «мировых ядерных держав» у Трампа как-то не задалось, но вот беда, у договора по ракетам средней и малой дальности, кроме США, всего один подписант — Россия. Так что, как ни крути, а кроме Москвы назначить за всё виноватым у Вашингтона просто некого. Отсюда и нынешний результат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Что будем потом — пока сказать сложно. Нынешнее соглашение очевидно доживает последние дни. Впрочем, готовой конструкции, вот буквально уже завтра способной встать на боевое дежурство, у них пока нет. Понадобится некоторое время на разработку. Впрочем, нельзя исключать попытку слепить что-то по-быстрому, чуть ли не на коленке, на основе упомянутых выше ракет-мишеней. Но их характеристики вряд ли чем-либо смогут удивить. Так что стоит ожидать действительно новой ракеты, точнее, их семейства. Но не сегодня, а лет через пять-семь. И уже тогда начнутся новые переговоры о новых условиях новых ограничений. А пока — следующий раунд гонки вооружений. Увы.