Ложь олигархических марионеток от экологии о «глобальном потеплении», вызванном якобы «антропогенным фактором», на котором паразитируют Киотский и Парижский климатические процессы, а также синекура разнообразных институтов — от Конференций ООН по окружающей среде и развитию до Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) — развенчана самими ее организаторами. Так иногда случается, когда одна рука не знает или забывает, что делает другая и, разрушая установленные лукавые «правила игры», выдает в мир чистую правду, проговариваясь «по Фрейду». На днях группа американских и канадских ученых из Колумбийского университета (США) опубликовала на одном из научных сайтов материал с говорящим названием «Развенчание солнечного цикла. Зимняя погода в Северной Атлантике». Важность сказанного побуждает поместить его перевод, выполненный одним из российских сайтов, в полном объеме, благо он небольшой.

ejaugsburg Экология

Итак. «Климатологи выяснили, что североатлантическая осцилляция не связана с солнечной активностью. Совместное исследование американских и канадских ученых показало, что глобальные периодические изменения климата в северном полушарии планеты, называемые североатлантической осцилляцией (NAO), не зависят от солнечной активности… Североатлантическая осцилляция представляет из себя периодические изменения климата на севере Атлантического океана. Она включает в себя колебание давления у поверхности моря, а также оказывает влияние на силу ветров. Кроме того, NAO связана с формированием ураганов, интенсивностью и количеством осадков. Также осцилляция влияет на то, какой холодной будет зима в Европе. Ранее ученые полагали, что данные климатические изменения зависят от 11-летнего цикла солнечной активности под названием цикл Швабе. Основываясь на этих знаниях, многие специалисты пытались предсказать зимнюю погоду на много лет вперед. Последнее исследование показало, что NAO и цикл Швабе не связаны. Ученые считают, что причина NAO залегает в самой атмосфере Земли, а не в космических явлениях…».

Растаявшие ледники

Легко увидеть, что «Фрейд» здесь в том, что, увлекшись исследованиями и сопровождающей их научной дискуссией, климатологи «недальновидно утратили политкорректность» и напрочь «позабыли» о пресловутом «антропогенном факторе», с которого последнюю четверть века начинаются все стенания на климатическую тему. Те самые, что призваны вколотить в «промытые» мозги общественности дезу о том, что климат нуждается в «спасении». И что «спасти» его можно только путем деиндустриализации, к которой ведут планы и соглашения, требующие непременных и расширяющихся сокращений выбросов парниковых газов. «Колумбийцы», пораженные своим открытием, даже «реверанса» не делают в сторону этой аферы, в продвижение которой до уровня Нобелевской премии (хотя впору давать Шнобелевскую) были вколочены безумные средства и привлечены политики «первой линейки». Включая Альберта Гора, политическая карьера которого остановилась, как помним, в шаге от Белого дома.

Как и положено настоящим ученым (а не «распильщикам» олигархических грантов), авторы публикации не заморачиваются пшиком политической «лженауки», а обсуждают достоверность сугубо научных гипотез. И показывают, что на изменения климата в Северном полушарии, которые ведут к скачкам зимней погоды, бросающим Старый и Новый Свет то в ураганы и наводнения, то в лютые морозы, влияет не солнечная активность. А совсем другие, не космические, факторы, но связанные (надо же!) отнюдь не с «вредоносной» деятельностью человека, а с колебаниями состояния земной атмосферы. Это означает, что серьезной наукой, не только у нас, но и на Западе, «антропогенная» версия климатических изменений попросту не рассматривается, ибо в среде тех, кто понимает, о чём идет речь, и занят поиском истины, ничего, кроме смеха, она не вызывает. Наука — это одно, а псевдонаучные спекуляции в интересах «сильных мира сего» — совсем другое. И пусть «Платон мне друг, но истина — дороже».

Этот пример — не единственный. Достаточно вспомнить «Климатгейт» 2009 года. Тогда в сеть выложили переписку английских и американских климатологов, где первые честно признавались, что подменяют в своих «исследованиях» статистику температуры, чтобы получить вместо наблюдающегося минуса (похолодания) — плюс, то есть потепление. А ворохи «страшилок» в канун каждой ежегодной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК), они разве не показывают политического происхождения и характера нагнетаемой истерии, призванной если не переубедить, то хотя бы заткнуть несогласных? А сведение в один документ с Парижским соглашением некоего «проекта решения» 21-й КС РКИК в Париже (2015 г.)? Смысл-то этого действа был в том, чтобы вывести из самого текста всё, что вызывает споры, чтобы его любой ценой принять. А затем обманным маневром всё это вернуть на последующих КС РКИК, обведя несогласных вокруг пальца. Ведь голосуя за Парижское соглашение, голосовавшие одновременно, возможно, поперек воли, «в пакете» голосовали и за «проект решения», приложением к которому Соглашение служило. И любой нормальный, добросовестный бюрократ, будь он заинтересован не в формальном принятии, а в поиске консенсуса, разделил бы эти документы и организовал бы два раздельных голосования. А следом за этим — переговорный процесс. Но, как говорится, — «не дождетесь!».

Главы делегаций на Конференции ООН по изменению климата 2015 года в Париже

Куда «дует ветер» — не в приземных и высотных слоях атмосферы, чем озабочены ученые Колумбийского университета, а в «высоких» политических сферах и напускаемых ими облаках туманных мифов? Очень простой и наглядный пример. Как у нас, в России, с подачи «рекомендаций» международных институтов, называется профильное министерство? «Природных ресурсов и экологии», так? А кто-нибудь задумывался над тем, что общего у экологии имеется с природными ресурсами? И о том, что коль скоро общего ничего, то это совсем разные темы, впряженные «в одну телегу» с определенными целями?

Какими? Через экологию дотянуться до природных ресурсов, ограничив их потребление в странах-экспортерах (а это, как правило, развивающиеся государства) в пользу стран-импортеров, коими являются преимущественно развитые страны Запада и доминионы бывшей «империи, над которой не заходит солнце», высшие власти которой экологией тоже очень сильно «озабочены». Иначе говоря, в обмен на выкачивание из «аборигенов» природных ресурсов вешать им на грудь стеклянные бусы и пробки от «огненной воды» в виде даже не «чистых технологий», а продукции западного экопрома. И регулярно ее обновлять за счет новых поставок природных ресурсов. А на местах насадить колониальные структуры; если с этой точки зрения посмотреть на название профильного министерства, то всё срастается, всё логично. Выкачивание крови и раздачу «бус» надо объединить в одно ведомство, чтобы процесс этого обмена «оптимизировать».

Судя по всему, опыт такой эколого-ресурсной «оптимизации» признан успешным, подлежащим распространению на другие сферы. Вот что прозвучало в Давосе, причем явно не предназначаясь для ушей российской общественности.

«Министр экономического развития России Максим Орешкин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по продаже отечественных госкомпаний иностранным инвесторам. Обсуждение, по его словам, ведется в закрытом режиме. В этой связи глава Минэкономразвития отказался назвать участников переговоров и потенциальные активы для продажи. «Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным», — объяснил министр. Он добавил, что у страны «есть целый ряд активов, которые станут позитивными» для отечественной экономики при условии поступления иностранных инвестиций».

Httpkremlin.ru Максим Орешкин

Что и требовалось доказать! Экология — это «пилотный» проект. Сдача в чужие руки управления инфраструктурой, включая упомянутые природные ресурсы, — прямой запуск ликвидационной программы. Следующим «шагом», видимо, станет преобразование в «госкорпорации» самих министерств и ведомств с их последующим «акционированием» в целях привлечения внешних «инвестиций». Тогда всё происходящее ныне получит логическое завершение. Страну начинают уже откровенно, не стесняясь, готовить к утилизации. Те же, кто этим занимаются, уже «на низком старте» забега «до канадской границы». Чтобы беспрепятственно «свалить» к своим «подсанкционным» капиталам, сюда они под видом «инвесторов» готовятся запустить оккупантов. То есть, помимо экологии, Курилы — такой же «пилотный» проект. И коль скоро «не прокатило» прямое превращение части страны в приснопамятную «Кемскую волость», как в той комедии Леонида Гайдая, такой «волостью» под шумок «отката» в курильском вопросе, под ширмой экологии и дымовой завесой «обсуждения конституционных изменений» собираются сделать всю страну. А ее граждане — мы с вами — должны однажды проснуться и узнать, что все мы с нашей инфраструктурой, госкорпорациями, акционированными экс-министерствами и прочими атрибутами бывшего уже суверенитета — крепостная, если не «рабовладельческая», собственность иностранных владельцев.

Сотрясать воздух на этот счет можно долго, вплоть до того, как станет поздно (если уже не поздно). Практические же меры по предотвращению рукотворной катастрофы, параметры которой вслед за «зелеными» озвучил «сислиб» Орешкин, секрета не составляют и хорошо известны. Это — встречно-опережающая, тотальная и всеобъемлющая национализация «экспроприаторов», возомнивших себя «хозяевами жизни». Наступает пресловутый «момент истины»: или они нас, или мы их — третьего не дано. Колокол звонит по всем, и не говорите потом, что его не слышали.