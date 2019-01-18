Прошедшие переговоры президента РФ В. Путина и премьер-министра Японии С. Абэ лишний раз показали, что навязываемая Токио нашей стране так называемая «территориальная проблема» нерешаема. Тем более что на сей раз 25-я встреча лидеров двух стран прошла под «аккомпанемент» решительных протестов против сдачи Курильских островов не только в Сахалинской области, но и в Москве, Петербурге и других регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Требующие неукоснительно соблюдать территориальную целостность государства люди обвиняли не столько премьера Абэ, сделавшего несколько заявлений о якобы приближающейся сдаче островов, а по сути дела Путина, который, как считается, посеял у «друга Синдзо» подобные иллюзии. Лично у меня, человека, долгие годы профессионально изучавшего менталитет японских политиков и политическую культуру японцев в целом, нет сомнений в том, что в ходе конфиденциальных, если не сказать тайных, бесед лидеров двух стран в Сингапуре и Буэнос-Айресе, пусть в предварительном порядке, но обговаривалось, как будет реализовываться «хрущевский компромисс», то есть будут «передаваться» Японии остров Шикотан и островная гряда Хабомаи. Ибо хорошо знаю, что японские политики, и Абэ в частности, на пустом месте без такого «обнадеживания» не стал бы делать сенсационные заявления о судьбе жителей российских островов, «компенсациях за оккупацию», клясться на могиле отца. Хотя этот эпизод весьма походил на перформанс, что, на мой взгляд, выставило Абэ в не очень хорошем свете. Если японский премьер действительно искренне хотел помолиться об успехе переговоров и дать своеобразный обет, это следовало бы сделать в тиши и, уж конечно, без телекамер.

В Кремле стремятся не вспоминать, что в 2001 году тогда еще не очень опытный в общении с японцами президент Путин, на мой взгляд, весьма опрометчиво в конфиденциальном порядке дал обещание японцам, в частности тогдашнему премьер-министру Ё. Мори, «приложить все усилия» для «возвращения» Японии острова Шикотан и островной гряды Хабомаи. Несмотря на конфиденциальный характер обещания, которое не было подтверждено МИД РФ, Мори-сан обнародовал его в своем выступлении по японскому телевидению. С тех пор в Японии существовало мнение, что Хабомаи и Шикотан уже у японцев «в кармане» и надо упорно добиваться уступки президентом РФ и самых больших и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, с чем Путин никогда не соглашался.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В последующие годы он делал различные заявления о законности принадлежности всех Курил России, о том, что «мы территориями не торгуем», хотя в действительности вариант подписания мирного договора ценой «реанимации» Совместной декларации 1956 года, в которой по личному настоянию тогдашнего лидера СССР Н. Хрущева было записано согласие Москвы «передать» Японии Малую Курильскую гряду, не отвергался. Теперь же Путин открыто заявляет, что готов «взять за основу» разрешения «территориального спора» давно аннулированную самим Хрущевым и нарушенную японцами Декларацию.

Другими словами, в настоящий момент Путин все еще хотел бы разрешить вопрос путем «хрущевского компромисса», но не может этого сделать из-за сопротивления народа, протестующего против сдачи островов. По всем опросам от 77 до 90 процентов людей России выступают против каких бы то ни было территориальных уступок Японии. Тех же, кто пытается отвергать согласие президента на сдачу Малой Курильской гряды, можно напомнить опять-таки опрометчивое заявление пресс-секретаря президента о том, что «автоматической передачи не будет», но, получается, будет какая-то иная. Но будет…

Путин оказался в тупике и пытается продолжать делать «хорошую мину при плохой игре». Ибо он всерьез опасается возмущения народа и резкого падения рейтинга поддержки избирателей, и без того упавшего в результате осуждаемой народом пенсионной реформы. Поэтому ожидать какого-то «прорыва», решительных действий в плане уступки японскому давлению и явному нетерпению Абэ оснований нет. В известной степени Путин оказался в ситуации, в которой находился при попытке сдать Курилы его предшественник — Б. Ельцин, объяснявший японским журналистам: «Российскому народу сейчас трудно. Добавить ему еще территориальную проблему — он не выдержит и взорвется. Из Японии я уеду под аплодисменты, а в Россию меня не пустят». И, тем не менее, ведущее японское информационное агентство «Киодо цусин» усматривает в проявленной на прошедших переговорах позиции Путина «намек на возвращение 2-х островов».

Ну, а что касается японского премьера, то ему, похоже, придется смириться с тем, что его план «дожимания» партнера по переговорам и перехода Курил уже в этом году под суверенитет Японии, по всей видимости, обернется фиаско. Ибо борьба народа за Курилы все больше становится борьбой не только за острова, но за честь и достоинство нашей Отчизны.