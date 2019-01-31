Для облегчения дискуссии вокруг идеи передать Японии острова Малой Курильской гряды предлагаю взять лист бумаги, расчертить его вертикальной линией на две части, и написать на одной стороне, что мы теряем или какие проблемы получаем при утрате островов, а на другой половине — что приобретаем.

Иван Шилов ИА REGNUM «Кто хочет сдать Курилы, завоёванные нашими героями?»

И вот, что получается, да и то при беглом взгляде:

теряем или серьёзно осложняем возможность свободного прохода наших военных кораблей и атомных подводных лодок в Мировой океан на боевое дежурство;

подставляемся под усиленный японо-американский контроль и слежение за нашим флотом современными техническими средствами разведки, которая, безусловно, рано или поздно будет вестись с острова Шикотан;

провоцируем американо-японский альянс на создание новых средств противодействия нашему военно-морскому флоту в акватории Малой Курильской гряды;

лишаем себя возможности создать на острове Шикотан свою станцию слежения за действиями американского и японского флота, вести радиотехническую разведку для охраны наших рубежей;

создаём потенциальную возможность поставить под сомнение статус Охотского моря как внутреннего моря России, открыв его для свободного барражирования, в первую очередь военных кораблей США и Японии;

теряем огромную и богатейшую запасами рыболовную акваторию, которая отсчитывается в соответствии с Конвенцией по морскому праву на 200 морских миль (1 м. миля = 1.8 км) от любого берега государства (будь то даже необитаемые скалы или торчащие из воды морские камни, каковыми является гряда Плоские/Хабомаи);

соответственно, теряем собственный свободный промысел, а также доходы от выдачи иностранных лицензий на морской и рыбный промысел;

серьезно осложняем себе возможность следить за состоянием и восполнением рыбных запасов, осуществлять контроль за действиями рыболовецких судов иностранных государств, в первую очередь Японии, предупреждать хищнический лов и браконьерство;

снижаем наши возможности оперативного оказания помощи терпящим бедствие на море наших рыбаков и мореплавателей и даже их спасения;

создаём проблемы для собственников имущества на острове Шикотан — как, кем, по каким методикам будет произведена оценка, в каких размерах, в какие сроки, при какой процедуре будет осуществляться компенсация для тех, кто покинет остров навсегда?

бросаем на острове Шикотан всё, что было создано за многие, особенно последние годы в соответствии с Федеральной программой развития Курильских островов;

создаём Российскому государству и гражданам проблемы по переселению на новые места жительства, по трудоустройству на них тех жителей Шикотана, кто пожелает не находиться под японским суверенитетом;

создаём проблемы по ассимиляции, врастанию в японское общество, язык, культуру, законы и порядки, быт, остающихся на острове Шикотан российских граждан;

наносим невосполнимый моральный ущерб за унижение как населению острова Шикотан, так и большинству граждан России;

создаём прецедент и провоцируем другие страны на ревизию территориального устройства России (Калининградская область, Карельский перешеек, Пыталовский район Псковской области, Крым, Амурская область и др.);

даём веские основания официальному Токио и японской общественности с большей настойчивостью оказывать давление в пользу отторжения островов Кунашир и Итуруп и в перспективе открываем «окно возможностей» для востребования Японией и иных «исконных» территорий этого региона (вплоть до Южного Сахалина);

фактически стимулируем Токио на активизацию усилий по отторжению т. н. «спорных территорий» у Китая и Ю. Кореи и на блокирование шансов найти компромисс с Китаем по островам Сенкаку (японское название). Тем самым вносим раздражение и разлад в наши отношения с Китаем и Ю. Кореей.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

А теперь посмотрим, что находится на другой половине листа.

«Качественно-новый уровень отношений»;

«Выход на отношения подлинного доверия и партнёрства»;

«Компромисс, отвечающий интересам России»;

«Превратить острова из яблока раздора в нечто объединяющее Россию и Японию».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Заметьте — это всего лишь красивые фразы без какой-либо конкретики. То есть на деле ничто. Облако, чудесное видение (или привидение?), яркие фантики. На крайний случай «бочка варенья и корзина печенья» или бусы для аборигенов, за которые американцы скупили у индейцев остров Манхэттэн, где выстроили Нью-Йорк, только на этот раз в виде телевизоров, мобильных телефонов, часов, а кому повезёт — автомобилей «Тойота». Могут даже рюмку сакэ налить ради праздника подъёма японского флага там, где он был спущен Красной Армией в 1945 г. А потом — вольно, все свободны и по домам!

Власть, конечно же, осознаёт предстоящие трудности, даже вслух задаётся вопросами, как это сделал пресс-секретарь президента Д. Песков: «Как острова будут эксплуатироваться, какие виды деятельности будут осуществляться и т. д. Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон».

Ну, с интересами Японии всё предельно ясно — получить эти острова в качестве зацепки для будущих притязаний. И, разумеется, получить их под свой полный суверенитет, так что вопрос, каков и у кого он будет, излишний, для наивных простаков. Только японский и никакой другой, японцы с нами своей новой собственностью и не подумают делиться. С американцами — возможно, а с нами — нет. К тому же они считают эти и другие Курилы своей собственностью, лишь временно находившейся в «вынужденной эмиграции», а теперь вернувшейся под родное крыло. С какой стати они будут прислушиваться к «оккупантам», а уж тем более делиться с ними властью?!

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Наши же интересы укладываются в нечто невнятное, через которое проступает навязчивая идея создать «в общем и целом» с японцами нечто взаимоприятное. Только сами не знаем, что же это такое. Но это — вторично. Главное — порадовать премьера С. Абэ, чтобы он не краснел перед гражданами своей страны — ведь он же неслучайно дал так широко разрекламированную торжественную клятву на могиле предков, что не мытьём, так катаньем решит «территориальный вопрос», то есть получит (выпросит, купит) острова.

Д. Песков как бы просит нас посочувствовать той непростой работе, которая предстоит для наших и японских чиновников, говоря: «Там целые мириады вопросов, на которые нужно будет найти ответы». А может быть, пойти более простым путём и избавить всех от мучений и непосильного труда — «выпрямить» диалог, просто перевести его в режим выстраивания добрососедских отношений по разным азимутам, прекратив любые переговоры по отторжению российской территории в пользу «дружественной» Японии, закрыть, желательно в законодательном порядке через Госдуму, тему раз и навсегда? И на душе станет спокойнее, и наш президент «лицо сохранит» перед нами, а все мы сохраним честь и достоинство.