Четвертый саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Ливане, проходивший в деловом комплексе «Арена» на искусственном острове у берега Средиземного моря и посвященный экономическому и социальному развитию, не привлек бы внимания, не будь скандальных и даже интригующих предваряющих его обстоятельств. Так, эта встреча могла бы стать определенной революцией в арабском мире, прими в ней участие президент Сирии Башар Асад. Он получил приглашение от президента Ливана Мишеля Ауна, но не воспользовался им.

Jeff Dahl Эмблема Лиги арабских государств

Насколько адекватным было решение Ауна, сказать сложно. На наш взгляд, приглашение Асаду принять участие в саммите ЛАГ носило продуманный и целенаправленный характер. Можно было бы активизировать деятельность части арабских стран на сирийском направлении, рассмотреть вопрос возобновления членства Дамаска в ЛАГ и подумать о том, как арабские страны могли бы содействовать восстановлению Сирии. Как говорил в этой связи министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль, «возвращение Сирии в ЛАГ является частью ее возвращения в арабский мир, и это в интересах всех арабских стран». Тем более что, по оценке французского издания Le Figaro, «Сирия, исключенная в 2011 году из Лиги арабских государств, стала постепенно выходить из изоляции и остракизма в арабском мире».

Напомним, что тогда ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. В последующем ЛАГ не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира. Многие арабские политики называют такую политику ЛАГ ошибочной. А что сейчас? «Все дело в прагматизме, который берет верх, — объясняет один из арабских дипломатов. — Исключение Сирии из ЛАГ привело к тому, что во всех дипломатических механизмах, действующих по Сирии, отсутствует арабский компонент». Но теперь английское издание Financial Times констатирует: «Соседние с Сирией страны, с разной степенью активности поддерживавшие оппозицию, «робко» начинают восстанавливать дипломатические контакты с Дамаском, которые были полностью прерваны вплоть до конца 2018 года».

Хотя Ирак, Ливан и Алжир вообще не прерывали связей с Дамаском. Пионерами в процессе восстановления дипломатических отношений с Сирией стали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, возобновившие работу своих посольств в сирийской столице. Что же касается физических контактов, то здесь пальма лидерства принадлежит президенту Судана Омару Баширу, посетившему Дамаск с официальным визитом в декабре 2018 года. Иордания открыла контрольно-пропускные пункты на границе с Сирией. Поэтому, на наш взгляд, саммит ЛАГ в Ливане мог бы и дальше стимулировать этот процесс. Известно, что среди 22 стран, входящих в ЛАГ, уже нет былого противодействия тому, чтобы Сирия вернулась в организацию. Однако появились в целом ожидаемые вводные факторы.

The Agência Brasil Дамаск

США объявили, что намерены в конце февраля провести в Варшаве встречу с участием 70 мировых лидеров, в том числе из некоторых стран Ближнего Востока (например, Израиля), чтобы сформировать антииранский альянс. Опасения Вашингтона состоят в том, что вернувшийся в ЛАГ президент Асад станет еще более неудобным партнером на переговорах по сирийскому урегулированию. Поэтому возможный прорыв Дамаска на саммите в Ливане для США крайне нежелательный, портящий затеянную игру дипломатический сюжет. Неслучайно Вашингтон оказывал сильнейшее давление на Ливан и другие страны ЛАГ, требуя не приглашать Сирию на встречу. Это первое. Второе. Вашингтон опасается, что внутри арабского мира начнется процесс сближения позиций по многим острым проблемам региона. По замыслу же американцев, если арабские страны «созрели» для того, чтобы действительно начать примирение между собой, то они должны это делать исключительно на антииранской почве, а не сирийской.

США достигли определенного результата. Лидеры Катара, Кувейта и Египта отказались ехать в Бейрут. Саудовские власти пока не намерены открывать посольство в Дамаске. Из лидеров остальных стран ЛАГ в Ливан прибыли только эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз. Остальными 17 делегациями руководили главы правительств и министры. Делегация из Ливии отказалась от участия в саммите после того, как ливанские шииты пообещали устроить массовые акции протеста в случае ее прибытия. В итоге тема Сирии отошла на второй или третий план, а итоговая декларация конференции ЛАГ оказалась перенасыщенной общей фразеологией даже тогда, когда речь зашла о создании Таможенного союза ЛАГ и Арабской зоны свободной торговли. Сложной остается тема урегулирования палестино-израильского конфликта.

Следующий, пятый по счету, саммит ЛАГ по экономическому и социальному развитию пройдет в Мавритании, но только через 4 года. Теперь остается дожидаться итогов работы международной конференции в Варшаве, которая, по оценке многих экспертов, «созывается в преддверии какой-либо дипломатической или военной акции или для сохранения динамики антииранского движения». Но вряд ли Вашингтону удастся сколотить эффективную антииранскую арабскую коалицию в ситуации, когда арабы не могут договориться между собой. Большая игра на Ближнем Востоке продолжается.