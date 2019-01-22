Многие СМИ и эксперты уже немало писали о том, что так называемая парижская встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, оставила далеко не лучшее впечатление. Судя по некоторым элементам, во Франции никто так и не станцевал «Парижское танго» урегулирования между армянами и азербайджанцами. И наигранные позитивные заявления пресс-служб МИДов Армении и Азербайджана — либо блеф, либо же некая согласованная «игра», призванная оттенить то, что имеет место на самом деле. Немного о парижских встречах и переговорах, имевших место 16 января. В неком формате — скорее всего, «смотрящих», в них приняли участие и сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ, и личный представитель действующего председателя ОБСЕ в зоне конфликта польский дипломат Анджей Каспрчик. Сопредседатели вначале провели отдельные встречи с главами МИД двух стран, затем состоялась совместная встреча, с участием Каспрчика. Встреча глав МИД в нынешнем формате стала четвёртой по счёту с прошлого года. Итоги переговоров были подведены на встрече с министром Франции по делам Европы и внешним связям Жаном-Батистом Лемуаном. Сопредседателей МГ ОБСЕ приняли в Елисейском дворце.

Азербайджан

Основанием для озабоченности стало заявление по итогам встречи во Франции от имени сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ. Считаем необходимым процитировать некоторую часть этого документа: «Участники встречи выразили сторонам признательность за прилагаемые усилия, направленные на сохранение атмосферы, способствующей интенсивным переговорам и достижению результатов. Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и согласились с необходимостью реализации конкретных мероприятий для подготовки населения к миру . В ходе встречи сопредседатели обсудили с министрами основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса. Министры и сопредседатели обсудили следующие шаги для организации возможной встречи лидеров Армении и Азербайджана, для придания сильного импульса переговорам. Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона…». И — единственное реальное достижение парижской встречи: «В ходе переговоров между министром иностранных дел Азербайджана и и. о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которые длились более 4 часов, был проведён полезный и очень положительный обмен мнениями, а также подчеркнута значимость установления ещё большего понимания и доверия». Это указано в сообщении, а также сказано, что достигнута договорённость о продолжении в следующем месяце последовательных и нацеленных на результат переговоров.

Mfa.am Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

То есть вскоре, в феврале 2019-го, Мамедъяров и Мнацаканян встретятся вновь. Что означает «нацеленных на результат переговоров», просто невозможно сказать. Цель — «подготовка населения к миру» или цель — это окончательный текст соглашения о прекращении конфликта и утверждении, подчеркнём, государственно-правового статуса Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую в Армении всё чаще и чаще именуют по второму официальному наименованию, закреплённому в Конституции НКР — Республики Арцах? Неблагодарная работа — до февраля пытаться что-то фантазировать и предугадывать. Просто интересно — и о чём же говорили два министра более 4 часов, если, судя по внешним атрибутам, позиции сторон по тем самым пресловутым «Мадридским принципам» урегулирования пока не менялись? Исследуем процитированные формулировки из итогового заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. Только на первый взгляд в этом заявлении всё взвешенно и дипломатично. На самом деле мы имеем дело с очередным доказательством лицемерия и двойной морали. В данном случае — сопредседателей МГ ОБСЕ, а значит — всей ОБСЕ, и так далее. Этот термин — «подготовка населения к миру», уже свыше 20 лет основательно мучает «западную часть» ОБСЕ и, разумеется, МГ ОБСЕ. Автор данных строк прекрасно помнит, что ещё с 2001 г. именно из США периодически шли такие разговоры. А в принципе — так чуть ли не с января 1997-го, когда США прессингом «кооптировали» себя в состав постоянных сопредседателей МГ ОБСЕ. В качестве, так сказать, противовеса «проармянским» России и Франции, как тогда жаловались официальные лица Азербайджана и США. Сказать, что такой задачи вообще нет — подготовки населения к миру — это будет ошибкой. Просто надо не приравнивать конфликтующие стороны даже при том, что, действительно, кого-то из участников конфликта надо морально и пропагандистски готовить к признанию реалий войны 1991−1994 гг. и к окончательному мирному соглашению, в котором не должно быть и микрона места для какого-то, в очередной раз высосанного из пальца «статуса широкой автономии» для государственного образования, ничуть не уступающего ни в одной сфере, например, ни «албанскому Косово», ни Абхазии, ни Южной Осетии, обладающей своей Конституцией, своей системой текущего законодательства, и т. д. Наконец, своими вооружёнными силами, своей службой нацбезопасности и т. д.

Govorkov Парламент НКР

Мои слова означают: если сопредседатели МГ ОБСЕ так сильно озабочены подготовленностью или неподготовленностью населения трёх — подчёркиваю, трёх — участников конфликта к дальнейшему миру, то обязаны учитывать то, что начиная с лета 1994 г. автором наиболее вопиющих вооружённых провокаций, диверсий, вылазок и т. д. выступал Азербайджан. И доказательство тому — авантюрные военные действия, развязанные Баку в апреле 2016 г., после которых Ильхам Алиев громогласно признался, что именно по его приказу были предприняты наступательные действия против Республики Арцах. Именно в дни апрельской эскалации президент Армении Серж Саркисян на встрече с послами стран ОБСЕ заявил, что дал поручение МИД начать работу по подписанию договора о взаимной помощи между Арменией и НКР. В политических кругах этот жест Саркисяна был воспринят как «полушаг к признанию НКР». Однако уже в мае 2016-го глава МИД Эдвард Налбандян заявил, что хотя договор о взаимной помощи между Арменией и Нагорным Карабахом находится в стадии разработки, но весь процесс зависит от дальнейшего развития ситуации вокруг конфликта, от многочисленных факторов и т. д. С. Саркисян во второй раз «заморозил» подписание этого важнейшего — для безопасности Армении и Арцаха — документа, потому что впервые мы готовились к подписанию такого соглашения ещё в 2007—2008 гг., когда именно США стали наращивать прессинг с целью принудить армянскую нацию к позорной капитуляции с вводом в зону конфликта некого контингента «миротворцев» из стран-членов НАТО.

Армянские стороны изначально были и остаются готовыми к миру, война была навязана армянам НКР и, как следствие этого — Армении. Армения не могла оставаться безучастной — с 1 января 1992 г. потоки беженцев из обстреливавшегося ракетами Степанакерта хлынули именно в Армению. И эта сегодняшняя формулировка от сопредседателей МГ ОБСЕ с головой выдала нам то самое обстоятельство, что авторство этой формулировки опять принадлежит американцам — мол, «две стороны должны готовить свои народы к миру», а не одна, та самая, которая всегда выступала агрессором, начиная с новогоднего «поздравления» армянам в ночь с 31 декабря 1991-го на 1 января 1992-го в виде ракет по Степанакерту, а именно Азербайджан. Я хочу публично напомнить, откуда такая «заинтересованность» у западной части МГ ОБСЕ. Общественности Армении её раскрыл бывший посол США в Ереване Ричард Миллз, когда в заключительном (перед завершением дипмиссии) интервью порталу EVN Report заявил следующее: «Когда я впервые приехал сюда (в Армению — прим.), то был удивлён тому, что большая часть встречавшихся мне армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически нет обсуждений о приемлемых решениях или возможных компромиссах. Восприятие моего правительства на протяжении лет было таким, что эти территории были взяты для использования в дальнейшем в формуле «территории в обмен на мир». Я, действительно, был очень удивлён, узнав о том, что этот вариант не пользуется никакой поддержкой».

Usembassy.gov Ричард Миллз

Уверены, что в Армении, да и в целом во всём мире, никто не станет отрицать — заявление Миллза отражает точку зрения правительства США. Мы все помним, как американский Госдепартамент расправился со своим послом в Армении Джоном Эвансом, когда тот посмел назвать Геноцид армян в Турции именно геноцидом, вопреки официальному мнению Белого дома. Ни посол США в Баку Роберт Секута, ни его предшественник Ричард Морнингстар и другие американские послы на Апшероне никогда не призывали Баку уважать достигнутые на переговорах договорённости. Возникает закономерный вопрос: если послы США, будь то в Ереване или Баку, должны занимать равноудалённую, паритетную между сторонами конфликта позицию, то почему вдруг проявляется такая избирательность? Американские дипломаты не видят откровенно антиармянской государственной политики, но удивляются, что в Армении общественное мнение настроено категорически против возвращения каких-либо территорий. Можем представить себе, какие бы частоты удивления выражали послы США в НКР, если б у Америки была бы такая возможность — обладать посольством в Степанакерте. Ведь армяне Арцаха в ещё большей степени, чем армяне Армении, были, есть и будут категорически против каких-либо односторонних уступок, да ещё — в ущерб собственной безопасности.

США «курируют» Азербайджан с 1991 г. Даже не с 1992-го — о заинтересованности американских нефтегазодобывающих корпораций к «появлению» на Апшероне говаривал ещё ранней осенью 1991-го экс-президент Аяз Муталибов. Неоднозначность фразы «подготовка населения к миру» в Армении даже со стороны явно прозападных организаций принята в штыки — ведь понятно, что если она в равной степени направлена против армян, то Запад, а то и не только Запад, ждут от нас «согласия» отдать нечто из территорий, являющихся конституционными территориями НКР, не получив твёрдого и гарантированного независимого статуса Арцаха. «Нет необходимости в подготовке общества Армении к миру, мы миролюбивая нация, однако у нас прекрасная генетическая память, где чётко указано: хочешь мира — готовься к войне», — написал на своей странице в Facebook руководитель Центра европейских исследований Артур Газинян, прокомментировав таким образом заявление сопредседателей МГ ОБСЕ о «подготовке народов к миру». Но давайте проследим и далее за аргументацией прозападника из Еревана Артура Газиняна.

Nick Taylor Добыча углеводородов. Азербайджан

«В отличие от Армении, где многочисленные миротворческие организации и инициативы проводят работу с обществом, в Азербайджане проводится политика подготовки общества к войне. В Азербайджане широко поощряется риторика армяноненавистничества, убийство армянина считается героизмом, а важным условием и составляющей роста политической карьеры считаются заявления о захвате Арцаха и восстановлении так называемой «исторической справедливости», о том, что Армения якобы является «исторической азербайджанской землей», — уверен он. По его словам, общественность Армении готовят к миру уже на протяжении 10 лет: различные «правозащитные» организации и активисты с «большим сердцем», которые получают идеологическую и финансовую поддержку от различных международных организаций. А в Азербайджане после 2014 г. данные организации были запрещены, а «правозащитники» и «активисты» — изолированы и лишены идеологической и финансовой поддержки для осуществления активных миротворческих мероприятий и действий. «Подготовка народов к миру» должна проходить параллельно, синхронно, но никогда не в одностороннем порядке. Иначе может создаться впечатление, что одну из конфликтующих сторон готовят к капитуляции, а другую — к принуждению к этой капитуляции посредством военной агрессии. Нет необходимости в подготовке общества Армении к миру, мы — миролюбивая нация, однако у нас прекрасная генетическая память, где чётко указано: хочешь мира — готовься к войне. У нас нет другой формулы мира, поскольку наши противники ненавидят нас и находятся в ожидании найти нас спящими, чтобы зарубить топором и обезглавить», — подытожил он.

Я лично ощутил в этих словах г-на Газиняна даже толику «обиженности» на Запад — мол, вот, в отличие от Азербайджана, мы, прозападно настроенные граждане Армении, уже 10 лет подряд мордуем свой народ и взад и вперёд, навязываем армянскому народу то это, то — другое, вот и евростандартные законы вводим постепенно… А Запад всё так же слеп! Честное слово — находящиеся под влиянием и воздействием разного рода «фондов» с Запада, в том числе находящиеся в довольно жёсткой финансовой зависимости от этих «фондов» и иных учреждений и институтов, прозападники Армении порой настолько смешны, что трудно удержаться от высказывания «За что боролись — на то и напоролись». Но в данном случае нет места для торжества или злорадства. Речь идёт о том же самом, о чём недавно протестующие десятки тысяч сербов прямо-таки в лоб втемяшили своему президенту Александару Вучичу. Уверен, что будет уместно напомнить читателям, что происходит на пост-югославском пространстве, потому что определённые параллели с ситуациями в конфликтных зонах на постсоветском пространстве напрашиваются.

Franz Johann Morgenbesser Александр Вучич

Сербы бунтуют против власти уже несколько месяцев. И 12 января десятки тысяч сербов снова вышли на улицы Белграда протестовать против власти Вучича. Конкретным поводом послужило избиение оппозиционного лидера Борко Стефановича, а также преступления и нарушения правил в ходе местных выборов в городе Лучани. Хотя протесты официально гражданские и активные политики в них пока не выступают, они были бы далеко не такими массовыми без поддержки самой сильной оппозиционной силы в Сербии — коалиции «Союз за Сербию». На первых нескольких протестах требования митингующих были сосредоточены на честности выборов, обеспечении доступа оппозиции к СМИ и восстановлении правового государства. Но протест 12 января, наконец, выкристаллизировал главное требование — отставка Вучича, чтобы остановить предательство, беспрерывное нарушение конституции Сербии и резолюции СБ ООН 1244 по отношению к краю Косово и Метохия (КосМету). Перед началом протестов, организаторы направили письмо Вучичу с требованием разъяснить свою позицию по КосМет перед народом. В письме среди прочего было написано:

«8 лет прошло с тех пор, как ты обещал, что, когда придёшь к власти, аннулируешь все договоры о Косово. 7 лет прошло с тех пор, как ты пришёл к власти, а 6 лет с тех пор, как договорился и навязал нам Брюссельское соглашение. Пока ты прославляешь победы, твои фабрики лжи пытаются убедить нас в том, что картина победителя — это лицо сербского судьи, принимающего присягу над конституцией «государства Косово», и таможенника в форме Косово. Александар Вучич, от твоих эпических подвигов и побед, от твоих заявлений о том, что ты не спишь и не ешь, мы пришли к твоим высказываниям о том, что в Косово нет ни одного метра сербской земли. Что нет сербов в Косово. Почему ты врёшь, Александар Вучич? В Косово есть сербы и это сербская земля. Почему таможенные пошлины в размере 100% против Сербии вводит правительство, в котором сидят трое твоих министров? Почему они до сих пор министры? Косово не твоё, Александар Вучич, оно не недвижимость в твоих руках. Оно — наше, касается всех нас. Как может быть такое, что ты нас оскорбляешь и говоришь, что мы не готовы услышать твой план о том, что является нашим? 5 лет назад ты сказал, что у тебя есть план. Где же этот план, Александар Вучич? С кем ты ведёшь переговоры? Почему Хашим Тачи может участвовать в дебатах в «парламенте Косово» о переговорах и планах, а ты убегаешь от разговоров со своим народом? Мы требуем, чтобы ты прекратил вести себя как собственник этой страны и представил гражданам Сербии план по Косово и Метохии. А если у тебя плана нет, выйди перед нами и так и скажи».

Eucom.mil Американские вертолеты над Косово

О «плане Вучича», который он сам называет «компромиссом», общество в Сербии впервые узнало через албанские и иностранные СМИ. Этот план подразумевает «разграничение» с албанцами. А что подразумевает «разграничение»? На практике это означает, что Сербия должна отдать весь КосМет, кроме нескольких муниципалитетов на севере края. Но к тому же сербов заставят отдать три муниципалитета на юге центральной Сербии. Как утверждает экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, «разграничение» является совместным планом Александара Вучича, Хашима Тачи, Тони Блэра и Александра Сороса, которые публично и тайно встречались и договаривались о нём (по словам Еремича, 4 ноября 2018 г. тайная встреча произошла в Ватикане, где они договорились о таможенном кризисе, формировании «Армии Косово» и деталях разработки плана о «разграничении»). «Премьер-министр Косово», и такой же убийца и палач, как и Хашим Тачи, Рамуш Харадинай подтвердил существование такого плана, т. е. «неприличного предложения президента Сербии», о чём он заявил в тексте газеты «Вашингтон Пост» от 28 ноября 2018 г. Харадинай также обвиняет «президента Косово» Тачи в причастности к этому плану. Хотя публично Вучич и Тачи «враги», они действуют в полной координации, друг друга называют «трудными переговорщиками», в то время как своим обществам предлагают «решения». Очень любопытным во всём этом является то, что самым очевидным результатом «разграничения» станет членство Косово в НАТО путём объединения с Албанией, ныне членом альянса, в пресловутую, никогда не существовавшую «Великую Албанию».

После такого письма оппозиции о КосМете логичным стало решение организаторов протеста пригласить в качестве спикера известного сербского политика из КосМет и экс-министра в правительстве Сербии Раду Трайкович, чья речь была весьма эмоциональной и произвела сильное впечатление на собравшийся народ: «У Вучича есть компромисс со всеми — и с Тачи, и с Харадинаем, и с американцами, — но только не с честным народом Сербии. Этот компромисс идет вразрез с конституцией Сербии, резолюцией 1244, с мнением умных людей — это компромисс национального предательства». Стоит ли удивляться, после прочтения письма сербской общественности Вучичу и после заявлений Рады Трайкович, что десятки тысяч митинговавших 12 января в основном озвучивали два лозунга — «Косово је Србија», то есть «Косово — это Сербия», и «Смерть предателям»?

Medija centar Beograd Рада Трайкович

Тут есть параллели не только с Арменией и Арцахом, но даже и — с Азербайджаном, как бы это странно ни звучало. Первая группа параллелей — ведь и Никол Пашинян, недавно переназначенный премьер-министром Армении, все 8−9 предыдущих месяцев твердил, что — ну вот, «он явился народу» и вскоре всё в процессе урегулирования пойдёт «по-новому». Сербы требуют — хватит нации морочить голову, давай Вучич — прекрати договариваться за спиной народа, где обещанный план? Армянская общественность в целом пока молчит. Но уже всё громче и громче раздаются голоса — чем твои переговоры, Никол Пашинян, отличаются от столь же непрозрачных переговоров по Арцаху, которые вели предыдущие власти Армении? Сербы твердят — «Оно [КосМет — прим.] — наше, касается всех нас», власти — не молчите, это не ваша собственность. В Армении также на протяжении времени с мая 2018-го слышны были утверждения и требования: «Арцах — наш, общенациональный, никто не имеет права приватизировать этот вопрос и решать его за спиной народа, единолично или кулуарно». Короче — суть та же, что и в Сербии: есть план? Говори открыто, Пашинян. А если нет плана — то так и скажи. В любом случае сопоставимость почти 90%-я. Аналогия с долготерпением сербской нации у армян Закавказья самая прямая. У них отняли КосМет, у армян хотят отнять Арцах-НКР. Сербы связывают свои надежды с Россией и лично российским президентом Владимиром Путиным. А вот у армян тут «преимущество» — такие, как выше указанный Артур Газинян, надеялись на Запад… И вдруг — такая «промашка», оказывается, Запад хочет и Армению «готовить к миру». Означает — в том числе и Арцах-НКР. Присовокупляем высказывания Ричарда Миллза — и… не правда ли, понятно, что в такой ситуации может означать формулировка «подготовка к миру» в случае с армянами Арцаха-НКР? Тем не менее как сербские власти со своим народом, так и армянские власти — со своим, продолжают «играть в прятки» в столь щекотливой сфере, как урегулирование проблем КосМета и Арцаха-НКР. У сербов, правда, уже дошло до точки кипения, у армян — пока… Пора осознания, а «за что боролись, если???», как и время переосмысления. Хотя настало время дать оценки всем властям начиная с того самого 1991 года…

Ocse.com Степанокерт

А какова параллель с Азербайджаном? Всё очень просто. Недавно, 19 января, в Баку на стадионе «Мэхсул» прошёл, подчёркиваем, санкционированный властями митинг оппозиции. Формальная причина — озабоченность судьбой блогера, некого Мехмана Гусейнова. В итоге всё вылилось в антиправительственное мероприятие с «призывами к освобождению блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключённых». Ресурс «Кавказский узел» передавал: «Впервые за около 15 лет толпа плотно стояла на подступе к стадиону «Мэхсул», в котором проводилась акция. Люди ждали когда полиция проверит проходящих и пропустит на стадион, от нетерпения скандирование «Истефа!» (в отставку — прим.) происходило уже там, то есть на соседней от стадиона улице». Вот первая параллель с выступлениями в Белграде — видимая причина это якобы озабоченность о неком одном (группе) оппозиционере. Вторая — появляется лозунг «В отставку!», и тоже президента, а не просто властей. А за что ж в отставку-то Ильхама Алиева? Он же принёс Азербайджану «победу над армянами» в апреле 2016-го! Вот что про это пишет «Кавказский узел»: «Несколько раз выступающие говорили о последнем фейке власти, которая согласилась с армянами «готовить народы к миру». Эта фраза была освистана митингующими. Какой мир, если агрессор и разрушитель упивается победой и переименовывает наши земли, на которых ни одна деревня, город не остались целыми? С армянами мириться, а своих загонять в тюрьмы… Успех сегодняшнего митинга создала власть своими действиями во внутренней политике, которые прямо бьют по нашим внешним проблемам — по Карабаху, по интеграции с развитым миром, по национальному имиджу и гордости. Власть опирается на худших людей, на граждан с люмпенской психологией, не способных рассчитывать дальше своей государственной зарплаты, радующихся тому, что их подпустили к госкормушке… Сегодняшний митинг — это напоминание, угроза, предупреждение власти, чтобы понимала, куда ведут её действия. Ложь, глупость и бесстыдство могут звучать круглосуточно, но это не значит, что всё молча «съедается» народом. Идет процесс накопления гнева. Теми «реформами», которые сейчас ведутся, проблему, созданную властью, не решить. Пар можно спустить реальными действиями, которые народ ждёт и требует»…

president.az Ильхам Алиев

К этому панегерику блогера со звучным никнеймом «Ветер с Апшерона» следует добавить, что на ряде лозунгов, схваченных видеокамерами, отчётливо видно — вопрос не просто отставки, а отставки «проармянской власти». Это — последняя параллель между ситуацией в Белграде 12 января и сегодняшним Азербайджаном, и вопрос тот же: судьба земли. Можно начать версирование, конечно — что за этим митингом, в сущности, якобы антиалиевским, в Баку 19 января скрыто? Подготовка «революционной ситуации» с дальнейшей калькой с событий в Армении в апреле-мае 2018-го, т. е. «бархатного госпереворота»? Или же — коль скоро митинг был санкционирован азербайджанскими властями, демонстрация властью И. Алиева того обстоятельства, что азербайджанский народ не готов «готовиться к миру» и, стало быть, он как президент Азербайджана не может не «прислушиваться к своему народу»? Время покажет, конечно.

Но неминуемо заметна общая черта между Белградом, армянами Армении и Арцаха, а также Баку. Настала очередь власти открыть рот и членораздельно заявить, что за «обязательства» она, власть — применительно к вопросу урегулирования конфликта (соответственно, вопросы КосМета и Арцаха) взяла перед посредниками и международными инстанциями? Применительно к армянам и азербайджанцам — соответственно, перед МГ ОБСЕ по «подготовке армян к миру». В Баку уже «ответили» — власти санкционировали митинг «против уступок» и «против проармянской власти», где, по сути, потребовали от власти «ничего не уступать». Чем ответят из Еревана и Степанакерта — пока не видно. Однако и здесь ситуация на грани взрыва, кто бы и в каком количестве бы ни прятал в тюрьмы или передавал в суды «дела» на лиц, непосредственно участвовавших в войне 1991−1994 гг. С другой стороны, санкционированный оппозиционный митинг в Баку, где порой и оппозиция «без разрешения» не говорит, на наш взгляд, ещё раз наглядно показывает, чьей задачей является «подготовка народов к миру». Взрывоопасность в Белграде, которую лишь частично «погасил» недавний визит в Сербию В. Путина… Глухая взрывоопасность в Армении и Арцахе-НКР… И санкционированный оппозиционный митинг в Азербайджане… С двумя острыми межэтническими конфликтами, корни которых в недавнем прошлом… Возвращаясь к тому, что в феврале Мнацаканян и Мамедъяров встретятся ещё раз, можно сказать лишь одно — нет смысла ожидать чего-то быстрого, не говоря уже о «прорыве в урегулировании». Есть лишь смысл ожидать разного рода рецидивов.

Tiia Monto Правительство Армении

А пока жиденько отреагировал президент США Дональд Трамп, который, поздравив Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра, отметил, что «мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы будет способствовать этим усилиям». Даже генсек ООН Антонио Гутерреш приветствовал встречу между Мнацаканяном и Мамедъяровым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил следующее: «В этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который обрёл черты застарелого, но который, конечно, поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества, в том числе и сопредседателей». Продолжение спича Лаврова несёт в себе шлейф «конспирологической теории». По его словам, «прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки». И выразил надежду на то, что «и армянская сторона ответит взаимностью». Непонятно, на каком направлении и в чём именно Баку проявляет готовность «искать развязки» и какие именно «развязки», какая именно «взаимность» ожидается Москвой от Еревана. Если учесть, что почти одновременно с этим между МИДами России и Азербайджана разгорается взаимно обвинительная полемика вокруг вопроса об ущемлении «прав российских граждан с армянскими корнями» со стороны Баку, то мы видим, что якобы Москва «вступилась за армян». Как отвлекающий манёвр вполне сойдёт, но для экстраполяции на проблему Арцаха — не подходит. Ведь проблема допуска-недопуска российских граждан армянской национальности на Апшерон не имеет ничего общего с вопросом о международном признании суверенитета НКР, это вопрос исключительно российско-азербайджанских отношений.

Если учесть, что в эти дни в Ереване в газете «Иратес» («Реалист») вышла статья «За счёт собственного авторитета поднимать имидж Пашиняна: Арцах берётся за «чёрную» работу», то мы понимаем, что «игра» углубляется, и пока премьер-министру Армении оставлен лишь один путь — накатанный тракт, когда для усиления собственных позиций на фоне ухудшающейся социально-экономической конъюнктуры надо будет стать «патриотом патриотов», естественно, по Арцахскому (карабахскому) вопросу. Ясно одно — осталось мало времени до того «Икс-часа», когда повсеместно от властей народы начнут жёстко требовать абсолютной прозрачности в докладах о ходе переговорного процесса по урегулированию. Видимо, «время поджимает» в неком более глобальном вопросе — конечно же, непосредственных участников общепланетарного стратегического противостояния, а не просто, скажем, армяно-азербайджанских или сербо-албанских конфликтов. Иных оснований для внезапно возникшего желания «поторопиться» нет.