Профессиональный лицедей и успешный бизнесмен Владимир Зеленский, тесно связанный с олигархом Коломойским, официально выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа». Предвыборная кампания станет вершиной актёрской карьеры 40-летнего уроженца Кривого Рога и апогеем абсурдности агонизирующего «проекта Украина».

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Президент Украины Василий Петрович Голобородько

Она пройдёт по сценарию «весёлый парень вне политики, простой правдоруб, бросает вызов жуликам и ворам с Банковой», и это тем более цинично, что Зеленский построил одну из крупнейших в Европе шоу-бизнес-империю «Квартал-95». Не стоит быть психологом, чтобы увидеть, как за внешностью комика скрывается расчётливый бизнесмен, который языком не пошевелит без личной выгоды.

Президент Украины Зеленский, всеукраинский гетман-шоумен — это, пожалуй, был бы самый логичный и заслуженный исход того, что принято называть «Украина-не-Россия». Квинтэссенцией «европейского выбора» украинцев, их манкуртства и русофобии. Человек, сделавший карьеру на пародиях, возглавит страну-пародию — лучше не придумаешь. Гогочущая петрушка на руке карабаса-барабаса Бени, владеющего многомиллионной страной, это ли не то, что заслужили потомки «древних укров»?

По соцопросам на начало января, Владимир Зеленский набирает 12,9% голосов и уступает только Юлии Тимошенко (19,3%), опережая лидера прикормленной оппозиции Юрия Бойко (11,6%) и нынешнего президента Петра Порошенко (11,3%).

Можно сколько угодно говорить о том, что жителями Украины манипулируют извне, что все их ошибки — результат тотальной дезинформации со стороны западных СМИ и местной элиты, но это не объясняет того, что происходит на Украине. И снимает ответственность с тех, кто охотно поддаётся обману и охотно наступает на одни и те же грабли, ложится под одних и тех же манипуляторов, лишь бы не стать частью единой с Москвой страны.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Президент Украины Василий Петрович Голобородько у входа в Верховную Раду

Какая программа? Какое стратегическое мышление? Всего этого не нужно гордым украинцам. Ну и что, что страна разваливается и продаётся вагонами, что унижается и уничтожается святое, а на его месте возводится псевдоистория с великим чубом великого укра? Главное — лишь бы не как у москалей.

Украинец стал полным антиподом русскому. Даже не поклонники Бандеры, коих до сих пор на Украине мало, а тот новый массовый тип населения Украины, который был выведен социальными инженерами из худших черт западного малоросса. Несмотря на общие духовные корни и культурное воспитание, практически по всем ключевым позициям у нас расхождения: что для нас хорошо, для них стало плохо, и наоборот.

Если для русского зависимость от Запада — это позор, беда и кошмар, нечто такое, что ни в коем случае нельзя допустить и ради чего можно стерпеть любые лишения, то для украинца — это главная мечта. И пусть даже Запад его прилюдно и неоднократно обманывает, унижает, ставит в неудобную позу, порой даже уничтожает — украинец всё равно хочет быть частью Запада. И даже чем больше он терпит от Запада, тем больше любит его. Тут никакой пропагандой ничего не изменишь.

Если для русского, при всех искажениях и веяниях последнего времени, тем не менее сильный лидер, сильное государство — это благо, главная гарантия благополучия родной земли и своей семьи, то для украинца нет ничего лучше безвластия, когда каждый сам себе хозяин и хата с краю. И ничего, что это безвластие оборачивается беспределом местячковых панов-князьков, от которого у холопов чубы трещат, и нигде не найти справедливости. Этот беспредел они называют демократией и радуются, что над ними нет царя. Как результат — народ без царя в голове.

Если у русского, несмотря на антисоветскую пропаганду 25 лет, тем не менее СССР вызывает положительные эмоции и даже ностальгию, воспринимается как великая империя, достигшая огромных успехов, то для украинца — это страшный и ужасный совок, нечто, погубившее их самостийность. Это не мешает им пользоваться благами и инфраструктурой СССР и даже вспоминать, как всё было дёшево и человечно в «радянские» времена — и в то же время проклинать те годы как иго москалей. Собственно, в этом противоречии весь тип нового украинца.

Если для русского человека национальная гордость выражается в ощущении причастности к достижениям учёных, инженеров, воинов, талантов, создающих лучшие образцы хозяйства или искусства, а главное — в великих подвигах народа, то для украинца национальная гордость умещается в вышиванке. Когда смотришь на тамошнего депутата или министра, вырядившегося в расписанную рубаху, с надутой от самоуважения физиономией, то понимаешь всю ограниченность украинства. Такой человек — пародия на любовь к Родине, за его душой ничего, кроме слабоумного тщеславия.

Если русские мыслят широкими пространствами Евразии (по выражению Игоря Растеряева, «у России нет никаких границ, у России есть только горизонт»), то украинец, будучи сам отрезком от огромного русского мира, продолжает кромсать доставшуюся ему территорию на «чистых» и «нечистых» украинцев. Да, инициативно это делают бандеровцы, но и простые люди воспринимают такую этническую сегрегацию как должное, не возмущаясь обстрелу Донбасса и борьбой с «русскими сепаратистами».

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Президент Украины Василий Петрович Голобородько

Наконец, для русского человека — даже в приступе отчаяния, даже в качестве скоморошьего вызова (что случалось на Руси) — недопустимо желать, чтобы верховным главнокомандующим при всей мере ответственности стал шут. Это самоубийственно для России. А для сотен тысяч нынешних украинцев — это нормально, по приколу. Высокий рейтинг Зеленского — не просто результат медийной раскрутки и отчаяния большинства, это выражение сути украинства, его нравственной деградации ниже плинтуса.

Жаль только, что Зеленский не возглавит Украину хотя бы номинально. Его запустили в избирательную кампанию не для того, чтобы реально что-то решать. Можно спорить для чего, но точно не для президентства. Наиболее вероятно, что это результат договорённостей Порошенко и Коломойского, согласно которому Зеленский выступает в роли спойлера — этакого парня со стороны, правдоруба, который, критикуя всех подряд и власть особенно, тем не менее «откусит» электорат у конкурентов Порошенко. Шоумен подарит украинцам киношную демократию — мол, наконец-то появился «слуга народа», который даст им всем прикурить хотя бы на словах. И тем самым сведёт протестные настроения в свисток.

Если задумка сработает, это будет эффективный и великолепный ход пиарщиков Порошенко, который позволит ему остаться на Банковой. При условии, конечно, что будет утверждён Западом. Тот пока не озвучил своё решение между Тимошенко и Порошенко, но, скорее всего, он не рискнёт менять Петра Алексеевича как проверенного годами наместника. А «слуга народа» Зеленский продолжит радовать украинцев своим творчеством уже в парламенте, делая гроши на горе того самого народа. Но, как говорится, имеют то, что заслуживают.