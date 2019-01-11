Канал HBO объявил дату релиза восьмого сезона самого обсуждаемого сериала XXI века — «Игры Престолов». Первая серия заключительной части эпической истории о сражении Льда и Пламени выйдет 14 апреля 2019 года. Это значит, что совсем скоро весь мир снова окажется погружён в замысловатые дворцовые интриги и финальное сражение живых с мёртвыми, которое фанаты ждали семь сезонов. «Игра Престолов» — не столько телесериал, сколько культурный феномен, заинтересовавший миллионы людей по всему земному шару: премьеру каждого эпизода седьмого сезона на канале HBO посмотрело более 10 млн человек. Смелое, новаторское, резкое и абсолютно безжалостное — все эти эпитеты так или иначе стали частью «Игры Престолов» и обеспечили ей одну из самых больших фанбаз в истории кинематографа. Становится всё сложнее найти человека, не знающего о мрачном мире Вестероса или не слышащего культовых сериальных фраз вроде «Зима близко!».

Иван Шилов ИА REGNUM Корона

«Игра Престолов» сильно полюбилась фанатам из-за необычного подхода к повествованию и множеству неожиданных сюжетных поворотов. В мире Вестероса, пожалуй, нет однозначно положительных или отрицательных персонажей — у каждого из них своё видение ситуации и своя мотивация. Высокие рейтинги этого проекта стали началом «сериального бума», произошедшего на ТВ в последние несколько лет. Увеличение спроса на исторические сериалы, рост экранного насилия и даже съёмки оригинальных сериалов на Netflix — все эти явления эксперты приписывают влиянию, оказанному «Игрой Престолов» на современные телевизионные тренды. Как пишет The Guraridan: «Игра Престолов» отбрасывает на современный телевизионный пейзаж тень такую большую, как у одного из её драконов». В преддверии выхода нового сезона корреспондент ИА REGNUM решил рассказать о влиянии «Игры Престолов» на современное телепроизводство и его тренды.

Цитата из т/с «Игра престолов». Реж. Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс. 2011. США

Отправная точка

«Игра Престолов» навсегда изменила представление зрителей и кинопроизводителей о том, как должен выглядеть сериал. Так, издание The Ringer считает, что у «Игры Престолов» как явления куда больше общего с масштабной франшизой «Звёздные Войны», чем с «Вице-президентом» (другой сериал канала HBO). Также The Ringer назвали его «единственным телевизионным блокбастером». В действительности с ростом популярности «Игры Престолов» на современном ТВ-пространстве можно заметить куда больше сериалов, похожих на полноценные крупномасштабные кинокартины.

Причём влияние «Игры Престолов» так или иначе проглядывается в большинстве из них: оно в эстетичном кровавом насилии «Проповедника» от канала AMC, в многоступенчатом запутанном сюжете пиратской драмы «Чёрные паруса» и мрачном сеттинге «Табу». При этом мода на суровые средневековые сериалы, сделанные с огромным размахом, лишь набирает обороты. Так, в ушедшем году свет увидели эпический сериал о Троянской войне «Падение Трои» от канала BBC и сериал о кельтских племенах «Британия» от Sky1 и Amazon Prime Studio. Сравнения с «Игрой Престолов» не удаётся избежать даже не вышедшим сериалам. Адаптация польского фэнтези-цикла «Ведьмак» от канала Netflix стала одной из самых обсуждаемых тем в интернет-сообществе 2018 года. Сагу о Геральте из Ривии заведомо называют «убийцей Игры Престолов», хотя о будущем проекте пока нет практически никакой информации.

Опираются на собственный успех и представители канала HBO. Сейчас в работе у канала находится сериал по роману «Кто боится смерти», исполнительным продюсером которого значится Джордж Р. Р. Мартин — автор того самого цикла «Песнь Льда и Пламени». Успех «Игры Престолов» ощутимо отразился на карьере автора — крупные каналы и кинокомпании желают заполучить Мартина в свои проекты. Для зрителей это работает как своеобразный маркетинговый ход: мол, если сериал делал «автор «Игры Престолов», значит, он просто не может получиться плохим. Так, 2 декабря 2018 года на канале Syfy вышел научно-фантастический сериал «Летящие сквозь ночь», основанный на одноимённом сборнике рассказов Мартина. Правда, несмотря на причастность известного автора, проект не завоевал успеха — на специализированном оценочном сервисе Metacritic «Летящие сквозь ночь» получили всего 47 баллов из 100.

Цитата из т/с «Игра престолов». Реж. Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс. 2011. США Казнь

Насилие в массы

Первый сезон «Игры Престолов» стал потрясением для неподготовленных зрителей. Сцены казней, показательно жестоких убийств, обнажённых тел и сексуальных актов появляются в кадре часто и всегда выполнены качественно и со вкусом. Корона Визериса Таргариена из раскалённого золота, предательское убийство Эддарда Старка и Красная Свадьба (которая произошла значительно позже, но навсегда отпечаталась в сознании зрителей) вызывают шок и отвращение, но при этом лишь подогревают интерес к сериалу. После вышеупомянутой Красной Свадьбы фанатам начало казаться, что их уже невозможно удивить сценой убийства. Ровно до тех пор, пока Грегор Клиган не лопнул голову Оберина Мартелла, словно воздушный шарик. Более того, Девид Бениофф и Дэн Уайсс добавляли дополнительный шок-контент даже в те сцены, где его не было в книгах. Так, Роб Шейфилд из RollingStone считает самой неоправданно жестокой сценой сериала — изнасилование Серсеи Ланнистер её братом на могиле их сына. По его мнению, из сцены сексуального акта по обоюдному согласию этот эпизод превратился в необоснованное насилие брата над сестрой, что придало этому моменту особо жестокое послевкусие.

«Игра Престолов» протоптала не дорожку, а широкую тропу к эстетичному и пугающему сериальному насилию. И действительно, всё чаще популярность и высокие рейтинги стали зарабатывать проекты, демонстрирующие небывалую жестокость, граничащую с садизмом. «Мир Дикого Запада», «Штамм», «Ганнибал» и многие другие современные сериалы если и не опирались конкретно на «Игру Престолов», то получили своего рода карт-бланш после её неизбежно растущей популярности.

Цитата из т/с «Игра престолов». Реж. Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс. 2011. США

Кадровая кузница

Несмотря на известных и заслуженных актёров вроде Шона Бина или Лены Хиди, большинство артистов «Игры Престолов» до этого не были знакомы широкому кругу зрителей. Однако сейчас практически невозможно найти человека, который не знал бы, как выглядит Эмилия Кларк (ставшая победительницей пяти престижных кинонаград), Кит Харингтон (три награды) или Питер Динклейдж (пять наград).

Правда, с такой популярностью связано и неприятное обстоятельство — избавиться от ярлыка «персонажа «Игры Престолов» практически невозможно. Софи Тёрнер стала звездой перезапуска команды «Людей Икс» от Marvel Comics — но никто не видит в ней Джин Грей, для фанатов она навсегда останется Сансой Старк. Если в сцене любого фильма появляется Эмилия Кларк, поклонники начинают восторженно кричать «Кхалиси!», а Кита Харингтона встречают образом его персонажа Джона Сноу.

Что удивительно — Питера Динклейджа, сыгравшего Тириона Ланнистера, эта судьба обошла стороной, и даже для самых верных поклонников он в первую очередь остаётся талантливым актёром, а лишь потом героем «Игры Престолов».

Сериал стал дорогой в жизнь для начинающих и талантливых актёров и подарил современному кинематографу добрый десяток подготовленных кадров. Российский актёр Юрий Колокольников снялся в «Игре Престолов» в роли магнара теннов Стира. Несмотря на то, что актёр получил не так много экранного времени, для многих зрителей его имя ассоцириуется прежде всего с «Игрой Престолов», а не другими картинами (всего Колокольников снялся более чем в 50 фильмах).

Цитата из т/с «Игра престолов». Реж. Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс. 2011. США Схватка

Отсылки и влияние

Показателем успешности любого произведения можно считать тот факт, что к нему есть отсылки в современной культуре. К «Игре Престолов» таких отсылок сотни. В культовом мультсериале «Симпсоны» одна из серий целиком посвящена многочисленным пародиям на «Игру Престолов»: Мардж стала Белым Ходоком, а трёхглазый ворон поселился в средневековом Спрингфилде. В 17-м сезоне скандального мультсериала South Park пародия на «Игру Престолов» совмещена с другим популярным явлением 2013-го года — консольными войнами PS4 и Xbox ONE.

Популярность «Игры Престолов» проникла так далеко за пределы экранов, что проект активно обсуждают и персонажи других телесериалов: «Сверхъестественного», «Как я встретил вашу маму» и даже «Улицы Сезам». Впрочем, в пародиях на любимый сериал любят принимать участие и сами актёры «Игры Престолов». Так, в рамках благотворительной акции Red Nose Day большинство артистов сериала совместно с группой Coldplay сняли псевдодокументальное видео о съёмках мюзикла по мотивам сериала.

Особую любовь зрителей завоевали и коронные фразы персонажей сериала. Девиз семьи Старков «Зима близко!», команда «Дракарис», с помощью которой драконы Дейенерис выпускают пламя, и ставшее популярным интернет-мемом высказывание «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу!» прочно вошли в речь зрителей проекта. В популярной массовой многопользовательской игре World of Warcraft образовался целый культ цитат из сериала. В игре есть персонажи «Амелия Кларк» и гном «Тирион», а один из талантов рыцаря смерти называется «Зима близко».

«Игра Престолов» стала одним из самых дорогостоящих сериалов в истории телевидения, но не в этом её главное богатство. Этот продолжающейся фильм стал примером качественного телепроекта, к которому в ближайшие годы будет тянуться вся индустрия. Скорее масштабное кино, чем простой телесериал, «Игра Престолов» подарила современному телепроизводству многое: талантливых молодых актёров, неожиданные сюжетные ходы и общий вектор дальнейшего развития. Неизвестно, станут ли другие проекты по вселенной «Песни Льда и Пламени» (съёмки приквела «Игры Престолов» уже идут) настолько успешными, как оригинал. Однако след, оставленной оригинальным сериалом на всей индустрии, вряд ли удастся стереть.