До сих пор С. Собянин не давал повода интерпретировать его слова и поступки как президентские или премьерские амбиции. Настойчивое продвижение им идеи о преимущественном развитии городских агломераций даже в ущерб инвестициям в село к этим мотивам не относится. Мэр Москвы руководствуется интересами столичного мегаполиса и уверенно управляет городом, не воспринимая какую-либо оппозицию своим действиям. Его участие в дискуссии «Национальные цели развития: стратегия России 2018−2024» с А. Силуановым, первым вице-премьером, и А. Кудриным, председателем Счетной палаты, на Гайдаровском форуме объяснимо: С. Собянин был представлен как руководитель соответствующей рабочей группы Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Чтобы заглушить сомнения, этого достаточно, если бы не одно обстоятельство, а именно пост в личном блоге, разосланный москвичам по их личным электронным почтовым ящикам под заголовком «Национальные цели и проекты. Как добиться реальных результатов?».

Страница С. Собянина как блогера создана 9 ноября 2017 года. Сегодня у него всего 84 922 подписчика, что ничтожно мало. Но мэр не ждет новых, а идет к ним сам. Без стука в дверь, не спрашивая согласия и не реагируя на комментарии на свои посты. Просто направляет извещения об очередной записке по электронной почте: хочешь — открой, прочитай. Нет — нет. Как правило, извещения об очередной инициативе и полезном столичном деле.

На этот раз на его странице были опубликована позиция С. Собянина в отношении правительственных действий, высказанная в дискуссии на Гайдаровском форуме, а не столичные новости.

Строго говоря, в споре он не участвовал. Дискутировали первый вице-премьер и председатель Счетной палаты. Политкорректно. С. Собянин не оспаривал ни то, что говорил А. Кудрин, ни то, что утверждал А. Силуанов, хотя по паузам и ремаркам можно догадаться: не очень согласен ни с тем, ни с другим.

Первый вице-премьер считает, что правительство делает всё правильно. Он не видит нерешаемых проблем с достижением национальных целей развития Российской Федерации. Нацпроектами не исчерпывается весь инструментарий достижения целей, поэтому нацпроекты могут корректироваться по мере необходимости. Управленческая схема ему тоже понятна и вполне реализуема.

Gaidarforum.ru Антон Силуанов

Председатель Счетной палаты среди самых существенных рисков в этом процессе назвал именно эту тему — эффективности государственного управления. Ей будет точно мешать модель управления, предлагаемая правительством. Во-первых, программные документы должны быть взаимоувязаны, но пока эта связь как паутина, при этом запутанная. Помимо 115 целей самого высокого уровня есть еще более тысячи целей в федеральных и региональных проектах («более 3500», — вставил реплику С. Собянин). 70 процентов показателей достижения целей «не мониторятся». Методики для мониторинга, методики для оценки достижения целей и отслеживания показателей будут разработаны только в течение 2019 года.

Нацпроекты погружены в государственные программы Российской Федерации. Нацпроект «Демография», имеющий своего правительственного персонального куратора, будет осуществляться через восемь государственных программ, учтенных в бюджетной системе, у которых свои восемь министров-руководителей или, как они называются, ответственных исполнителей. А государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» будет реализовывать три национальных проекта. Иначе говоря, фокус сбивается.

С точки зрения А. Кудрина, правительству сегодня не хватает самого важного — доверия к тому, что оно делает и собирается делать. Инвесторы и граждане должны верить, что вся конструкция, придуманная правительством для достижения национальных целей, верна и приведет к искомому результату. Мы должны построить ту модель правительственной политики, которая вызывала бы всеобщее доверие.

С. Собянин в дискуссии оказался как бы над схваткой. По каждому вопросу у него оказалась своя точка зрения.

Как подхлестнуть темпы экономического роста? Не будет роста — можно будет забыть о достижении всех остальных целей. Инвестиции в какие сферы способны дать наибольшую отдачу? Мэр считает, что нужно дополнительные инвестиционные ресурсы направлять в крупные городские агломерации, а не в село. С этим, кстати, согласен и А. Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Что нужно изменить в системе государственного управления? На взгляд С. Собянина, к любым изменениям нужно относиться максимально осторожно. Объясняет почему. Если добавить парочку-тройку законов, нормативно-правовых актов министерств и ведомств, то эффект будет обратный. Непосвященному человеку трудно разобраться во всей иерархии госпрограмм, нацпроектов, федеральных проектов. В Москве все задачи, определяемые на федеральном уровне, инкорпорируются в столичные государственные программы, а не создаются новые.

В чем сверхзадача? Люди реагируют не на проекты или показатели, которые только профессионалы понимают, а на то, что они видят каждый день. Каждый год люди должны видеть изменения. Например, комфорт и удобство проживания в наших городах.

Как должна измениться структура экономики? Споры по поводу оптимальной структуры экономики идут достаточно давно. Мэр заявил откровенно: не понимаю, когда речь заходит об изменениях структуры экономики. Повышать долю малого бизнеса, довести её до 30 процентов можно, если уменьшить долю нефтянки, а месторождения просто раздать предпринимателям. А зачем это делать-то? В Москве доля промышленности уменьшается, а доля сектора услуг увеличивается. Это нормальный тренд. Главное в другом — развороте экономики к потребностям человека. Надо набраться политической воли сосредоточить все ресурсы не на миллионах километров, а на точках роста, то есть на городских агломерациях. В этом суть пространственного развития страны.

Всего оказалось 32 комментария на блог С. Собянина. Среди них:

— не понимаю, зачем человека, который так много делает для города, таскают на все эти бессмысленные беседы…

— нужно думать о людях и их потребностях, а не о бизнесах, инвестициях и структуре;

— о чем они вообще? Может кто-нибудь простыми словами объяснить?

У А. Силуанова ни страницы в фейсбуке, ни собственного блога нет. Свой личный сайт есть у А. Кудрина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Во многом он соглашается с Сергеем Семеновичем, что центры городов и крупных агломераций будут расти в среднем в ближайшие шесть лет быстрее, чем остальная часть России. Это просто уже сложившийся факт — у нас в городах темпы роста выше средних на остальной территории. Это известная мировая тенденция. Вот почему, если мы хотим еще новый скачок, то действительно агломерации дадут его больше в ближайшие шесть лет, чем другие. А малые и средние города будут получать заказы и опять же получать результат. В данном случае никто не окажется в накладе или ущемленным. Это общее развитие. Просто оно по таким законам происходит. Первыми идут впереди, как локомотивы, крупные агломерации.

Но если вернуться к проблемам, то первый вопрос, есть цель — сокращение бедности. Но такого нацпроекта нет, и вообще все меры по борьбе с бедностью в нацпроектах не прописаны. Есть основные направления деятельности правительства, и там сказано, что каждой национальной цели будет посвящен отельный план действий, который будет расписан детально. Таким образом, у нас еще один формат документа появляется — планы выполнения национальных целей, и они будут шире, чем нацпроекты.

Такой показатель национальной цели, как доведение количества предприятий, осуществляющих технологические новации, до 50% от всего количества предприятий. В прямую тоже мер нет. Нацпроектов недостаточно даже для того, чтобы выйти на те темпы экономического роста, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Нужны другие институциональные структурные шаги, например реформа госуправления. И вчера была смелая, очень позитивная идея объявлена о сокращении регуляторной контрольной нагрузки почти в два раза. Мы всегда говорили о необходимости сокращения государства в экономике: реструктуризация некоторых госкомпаний, перевод их в то же положение, как обычный частный сектор. Но этой части в нацпроектах нет.

Нужно существенно увеличить полномочия субъектов или передать часть земельных ресурсов субъектам. Это институциональные серьезные структурные шаги, но они не все прописаны в нацпроектах.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

Дискуссия А. Силуанова, С. Собянина и А. Кудрина завершилась. Все остались при своих. В начале ведущий устроил электронное голосование. Результаты дебатов существенно не сказались на итогах электронного голосования в отношении достижимости целей нацпроектов, которое было проведено среди зрителей в начале и по завершении разговора. Сказалась специфика состава принявших приглашение принять участие в форуме. Она заключается в том, что в повестку дня форума традиционно встраиваются темы, сформулированные не конкретно, а на высшем методологическом уровне. Например, «Строительство памяти: поколения, прошлое и настоящее России», «Российская юрисдикция: факторы привлекательности и конкурентоспособности», «Неравенство доходов в исторической перспективе», «Зачем государству школа, а школе государство?», «Цифровое здравоохранение: будущее наступило?», «Новые форматы профессионального развития госслужащих: национальный и глобальный контексты» и так далее. Как будто пишутся очередные стратегии лет на 50 вперед.

На заседании президиума совета по стратегическому планированию и национальным проектам, который состоялся двумя неделями раньше форума, Д. Медведев тоже ушёл от ответов на конкретные вопросы, которые перед ним поставили участники. Хотя, возможно, опубликованная стенограмма этого заседания содержала серьезные купюры и изъятия, в которых и располагались эти ответы. Вряд ли, конечно, но всё-таки.

Очередное выступление председателя правительства состоится на Российском инвестиционном форуме 14 февраля 2019 года, который будет посвящен реализации нацпроектов. Темы деловой программы форума во многом совпадают с программой Гайдаровского форума, на котором Д. Медведев успел выступить. И на этот раз Дмитрий Анатольевич не избежал апелляции к зарубежным авторитетам. Он процитировал главу Федеральной резервной системы США, сравнивающего экономическую политику с действиями человека, который вошёл в комнату, в которой неожиданно погас свет.

В чей ум направлена эта цитата? Кого она воодушевляет? Возможно, это психологическая самозащита.

И вопрос о новом премьере выглядит совсем не гипотетическим. С. Собянин или А. Кудрин — возможные претенденты в кандидаты.