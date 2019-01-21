18 января 2019 года министр культуры Российской Федерации В. Р. Мединский посетил Владивосток, где принял участие в открытии Всероссийского театрального марафона, который пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра. Но оставим за рамками нашего повествования всё, что имеет отношение к служителям Мельпомены. Во Владивостоке Владимир Ростиславович произнёс слова, которые имеют отношение к другой сфере культуры, библиотечной, и они сразу же вызвали бурное обсуждение в библиотечных социальных сетях.

Питер Брейгель. Свадебный танец. 1566

Позволю себе привести строчки из сообщения об этом событии:

«Министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу, 18 января, заявил, что регионам нужно найти новые пути развития библиотек. По его словам, прямолинейно закупать книги за федеральные деньги, как это было раньше, в местные библиотеки — неправильно. «Это демотивирует регионы», — добавил глава Минкультуры РФ. Также подобные действия не стимулируют любовь к чтению и развитию библиотек, поэтому необходимо искать новые формы развития, продолжил Мединский. Ничего не меняется — регионам выделяют деньги на закупку книг, их покупают, но они просто лежат. Новая аудитория не появляется в библиотеках, и система не развивается. «Некоторые регионы успешно реализуют программы библиотек нового типа, поэтому дальневосточным регионам нужно обратиться к такому опыту» — резюмировал министр».

Вроде бы жизнеутверждающая концовка, призывающая к модернизации библиотек, если бы не одно но: министр совершенно однозначно обозначил ошибочность, позволю добавить от себя, даже порочность, закупки библиотеками книг из федерального бюджета, которая, как было обозначено выше, «демотивирует» регионы.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Те, кто непосредственно связан с миром библиотек, с удивлением узнали о том, что поступление новых книг «не стимулирует любовь к чтению и не способствует развитию библиотек». Дальше удивление библиотекарей стало только нарастать, когда их проинформировали о том, что закупленные книги «просто лежат».

Для того чтобы разобраться во всём этом, вернёмся в год 2018-й. В декабре президент Российской Федерации В. В. Путин провёл в Петербурге заседание Совета по культуре, на котором обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года. В своём выступлении Владимир Владимирович коснулся и библиотечных проблем:

«У нас появляется всё больше интересных, содержательных авторов. Спрос на книжную продукцию и, соответственно, объёмы её выпуска постоянно растут. Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего — в сегменте детской литературы. В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение. Обеспечить своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, — одна из задач национальной программы в сфере культуры».

Даже человеку, не сведущему в библиотечном деле, становится совершенно очевидно, что сказанное министром культуры звучит значительным диссонансом относительно того, что заявил глава государства. Но это ещё не всё. На заседании Совета выступил президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки М. Д. Афанасьев. Он начал своё выступление с печального факта, что за последние годы в стране закрылось полторы тысячи муниципальных библиотек. Динамика угрожающая, каждый год с библиотечной карты России исчезает 500 библиотек. А далее хотелось бы полностью, без купюр, привести слова Михаила Дмитриевича Афанасьева относительно поступления в библиотеки новых изданий. Обращаясь к В. В. Путину, он подчеркнул:

«Вы в своем вступительном слове сказали об одной важной вещи, связанной с пополнением библиотек книгами. Это системная проблема сегодня. И она, к сожалению, даже не ограничивается только детской литературой. Сегодня, я это ответственно могу сказать, сошло на нет пополнение библиотек, небольших в первую очередь библиотек, бумажной книгой. Сельская библиотека в большинстве регионов получает деньги только на подписку, на местную прессу. 80 процентов всех книг, которые по статистике поступают в библиотеки, — это дары читателей. Это замечательно, что читатель так любит библиотеки, но та литература, которую они приносят, ни по качеству, ни по каким-то другим параметрам не выдерживает никакой критики. Это не очень нормальная ситуация. Детские книги. В библиотечной терминологии есть такой термин «лапша». Это тонкие бумажные детские книжки, мы их знаем с детства. Так вот в сельской библиотеке (это типичная ситуация) эта «лапша» двадцатилетней давности. Её уже в руки брать мне, во всяком случае, неприятно, а её дают детям, потому что другой книжки нет. Дорогая, красивая книга, которую мы видим на книжной ярмарке, туда по определению попасть не может. И в этом смысле эта проблема, конечно, не Министерства культуры, а ответственность за это несут муниципальные власти, региональные власти. Но очень важно было бы, чтобы они понимали, что это государственное дело. Когда-то был показатель оценки органов исполнительной власти — обеспеченность книгами в библиотеках. Его сняли. Я подозреваю, что органы власти поняли, что этот знак, сигнал — это неважная проблема».

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Детские книги

Если в момент выступления президента РБА В. Р. Мединского не отвлекли более важные вещи, то, присутствуя на заседании, он просто не мог не слышать этого. Не мог Владимир Ростиславович и не слышать реакцию В. В. Путина на выступление М. Д. Афанасьева. Резюмируя, президент сказал:

«Тема чрезвычайно важная. Мы сейчас с коллегами, пока Вы говорили, обменялись некоторыми мнениями и идеями. Нужно будет, конечно, усилить и роль федерального бюджета, и региональных властей. А предложение по поводу включения в перечень показателей качества работы регионов, в том числе и состояние в этом секторе, в библиотечном деле, — это правильно, так же как и некоторые другие Ваши предложения».

Хотелось бы обратить внимание на то, что президент совершенно однозначно обозначил роль федерального бюджета в улучшении ситуации с комплектованием библиотек. Здесь надо сказать о том, что выступление М. Д. Афанасьева базировалось на основе документов, реально отражающих состояние библиотечной отрасли страны. Это данные ежегодного мониторинга, который проводится высококлассными специалистами научно-методического отдела Российской национальной библиотеки. Возникает вполне справедливый вопрос, на каких данных базировались сведения о новых книгах, которые «просто лежат» в библиотеках, и остальные высказывания, сделанные министром культуры во Владивостоке?

Следует сказать, что отношение министра культуры к вопросам комплектования библиотек вызывает тревогу. И вот почему. В том же декабре 2018 года в Петербурге на базе Российской национальной библиотеки прошло выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тема заседания была обозначена следующим образом: «Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание». Участники рассмотрели деятельность библиотек и их учредителей — органов власти по обеспечению конституционных прав граждан на доступ к культуре и информации. По окончании заседания была принята резолюция, в которой были отражены и вопросы комплектования библиотек. «Совет отмечает, что в последние годы вопросы библиотечной политики неоправданно выпадают из поля зрения и ответственности Министерства культуры в РФ. В 2014 году было прекращено выделение из федерального бюджета ежегодных трансфертов на комплектование муниципальных библиотек в размере 350 миллионов рублей. В «Публичной декларации целей и задач Министерства культуры России на 2018 год» полностью отсутствует упоминание о библиотеках». Участники заседания обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность возобновления ежегодных трансфертов из федерального бюджета с целью финансовой поддержки комплектования муниципальных библиотек в объёме не менее 350 млн рублей.

Советский плакат. Все в библиотеку!

Не хотелось бы огорчать участников заседания, но из выступления В. Р. Мединского можно сделать вывод, что у Министерства культуры иная позиция по этому вопросу. Дело в том, что мнение, обнародованное во Владивостоке, имеет непосредственное отношение к концепции деятельности библиотек, из которой исходит Министерство культуры в последние годы.

В феврале 2018 г. во время его доклада на правительственном часе В. Р. Мединскому был задан вопрос о поддержке муниципальных библиотек, ответ был таков:

«…Мы не можем тысячи библиотек за федеральный счет привести в порядок. Это бюджетные полномочия регионов. Мы дали образцы… А постоянно говорить: «увеличьте финансирование на закупку книг» — это тупиковый путь. Мы не должны с вами наращивать книгохранилища, ведь хранение и бесплатная выдача книг — это тот функционал библиотеки, который сейчас отходит на второй план. Первый план должен быть культурный, просветительный, досуговый…»

Не хотелось бы в этой статье приводить те комментарии, которыми в социальных сетях обмениваются специалисты библиотечного дела по поводу оценки сказанного В. Р Мединским во Владивостоке. Но неожиданно для себя хотелось бы взять его сегодня под защиту. Министр культуры не обязан одинаково хорошо разбираться в театре, балете, живописи, цирке, кино, библиотечном деле и т. д. Для этого в Минкультуры должны быть специально обученные люди, которые знакомят его с подведомственной сферой деятельности, рекомендуют, советуют, анализируют, подсказывают и т. д. В конце концов, оберегают его от того, чтобы он не выглядел некомпетентным человеком в профессиональном сообществе. Видимо, на данный момент, в результате многочисленных оптимизаций, в штате Минкульта отсутствуют люди, которые могли бы на профессиональном уровне дать оценку ситуации, характеризующей многообразный круг проблем современного отечественного библиотечного дела.

То, что произнёс министр культуры во Владивостоке и что реально происходит в значительной части регионов, представляет, как было принято говорить в Одессе, «две большие разницы». Чтобы убедиться в этом, достаточно отказаться от парадных встреч и посетить российскую глубинку, где библиотекари годами не видели новых книги, где если и есть деньги на подписку, то в лучшем случае на районную газету. Отправиться туда, где библиотекари работают на половину ставки и получают копейки, сохраняя то, что и называется культурой. Правда, есть опасность услышать много нелицеприятного от людей, которые не обременены должностями, от тех, кто не боится потерять сытое и доходное место. Там можно увидеть фонды, которые годами не обновлялись, опоясанные скотчем рассыпающиеся детские книги. Увидеть старенький компьютер и удивиться тому, что для распечатывания материала к детскому утреннику библиотекарь отправляется из села в районный центр. Думаю, что по мере ознакомления с антуражем жизни сельского библиотекаря можно будет сделать ещё много «открытий чудных».

Ирина Шевандропова. В сельской библиотеке. 1954

Во время проведения заседания Совета по культуре в декабре 2018 г. В. В. Путин сказал: «Но надо сказать, что в библиотеках вообще работают скромные люди, внешне не такие яркие, их не знают миллионы, но они делают исключительно важную работу». Может, стоит всем тем, кто причастен к вопросам принятия решений в области библиотечного дела, услышать президента и до конца осознать всю важность этой работы?

Переориентация библиотек в сторону культурно-досуговой деятельности, о которой так упорно говорит министр, — гибель для библиотек. Библиотека, прежде всего, является информационным, просветительским и образовательным центром. И любое действо в библиотеке должно заканчиваться обращением к её информационным ресурсам, в которых Вы, Владимир Ростиславович, им отказываете. Библиотека никогда не сможет и не должна конкурировать с культурно-досуговыми учреждениями, которые обеспечены и кадрами, и необходимой инфраструктурой для реализации этой деятельности. Ключевая роль библиотек не в организации досуга, что является всего лишь одной из составляющей той работы, которую они осуществляют. Основные задачи заключаются в создании единого общенационального информационного, образовательного и культурного пространства, а для их решения в первую очередь нужны новые книги, возможность всестороннего использования новых информационных технологий и, конечно, обеспечение квалифицированными специалистами, которые должны решать все эти проблемы.

В заключение позволю себе сослаться на авторитет весьма уважаемого в библиотечном сообществе человека, президента Петербургского библиотечного общества, директора Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зои Васильевны Чаловой В своём интервью журналу «Университетская книга» в марте 2018 г. она обозначила следующее:

«Министерство культуры РФ в некоторой растерянности: что делать в этой ситуации с библиотеками? Давайте им разрешим петь и плясать, при этом не выделяя денег на комплектование фондов. На мой взгляд, это порочная практика. Библиотеки следует развивать, поддерживая именно книжные и образовательные проекты, а превращать нас в досуговые центры — это путь в никуда».

Эжен Каррьер. Девочки за чтением

Можно вернуться к началу данной статьи и ещё раз перечитать то, что говорил В. В. Путин относительно использования федерального бюджета в комплектовании библиотек, и какие выводы он сделал после выступления президента РБА М. Д. Афанасьева. Может, В. Р. Мединскому стоит последовать примеру президента и начать прислушиваться к мнению специалистов?