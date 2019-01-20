Наблюдая за тем, как отмежевались друг от друга Луганск и Донецк, становится любопытно — а что было бы, если бы сбылись мечты о Новороссии от Харькова до Одессы? Неужели это была бы плеяда «городов-государств» с собственными законами и «элитами», объединенных лишь пророссийскими лозунгами и российскими же дотациями?

ДНР

Нашлись бы в достаточном количестве управленцы, которые смогли бы эффективно объединить инфраструктуру этих городов, их экономический потенциал, и превратить это всё в жизнеспособное новообразование? Вероятно, ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.

Сейчас на Украине происходит деградация государственности, и люди, руководящие страной или какими-то ее составными частями, всего лишь используют накопленный ресурс, который рано или поздно непременно иссякнет.

Когда в Донецке и Луганске после выборов 2 ноября 2014 года были представлены новые депутаты Народного Совета, сразу стало понятно, что будет нелегко — среди народных избранников было много ярких людей и практически никого с хотя бы приблизительным пониманием основ работы органов местного самоуправления, государственных органов, законотворчестве и т. д.

В итоге в ЛДНР, где государственность нужно строить с нуля, до сих пор не нашлось достаточного количества управленцев, чтобы превратить деятельность правительства в нечто большее, чем карго-культ. Вместо того, чтобы объединить республики и тем самым упрочить их позиции, происходят лишь вялые попытки имитации этого процесса.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Изначально в размежевании ЛНР и ДНР имелся смысл. В условиях боевых действий и махновщины первых лет существования республик граница помогала бороться с контрабандой, а независимость Луганска позволяла ему избежать диктата более амбициозного и, к сожалению, более тесно связанного с украинскими олигархами Донецка. В то же время не совсем понятно, почему, пытаясь строить свою политическую систему по общим лекалам, вплоть до создания добровольно-принудительных общественных организаций-клонов, молодежных движений и т. д., в республиках законы принимались без оглядки друг на друга? Вероятно, мысль о том, что законодательство рано или поздно придется синхронизировать, тогда просто никому не приходила в голову.

Сегодня идея объединения Луганска и Донецка выглядит утопичной. Причем дело не только в законодательстве, которое, при желании, можно насильственно, в авральном порядке, привести в соответствие. Проблема скорее в отсутствии должного количества грамотных чиновников, политиков и управленцев, которые смогли бы не только «сшить» ЛНР и ДНР сугубо формально, а действительно укрепили и восстановили бы их социально-экономические связи. Еще одна существенная проблема — различная ситуация в борьбе с коррупцией и превышением полномочий в республиках.

Простой пример: несмотря на низкий урожай зерновых, в ЛНР и ДНР совершенно разная ситуация на потребительском рынке. В Луганске пошли в ход запасы зерна с прошлого года. В итоге цены на хлеб, муку и другие, зависящие от стоимости зерновых продуктов, остаются фиксированными. В то же время в Донецке запасы зерна, о которых еще в апреле 2018 года бодро рапортовали чиновники министерства аграрной политики ДНР, куда-то исчезли — то ли были контрабандно вывезены за пределы республики, то ли незаконно были использованы для производства спирта. Интеграционная логика предполагала бы необходимость для Луганска поделиться с соседями излишками зерна, но в реальности нет никаких гарантий, что эта помощь будет использована должным образом и не «рассосется» в чьих-то широких карманах.

То есть, прежде чем говорить об интеграции, необходимо нормализовать обстановку в ДНР и привести ее в соответствие с соседней республикой. Возможно, логичным было бы начать интеграцию именно с создания соответствующей структуры, которая могла бы бороться с подобными преступлениями как в Луганске, так и в Донецке. Притом желательно включить в нее наблюдателей и аудиторов из России, чтобы минимизировать возможность встречи эмиссаров структуры с вездесущими украинскими ДРГ.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! 1930

Вообще координировать друг с другом деятельность сельского хозяйства было бы не только выгодно, но и полезно в плане обеспечения продовольственной безопасности. Еще большие выгоды сулит восстановление производственных цепочек, но это, разумеется, задача на порядок сложнее, чем взаимодействие в аграрной отрасли. Потребуются комплексные усилия в самых разных сферах — дипломатии и бизнесе, чтобы наладить сбыт продукции и поставки сырья. Понадобятся инвестиции, юридическая поддержка и значительное количество крупных специалистов для налаживания работы промышленных объектов, не говоря уже о толпах квалифицированных сотрудников.

Дефицит кадров — одна из серьезнейших проблем, с которыми столкнулись ЛДНР, и это также можно считать интеграционным вызовом. Во времена СССР на Донбассе действовал глобальный комплекс профессионально-технического образования, который частично был уничтожен во времена Украины, а после начала конфликта и вовсе был поделен между подконтрольной Киеву частью Донбасса, Луганском и Донецком.

В то же время республики критически нуждаются не только в узкопрофильных специалистах, инженерах и квалифицированных рабочих — ЛДНР буквально не хватает грамотных чиновников, администраторов, медиков, учителей и т. д. Уже сегодня на многие ответственные должности приходится назначать абсолютно неопытных людей. В ближайшем будущем кадровый вопрос может привести к серьезному кризису, когда в республиках просто не останется персонала, способного качественно учить, лечить, работать на конвейере и т. д. Для преодоления надвигающегося кризиса Луганск и Донецк должны экстренно строить единую образовательную среду, налаживать взаимодействие, восстанавливать образовательные учреждения, разрабатывать и внедрять комплексную программу привлечения квалифицированных кадров. Решать вопрос с жильем для молодых специалистов, льготами для них и т. д. К сожалению, подобная работа если и ведется, то, мягко говоря, в гомеопатических дозах.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

На самом деле, плодотворная совместная работа — залог дальнейшего существования ЛДНР. В данный момент законотворчество в республиках скорее напоминает игры в государственность, чем реальную деятельность: принимаются законы о противодействии деструктивным группам в соцсетях, обсуждают пользование воздушным пространством, которое едва ли будет востребовано в ближайшие годы, и т. д.

Вся эта деятельность, хотя и является полезной, отнюдь не соответствует тем вызовам, которые стоят перед республиками сегодня. Вся эта беззаботность исходит из абсолютно необоснованной уверенности в том, что Россия будет и впредь кормить республики Новороссии в тех же, а может, и в больших объемах. Вероятно, никто даже не пытается думать о том, что ЛДНР должны создавать основу своего благоденствия, в том числе собственными усилиями, учиться обеспечивать себя самостоятельно и т. д. Но зачем — если можно играть в бирюльки, а урезание финансирования перекладывать на плечи населения?

Говоря откровенно, если завтра Россия заявит о своей готовности присоединить республики Новороссии, реализовать этот проект Москве придется исключительно своими силами. На данный момент правительства республик просто методологически не осилят процесс унификации с российским законодательством, переход на российские стандарты и нормы и т. д. Не говоря уже о неготовности чиновников работать с соответствующим КПД, нести ответственность, играть по правилам и работать прозрачно.

Процесс формирования дееспособного правительства, до сих пор не завершившийся в Крыму, на Донбассе потребует еще более радикальных мер. Причем из нынешних функционеров в новые структуры войдут немногие. Вопрос в том, где взять недостающее количество эффективных управленцев, если их нет сегодня и никто не готовит их ко дню завтрашнему?