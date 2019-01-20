На днях глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, которого из-за роспуска кнессета (парламента) Израиля правильней сейчас называть исполняющим обязанности премьер-министра, в очередной раз угрожал Ирану. И ни много ни мало «потребовал», чтобы из Сирии были бы выведены все иранские военные советники. Это произошло после того, как в ночь на 12 января сирийские силы ПВО отразили ещё одну попытку ракетной атаки на Дамаскский международный аэропорт. Агентство SANA передало заявление военного источника, в котором говорится, что израильские самолёты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Атаке подвергся район расположения международного аэропорта Дамаск, где одна из ракет попала в складское помещение. Ещё 8 ракет были сбиты в небе, заблаговременно до подлёта к Дамаску.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Sdusyria.org Хезболла

Сирия уже передала вопрос о налётах и ракетных обстрелах Израиля в Совет Безопасности ООН, требуя от международного сообщества обуздать израильского агрессора, который «потворствует сохранению террористов» в Сирии. В ответ на это Нетаньяху 13 января признал, что его страна атаковала цели в Сирии в течение последних 36 часов. «За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям — иранским складам с иранским оружием в международном аэропорту Дамаска. Последние атаки доказывают, что мы более чем когда-либо полны решимости действовать против Ирана в Сирии. Мы с внушительным успехом вели работу по блокированию военного закрепления Ирана в Сирии, для этого армия обороны Израиля сотни раз атаковала цели Ирана и «Хезболлах», — сказал Нетаньяху на заседании правительства, передавало агентство ТАСС. «Я подчёркиваю, уходите оттуда. Мы не перестанем атаковать», — заявил израильский премьер, обращаясь к Ирану в связи с ситуацией в Сирии.

Sdusyria.org Хезболла

Ответ был неизбежен и легко предсказуем. Во-первых, сирийские СМИ запустили в сети интернет очередное видео отражения израильской атаки. По этому видео легко можно определить (смотреть — https://www.youtube.com/watch?v=r4hyrLCUzWc), что на сей раз точно «работали» ракеты ЗРК С-300, поставленные Россией сирийским вооружённым силам. Далее ответы шли уже исключительно из Ирана — уже во-вторых, 16 января, подчёркивая, что иранские военные советники и оружие останутся в Сирии, командующий КСИР Ирана генерал-майор Мохаммад Али Джафари предупредил и.о. премьер-министра Израиля о том, чтобы он не играл с львиным хвостом. «Опасайтесь того дня, когда иранские высокоточные ракеты поразят вас и отомстят за всю кровь пролитую вами угнетённых мусульман», — заявил генерал Джафари, сообщает иранский ресурс Mehr News. Охарактеризовав угрозу Нетаньяху как нелепую, Джафари подчеркнул, что «Иран будет держать в Сирии всех военных и революционных советников, а также оборудование и оружие, которые нацелены на подготовку и укрепление сил исламского сопротивления и поддержку угнетенных жителей этой страны». «Будьте уверены, что мы не принимаем во внимание ваши нелепые угрозы. Вы знаете, что если мы решили дождаться ваших враждебных мер, то за этим стоит ряд соображений», — отметил он. Ссылаясь на официального представителя МИД Ирана Бахрама Кассеми, который заявил, что у Ирана нет военных сил в Сирии, глава КСИР отметил, что высказывания Кассеми означают, что у Ирана нет воинских частей в Сирии. «Израильский режим хорошо осведомлён о силе иранских вооружённых сил и поэтому боится присутствия хотя бы одного иранца в Сирии», — добавил он.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Ответ от президента Ирана Хасана Роухани, — это уже в-третьих, озвученный 16 января на совместном заседании совета министров и губернаторов провинций, который, казалось бы, был обращён исключительно к США, на самом деле относится ко всем странам, готовым помогать США и Израилю в антииранской деятельности: «Американцы обеспокоены возможностями иранской нации и поэтому стремятся оказать максимальное давление, но это давление будет бесплодным… Хотя у нас есть проблемы, иранская нация намного умнее, чем думают враги». В-четвёртых, как сообщало иранское агентство Tasnim News, министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в сообщении, опубликованном в его аккаунте в Twitter, заявил: «Иранцы заставили клиента США уйти 40 лет назад. Три года назад вступил в силу Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), положив конец изолированности Ирана. Несмотря на махинации США против Ирана в течение последних 40 лет — и их выход из JCPOA — иранцы разрушили миф о всемогуществе США». Понятно, что под «клиентом США» министр Зариф имел в виду Мохаммада Резу Пахлави, поддерживаемого США и Израилем бывшего шаха Ирана, который покинул страну 16 января 1979 г., за несколько недель до победы Исламской революции.

Что касается JCPOA, заключённого в 2015 г. между Тегераном и мировыми державами, реализация которого началась в январе 2016 г., то заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи также написал в Twitter 17 января, чтобы отметить третью годовщину дня реализации сделки: «Сегодня исполняется 3 года с момента заключения Ираном ядерной сделки, которая показала, насколько ненадёжны и порочны США». К вопросу об отношении в Тегеране к документу JCPOA, мы ещё вернёмся к ситуации вокруг дискуссии (внутрииранской) в рамках данной проблемы.

Затем настала очередь министра разведки и информации Ирана Махмуда Алави. Выступая 17 января на провинциальном совете в провинции Западный Адербеджан, он напомнил сионистскому режиму об ударах, которые он получил от Ирана, заявив, что Исламская Республика будет продолжать наносить поражения Израилю в сфере разведки, сообщило Tasnim News. «Мы нанесли поражения этому режиму на различных аренах, используя усилия разведки, и задача победы над Израилем будет осуществляться в будущем», — добавил Алави. Он также отметил, что тесное сотрудничество и взаимопонимание между иранскими разведывательными организациями блокировали враждебные планы по нанесению ущерба стране. Министр отметил, что антииранские группы получают финансовую, учебную и военную поддержку от страны «глобального высокомерия» (т.е. США), подчеркнув, что в Иране преобладает значительный уровень безопасности, несмотря на большие возможности прокси-врагов в сфере вооружений. Министр Алави явно намекал на скандал в Израиле вокруг шпионской деятельности министра израильского правительства Гонена Сегева, недавно осужденного в Тель-Авиве за «помощь врагу во время войны, шпионаж против Израиля и предоставление разведданных врагу», т. е. Ирану.

Но, судя по всему, количество желающих помочь Ирану в преодолении сегодняшних трудностей в плане отношений с Западом увеличивается. Нам трудно судить, в какой именно последовательности или прогрессии. Однако сообщения (от 15 января) о том, что правоохранительные органы Германии подозревают сотрудника бундесвера в том, что он в течение нескольких лет передавал строго секретную информацию иранской спецслужбе, заставляет всерьёз задуматься о том, что иранский министр Алави совершенно ничего не преувеличивал. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в отношении задержанного 15 января гражданина ФРГ и Афганистана Абдула Хамида С. имеется обоснованное подозрение в шпионаже. И, оказывается, ордер на арест С. был выдан ещё 6 декабря 2018 г. 50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики. По информации немецкого журнала Der Spiegel, по роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, в частности, касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно, и других сфер интереса германских органов безопасности. Или всё-таки иранских контрразведчиков? Ведь понятно, что Германия в Афганистане — это всего лишь послушная марионетка США. Однако инцидент с сотрудником немецкого бундесвера, пусть и с двойным гражданством, показывает, что в неком временном промежутке спецслужбы Ирана имели возможность черпать необходимую информацию о ситуации в том же Афганистане и, безусловно, об антииранских акциях, которые организовывались американцами на их базах в Афганистане, чуть ли не из первых рук. То есть — от некого Абдул Хамида С., который по линии бундесвера явно имел доступ к материалам НАТО в Афганистане, и т.д., и т.п.

Гонен Сегев и Абдул Хамид С. — это всего лишь два обнаруженных агента иранских спецслужб в Израиле и на Западе. Уместно будет предложить задуматься над тем, а сколько сотрудничающих со спецслужбами Ирана до сих пор продолжают исполнять свои обязанности и обязательства перед Тегераном. И, что немаловажно — в каких именно госструктурах Израиля и западных государств, в каких международных структурах и так далее.

Тут следует добавить, что министр Алави скромно промолчал про взаимодействие иранских спецслужб, например, с коллегами из России. Однако из интервью секретаря Совбеза России Николая Патрушева «Российской газете» от 16 января становится понятным, что Тегеран постоянно и своевременно получал и получает помощь от спецслужб РФ. В частности, Патрушев пояснил, что правительство США пытается умышленно торпедировать Совместный комплексный план действий (JCPOA), подписанный летом 2015 г., чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Ирана. Высокопоставленный представитель российской службы безопасности заявил, что стратегическая цель Вашингтона — воспользоваться антииранскими санкциями, чтобы вызвать широкомасштабные антиправительственные протесты внутри Ирана и добиться смены власти в этой стране. Патрушев также сказал, что хотя Россия пыталась отговорить американцев от неконструктивной политики в отношении Ирана, они предприняли опасные меры в этом отношении.

Патрушев Иран

Поскольку мы вспомнили об интервью генерала армии Патрушева, то не преминем отметить — он также сделал заявления о враждебных действиях Запада против России. Учитывая то, что в Ираке и Сирии сейчас набирает силу тенденция к резкому обострению ситуации, иметь в виду слова Патрушева об угрозах России тоже необходимо. По словам Патрушева, Совбез России ясно видит, что присутствие США и НАТО у российских границ будет продолжать расти, что также дестабилизирует ситуацию в мире. «В целом наш анализ показывает, что американское присутствие вблизи наших границ будет расти, — сказал генерал армии. — Такие шаги можно оценить только негативно… Рост военного присутствия — это военная угроза нашему государству, явный элемент дестабилизации ситуации в мире, который вместо политики партнёрства создает политику недоверия». Затем он напомнил, что во время холодной войны США построили около 1200 военных баз по всему миру. «Со времени окончания конфронтации между США и СССР их количество уменьшилось, однако в настоящее время в мире насчитывается около 800 американских баз. Также не стоит забывать, что США поддерживают наибольшее количество авианосных и амфибийных группировок в мире, которые заменяют наземные базы. По сути, мы можем подтвердить возвращение Вашингтона к известной «дипломатии канонерок», — цитирует Патрушева ТАСС.

Давайте наложим разоблачения и заявления генерала армии Патрушева с тем, что обнародовал МИД России 16 января. Как известно, российское внешнеполитическое ведомство заявило о подготовке Соединёнными Штатами информационного вброса, нацеленного на дискредитацию политики РФ в отношении Афганистана. По данным ведомства, ложную информацию американские спецслужбы планируют распространить через афганские СМИ, а также через западные СМИ. «В частности, планируется обвинить нашу страну в содействии ИГИЛ* (ИГ*, «Исламское государство"*), в том числе в переброске в Афганистан боевиков данной террористической группировки из Сирии и Ирака», — сообщается на сайте МИД РФ. При этом в российском МИДе обратили внимание на то, что всё больше свидетельств указывает если не на прямые, то на косвенные связи американцев с боевиками ИГ*. Так, недавно появилась информация о захвате спецназом США одной из талибских* тюрем в афганской провинции Бадгис, где содержались члены ИГ*, которые захвачены в плен на севере Афганистана в августе 2018 года, а сейчас были увезены в неизвестном направлении. «Такой интерес к игиловцам* наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ* могли сообщить относительно своих реальных спонсоров», — отметили в российском министерстве. На фоне поступающей информации российский МИД призывает США прекратить плести интриги и содействовать мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Также известно, что несколькими днями ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп недоволен результатами пребывания американского спецназа в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Хотим напомнить — ранее, а в целом — как минимум с лета 2014 г., в прямых связях с ИГ* обвиняли Америку только Иран и Сирия. В прошлом году мы не раз писали о том, что Иран готовится к прямой дипломатико-правовой атаке на США, обладая увесистыми томами (!) доказательств связи Вашингтона с террористами. Учитывая заявление МИД России, считаем необходимым напомнить то, что сообщали СМИ Ирана 5 марта 2018 г. В этих сообщениях утверждалось, что советник спикера Мажлеса (парламента) Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян подчеркнул, что командующий сил спецназа «Кодс» КСИР Ирана генерал-майор Кассем Солеймани предоставил иранскому МИД документы, свидетельствующие о том, что США находятся в союзе с террористической группировкой ИГ*. «Когда я был в министерстве иностранных дел, у меня была встреча с генералом Солеймани, он дал мне документы и сказал, чтобы я ударил ими по лицу Запада и ООН», — сказал Амир-Абдоллахиян. «Он (генерал Солеймани — прим.) даже попросил меня сказать министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу, чтобы он не вёл переговоры с США о регионе наряду с ядерными переговорами, но если возникнет необходимость, он может положить эти документы на стол и сказать американцам, что это то, что они задумали», — добавил он. Господин Амир-Абдоллахиян рассказал, что документы, предоставленные генералом Солеймани, содержат точную информацию о географическом положении, времени и точных деталях в связи со сговором США с ИГ*. «Когда Мосул в Ираке находился под оккупацией ИГ*, американский А-330 сел в аэропорту Мосула, американские генералы вышли из самолёта, и военная техника была выгружена», — рассказал генерал Солеймани Хоссейну Амиру Абдоллахияну. «В VIP-зале аэропорта американские генералы разговаривали с лидерами ИГ* в Мосуле в течение трёх часов и 23 минут, а затем сели в самолёт и улетели», — рассказал он. Американцы привезли для ИГ* оружие и оборудование, в которых нуждались террористы.

«В другом месте три американских вертолёта приземлились и доставили военную технику старшим главарям ИГ*», — также заявлял 5 марта 2018 г. Амир-Абдоллахиян со ссылкой на генерала Солеймани. По словам советника спикера Мажлеса, когда в последние месяцы [т.е. январь-февраль 2018 г. — прим.] были арестованы многие командиры ИГ*, американцы прибегали к различным методам обеспечения безопасности и военным методам, а также в ООН, чтобы большинство лидеров ИГ* были эвакуированы под предлогом того, что эти люди находились в осаде и существует необходимость в прекращении огня. «Позже мы выяснили, что американцы захватили некоторых из тех, кто затем был эвакуирован в северный Афганистан, а некоторые — в Ливию и другие места в южной части Йемена», — продолжал Амир-Абдоллахиян. Местные источники утверждают, сказал также он, что американские вертолёты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора в провинцию Хассеке в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Заявления МИД РФ от 16 января 2019 г. также напомнили о том, что в конце января 2018-го лично Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи опубликовал предупреждение о том, что США занимаются передислокацией террористов ИГ* в Афганистан. Перемещая ИГ* из Ирака и Сирии в Афганистан, США стремятся «оправдать продолжение своего присутствия в регионе и создать безопасность для сионистского режима», — сказал тогда аятолла Хаменеи. И уместно предположить, что именно с того времени, если не раньше, спецслужбы России также получили доступ к данным, которые генерал-майор Солеймани передавал в МИД Ирана. Следовательно, свои экземпляры с 2018 г. получил и МИД России. Тем не менее российское внешнеполитическое ведомство выдерживало паузу молчания почти год и только сейчас призывает Вашингтон «к порядку» и советует «прекратить плести интриги». Да, Афганистан — это уже намёк на то, что в дальнейшем американцы могут пытаться устроить кровавую баню с участием террористов ИГ* в бывшей советской Средней Азии. А там — и до Урала с Сибирью рукой подать. Вот Россия и забеспокоилась, её МИД начинает активизироваться в том, в чём ранее были активны МИДы только Сирии и Ирана. Впрочем, будем объективны — Иран и Россия всё это могли вполне отлично знать и тогда, когда договорились и создали четырёхсторонний Военно-информационный антитеррористический центр в Багдаде — точней, «Четырёхсторонний центр обмена информацией» — Markaz Tabadul Al-Maalumat Al-Rubai, т. е. начиная с 21 сентября 2015 г. И раз уж Иран — с января 2018-го, а Россия — с января 2019-го перешли к откровенным угрозам в адрес США на предмет доказательств о связи американцев с террористами, то у обеих стран некие резоны (возможно, связанные с процессом накопления доказательной базы против Вашингтона) начали превалировать именно в период с января 2018 по январь 2019 гг. Следовательно, мировое сообщество должно быть готовым к тому, что тандем Иран-Россия в любой момент начнёт фронтальную массированную атаку на США и их союзников именно по вопросу о поддержке Западом международного терроризма.

Кстати, как сообщало иранское Radio Farda 18 января, аятолла Ахмад Джаннати, который возглавляет влиятельную Ассамблею экспертов, является членом Совета по целесообразности, известен как ультраконсервативный клерикал и давний противник документа JCPOA и часто отражает взгляды самого Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, заявил: «В конечном итоге эта сделка должна быть сожжена». В его выступлении есть и обвинения в адрес правительства президента Роухани. Более того, аятолла Джаннати открыто призвал президента и правительство ИРИ «плюнуть» и на Европу: «В конечном итоге вы сожжёте JCPOA. Вне всякого сомнения, Европа если не хуже, то и не лучше, чем США. ЕС только тратит время. Зависимость от Европы — это откровенная глупость». Но — давайте будем помнить слова президента ИРИ о том, что «иранская нация умнее, чем думают враги». И американцев, и израильтян, на мой взгляд, должны заставить задуматься заявления именно аятоллы Джаннати и Патрушева. Эти деятели дали ясно понять — Иран никому не уступит стратегическую инициативу в регионе. И Иран далеко не одинок в своём противостоянии США, если сопоставить заявления аятоллы Джаннати и Патрушева с обвинениями, озвученными в адрес американцев МИД России от 16 января.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Между тем в Ираке и Сирии действительно становится всё тревожней. 16 января в северо-сирийском городке Манбидж был осуществлён дерзкий теракт. И это ещё вопрос, кто «автор» — ведь взрыв предпринят после того, как в Манбидж вошла российская военная полиция. Провокация это, направленная на подрыв авторитета России и её военных, или нет — трудно пока сказать, всё возможно. Возглавляемая США пресловутая «международная коалиция по противодействию ИГ*» подтвердила гибель нескольких американских военнослужащих в результате взрыва заминированного автомобиля, убиты по меньшей мере 6 мирных жителей и ещё 19 получили ранения. «Сегодня военнослужащие США были убиты во время взрыва в ходе регулярного патрулирования в Сирии», — сообщил тогда пресс-секретарь американской коалиции, возглавляемой полковником Шоном Райаном. Чиновник не упомянул конкретного числа погибших в результате инцидента военнослужащих США, в то время как агентство ANHA сообщило, что во время взрыва в соседнем ресторане находились четыре американских солдата. Вскоре после инцидента ИГ* взяло на себя ответственность за этот теракт. Напомним, что своё решение о выводе войск из Сирии президент Трамп предварял поздравлениями с «американской победой над ИГ*». Но ситуация явно вскоре обострится — и то ли этот теракт «призван» ускорить уход американцев из Сирии, то ли — стать обоснованием для того, чтобы Трамп публично отказался от решения о выводе войск из САР.

А вот в Ираке 17 января США внезапно «приказали» шиитским добровольцам уйти из восточной части окрестностей Мосула. Как сообщил местный представитель барзаниевской «Демократической партии Курдистана» (PDK) Али Мулхам, по крайней мере пять военных баз пока находятся под контролем поддерживаемых Ираном шиитских сил ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» вокруг Бартеллы (примерно в 20 км к востоку от Мосула), и после ухода ополченцев их намерены занять американские войска. По словам Мулхама, на то, чтобы вывезти своё оборудование, США предъявили ультиматум шиитским ополченцам — им дано менее 24 часов. Пока не ясно, перебрасывает ли туда армия США войска из Сирии в рамках своего вывода войск или это будет ещё одно перемещение, чтобы ограничить влияние Ирана в регионе. Но ясно, что это, вкупе с ранее озвученным американцами ультиматумом относительно вывода шиитских ополченцев с базы «К1» в Киркуке, не послужит смягчению напряжённости в Северном Ираке и не будет способствовать снижению враждебности в отношениях иракских шиитов к американским военным в Ираке. Уверены, что заявление минобороны Ирака от 18 января — это в некоторой мере реакция шиитов на американские ультиматумы в адрес ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби» относительно Киркука и Мосула. Сообщается, что представитель иракского минобороны Тахсин Хафаджи заявил, что в скором времени все иностранные войска покинут территорию государства: «США не имеют никаких военных объектов в Ираке. У нас даже нет ни одной базы, которая находится под командованием Вашингтона. Все присутствующие военные — это лишь советники», — подчеркнули в оборонном ведомстве Ирака. Напомним, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, присутствует в Ираке с целью борьбы с террористической угрозой. И после того как боевики ИГ* были в целом повержены (в Ираке в 2018-м аж праздновали годовщину этой победы…), присутствие иностранных военных теряет свой смысл. Но тем не менее ультиматумы США по Киркуку и Мосулу озвучены. Озвучены и обвинения в адрес курдов, что те с помощью США собираются снова оккупировать Киркук и Мосул. Очень смахивает на то, что США хотят создать «мину войны» между шиитами и курдами. Ответ — конечно же, за шиитами Ирака, думается, что Иран поможет им найти контраргументы на ультиматумы США.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ