10 января по итогам майских выборов начался второй срок пребывания президента Николаса Мадуро на посту государственного лидера страны. Вслед за этим США, 12 стран Латинской Америки и, разумеется, Канада объявили, что их правительства не признают результаты выборов, а соответственно и президентство Мадуро. По сути, нынешняя ситуация — это третья попытка Белого дома привести к власти в Венесуэле проамериканских путчистов. Первая состоялась в конце зимы 2015 когда парламент Венесуэлы незаконно лишил Николаса Мадуро президентских полномочий. Вторая в 2018 году, а нынешняя разворачивается прямо сегодня…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Ненависть к «неправильному» строю

Геополитическая война гигантов — Америки и России в 2016 году по касательной ударила и по этому государству. Однако в отличие от нашей страны, где в январе-феврале 2016 года сырая нефть составляла 26 процентов от общего экспорта, 95% экспорта Венесуэлы составляло именно «чёрное золото». Такой удар Каракас не мог перенести без последствий, и эти проблемы были использованы США для нагнетания оппозиционных настроений.

Венесуэла — страна управляемая чавистами, идейными наследниками Уго Чавеса родоначальника «социализма» современных времен. Этот строй предполагает консолидацию добытого продукта в руках государства с последующим его справедливым перераспределением среди людей. Как следствие, это означает, что корпорациям Запада, чьи интересы по большей части и обслуживают США, получить доступ к государственным недрам при власти Мадуро не удается. А потому привычным выходом для них стало то, что уже было осуществлено в многострадальной Ливии.

По сути, руководство Венесуэлы во многом повторяет такой путь. Берёт на себя финансирование здравоохранения, образования, субсидирует производителей товаров и услуг, национализирует и отказывается приватизировать государственные активы. Боливарианский социализм обеспечивает гражданам самую низкую стоимость бензина в мире — 1 цент, но, как известно по истории позднего Советского Союза, именно для борьбы с такими режимами у США есть готовый рецепт.

Эмбарго, санкции, СМИ, НКО и прочие инвазивные меры, активно введённые в конце 2015 года против этой страны, быстро привели к образованию повсеместного дефицита. Так, если квартиры, машины и даже холодильники в Венесуэле граждане получали от государства, «джинсы» и «западная жвачка» активно покидали прилавки страны. В такой ситуации люди, как правило, ведут себя неблагодарно, и потому обрушение цен на главный экспортный ресурс быстро позволило США раскачать ситуацию.

Jamez42 Протесты в Венесуэле

Пока государство пыталось сохранить заложенные в бюджет стандарты соцобеспечения, печатала деньги и провоцировала инфляцию, Запад устраивал спекулятивные фондовые игры, еще больше подкашивая страну. Как следствие, падала покупательная способность граждан, а поскольку США выбрали 2016 год не просто так, а из-за выборов в парламент государства, то неудивительно, что ключевые посты законодательных органов заполучили оппозиционные деятели, управляемые извне.

Уже к декабрю 2015 либералы стали контролировать парламент полностью, а в январе 2016 года по всем правилам «цветной» революции лидер оппозиционеров заявил, что уберет Мадуро от власти в течение полугода. К «сожалению», в конституции Венесуэлы не нашлось статьи об отстранении президента через импичмент, и тогда был взят курс на референдум по всей стране. В целом это выглядело иронично, учитывая реакцию Запада на «российский» референдум в Крыму. Тем не менее Верховный суд не утвердил собранные подписи, и инициация процедуры провалилась. Так лидер Венесуэлы выдержал первый накат, и отстранение от власти не состоялось.

Новая попытка в новые времена

2016 год стал чрезвычайно трудным для Венесуэлы, однако когда накат американцев спал, Мадуро удалось совершить в экономике немалые успехи. Был преодолен энергетический коллапс, пересмотрена политика субсидирования и, несмотря на вынужденные меры экономии, реализовано главное — сохранена система социального обеспечения страны. Внутри были созданы специальные силы по борьбе с путчистами, а Венесуэла продолжила тратить огромные суммы на нужды людей.

Три четверти бюджета, выделяемые на социальные инвестиции, при том, что Вашингтон каждый день рассказывал об ущемлении прав людей, явились ударом по стандартной стратегии проамериканских оппозиционеров. Однако упустить шанс взять под контроль нефтедобычу и сбыт небольшой страны было выше сил американцев. Тем более, что Каракас «имел наглость» продавать нефть странам Карибского бассейна включая Кубу и Никарагуа. Это называлось помощью «дружественным странам», и потому крайне раздражало США.

lalabell68 Станок-качалка

В конце 2017 года представители венесуэльской оппозиции провели новую масштабную встречу с тогдашним советником США по национальной безопасности. Вопрос был лаконичным — просьба о помощи в «решении политических проблем». Буквально в тот же день со стороны США последовали персональные санкции против Мадуро. А летом 2018 года лидера страны было решено устранить.

За месяц до этого, решением ручного «верховного суда Венесуэлы в изгнании» Мадуро был приговорен к 18 годам и трем месяцам тюремного заключения. А после этой формальной «легализации», 4 августа оппозицией было организовано покушение на главу страны. Во время его выступления на военном параде в Каракасе беспилотные дроны, начинённые взрывчаткой, взорвались прямо над ней. Не заметить в этом руку США было довольно-таки сложно. Ранения получили более семи человек, однако Мадуро и его супруга выжили.

Вполне вероятно, что неожиданное отсутствие четы в положенном месте произошло не просто так, а как и в случае с Эрдоганом, при помощи спецслужб дружественного государства. В организации переворота принимало участие множество высокопоставленных лиц: силовики и даже депутаты. Часть из них была арестована, часть сбежала из страны. Новый накат американской системы провалился, а несколькими месяцами позже стал известен и весь план.

Президент Боливии Эво Моралес неожиданно рассказал, что за последние 12 месяцев вице-президент США встречался с восемью президентами стран Латинской Америки, готовя военное вторжение в Венесуэлу, не пачкая своих рук. По словам Моралеса — это была главная основа «для будущей попытки государственного переворота».

Причина ненависти США к небольшому государству публично сводится «к ущемлениям прав человека», «дружбе» Каракаса с Ираном и «диктаторской» форме правления. Но на практике ею являются объемы нефти Венесуэлы, исчисляемые цифрами в 25% от всех запасов ОПЕК, независимость от США и, разумеется, связь с КНР и Россией. «Роснефть», по мнению США, делает «у границ Америки» что пожелает, а Москва и Пекин «незаконно» мешают Белому дому «демократично» превратить Каракас в банкрота.

Военное ведомство нашей страны также чувствует себя в Венесуэле как дома, что возмущает до крайности уже Пентагон. Мало того, пока США давили на «одинокую» Венесуэлу, Китай инвестировал в эту латиноамериканскую страну несколько миллиардов долларов, а стоимость одних только официальных оружейных контрактов Москвы превысила $12 миллиардов. Проще говоря, к концу 2018 года в Вашингтоне выяснилось, что Венесуэла оказывается вовсе не одна.

Kremlin.ru Николас Мадуро и Владимир Путин

Однако поскольку Никарагуа и Каракас остались последними партнерами многополярного мира в регионе, США решили повторить привычный процесс. Причем на этот раз не просто восстановить свое влияние, но и устроить показательную «порку» всей стране. Не случайно столь острой оказалась реакция США на прилет стратегических бомбардировщиков России, не говоря уже о том, как нервируют американцев боевые корабли российских ВМС.

10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента страны. Национальная ассамблея, контролируемая оппозицией, тут же объявила каденцию нелегитимной. США заявили, что не признают инаугурацию и продолжат усиливать давление на страну, а официальный Вашингтон «выразил полную поддержку» Хуану Гуайдо — лидеру поддерживаемой ими неолиберальной оппозиции. Показательно, но на фоне сложной экономической ситуации последних лет, консолидации оппозиции так и не случилось, однако стоило США запустить процесс, как никому не известный 35-летний председатель Национальной ассамблеи, буквально за несколько дней превратился в самого узнаваемого лидера оппозиции и маргинальных сил страны.

Интрига «неожиданного» появления длилась недолго — 15 января представитель Белого дома всё прояснил. Вашингтоном было сказано, что «новый лидер демократически избранной Национальной ассамблеи Гуайдо имеет полное право смело взять в свои руки управление страной и воплотить свои конституционные полномочия». Иными словами, Америкой рассматривается сценарий официального признания главы Нацассамблеи легитимным президентом страны. И для этого, по словам советника президента США, «Америка планирует усилить санкции и внешнее давление».

13 января Гуаидо был показательно задержан сотрудниками разведки Венесуэлы и сразу же отпущен опять. Как выяснилось позже, Мадуро не давал распоряжения на арест лидера оппозиции, а вся ситуация представляла из себя классический западный план. Теперь лидер стал «жертвой режима» и тут же выступил с заявлением о том, что согласно статьям 233, 333 и 350 венесуэльской конституции, власть может быть передана его рукам. Единственным условием является признание исполнения главой государства своих обязанностей невозможным, а потому эту самую «невозможность» США и намерены осуществить.

Márcio Cabral de Moura Национальная ассамблея Венесуэла

В тот же день «верховный суд Венесуэлы в изгнании», местом дислокации которого сейчас является Вашингтон, призвал Гуаидо взять на себя полномочия президента. А в американской прессе немедленно распространились «утечки» о том, что Трамп готов признать нового лидера.

Революция или контрреволюция

К сожалению, масштабное соцобеспечение народа серьезно развратило местное население страны, люмпенизировало его, как и советских людей во времена позднего Советского Союза. Блага, обеспечиваемые «режимом», начали восприниматься как обыденный факт, а вот создаваемые США проблемы и дефициты, напротив, приписывались в вину руководства страны.

Пока договор ОПЕК-Россия сохраняет высокие цены на нефть, в стране соблюдается относительная стабильность. Однако, чем дальше идут дела, тем очевиднее становятся планы США по усугублению дестабилизации.

К новым санкциям активно готовятся и западные СМИ, где широко распространяется тотальная демонизация «режима». При этом Колумбия ставится в них как яркий пример. Как страна, где благодаря «помощи» США победила демократия. При этом, прессу Британии и США совершенно не смущает, что в Колумбии вовсю пылает гражданская война, а шесть миллионов беженцев спасаются от нее как раз-таки в Венесуэле.

С другой стороны, пока колумбийцы умирают от голода на улицах, полки магазинов действительно полны. Никакого соцобеспечения в государстве уже не существует, однако кофейные плантации, минералы, наркопроизводство, наркотрафик и вся экономика в целом приватизирована корпорациями из США. Видимо это и определяет стандарты «демократичности» по критериям Америки.

Sascha Grabow Колумбия

Итоги

Уничтожить государственность Венесуэлы для США — предельно актуальная задача. Любой лидер современного мира, если он желает независимости для своей страны, уже является врагом Америки. А значит, если в Венесуэле победят неолибералы, в государстве начнется новая жизнь.

Первые пару лет на волне подсаживания Каракаса на иностранные кредиты жизнь будет казаться хорошей как никогда, но как только приватизация «нефтянки», миллионов квадратных километров соцжилья и прочих предметов англо-саксонской наживы закончится, молодое поколение «оппозиции», как и прочие молчаливые свидетели падения страны ощутят на себе весь вкус настоящих репрессий. Гражданского конфликта, жадности транснациональных корпораций, государственной коррупции и очередной инфляции, вызванной на этот раз колоссальным ростом тарифов страны.

Суверенный режим Мадуро при помощи России и КНР продолжит сопротивляться. Но у оппозиционеров Венесуэлы на это есть готовый ответ. В одном эти люди подчеркнуто профессиональны, а конкретнее в том, как продать свой суверенитет.