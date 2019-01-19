Накануне визита премьер-министра Японии С. Абэ для встречи в Сочи с президентом В. Путиным японское общественное телевидение провело опрос, чтобы узнать мнения по поводу Курильских островов.

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Время опроса — январь 2019 г., перед визитом С. Абэ в Россию, явно было выбрано не случайно, а результаты могут даже служить неким напутствием, полномочиями для С. Абэ при его переговорах с президентом РФ. Цифры опроса, кроме того, очень полезны для понимания у нас расстановки общественных сил в Японии по этой «больной» теме и имеют прямое отношение к перспективе выхода на компромисс по «территориальному вопросу» при выработке мирного договора.

Итак:

38% японцев выступают за то, чтобы получить от России острова сразу, скопом, причём все т.н. северные территории, то есть как те, которые упоминались в Совместной декларации 1956 г. — гряду Хабомаи и остров Шикотан, так и дополнительные, острова Большой Курильской гряды — Итуруп и Кунашир.

Примерно столько же, около 38%, также претендуют на все острова, но согласны, если процесс их передачи будет состоять из двух фаз: по 2 группы островов за каждый раз. Но в целом всё равно получается четыре.

10% заявили, что их устроило бы получение хотя бы гряды Хабомаи и острова Шикотан.

Подводим итог: 86% японского населения настаивает на получении от России островов. Результаты по оставшимся «за бортом» 14% неизвестны.

Параллельно японцев спрашивали, стоит ли форсировать выработку мирного договора с Россией для отстаивания островных интересов Японии?

30% потребовали скорейшего подписания договора, который позволил бы начать процесс перехода всех островов под суверенитет Японии.

28% ответили, что ради получения всех островов торопиться, может быть, и не стоит.

31% не смог определиться с ответом.

cegoh Японцы на улицах Токио

А теперь посмотрим, что показывают опросы общественного мнения у нас в стране по этой теме. Поможем нашему президенту с аргументацией, не оставлять же его безоружным перед не в меру настойчивым партнёром.

ИА REGNUM провело беспрецедентный опрос 57 (!) тысяч человек при обычной норме опрашиваемых в 1600 человек. Результат оказался предсказуемым — 90% наших граждан выступили категорически против передачи каких-либо островов Японии.

Опрос агентства «Левада-Центр» дал результат чуть менее впечатляющий — 75% противников уступки островов в обмен на мирный договор.

Подводим итог:

Япония — 86% за получение островов (с разными стадиями этого процесса и количеством островов).

Россия — 82% против принесения в жертву каких-либо территорий (если брать среднее число между опросами ИА REGNUM и «Левада-Центра»).

Невольно вспоминается фраза министра иностранных дел С. Лаврова на встрече с прессой по итогам его последних переговоров в Москве с японским партнёром Т. Коно: «Позиции изначально были диаметрально противоположными…». Неудивительно — при таком кардинальном разбросе мнений своих граждан. На их позиции и взгляды и должны опираться их верховные представители, ведь для отстаивания интересов своих стран и граждан они и избираются. Не должно быть так, что граждане выражают своё мнение, а их представители ведут какую-то иную, свою линию и упрямо придерживаются намерения во что бы то ни стало выйти на мирный договор, предусматривающий смену суверенитета над Курильскими островами.

С. Лавров признался журналистам: «Не буду скрывать — у нас сохраняются существенные разногласия». Это радостная весть, как бы ни сетовали на эту радость наши переговорщики. Можно только приветствовать, если российская территория останется незыблемой с мирным договором или без него. Сожалеть, если разногласия по этому ключевому пункту сохранятся, и вся идея с мирным договором застопорится, не придётся, поскольку мирный договор всё равно не нужен соседям, которые и так десятилетиями живут в мире и официально, в законодательном порядке ещё в 1956 г. зафиксировали прекращение состояния войны.

Кому же из руководителей приходится тяжелее в этом процессе? Как и какими аргументами японский премьер будет размывать требование 76% своих граждан отобрать у России все острова, вопреки Совместной декларации 1956 г., которая взята за основу переговоров? А, может быть, наоборот — он будет именно на этом и настаивать при таком подавляющем напоре низов? Но у него хотя бы остаётся поле для маневрирования количеством требуемых от России островов, а президенту России приходится намного тяжелее — минимум 82% его граждан вообще не приемлют идею территориальных уступок Японии. Ни двух, ни четырёх островов, а просто категорически: «Ни пяди российской земли, ни капли моря!». А ведь, с другой стороны, это прекрасный для него аргумент в пользу того, чтобы вообще изъять «территориальный вопрос» из готовящегося документа. Вот и посмотрим тогда, кому нужны добрососедские отношения со всеми их атрибутами, а кому — чужие земли.