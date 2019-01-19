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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (представляет в федеральном правительстве Социал-демократическую партию) совершил вчера, 18 января, два визита — утром в Москву, во второй половине дня — в Киев. На следующей неделе Маас планирует посетить Вашингтон, где он хотел бы встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео. Берлин демонстрирует свои амбиции в преддверии занятия им места непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на ближайшие два года и показывает, что хотел бы стать эффективным посредником в решении ряда ключевым международных проблем. Однако от посредника требуется нейтралитет, которого Германия пока придерживаться не способна.

В Москве на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его немецкий коллега в первую очередь проинформировал о позиции Берлина в отношении намерения американцев разорвать договор о РСМД. Маас выступил с инициативой проведения в марте сего года конференции по контролю над вооружениями, в том числе новейшими видами оружия. «Не только Россия и США как партнеры по договору, но и другие государства, которые работают в этой сфере, не только Китай, должны быть вовлечены в новую форму международного контроля над вооружениями и новой архитектурой в этой сфере», — отметил немецкий министр на совместной пресс-конференции с Лавровым. Однако при этом Германия дает понять, что вместе с Вашингтоном считает Россию «виновной» в нарушении договора о РСМД. Выступая на одной стороне, трудно оставаться беспристрастным при этом в глазах другой стороны, причем, не одной лишь Москвы, но и Пекина.

Помимо того, в ходе выступления перед журналистами главы МИД не раз говорили об Украине. Маас много рассуждал о «нормандском формате», что называется, за себя и за того «французского парня» и в какой-то степени украинского. Немецкий министр считает, что решение по Украине возможно только в «нормандском формате». Но почему тогда визиты в Москву и Киев наносит он один, где же его коллеги из Парижа? Лавров напомнил в ответ, что украинская сторона сама саботирует два конкретных решения «нормандского формата» — по разведению сторон в районе Донецкой и Луганской Народных Республик и реализации «формулы Штайнмайера». Как отметил российский министр, «я предложил нашему германскому коллеге, чтоб мы сегодня с ним высказались о необходимости выполнить эти две договоренности, по которым никаких разногласий не было, но наши германские друзья считают, что лучше опять обсуждать это в «нормандском формате». В свою очередь, Международное французское радио со скепсисом отнеслось к идее Берлина об отправке в Керченский пролив наблюдателей, считая, что их присутствие там «ничего не изменит».

Mid.ru Хайко Маас и Сергей Лавров

Что касается Украины, то, на первый взгляд, там Мааса готовы выслушивать. Правда, вопрос в том, какие выводы делает Киев. В релизе украинского МИД говорится, что важной темой переговоров была «энергетическая тематика, в частности в контексте строительства газопровода «Северный поток — 2». Украинская сторона принципиально отстаивает позицию о необходимости распространения норм энергетического законодательства ЕС на все маршруты поставок газа в Европе. Немецкая сторона подтвердила важность сохранения транзитной роли Украины». Но при этом Киеву прекрасно известно, что это Берлин тормозит принятие поправки, которая позволит Брюсселю вмешаться в строительство «Северного потока — 2». Помимо того, накануне Маас, комментируя попытки американцев помешать реализации этого проекта, прибег к полемическому приему, заявив: «В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину». Звучит как предупреждение Киеву: если там будут вставлять палки в колеса «Северному потоку — 2», Германия не сможет говорить с Москвой о сохранении хоть какого-то российского транзита газа через Украину.

Непонятно также, что глава немецкой дипломатии планирует предложить Вашингтону. Американцы неоднократно показывали, что они на самом деле думают о роли Берлина в международных вопросах. Последним по времени, но, видимо, не последним в целом стала инициатива США провести 13−14 февраля саммит на высоком уровне по Ближнему Востоку и противодействию Ирану в Варшаве. На этой конференции, как ожидается, американцы будут проталкивать антииранскую резолюцию, под которой заставят подписаться тех членов Европейского союза, которых удастся загнать в польскую столицу. Этот акт направлен против позиции Германии и Франции по Ирану, не желающих присоединяться к американским санкциям против Тегерана. И пикантная деталь, саммит в Варшаве состоится аккурат накануне Мюнхенской конференции по безопасности, который запланирован на 15−17 февраля и куда приглашены иранцы. Так Вашингтон показывает собственный настрой на раскол ЕС и противопоставление одного мероприятия другому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

Как подчеркивает немецкое издание Elbe-Jeetzel-Zeitung, в контексте визитов Мааса в Москву и Киев, у министра «есть в запасе предложение, но никто не находит его таким же хорошим, как он сам». Но точно ли это предложение у него есть? Пока что глава МИД Германии больше похож на человека, который пытается голыми руками удержать крышки на закипающих на нескольких плитах чайниках, в то время как нужно попытаться равномерно разлить чай по кружкам. Пока Берлин будет «недоливать» Востоку в пользу Запада, вряд ли у него получится что-то приемлемое, а визиты Мааса будут сводиться к «дипломатическому туризму».