Скоро исполнится пять лет, как Севастополь вошёл в состав России. И вместе с собой подтянул Крым. Много осиянных слов было сказано, много ожиданий теплило сердца. Возвращение Севастополя в Россию воспринималось как восстановление исторической справедливости, как колоссальный патриотический заряд, позволивший бы вывести государство на новый уровень. Ведь события 2014 года примирили, казалось бы, враждебные лагеря — правых и левых, красных и белых, патриотов и либералов.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Но — что толку говорить об этом сейчас? Разве что вспоминать те моменты, как ярчайшие в новейшей политической истории. Воспоминания сладки, да, но нет от них пользы ни в будущем, ни в настоящем. Энергетический заряд потерян, а оппоненты вернулись к ещё более яростным спорам — точка. Чуда не случилось. Пришло разрушение. И начался раздрай. Чем больше надежда, тем сильнее в итоге разочарование.

В Севастополе, к сожалению, произошло страшное — энергетика, атмосфера, дух (выбирайте, что больше нравится) города-героя так и не смогли гармонично соединиться с духом России. Единения на высшем уровне не произошло. Понимания не случилось. При этом, то, что вверху, то и внизу. Обратное тоже верно. Потому у беды высшего уровня есть вполне обыденные — низменные — причины: коррупция, расслоение, непрофессионализм, тупость и т. д.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Меж тем за любым явлением, событием стоят, прежде всего, люди. В Севастополе мы наблюдаем убийственное сочетание. С одной стороны, местные низкопробные элементы. С другой, заезжие прощелыги. «Кадры решают всё» — хрестоматийная фраза, но всякий раз, когда вы будете слышать о Севастополе, вспоминайте её.

Многие достойные люди покинули город в украинские годы. Произошла утечка мозгов, талантов. Безусловно, остались и достойные — вот только их ряды сильно уменьшились, и задавлены они конъюнктурной шоблой, на которой, что называется, негде ставить клейма. Кто эти общественники, политики, депутаты? Перекрасившиеся лакеи и провинциальные дураки и дуры, бегающие за копеечку от руки к руке, кому б её поцеловать. Да, можно сколь угодно злиться на несправедливость, но для начала стоит признать: в Севастополе слишком мало коренных лидеров.

Оттоку же прошлого противостоит приток настоящего. Чиновники, приезжающие с «материка» в Севастополь, это, по большей части, либо Остапы Бендеры и Корейки, либо опять же бездарные дураки. К стандартным уродствам добавляется ещё один существенный фактор: многие заезжие не понимают и не хотят понимать город-герой, его суть и мировоззрение. Речь сейчас не только о потерянном правительстве губернатора Овсянникова, чья фигура давно уже одиозна, а обо всех уровнях. «Посланцев с материка», возглавляющих те или иные учреждения, местные ненавидят, потому что видят, слышат и чувствуют: единственная цель их приезда — «распилить» бюджет в краю непуганых идиотов.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР Делай деньги! Делай деньги! А остальное всё — дребедень!

Собственно, они это и не скрывают. Вспомните историю правительственного телеканала «ИКС», на котором растратили гигантские средства. Но и этого показалось мало. И позднее некая Дружняева, возглавлявшая канал, на 86 страницах написала мерзости и в адрес своего бывшего босса, губернатора Овсянникова, и своих подчинённых — в общем, измазала в грязи и чём посмраднее всех. Кто такая ноунейм Дружняева? И почему она оказалась в Севастополе? Ответы ясны. Имя таким дружняевым — легион. Но вспомнил я о ней потому, что девица вела отвратительный паблик «Понаехавшая», где писала мерзости в адрес и Севастополя, и севастопольцев — чванство, хамство, оскорбления. Меж тем на канал потратили 1 миллиард рублей. Правда, ощущение такое, что на 1000 рублей приобрели канцелярские товары, но и те своровали.

И так — почти во всём. Суммы ведь на Севастополь идут гигантские. Не Чечня, конечно, но тем не менее. Те же миллиарды фигурируют и в реконструкции Парка Победы. Попадая туда, неизбежно вспоминаешь «Котлован» Платонова. А если незнаком с литературой, то можно просто материться. Парк Победы — развороченный, изуродованный, зияющий траншеями и ямами, брошенный — ещё один позор Севастополя. А, как сообщают местные СМИ, подрядчик этой «распильной» стройки сбежал в Киев.

Впрочем, сколько таких позоров в Севастополе? Скандал с «отжимом» Матросского бульвара? Страшно облагороженный и закрытый на 666 засовов Херсонес? И так далее. Суть же следующая. Идёт уничтожение исторического облика города, и вместе с тем происходит глобальный передел имущества и сфер влияния.

Опять же показателен коррупционный бардак вокруг судостроительного завода «Южный Севастополь». Данная эпопея заслуживает отдельного текста, но на сегодня результат её таков: в июне 2018 года правительство Севастополя передало на 49 лет все его мощности заводу «Вымпел». Ключевое слово тут — «передало». И подобных историй — разного масштаба: от заводов и земель до торговых центров и палаток — множество.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

Потому люди спрашивают: «Когда кончатся бардак и беспредел?» Понятно, что чиновники этого не услышат, так как существуют в параллельной реальности, но именно такие вопросы всё чаще звучат в городе-герое. Однако людям, задающим их, можно адресовать ответку: «А чем, простите, думали вы, когда шли на выборы 2016 года?» Или, расширяя контекст: «Думаете ли вы вообще?» Ведь, к сожалению, всё происходящее сегодня в Севастополе было легко предсказуемо (в частности, я писал об этом в серии статей с августа 2016 года). Но это ещё одна беда города, что так называемые лидеры общественного мнения реагируют постфактум, а не предугадывают.

Намёк же на ответ, когда этот кошмар прекратится, возможно, был дан на днях. Но только возможно. В частности, правительство Севастополя посетила проверка ФСБ в связи с преднамеренным банкротством Севастопольского морского порта, связанного с работой всё того же завода «Южный Севастополь». Будут ли последствия? Накажут ли виновных? Это было бы более чем правильно. Тем самым Москва продемонстрировала бы, что следит за происходящим в Севастополе.

Однако боюсь, судя по тому, сколь нагло сегодня «пилят» город-герой, серьёзные наказания вряд ли последуют. А это значит, что печальная история по превращению Севастополя из гордости и надежды России в её позор продолжится. На радость тем, кто искренне желает, чтобы Крымская весна получила самое уродливое продолжение. Печально, что, судя по ситуации, большая часть этих «доброжелателей» пребывает в самом Севастополе и России. Диверсия? Нет, просто от жадности и наглости господа пилящие берега потеряли.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Жадность

И если сейчас севастопольский конфликт разворачивается, по большей части, между «элитами» (хотя в принципе смешно их так называть), то далее он перекинется на рядовых граждан — приезжих и местных, всё более недовольных друг другом. Считайте это моим «злым ухом», а слышит оно хорошо. Севастополь продолжает уверенное движение ко дну в ожидании, когда с него настойчиво постучат. Так же настойчиво, как убивают город-герой.