Московские власти приступили к реализации проекта строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), и сразу же столкнулись с противодействием жителей тех мест, через которые пройдет магистраль. Нет, вы не подумайте, москвичи, которым выпала такая «удача» — жить возле многополосной трассы — вовсе не против дорожного строительства как такового. Граждане возмущены тем, что чиновники в очередной раз демонстрируют полнейшее пренебрежение коренными интересами людей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэрская цепь

Гигантомания столичных властей давно стала «притчей во языцех», вот и ЮВХ — один из таких проектов. Согласно сообщению портала стройкомплекса Москвы, трасса протяженностью 36 км пройдет через 10 столичных районов и пересечет пять магистралей. Она восполнит дефицит поперечных дорожных связей в юго-восточном секторе города, а также свяжет его с территориями Новой Москвы.

Транспортный коллапс, в который погрузилась столица, в первую очередь порожден деятельностью предыдущей администрации, и, как помнится, господин Собянин и был призван, чтобы решить эту проблему. Вот ее и решают, что называется, «как могут», в частности прокладывая гигантские хорды. Но именно к такому способу решения транспортных проблем и возникают претензии.

Из целого списка претензий к транспортным начинаниям властей можно выделить две самые главные — дороговизна и сопровождающие их конфликты. В настоящее время на одну машину приходится около 30 метров дорожного полотна, если девелоперские планы властей будут реализованы, эта площадь будет только сокращаться. Очевидно, что никакое дорожное строительство за девелоперами «не угонится». Это не значит, что в принципе не нужно строить дорог. Другое дело, что дорожное строительство необходимо гармонично увязывать с девелоперскими проектами, чего в силу ряда субъективно-объективных причин в Москве не делается. Следовательно, проекты, подобные ЮВХ, скорее похожи на «освоение бюджетов», нежели на действительное решение транспортных проблем.

Mospriroda.ru Лесопарк Кусково

Всё вышеперечисленное является предметом рассмотрения экспертным сообществом и дискуссий на круглых столах, на поверхности оказывается другое, а именно возмущение жителей, не считаясь с мнением которых подобные проекты реализуются. Институт публичных слушаний носит откровенно бутафорский характер, других респектабельных способов выразить свое отношение попросту нет. Лоббистские возможности девелоперов и прочих коммерческих структур несопоставимы с возможностями граждан, поэтому власть делает вид, что не слышит людей. В итоге мы получаем сомнительной эффективности проекты и подспудно накапливаемое недовольство граждан, в интересах которых якобы и работают московские власти.

Не успело стихнуть эхо скандалов, сопровождавших строительство Северо-Восточной хорды, тогда власти изъяли значительные территории заказника Кусково, а кроме того, имея возможность пустить трассу по промзонам, провели ее под домами москвичей, как разгорается новое противостояние, в этот раз вокруг ЮВХ. Так чем же в этот раз недовольны граждане?

Подробности читайте здесь: Московские чиновники пытаются легализовать уже построенную хорду — II

Не будем гадать, потому как, кроме крылатого «врага нужно бить по частям», ничего на ум не приходит, но единый проект мегамагистрали был разбит на несколько частей и выставлен на обсуждение в районах, по территории которых проложат хорду. В данном случае речь пойдет о районе «Текстильщики».

Здесь будет вырублен сквер, на улицах Грайвороновская и Люблинская 8-полосная магистраль подойдет к некоторым домам на расстояние от 18 до 47 метров. Пострадают также и автолюбители, в районе будет снесено более тысячи гаражей. При заявленном уровне компенсаций в размере 150 тысяч за металлический бокс и порядка 300 тысяч за кирпичный вряд ли их владельцы смогут приобрести что-то на замену. А значит, эти «осиротевшие» автомобили встанут во дворах района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Магистраль нужна неограниченному кругу лиц, поэтому неудобства нескольких сотен человек, при всем к ним уважении, можно пережить. Но мы вновь сталкиваемся с нигилистическим отношением властей к правам граждан и «священной частной собственности». Под трассу изымаются земельные участки многоквартирных домов, на которых расположены детские и спортивные площадки, а взамен вновь звучат туманные обещания, что обязательно всё будет восстановлено в других местах.

Мы рассмотрели ситуацию лишь в одном из районов, через которые пролегает хорда. Но уже очевидно, что под разговоры об интересах москвичей считаться с ними никто не собирается. Минимизировать ущерб здоровью, отодвинув трассу на территорию промзон, никто не собирается, наоборот, ухудшают экологическую обстановку, вырубая деревья. Реализуется этот сомнительный транспортный проект вновь за счет граждан и их собственности.

Вместо того, чтобы отодвинуть трассу на территорию промзон и тем самым хотя бы минимально компенсировать наносимый здоровью вред, ее пускают под окнами домов. При этом волюнтаристски отнимают чужую собственность. В экологически неблагополучном районе вырубают деревья, без каких-либо гарантий того, что произведут компенсационное озеленение. Впрочем, стоит ли этому удивляться, коль горожане массово проигнорировали выборы мэра Москвы?