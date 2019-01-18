Взрывы в жилых корпусах происходят не случайно. Такое предположение в интервью одному из грузинских периодических изданий высказал эксперт Вахтанг Дзабирадзе, который считает, что сокрытие реальных причин происходящего входит в чьи-то интересы, а в результате все это вызывает недоверие к нынешнему правительству Грузии.

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Мнений относительно происходящего много, и самых разных. Интересно, что спустя несколько часов после катастрофичного взрыва в поселке Диди Дигоми в Тбилиси произошел еще один аналогичный инцидент, правда, с менее плачевными последствиями. Как передала телекомпания «Рустави-2», на этот раз в одном из домов на улице Гетия взорвалась и загорелась газовая колонка для нагрева воды. По рассказу хозяина дома, колонка зажглась самопроизвольно, так как кто-то (не уточняется) оставил воду открытой, хотя и шла она из крана маленькой струйкой. А еще один дом в Дигомском массиве чудом, как передает телекомпания, избежал взрыва, так как всю ночь в корпусе стоял запах газа и подачу газа прекратили только утром прибывшие на место сотрудники компании «Казтрансгаз-Тбилиси».

Сама газораспределительная компания распространила заявление в связи со взрывом в Диди Дигоми лишь на следующий день после инцидента и подробно сообщила все детали подключения пострадавшего корпуса к общей газоснабжающей сети. Компания утверждает, что работы, которые были проведены в 2017 году на основании обращения строительной компании L Group, выполнены в соответствии с нормами и правилами и требованиями действующего законодательства.

(сс) webandi Газовая конфорка

Что касается конкретно трагического случая, сообщение о запахе газа в подъезде корпуса на улице Автандила № 8 ООО «Казтрансгаз-Тбилиси» получило 16 января и направило на место группу квалифицированных специалистов. Сотрудники компании в присутствии жильцов проверили все места вероятного скопления и утечки газа, в том числе с помощью специального детектора, но ничего не обнаружили, о чем в присутствии жильцов был составлен акт проверки. А вечером того же дня в этом корпусе произошел взрыв. По информации компании, после повторной проверки выяснилось, что в нескольких квартирах этого корпуса детекторы утечки газа были отключены от источника тока.

«Причины взрыва на этом этапе нам неизвестны. Хотим отметить, что с целью установления причин несчастного случая ООО «Казтрансгаз-Тбилиси» тесно сотрудничает со следственными органами. Компания заинтересована в полноценном и объективном расследовании и в том, чтобы на все вопросы были даны ответы», — сказано в заявлении.

А пока все внимание граждан Грузии было приковано к трагедии в Диди Дигоми, представители минздрава через грузинские СМИ сообщили о грозящей стране новой эпидемии, на этот раз — кори. Как заявил грузинским телекомпаниям директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, в Грузии участились случаи заболевания, причем не столько среди детей, сколько среди пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Болезнь протекает тяжело и дает осложнения, в основном в виде воспаления легких.

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Причин представитель минздрава не назвал, но пользователи соцсетей в очередной раз вспомнили о злополучной лаборатории Лугара и предположили, что «распространение возбудителя может быть связано с очередными исследованиями». Что, конечно же, категорически опровергают в минздраве и призывают население принимать меры предосторожности, а тем, кто не был привит, советуют сделать прививку.

По данным Гамкрелидзе, на 17 января в Грузии зафиксировано 312 случаев заболевания корью, причем на детей приходится лишь 8−9% случаев, а остальные — на взрослое население. Основными очагами распространения этой, казалось бы, «детской» инфекции, называются Тбилиси и регионы Кахети, Имерети и Самегрело.

Граждане Грузии, которые за последние два дня, казалось бы, попытались вздохнуть от угрозы эпидемии свиного гриппа, снова оказались в состоянии напряжения. На улицах и в транспорте появилось еще больше людей в масках, и порой знакомые не узнают знакомых из-за скрытых за белой (или зеленой) медицинской маской лиц.

А число случаев гибели от «свиного гриппа» продолжает расти. 18 января от этого вируса скончался один человек в Зугдиди (все тот же регион Самегрело), и данный факт подтвержден лабораторно. В итоге, согласно «подтвержденным» сведениям Минздрава, от вируса H1N1 в Грузии скончались уже 18 человек. Отметим, что помимо этих летальных исходов были и те, которые лабораторно подтвердить не успели либо не попытались.

Иван Шилов ИА REGNUM Свиной грипп

На фоне взрывов в жилых домах в Тбилиси и прозвучавших в адрес столичных властей обвинений дал брифинг мэр Тбилиси Каха Каладзе, который заявил, что определенные группы лиц занимаются дискредитацией мэрии и его самого.

«На этом эмоциональном фоне определенные лица, определенные группировки, которые из-за неквалифицированности или по политическим мотивам, а я думаю, что по обеим причинам, пытаются предоставить обществу ложную информацию и занимаются политическими спекуляциями на трагедии. Это попытка дискредитировать мэрию и лично меня. Но мы не дадим этим людям ввести в заблуждение население и сделаем все, чтобы население знало правду», — заявил Каха Каладзе.

Причиной его возмущенного заявления стала распространенная телекомпанией «Рустави-2» информация о нарушениях, с которыми был принят в эксплуатацию корпус в Диди Дигоми, где произошел взрыв. Мэр отметил, что связывать между собой приемку построенного здания в эксплуатацию и проверку исправности газоснабжающей сети неправильно, и подчеркнул, что проверка безопасности газоснабжения в компетенцию мэрии и ее служб не входит.

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе

От имени мэрии Каладзе пообещал, что как только в пострадавшем от взрыва здании будут закончены следственные действия, столичные власти займутся его восстановлением.

В такой вот напряженной и полной достаточно неприятных событий обстановке живет население Грузии после Нового года, встречая каждый день с опасением, а не сообщат ли о новой инфекции, новом взрыве или очередном чрезвчайном происшествии. Тем самым отвлекаясь от насущных каждодневных забот, вызванных ростом цен, безработицей и другими социальными проблемами…