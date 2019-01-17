



Иван Шилов ИА REGNUM

2500 людей, которых привезли из районов, сотни полицейских автомобилей по всему городу и столько же патрульных — «Томос-тур» президента Украины Петра Порошенко в разгаре, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Толпу желающих встретиться с президентом создавали госслужащие, врачи, учителя, которых свезли в Луцк со всей Волыни. Автобусы были и рейсовые, и частные, от церквей, а также школьные. То есть автобусы, которые должны везти детей в школы, привезли работников образовательных учреждений в Луцк увидеть президента, который привез томос. Возникает вопрос, сколько же денег потратили для того, чтобы нанять десятки транспортных средств и привезти в областной центр Волыни 2500 человек? А еще интереснее, из чьих карманов? Ответ простой — мы с вами, потому что финансируются такие туристические смотрины президента с томосом из госбюджета. Порошенко считает, что религиозный вопрос можно выдвинуть на первый план, так как нет у нас в государстве ничего важнее.

Получение от Константинополя томоса об автокефалии для Православной церкви Украины подают как большое достижение Порошенко и даже как один из самых серьезных успехов страны со времен независимости, отмечает Zaxid.net (Львов). В церковной политике, как и в любой другой политике и большом бизнесе, чтобы что-то получить, нужно что-то дать или чем-то поделиться. Томос для Украины стал почти джек-потом для небольшой Константинопольской церкви в мусульманской Турции. Малая территория и несколько храмов в Стамбуле (около 5 тысяч верующих в Турции), остров Крит и еще несколько греческих остров — это вся территория прямой юрисдикции Фанара. А с реализацией «украинского вопроса» Константинопольский патриарх из фактического статуса английской королевы получает под свое подчинение большую европейскую страну с 30 миллионами православных верующих. Сразу взявшись за дело, патриарх Варфоломей отметил в томосе, что «Святейший церковь Украины» не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами страны, уже существующие отныне подчиняются Константинопольскому патриархату. За рукописный пергамент украинская Церковь должна отдать Константинополю мощные епархии в США, Канаде, Европе и на других континентах. Например, викариат Украинской православной церкви Киевского патриархата в США насчитывает около 15 приходов, а Европейский экзархат имеет 44 прихода: в Нидерландах — 2, Венгрии — 1, Италии — 8, Франции — 6, Швеции — 5, Германии — 6, Испании — 3, Португалии — 5, Чехии — 1, Великобритании — 1, Литве — 1, Финляндии — 1, Австрии — 1, Словении — 1, Греции — 1, Швейцарии — 1. Все эти храмы за рубежом вместе с церковными помещениями, имуществом, землей и пожертвованиями прихожан теперь принадлежат Константинополю. Кроме этого, для поощрения Фанара по предоставлению томоса украинская власть передала Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. А это, между прочим, одна из самых красивых столичных церквей, построенная в середине XVIII века по проекту архитектора Растрелли, входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Со времен Византии ни одно государство не делало таких дорогих подарков Константинопольскому патриарху, который уже долгое время считается символической фигурой в мировом христианстве. Но даже после таких «подарков» Фанар наделил новосозданную ПЦУ статусом не патриархата, а лишь митрополии. Такое радостное событие для украинцев, как получение томоса, стоило весьма недешево Православной церкви Украины, а за «церковную самостоятельность» пришлось уступить часть церковной независимости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

ПЦУ возникла не из-за собственной внутренней потребности объединиться, отложить распри и дальше совместно возделывать Божий виноградник, продолжает «Збруч» (Галичина). Нет, ПЦУ появилась под бдительным оком государства, да еще и в тени близкой предвыборной кампании. Церковные мужи не смогли отложить «кадровых вопросов» даже в день Собора. Поэтому на чьей стороне чаши весов нравственных качеств? На стороне владык, которые чуть ли не рассорились, или на стороне государственных мужей, которые повелели, как «надо» Церкви? И здесь начинаются интересные вопросы без ответов. Какими, собственно, будут отношения между ПЦУ и украинским государством? Если при колыбели ПЦУ чувствовалась пристальная государственная десница, не означает ли это также, что на Украине устанавливается уже опробованная в православном мире модель теократии, когда император / великий визирь / обер-прокурор / президент — это последнее слово и в делах церковных? Насколько независимой от государственной политики сможет быть Православная церковь Украины? Что произойдет с ПЦУ, если новый президент решит «откупить» ПЦУ от цареградского патриарха и вернуть подчинение Москве? Сможет ли ПЦУ защитить себя? Сможет ли критиковать власть, если без оной власти она не смогла даже самообъединиться? И есть вопросы к президенту действующему. Может, государство решило пересмотреть отношения с украинскими Церквами, «углубить», так сказать, «сотрудничество»? Стоит ожидать активности в сотрудничестве с другими украинскими Церквями и «религиозными общинами»? Неужели президент отправится на ватиканские холмы за кардинальской шапкой для главы Украинской греко-католической церкви? А может, вдохновит мусульманские общины создать какой-то новый Херсонско-Крымский халифат?

За переход в ПЦУ проголосовали 37 человек на востоке села Оленевка Борзнянского района, информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Это подтвердил сельский голова Владимир Кривец: «72 человека было и 25 гостей. Там счетная комиссия была, насколько мне память не изменяет, 37 проголосовали «за», 0 воздержались и 0 против». По словам Кривца, в селе живет 907 человек. Храм в Оленевке относится к Нежинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Отец Александр Гладыш, настоятель храма, говорит, что не знал об обсуждении вопроса перехода на сельском собрании: «В храме здесь 37 человек, которые готовы сейчас сказать, что нас без нас женили. Это цирк, провокация чистой воды. Люди возмущены, потому что сегодня голосовали те, кто близко к Оленевке не имеют отношения».

В село Ворсовка Малинского района Житомирской области, где приход перешел в Православную церковь Украины, 13 января приехали священники из УПЦ МП, сообщает «Житомир.info» (Житомир) со ссылкой на «Малин Информ». По информации местных жителей, у храма было около десятка полицейских. «Сегодня, 13 января 2019-го, община села Ворсовка Миланского района, при поддержке Союза ветеранов «АТО Восток», активистов и других неравнодушных граждан не допустили проведения службы в храме села попами московской церкви. Попы провели богослужение и пели на дороге. За ходом событий наблюдали и обеспечивали порядок сотрудники отделения полиции города Малин. После массового исполнения гимна Украины, мирная акция протеста была завершена», — написал Евгений Купневич.

Pomisna.info София Киевская

По информации 04744.info, 9 января на стене храма УПЦ Московского патриархата в городе Умань неизвестные оставили надпись «РПЦ — ФСБ?», нанеся ее серой краской из баллончика, передает «Провінція» (Черкассы). Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» находится в микрорайоне Доси. «Ни гнева, ни злобы… Только большое сочувствие к тем бедным людей, что это творят, большая боль за них. Жаль, что не видят и не слышат, жаль, что, не приложив никаких усилий, портят. Господи, сохрани их души, исцели и дай понимание», — отмечается на странице храма в Facebook.

Священники УПЦ МП, которых прихожане не впускают в храмы, сами виноваты в сложившейся ситуации. Об этом, как пишет «Вечерний Харьков» (Харьков), глава департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины Юрий Рубан сказал в эфире телеканала Прямий: «Я думаю, что всё-таки, если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, община не поддерживает священника, тогда, мне кажется, священнику лучше поискать себе другую общину. Значит, он не сумел найти слов веры и слов наставления, которые повели бы за собой общину. Если священник не понимает, что община хочет украинскую Церковь, а он им толкает дальше мантры о том, что никак мы без Кирилла (патриарха Московского и всея Руси — С.С.) не обойдемся, то, конечно, что такой результат ожидаемый».

Прихожане села Поховка приняли решение о переходе из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Собрание по этому вопросу состоялось в сельском клубе. Здесь собрались и сторонники, и противники перехода в ПЦУ. Примерно два десятка сторонников УПЦ МП подняли шум, что собрание незаконное. Мол, должен созвать священник, а не обычные люди. Началась словесная перепалка на повышенных тонах. Наконец, прихожане УПЦ МП заявили, что покидают собрание, и вышли из зала под крики «сепаратисты». После жители села, которые остались, совместно исполнили гимн Украины и перешли к вопросам повестки дня. Первым рассмотрели вопрос о переходе к ПЦУ. «За» проголосовало более сотни человек. Поздравил односельчан с переходом в ПЦУ священник прихода Украинской греко-католической церкви отец Ярослав: «Я рад, что мы возвращаемся к своему. Каждое государство организует так, чтобы идти с Церковью одной дорогой. Поэтому я поддерживаю вас и желаю единства и любви, тогда москали к нам лезть не будут. Не затягивайте с оформлением документов, чтобы из храма ничего не исчезло».

В Венгрии есть немало предприятий, которые сейчас работают только за счет украинских работников, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Как выяснилось, многие украинцы используют Венгрию как «трамплин» для дальнейшей работы в Австрии или Германии, где зарплата примерно втрое больше. Преимущественно это закарпатцы, которые имеют венгерское гражданство. Другие остаются. Но проблемы с работниками с Украины существуют. Так, в городе Шарвар на одном из заведений появилась табличка с надписью «Только для членов клуба». Произошло это из-за агрессивного поведения украинских рабочих. После чего владелец принял решение установить табличку. Причем на венгерском и английском языках, которые большинство украинских заробитчан не понимают. Такая же ситуация возникла в городе Цельдемелк, где украинец в баре начал приставать к местным девушкам, а потом якобы угрожал ножом. Упоминается, что он был в домашних тапочках и футболке. Однако, по мнению других местных жителей, проблемы с украинскими рабочими возникают не так часто, как с местными пьяницами. Однако на них сосредотачивается особое внимание. Потому что они иностранцы и не владеют венгерским. Именно языковой вопрос является главной проблемой. Для этого в Шарваре на заводе даже наняли переводчика. Ожидается, что в 2019 году рабочих с Украины в Венгрии станет еще гораздо больше.

Русины. 1920

«В социальных сетях началась дискуссия пользователей, которые задаются вопросом: куда делись русины? — пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). — Были ли они вообще? И если были, почему стали украинцами? Действительно, до прихода в Закарпатье Советской армии в 1944 году большую часть населения края составляли русины, а точнее, по венгерской трактовке, угро-русины. Тогда действительно возникает вопрос: куда делись русины и почему они стали украинцами? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Как известно, русины, живя в составе Венгрии, призывались на службу в ряды вооруженных сил. Венгрия была союзником Германии, воевавшей против Советского Союза. Соответственно, русины были врагами новой власти. По преданию тогдашнего просоветского руководства области, советская власть хотела вывезти всех русинов в Сибирь как пособников гитлеровской Германии. Похожее они сделали с крымскими татарами, которых вывезли в Среднюю Азию и Казахстан. Подготовив соответствующее распоряжение, МГБ СССР направило его на подпись Иосифу Сталину, но почему-то он это разряжение так и не подписал. Тогдашнее руководство области утверждало, что Сталин даже разозлился, почему россиян (русинов) хотят вывезти в Сибирь, наоборот, дал команду увеличить численность россиян на Закарпатье. Вероятно, уже пожилой Сталин не разобрал, что это не русские, а русины. Понятно, что никто не решился перечить ему, так русины и остались дома. Понятно, что тогдашние руководители (русины) из местных понимали, что кто-то всё же донесет Сталину правду и быть беде, здесь уже сработал инстинкт их самосохранения. В авральном порядке все русины становились украинцами, были уничтожены все книги на русинском языке, букварь и русинская грамматика. Так, чтобы не попасть в Сибирь, русины и стали украинцами. Кстати, русинами себя считали и галичане, например, Иван Франко, Леся Украинка, русинкой была даже королева Франции Анна. Так коротко можно объяснить «превращение» русинов в украинцев. Кстати, русины признаны как отделенное от украинцев национальное меньшинство в 22 странах мира. Например, в Румынии есть свой депутат от русинов в парламенте, а в Венгрии их представитель».

YouTube / Общественный Прибой Тодор Пановский

Певца-патриота опять задержали возле российского консульства, рассказывает «Думская» (Одесса). Экс-самооборонца Тодора Пановского взяли 15 января возле российского генерального консульства на Гагаринском плато, куда он вернулся после утренней беседы с правоохранителями. Патриотично настроенный оперный певец решил во что бы то ни стало закончить акцию в поддержку пленных украинских моряков, прерванную полицией. Однако ему снова помешали. Тодор успел швырнуть в консульство три файера, после чего его скрутили патрульные полицейские. Ранее полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром возле генконсульства. Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции. Двоих задержали, в том числе Пановского. Один из организаторов акции Виталий Кожухарь заявил, что удивлен реакции полицейских: «Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно». Всего в акции принимало участие до 30 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских. Полиция Одесской области озвучила свою версию событий: «Один из участников акции пытался залить краской размещенную на воротах табличку с названием дипломатического учреждения. На требование правоохранителей не нарушать общественный порядок мужчина не отреагировал и продолжил противоправные действия. В это время другой участник событий начал оттягивать полицейских, мешая им выполнять свои обязанности». В полиции добавили, что полицейские не имеют ничего против акции: «Сами правоохранители так же поддерживают наших моряков, как и активисты, поэтому не совсем адекватные действия одного из активистов не нашли понимания не только у правоохранителей, но и в других присутствующих на акции, которые пытались отговорить его».