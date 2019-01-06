Бич поколения нулевых (и набившая оскомину головная боль их родителей) — бесконечное «залипание» в гаджетах. Смартфон с пятью разрывающимися от сообщений мессенджерами, компьютер или приставка с десятком самых популярных игр сезона — дети (в особенности подростки) не отходят от экрана ни на шаг. «Черное зеркало» современности вызывает двоякое отношение со стороны ученых, врачей и психологов: зависимость ли это, мания или же набирающая обороты тенденция, которая вскоре превратится в норму?

Иван Шилов ИА REGNUM

В любом случае геймификация (использование игровых механик в решении различных задач) — самый горячий тренд, ведь как иначе заставить ребенка что-либо делать, если не присмотреться к его интересам? Педагоги и психологи (та их часть, которая не считает компьютер и смартфон происками Сатаны) придумали интересный формат для отдыха и развития — ролевой лагерь.

Наверное, даже мы, взрослые, хотели бы оказаться в подобном месте. На время смены в лагере ребенок оказывается в моделируемом мире, придуманном на основе его любимой фантастической вселенной. Это может быть смена в Хогвартсе или зимовка в Каэр Морхене, выживание в постапокалиптическом городке или борьба за Железный Трон.

(сс) StartupStockPhotos За компьютером

Получается любопытная коллаборация ролевой субкультуры и достижений педагогики: сообщество, вечно обвиняемое в неспособности подстроиться под современную реальность (и более того — игнорировании ее), сделало ход конем и теперь помогает привить любовь к этой самой реальности, используя придуманные игровые методы в образовательных целях.

Человек живет, непрерывно играя чью-либо роль — начиная от детсадовских «дочек-матерей» и заканчивая корпоративными тренингами, где элементы ролевого взаимодействия считаются неотъемлемой деталью сценария. Мы принимаем на себя набор личностных качеств, регалий, иногда — особенностей внешности, и тогда можем получить новый опыт, чтобы проецировать его на себя «настоящего».

Пока что детские ролевые лагеря — не мейнстрим, скорее, редкое явление. Каждая смена обычно содержит развивающую составляющую: в программе могут быть мастер-классы, блоки деятельности, разбитые по популярным профессиям (если у тебя роль дипломата — будь добр, освой основы ведения переговоров!), творческие вечера. Вожатые и руководство таких лагерей тоже не выходят из роли — если играть, то всем и постоянно. Похоже на растянувшуюся театральную постановку с элементами арт-терапии.

Aricamp.ru Дети в восторге

Пересчитать существующие организации можно по пальцам одной руки, однако постепенно они захватывают информационное поле: например, рекламу детского лагеря «Нить Ариадны» можно было увидеть в петербургском метрополитене. Проект изначально вырос из вожатской школы «Эспада» — сейчас ему уже 9 лет, и он чуть ли не крупнейший представитель своей отрасли.

Каэр Морхен под Петербургом

Мы связались с Петром Куркиным, руководителем и одним из основателей «Нити Ариадны», чтобы понять — как такой лагерь влияет на личность ребенка.

Петр Куркин: Доверие со стороны родителей было получить несложно: мы всегда открыты в общении с родителями, очень откровенно пишем, о чем будет смена, что будет происходить с детьми. Мы вообще очень любим общаться о лагере, рассказывать о нем, что в принципе уже склоняет человека к доверительному отношению. Первые несколько лет работы мы на каждого ребенка писали подробную характеристику (сейчас это платная услуга, а сначала документ был бесплатным). И когда родители получали эту характеристику, они видели, что с детьми проводится большая работа: что это не просто непонятные игры или тренинги, которые ничем не помогают в жизни. В характеристике мы подробно описывали все методики, которые использовали. Ну и плюс нам уже 9 лет, и за это время мы никогда не оказывались в неприятных ситуациях, не связывались с судами. Мы всегда очень трепетно относимся к детям и их родителям, стараемся, чтобы все были довольны. У нас очень большой процент возвращаемости — репутация является следствием этого факта. В среднем у нас где-то участвуют 100−120 детей: в несезон (обычно на весенние каникулы) это где-то 70 человек, а летом, в крупные смены, может приехать и 160 участников.

Aricamp.ru Смена «Ведьмак. Меч предназначения»

Петр Куркин: Дети практически всегда возвращаются, если им позволяет возраст. Я вижу основную причину в необычности лагеря. Изначально мы брали ребят с 11 лет, и наш лагерь был у них не первым: как правило, они уже побывали в нескольких местах и искали что-то новое. Дети в «Нити Ариадны» сталкивались с тем, что лагерь может быть не только о режиме, дисциплине, новых друзьях и какой-то программе (которая может быть интересна, а может — нет, как повезет), — нет. Лагерь может стать погружением в художественный мир, это могут быть невероятные приключения, чудеса, в которые несложно поверить; и как только ты веришь — ты оказываешься в настоящей сказке, приключенческом романе, внутри фэнтези-книги или фильма. Конечно, ребята возвращаются снова и снова: потому что мы исполняем внутри смены их детские мечты. Сейчас мы впервые попробовали набрать смену с шестилетними детьми, и думаю, что в дальнейшем продолжим эту практику.

Мы иногда называем наши смены симулятором взрослой жизни. Это связано с тем, что ролевая игра предлагает ребятам создать своего персонажа — выбрать себе роль, — а роль подразумевает почти всегда взрослого человека. То есть это какой-нибудь политик или военный, или знаменитый экономист с красочным прошлым. На некоторых играх иногда предлагаем детям в какой-то период игры отыгрывать стариков, то есть людей, которые уже прожили всю жизнь и обладают какой-то мудростью, которой можно делиться с другими. Конечно, все эти вещи позволяют детям быстрее взрослеть. Сейчас часто детей стараются оберегать от взрослой жизни, взрослых выборов и решений, аргументируя позицию тем, что детство однажды кончится и ребенок все равно столкнется с этим. На мой взгляд, такой путь немного ошибочный: мы как раз уравновешиваем эту ситуацию, предлагая ребенку пожить в шкуре взрослого. И, отыгрывая раз за разом взрослых, ребенок постигает новые мысли, новый пласт соображений относительно себя и своего будущего, того, кем он хочет быть.

Даже когда опускаются руки, когда я, как руководитель, устаю от всего и думаю, что что-то не получается… Я смотрю на детей — на всех или на какого-то конкретного ребенка, — и понимаю, что это все не зря. Я вижу, как они меняются, и работать хочется с новыми силами.

(сс) Dave Catchpole Эмблема Хогвартса

Петр Куркин: Мы выбираем их на основе анкетирования детей. В конце каждой смены, буквально перед обратным автобусом, дети собираются отрядами и заполняют большие анкеты, в вопросах которых всегда есть выбор темы для смен. Еще мы устраиваем опросы в социальных сетях, предлагая ребятам выбрать, во что бы им хотелось сыграть. Когда фавориты выбраны, мы думаем, игра по какой теме может получиться инновационной, интересной (в том числе и для нас).

В последние пару лет мы выпустили много нового, например, прошлым летом мы выпустили смену по «Ведьмаку» Сапковского (и по соответствующей компьютерной игре), скоро по нему выходит сериал, словом, ребята очень любят этот мир. У нас просили — мы сделали. Еще давно просят сделать игру по японской анимации, по аниме: мы посмотрели, что, например, в «Наруто» или в творчестве Миядзаки можно взять много полезных тем для творчества и развития, и теперь работаем над таким проектом. Еще одна из самых востребованных тем — супергерои, вот весной мы сделаем смену по ним. Но хочется оговориться здесь, что даже если тема является самой популярной, но нам кажется, что она не будет полезной (или ничего интересного по ней не получится), — мы ее никогда не возьмем. Для нас первостепенно качество, результат.

Aricamp.ru Смена «Звёздные войны. Пробуждение силы»

Петр Куркин: Со временем и смотря на детей, мы поняли, что наша рамка расширилась: ролевая игра способствует и жизненной, и личностной ориентации; это более широкие вопросы будущего. Человеку порой неважно, чем он будет заниматься: для него, например, важно, чтобы у него была большая, обеспеченная семья. И дальше он думает, как это реализовать в своей жизни. Это уже не совсем профориентация, ему ведь профессия не очень важна.

Ролевая игра сильно способствует этому процессу: начиная с того, что ребенок должен выбрать какую-то специальность и исполнять ее, почувствовать себя в шкуре профессионала. Например, я политик, я распоряжаюсь финансами своего народа, распоряжаюсь силой армии. И в конце для себя он решает, подошла ли такая деятельность ему, справился ли он с ролью, понравилось ли ему? Тут сложно переоценить пользу этого аспекта: ребенок пробует роль и решает, каково ему с ней жить. Да, все процессы несколько упрощены, это же игра; однако экономист остается экономистом и в мире Толкина. В этом смысле нет большой разницы, какой мир окружает ребенка. Все понимают, что это игра, поэтому сделать выводы, перенести свои функции на реальность — совсем несложно, чем и занимаются дети на анализе в конце смены.

Волшебство для всей семьи

Есть в Ленобласти и другой необычный лагерь, проводящий свои смены исключительно на основе вселенной Джоан Роулинг. «Стань Волшебником» — проект молодой, но активно набирающий обороты. Варвара Годлевская, художественный руководитель лагеря, рассказала о планах на будущее.

Варвара Годлевская: Проекту «Стань Волшебником» три года. У нас есть смены как выходного дня (2−3 раза в месяц), так и школьные каникулы (осень, зима, весна). И конечно же, мы работаем летом — июнь и июль. В августе возим детей на море, в Феодосию.

У нас нет конкретной планки, сколько «нужно» деток. Бывают небольшие, уютные смены на 25−30 человек. Бывают и очень массовые каникулы — на 70−80. Мы с радостью берем всех, кто записывается.

Vk.com/hp_weekend Юные волшебники

Варвара Годлевская: Для взрослых мы очень давно (более 7 лет) организовываем ролевые игры живого действия. Конечно, эти проекты очень отличаются. Однако ролевые игры для взрослых позволили нам поднатореть в искусстве организации, лучше узнать (а где-то и дополнить самостоятельно) мир Джоан Роулинг и выйти на новый уровень — проект для деток.

Не могу не упомянуть тем не менее, что недавно у нас состоялась первая маленькая смена для родителей — тех, кто увлечен миром Гарри Поттера не меньше своих детей. Ну, а когда в нашем Хогвартсе празднуют Рождество — этот праздник становится по-настоящему семейным, на него приезжают дети с родителями.

Варвара Годлевская: Этот мир мы взяли потому, что сами — большие его поклонники. Мы почти десять лет организовываем в Петербурге различные тематические мероприятия для поклонников саги — это и вечеринки, и закрытые фан-премьеры фильмов, и тренировки по чарам и квиддичу, и чтение книг на открытом воздухе, и акции памяти (Алана Рикмана на Марсовом поле), и дни рождения (Гарри Поттера, на теплоходе), и еще много чего. Поэтому решение сделать проект для детей родилось само собой, и о выборе фандома мы даже не думали.

Конечно, сейчас хочется чего-то новенького. В скором времени мы запускаем второй лагерь, для юных леди-волшебниц. В дальнейших планах — еще один игровой проект в русской школе магии, Китеж-граде, на основе русского фольклора.

Vk.com/hp_weekend Окончание смены

Варвара Годлевская: Конечно, для родителей прежде всего важна не ролевая составляющая, а то, как об их детях заботятся в лагере, кто и как с ними работает, доволен ребенок или нет по возвращении. Элемент сказки тоже важен, разумеется. Поэтому наша задача — совмещать профессиональную педагогику и работу с детьми и ролевую, волшебную составляющую. Получается ли это у нас? Почитайте отзывы родителей в нашей группе — и, возможно, вы запишете к нам вашего ребенка.

Как ни парадоксально, ролевые игры позволяют детям максимально безопасно приспособиться к реальности и столкнуться с проблемами, которые окружают взрослых. Стоит ли использовать подобные методы — личное решение каждого, однако такой инновационный подход к детскому развитию точно заслуживает внимания.