Конец декабря и первые дни нового года зафиксировали очередные всплески интереса к событиям вокруг Ирана. Рассмотрим некоторые события и заявления в более или менее хронологическом порядке. Итак, 4 января заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами, как сообщало агентство IRNA, заявил: «Угрозы властей США в адрес Ирана не являются эффективными, потому что военная мощь и политическая рациональность этой страны [т.е. США — прим.] снижаются». Он отметил, что заговоры США против Ирана были сорваны, и это привело к укреплению сотрудничества между государствами региона. «Несмотря на все взлёты и падения, и продолжающиеся войны на Ближнем Востоке, сегодня Исламская Республика Иран является безопасной страной в регионе», — резюмировал военачальник.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мы бы добавили — и, судя по заявлению президента Ирана Хасана Роухани от 10 января, сделанному во время его выступления по случаю второй годовщины со дня кончины аятоллы, экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, иранская экономика не просто «дышит», но усиленно развивается, с отличными перспективами. Ведь при отсутствии развития экономики люди экономят деньги, чтобы переждать плохой период. Но, как сообщает агентство Mehr News, Роухани подчеркнул — в самое ближайшее время Иран осуществит «запуск двух новых спутников на орбиту». Согласимся, страна с кризисной экономикой не могла бы позволить себе новые шаги в космосе. Действительно, впоследствии сообщалось, что первый из иранских спутников всё-таки не удалось на третьей ступени вывести на космическую орбиту, из-за неких технических неполадок. Однако согласимся — даже неудачный пуск ракеты-носителя со спутником — это всё-таки именно пуск космической ракеты, и вне зависимости от успешности или неудачи в её выводе на орбиту, дело это сверхзатратное. Так что как ни крути — у Ирана экономическое состояние настолько стабильное, что позволяет Тегерану тратить деньги на новые шаги в развитие своей национальной космической программы.

Tasnim News Agency Запуск космической ракеты с иранского космодрома

После же бригадного генерала Салами из Тегерана пошёл поток антиамериканских, да и антиевропейских заявлений. Как сообщало агентство Fars News, 1-й вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири подчеркнул, что США не смогут продолжать оказывать давление и вводить санкции против Ирана в течение длительного периода времени. «США создали «Аль-Каеду"* и ИГ*, но Иран вступил в столкновение с ними, и, наконец, сам Трамп был вынужден признать, что они потратили 7 триллионов долларов в регионе, но ничего не получили», — сказал Джахангири, выступая на экономическом форуме в Тегеране. Он сослался на эмбарго Вашингтона против Ирана и сказал: «Этот период продлится недолго, потому что санкции США очень нерациональны и не имеют поддержки. США пытаются остановить основной источник дохода Ирана, то есть продажи нефти, поскольку, по их собственному воображению, они хотели довести продажи нефти до нуля, но потерпели неудачу, с Божьей милостью», — сказал он. Интересный факт — заявления Джахангири по времени совпали с тем, что, как сообщало агентство РИА Новости, представители Демократической партии в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана. Трудно представить, что американские демократы внезапно стали союзниками России, Сирии и Ирана, но соображения политической тактики продиктовали американским демократам не дать Трампу свободу рук в вопросе санкций против указанных трёх стран.

После того, как 8 января МИД Нидерландов объявило, что страны ЕС согласились заморозить активы иранского разведывательного подразделения в связи с предполагаемыми запланированными нападениями в Европе, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что напоминает всему миру об ответственности ЕС за укрывательство террористов, сообщало Mehr News. По словам Зарифа, «европейцы, включая Данию, Голландию и Францию, укрывают МЕК», имея в виду пресловутую организацию «Моджахеддин-э Хальк», которая располагается в Европе и несёт ответственность за проведение многих жестоких покушений, в ходе которых тысячи иранских чиновников и простых людей со времен Исламской революции 1979 года были убиты. Хотим напомнить — эта группировка признана не только в Иране опасной террористической организацией, но и в ряде других стран. Долгое время и Запад признавал членов MEK опасными террористами, потому что «моджахеддины» не ограничивались терактами и убийствами иранцев, а убивали также и европейцев, американцев и т.д. Но… после «мер» Израиля и просионистских кругов в США и Великобритании, на Западе произошло «прозрение», и некоторое время назад MEK была выведена из списка организаций, признаваемых Западом террористическими. Мы также считаем, что прав в данном случае именно господин Джавад Зариф, а вовсе не МИД Нидерландов или, допустим, международно-политические структуры ЕС, коль скоро они под диктовку США и Израиля готовы содержать на территориях своих стран опаснейших террористов только потому, что те готовы стать марионетками Запада и участвуют в заговоре против современного Ирана.

После чего официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми заявил, что Иран предпримет ответные меры в связи с решением ЕС. Как затем сообщало IRNA, некий дипломатический источник в Тегеране в связи с этим заявил, что, учитывая поддержку известных террористических группировок со стороны европейских стран, Иран вскоре пересмотрит своё сотрудничество в сфере безопасности с Европой. «В ответ на акт ЕС по введению санкций против двух иранских граждан и структуры министерства разведки и безопасности Ирана, вчера 6 послов и поверенных в делах обратились в министерство иностранных дел Ирана, чтобы объяснять позицию ЕС, но из-за их неприемлемых высказываний через 10 минут встреча закончилась», — сказал данный дипломатический источник. То есть, грубо говоря, МИД Ирана выставило за дверь европейских дипломатов с их «объяснениями», — видимо, типа «извините нас, но это из-за США, поймите и извините нас», и так далее. Обязательно хотим добавить — когда страна уровня Ирана угрожает государствам-членам ЕС пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то это более чем серьёзно. И европейцы это прекрасно знают… Как видим, в случае с ЕС официальный Тегеран отказался выслушивать и принимать «объяснения европейской позиции». И можно быть уверенными, что в случае, если к антииранским шагам и решениям прибегнут какие-то из стран-членов СНГ, реакция Тегерана будет ещё более резкой, и никакие «объяснения», допустим, Киргизии или Азербайджану, тоже не помогут. Об отношении Ирана к проамериканским правительствам в бывших союзных республиках экс-СССР вообще промолчим.

Kremlin.ru Хасан Рухани и Ильхам Алиев

В связи с чем сделаны последние наши оговорки насчёт стран-членов СНГ? Увы, из-за нового состава парламента Армении. Вопреки тому, что порой утверждается в Ереване о «нерушимости» армяно-иранских отношений, 16 января депутат от фракции парламентского большинства «Им кайл» («Мой шаг») Айк Конджорян обозвал Иран «авторитарным государством». Приведём всё-таки некоторые подробности этого явно ангажированного проамериканским лобби Армении заявления, — впрочем, возможно, что и произральским. И читатели поймут, почему делается такая оговорка. Депутат Конджорян затронул тему внесения изменений в концепцию внешней политики Армении — мол, этот документ должен быть приведён в соответствие к внутренним преобразованиям в стране. «С учётом того обстоятельства, что внешняя политика является в определённой степени продолжением внутренней, произошедшие в стране существенные преобразования должны отразиться и на внешней политике. С этой точки зрения, я считаю важным обеспечение правильного международного восприятия Армении, — заявил он. — Раньше Армению и Азербайджан во многих международных структурах рассматривали в одной плоскости, поскольку в прошлом правящие режимы в обеих республиках были далеки от демократии, соответственно, в отношении обеих республик сформировался определённый стереотип. Сейчас ситуация в Армении резко изменилась, а посему демократия должна стать главным козырем Армении на международной арене. Если рассматривать наше геополитическое расположение, то оно может очень хорошо сработать. Мы окружены авторитарной Турцией, авторитарным Азербайджаном, по сути авторитарным Ираном, и только Грузия из наших соседей идет по пути демократии».

Поскольку никто их присутствующих депутатов не взялся его остановить и потребовать исправиться, соратник премьер-министра Никола Пашиняна продолжал удивлять армянскую общественность и мир. Окружённая, по его словам, авторитарными странами Армения, представляя развитие демократических ценностей в качестве своего козыря, будет восприниматься в качестве страны с передовой демократией, что положительно отразится на позициях страны. «К примеру, Израиль рассматривается в качестве единственной демократической станы в регионе, и с этим зачастую бывают связаны дипломатические успехи Израиля на международной арене», — заявил он. Конджорян подчеркнул, что крайне важно, чтобы «Армения говорила с Западом на его языке, и этим языком является демократия». Вот так — и никак иначе, Израиль для Армении образец и пример, а Иран — мол, тьфу его, фи на него… Отметим, что позднее депутат в беседе с журналистами заявил, что не считает Иран авторитарным государством, что просто оговорился, однако не принёс извинений. Также подчеркнул, что высказанные им мысли — это его личная точка зрения, которая не отражает в данном случае позицию партии власти, которую он представляет в парламенте. При этом депутат-то явно врёт — кто помнит программу экс-блока «Елк» («Выход»), тоже пашиняновского, то сразу поймёт, что депутат Конджорян врал в армянском парламенте 16 января — это и есть позиция власти. Проамериканские или произраильские деятели в парламенте от блока «Мой шаг» напрочь игнорируют и замалчивают то, что Иран является одной из немногих стран региона, в которой смена власти произошла путём обычных очередных выборов, без «бархатных революций» и кровопролития, когда после всех сроков президентства Махмуда Ахмадинеджада «консерваторы» с учётом результатов голосования сдали власть нынешнему президенту Хасану Роухани. Проамериканские или произраильские деятели в парламенте от блока «Мой шаг» напрочь игнорируют и замалчивают также то, что Иран — единственная страна мира, где армянская община обладает гарантированными местами в парламенте ИРИ, закреплёнными в иранской Конституции, да ещё наделена правом представлять в иранском парламенте всю христианскую общину Ирана.

Hamed Malekpour Выборы в Иране. 2016

Подобные перечисления можно продолжить, но — к чему? В Армении сейчас правят люди, которые ориентированы на США и Израиль — вот, наконец-таки, один из примитивных депутатов этого крыла и проявил эти наклонности. Просто ясно, что после подобных публичных заявлений в законодательном органе власти Армении официальному Еревану будет сверхтрудно и далее трепаться о том, что, как заявлял лично Пашинян 1 декабря 2018 г. во время предвыборной агитации, «нет морщин в армяно-иранских отношениях». Процитируем для тех, кто страдает амнезией в сфере армяно-иранских отношений и высказываний премьера Пашиняна по этому вопросу: «Отношения между Арменией и ИРИ всегда были на высоком уровне, впрочем, как и сегодня. И мы все должны сделать для того, чтобы они продолжили оставаться на высоком уровне. В отношениях между Арменией и Ираном, к счастью, нет никаких морщин, но надо ещё и понять, что немало тех сил, которые их просто создают. Я хочу надеяться на то, что и кабинет министров Армении, и правительство Ирана предпримут все меры для того, чтобы обеспечить нормальное развитие двусторонних отношений. Для нашего правительства — это приоритет, и мы сделаем всё для достижения этой цели». А вот в январе 2019-го, да ещё после того, как из Ирана в адрес Пашиняна поступили официальные поздравления от иранской высшей власти, сторонник и соратник премьера «со стажем», да и депутат «со стажем», делает откровенно враждебные заявления в адрес Тегерана. Так что если Пашинян последователен, то — вот он, один из тех, кто «просто создаёт морщины» в армяно-иранских отношениях. И опять приходится вспомнить о публичной отповеди в ноябре прошлого года предстоятеля Тегеранской епархии Армянской Святой Апостольской Православной церкви архиепископа Тер Сепуха Саркисяна на «неморщинистые» глупые заявления лично Пашиняна от 1 ноября 2018 г.

Мы напомним и об этом эпизоде. «Заявление и.о. премьер-министра Никола Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы в случае военного конфликта между Ираном и США неверное, поскольку Исламская Республика Иран была единственной страной, которая на протяжении прошедших 28 лет безоговорочно держала границу с Арменией открытой», — твёрдо подчеркнул Тер Сепух. По его словам, если это и произойдёт, то единственной пострадавшей в этом случае будет Армения: «Иран — мощная страна и может всему противостоять. А в случае ухудшения отношений с Тегераном только Армения будет страдать». Увы, архиепископ Тегеранский оказался провидцем — невыдержанные и откровенно подлые заявления провластного депутата Конджоряна от 16 января мы расцениваем как демонстративное доказательство того, что руководство Армении при премьере Пашиняне готовится к антииранской деятельности, если в качестве «пробного шара» тискает с трибуны парламента откровенную клевету Запада и Израиля о якобы «авторитаризме» власти в Иране. Кстати, когда подобные заявления, неважно на каком уровне, звучат из Еревана, то тем самым авторы таких заявлений встают в один строй с… протурецкими националистами, ибо это их излюбленная «дуда» — поговорить об «авторитаризме» и даже «иранском (фарсидском) национализме» в Иране. Соратник Пашиняна ничего нового не ввёл — он просто вернул общественность Армении к «ошибке» или «оговорке» самого Пашиняна, датированной 1 ноября 2018 г.

Но вернёмся к вопросу ирано-американского противостояния. Уже после предупреждений Бахрама Кассеми последовал шквал сообщений, из которых следовало, что в действительности что-то там с антииранскими санкциями США и ЕС «не всё в порядке». Вначале иранский преподаватель Лейденского университета (Нидерланды), профессор Мохаммад Багер Фарух заявил, что иранский город Чабахар является единственным океанским портом, к которому могут причалить гигантские корабли, сообщало IRNA. В итоге «США вынужденно освободили порт Чабахар от санкций благодаря его международной эффективности и интересу к проекту со стороны Европы», подчеркнул профессор Багер Фарух. Затем индийская государственная нефтекомпания Bharat Petroleum, которая остановила покупки иранской нефти 3 месяца назад, заявила, что возобновит закупки нефти у Ирана со следующего месяца. Вслед за этой фирмой и нефтегазовая компания Hindustan Petroleum объявила о закупке иранской нефти в феврале. IRNA указывает, что Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum купят 2 млн баррелей нефти у Ирана в феврале текущего года. А Индийская нефтяная корпорация, которая в январе 2019 г. дала заявку на закупку 5 млн баррелей нефти у Ирана, объявила, что и в феврале также будет импортировать 5 млн баррелей иранской нефти. Наконец, 10 января агентство Reuters сообщило, со ссылкой на южнокорейского чиновника по энергетике, что и Южная Корея решила возобновить импорт нефти из Ирана с конца января или начала февраля.

Иранская нефть

Думаем, что именно приведённые сообщения дают возможность понять, почему 9 января Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, обращаясь к народному собранию в Куме в честь годовщины восстания 9 января 1978 г. в этом городе, заявил: «Некоторые американские госчиновники делают вид, что они сумасшедшие, конечно, я не согласен с ними, но они действительно настоящие дураки», передало IRNA. Впрочем, агентство Mehr News было беспощадней — фразу «настоящие дураки» оно передавало как «первоклассные идиоты».

Впрочем, в дальнейшем Иран показал, что не намерен «снижать скорости» во всех странах, соседствующих с иранской территорией. Вот опять делегация военных ИРИ поехала в Азербайджан. А вот — старший помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым в Москве. Далее — председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Мажлесе (парламенте) Хешматолла Фалахатпише заявил в интервью ILNA, что Иран провёл переговоры с талибами* в Афганистане, именно для того, чтобы сорвать планы ИГ* в Афганистане: «Иран провёл переговоры с талибами* в соответствии с поддержанием стабильности в Афганистане и срывом заговора сторонников ИГ*». И пояснил также, что Тегеран имеет в виду: «Исламская Республика видит в Афганистане опасность хуже, чем талибы*. США проводят политику перевода глав ИГ* в эту страну, чтобы создать новую ситуацию». А вот — министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами отправился в Венесуэлу во главе делегации для участия в инаугурации президента этой страны Николаса Мадуро и проведения актуальных переговоров. И к чему удивляться, что именно после визита генерала Хатами в Южную Америку, командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил о планах страны отправить флотилию военных кораблей в Атлантический океан и запустить в ближайшее время новую иранскую подводную лодку «Фатех». «Даст Бог, эта миссия (в Атлантический океан — прим.) скоро начнётся. Присутствие в свободных водах возможно для всех наций, и любая нация, которая обладает военно-морской мощью, может присутствовать в свободных водах», — заявил контр-адмирал Ханзади журналистам в Тегеране, сообщает Fars News.

Наконец, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф с визитом в Ираке, и — крайне активен. Он не только провёл ряд интенсивных встреч с руководством и элитой Ирака. Министр иностранных дел Ирана успел также публично высказаться о курдском вопросе. Вот что сообщало иранское агентство Mehr News о контактах и заявлениях Джавад Зарифа по курдам. Джавад Зариф подчеркнул надёжность Ирана как друга и делового партнёра курдов во время визита в Курдистан в рамках поездки в Ирак. В своём послании в Twitter вечером 15 января Зариф приветствовал всеобъемлющие переговоры с лидерами Иракского Курдистана, заявив, что курды могут положиться на Иран как на надёжного друга. Находясь в Сулеймании, иранский министр участвовал в совместных деловых форумах, а также почтил память покойного президента Ирака Джаляля ат-Талабани. Зариф приветствовал усилия ныне покойного иракского президента, описав его как «замечательного патриотического государственного деятеля, который сыграл жизненно важную роль в продвижении территориальной целостности Ирака и региональных отношений». Иранский министр уехал из Сулеймании в Эн-Наджаф поздно вечером 15 января. Он посетит также священный город Кербела 16 января. В ответном заявлении премьер-министр Регионального правительства Курдистана (KRG) Нечирван Барзани высоко оценил поддержку Ирана курдскому народу Ирака во время нападений террористической группировки ИГ* и сказал, что курды никогда не забудут поддержку Тегерана. Н. Барзани также назвал двусторонние отношения между Ираном и KRG очень важными и призвал к более тесному сотрудничеству в различных областях, включая экономику и торговлю.

Bertilvidet Курдская демонстрация

На днях мы уже писали, как представитель правящей «Партии справедливости и развития» (AKP) Турции Омер Челик осмелился назвать курдов «братьями турок» и даже заявил, что «Турецкая Республика является самым большим, даже единственным другом курдов». Обратим внимание на заявления иранского министра иностранных дел Джавад Зарифа в Иракском Курдистане — Иран надёжный друг курдов, курды могут положиться на Исламскую Республику. Эти слова можно по-разному расценивать, со всех точек зрения, в том числе и сугубо курдской. Отметим — пока курдские источники сдержаны в оценках визита главы МИД Ирана в Ирак, они пока настроены больше освещать визит и переговоры министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в Иракский Курдистан. Честно говоря — у курдов Ирака крайне недальновидное отношение к сложившейся ситуации. Мы, например, склонны связывать серьёзнейшую программу пребывания главы МИД Ирана в Ираке и его переговоры с курдами… с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам 2018 года. Потому что слова Лаврова — это не только по Сирии и сирийским курдам, но и по Ираку. «Вопросы, которые возникают в связи с курдским населением и в Сирии, и в Ираке, и где бы то ни было ещё — это не единственные две страны, где курды проживают — должны решаться в соответствии с национальным законодательством соответствующих стран, и права национальных меньшинств, каковыми являются курды, должны обеспечиваться через диалог между ними, между их представителями и центральными правительствами», — подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, РФ твёрдо выступает за сохранение территориальной целостности всех государств этого региона, и добавил: «И так эти страны за последние годы подвергались и продолжают подвергаться тяжёлым испытаниям в связи с агрессией, которая была устроена против Ирака, потом против Ливии, теперь против Сирии. Нам важно здесь избежать перекройки границ».

Слова Зарифа в Ираке и заявления Лаврова на пресс-конференции в Москве — для нас это доказательство, что Иран и Россия продолжат и усилят взаимодействие на Ближнем Востоке. Ну, а что касается США, то им тегеранская «оценка» уже выставлена. А вот Армении и другим странам, где найдутся свои «депутаты конджоряны», видимо, придётся ждать, когда из Тегерана и в их адрес прозвучит формулировка «настоящие дураки» или даже — «первоклассные идиоты»… Только озвучат эти оценки чиновники намного ниже рангом, чем Верховный лидер Ирана.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ