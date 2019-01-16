В столице Литвы десять лет назад, 16 января 2009 года, произошли массовые беспорядки и столкновения жителей с полицией. Пиком стала попытка штурма парламента, когда разъярённая толпа била стёкла, закидывала стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, а кто-то даже стрелял в сторону спрятавшихся в парламенте политиков из боевого оружия. Полиция потом найдёт в окнах отверстия от пуль.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ответ полиция и спецподразделения по разгону демонстрантов впервые в истории современной Литвы, и пока единственный раз, применила против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и оружие с резиновыми пулями. В результате несколько десятков человек получили ранения, один — тяжелое, пострадали четверо полицейских, было задержано около 90 человек. Общий ущерб погромов тогда оценили почти в 580 тыс. евро по сегодняшним ценам.

Сами беспорядки спровоцировали резкие действия правительства и парламента Литвы того времени. В стране резко повысили налоги, отменили льготы, срезали пенсии, взяли дорогие кредиты на международных рынках. ВВП Литвы в миг обрушился сразу на треть. Это самые тяжелые последствия экономического кризиса 2008−2009 годов в ЕС. Хуже, чем Литве, не было никому.

Всю хронологию, предпосылки и последствия погромов тех дней можно почитать в сюжете ИА REGNUM «Беспорядки в Литве«

Но эта реплика об ином. За десять лет ничего даже близко похожего не происходило. Последствия кризиса по большому счёту преодолены только в 2018 году, хотя отголоски чувствуются и в наступившем 2019 году. Пенсии восстановили, незаконно отобранное частями вернули (тем, кто жив через десять лет остался), современный парламент по-прежнему расследует действия властей по преодолению кризиса.

«Буйных нет, все уехали», — эта фраза в Литве стала крылатой и по сути объясняет, почему народный протест оказался короткой вспышкой. После жёсткого подавления беспорядков, беспрецедентных решений властей по развалу экономики началось самое массовое в истории современной Литвы бегство населения за границу. Можно сравнить: если с 1990 года (за 28 лет) Литву официально покинули 977 129 человек (почти миллион для когда-то 3,5-миллионной страны!), то только за четыре года, в 2009—2012 годах из Литвы выехали 216 620 человек. В 2010 году, в год после погромов, — свыше 83 тыс! Это абсолютный рекорд, который больше не повторялся. Да и не повторится — некому уезжать, эмигрантами всегда была самая активная, молодая и здоровая часть населения.

И такие цифры объяснимы. Полное игнорирование ожиданий населения, надменное отношение, как к человеческому мусору, подавление любого недовольства оставило для людей только один рецепт — собрать чемоданы.

Что и сделали в последующие четыре года более 215 тыс. человек. Тогда, 16 января, десять лет назад силы полиции по приказу властей жестко разгоняли не несколько сотен буйных митингующих из того 10-тысячного митинга профсоюзов, а две сотни тысяч собственных граждан.