Идущая многие годы гонка вооружения между Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном вынуждает стороны инвестировать огромные средства в развитие своих вооружённых сил. В особенности это касается армянской стороны, вынужденной увеличивать расходы в условиях наличия очень ограниченных ресурсов. Помимо прямой закупки оружия, стороны конфликта постепенно развивают и собственные производственные возможности. В случае с Азербайджаном большой акцент делался на лицензионную сборку различной военной техники иностранного производства, в Армении же производится продукция собственной разработки в ограниченном масштабе. Ереван в последние годы заметно активизировал работу в области развития военно-промышленного комплекса (ВПК), новое правительство также регулярно декларирует эту задачу в ряду первоочередных. Какие перспективы имеет Армения в этой области и что может поспособствовать развитию отрасли?

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Необходимость проведения полномасштабной инвентаризации имеющихся ресурсов

На сегодняшний день в Армении производится и разрабатывается достаточно разнообразная номенклатура продукции военного назначения, часть из неё закупается министерством обороны в интересах вооружённых сил. Можно выделить несколько основных направлений, которые относительно развиты в Армении.

1. Оптические, тепловизионные и лазерные системы

Одним из наиболее продвинутых направлений деятельности ВПК Армении является производство различных оптикоэлектронных и тепловизионных систем. К примеру, на вооружении находится автоматизированный комплекс разведки и управления огнем артиллерии 2K02, способный выявлять цели противника на дальности до 20 км (в том числе и ночью), просчитывать их координаты и отправлять их батарее артиллерии (на дальность до 12 км от устройства).

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Из самых свежих новинок стоит отметить тепловизионный прицел наводчика и тепловизионный прибор механика-водителя для танка Т-72А. Эти изделия при доводке до серийного образца способны заметно повысить возможности устаревших по многим параметрам танков Т-72А.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Оптико-электронная система противодействия 3K01M

Что касается лазеров, то здесь у армянских разработчиков тоже есть определённый задел — разработаны лазерные дальномеры, разработана и внедряется в армию оптико-электронная система противодействия 3K01M. Система с помощью зондирующего лазера обнаруживает вражеские оптические и оптико-электронные системы (как днём, так и ночью) на дальности до 2,5 км, после чего имеется возможность использовать более мощный лазерный излучатель с целью «ослепить» прицел противника. На дальности до 1,5 км оптика и вовсе окажется необратимо повреждена.

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2. Радиолокационные системы

В Армении производятся радиолокационные станции (РЛС) собственного производства, уже отчасти заменившие многие устаревающие изделия времён СССР. Технические характеристики изделий и их облик пока засекречены. Помимо этого, производится модернизация различных советских РЛС и зенитных-ракетных комплексов (например, «Осы-АКМ»). Надо сказать, что в этой области достигнуты определённые успехи и на внешнем рынке, к примеру, иранская РЛС с фазированной антенной решёткой Najm-802 была разработана ЗАО «Ереванский научно-исследовательский институт средств связи» (ЕрНИИСС).

3. Беспилотная техника и автоматизированные системы

В Армении уже несколько лет активно разрабатываются и производятся для вооружённых сил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных типов. Причём это делается как на государственном уровне, так и на частном — имеется множество компаний, разрабатывающих подобные изделия разных классов и борющихся за место в гособоронзаказе. Отдельно стоит выделить БПЛА X-55, который постоянно модернизируется. На момент 2017 года этот БПЛА демонстрировался под названием «АРМИ-55М» с максимальной продолжительностью полёта 4 часа (крейсерская скорость 100−130 км/ч, может покрыть расстояние в 400—500 км). На сегодняшний день он уже способен летать без посадки до 6 часов, в будущем ожидаются и более продвинутые модификации.

Дарья Антонова @ ИА REGNUM БПЛА «АРМИ-55М»

На вооружение принимаются и различные «барражирующие боеприпасы», известные иногда как «дроны-камикадзе». В отличие от израильских аналогов, приобретаемых Азербайджаном, они заметно проще и во много раз дешевле, что может обеспечить массовость применения. В целом, надо отметить, что в Армении в этой области сформировалась даже достаточно серьёзная внутренняя конкуренция, что очевидным образом должно положительно сказаться на цене и качестве изделий. Есть достоверная информация об успешной экспортной сделке на один из типов БПЛА армянского производства. В целом внешний рынок малых и тактических БПЛА очень насыщен предложениями, поэтому проникнуть на него армянские производители смогут только за счёт реально более низкой стоимости изделий при сходных характеристиках.

Помимо БПЛА, активно разрабатывается и другая роботизированная техника — приняты на вооружение дистанционно управляемые пулемётные турели, разрабатываются роботы различного назначения. Опять-таки, в работе участвует множество частных предприятий. К данной теме можно отнести также разработку и внедрение автоматизированных систем управления войсками (АСУ) — уже действует таковая для ПВО, частично внедрена и АСУ для сухопутных войск.

4. Системы радиоэлектронной борьбы и средства связи

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются очень важным и развивающимся компонентом современного поля боя. Армения достаточно активно занимается разработкой и производством новых систем РЭБ, а также глубокой модернизацией уже имеющихся изделий. Можно отметить глубокую модернизацию систем Р-300Б «Мандат» до уровня «Манушак» и «Ампроп», а также полностью собственные системы Шгарш» (подавление сигнала спутниковой навигации GPS на дистанциях до 30−60 км — в зависимости от режима работы) и «Мшуш» (постановка помех средствам спутниковой телефонии противника).

Дарья Антонова @ ИА REGNUM Постановщик помех «Шгарш»

Определённый успех в последние годы связан и с производством собственных средств связи и разведки разного уровня. Это важно в рамках строительства АСУ и в целом для обеспечения современного уровня командования войсками.

5. Стрелковое вооружение и боеприпасы

Эта сфера, несмотря на кажущуюся простоту, имеет собственные сложности. Технологии промышленного серийного производства как компонентов стрелкового вооружения, так боеприпасов различных типов достаточно сложны. К сегодняшнему дню, в Армении были разработаны несколько типов стрелкового вооружения — автомат К-3, снайперская винтовка К-11 и др. Распространения в вооружённых силах они не получили. Помимо этого, одна из армянских компаний имеет лицензионное соглашение с российским «Калашниковым» на сервисное обслуживание и модернизацию некоторых типов оружия. На форуме «Армия-2018» между концерном «Калашников» и армянской частной компанией Royalsys Engineering ltd. был подписан контракт на лицензионное производство автоматов АК-12 и АК-15. Кроме того, в октябре 2018 года стало известно, что группа компаний «Промышленные технологии», которая включает в себя бренд «ORSIS», а также Тульский и Ульяновский патронные заводы, планирует строительство предприятия по производству боеприпасов в Армении. Надо сказать, что самообеспечение стрелковыми (и не только) боеприпасами должно быть одним из главных приоритетов, так как во время боевых действий не всегда возможно своевременно экспортировать достаточные их объёмы.

6. Ремонт и модернизация техники

В Армении уже давно освоен капитальный ремонт многих типов военной техники, в том числе и танков Т-72 (на Чаренцаванском станкостроительном заводе). Не первый год в стране действует совместное российско-армянское предприятие «КамАЗ-Армения», специализирующееся на сервисном обслуживании техники «КамаАЗ».

Танк Армии обороны Нагорного Карабаха. Республика Арцах

Что касается модернизации — то с этим дела обстоят хуже, хотя такая необходимость имеется — парк бронетехники (танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортёры БТР-80 и др.) устаревает и требует обновления. Для осуществления эффективной глубокой модернизации этих типов техники требуется кооперация с Россией.

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Учитывая достаточно серьёзную закрытость тематики армянского ВПК, необходимо понимать, что заметная часть информации нам недоступна (или недоступна для публичного распространения). Тем не менее началом любого пути должна стать объективная оценка имеющихся ресурсов — материальных, производственных, человеческих. Насколько это сделано в Армении к сегодняшнему дню — сказать трудно.

Экспортная ориентированность — ключ к развитию

Надо сказать, что, несмотря на достаточно внушительную по численности и количеству вооружения армию (по меркам площади и населения государства), внутренний рынок Армении очень ограничен. Это касается как объёмов закупок, так и их рентабельности (военный бюджет относительно невелик, и сделки проводятся с минимальной наценкой). Поэтому разработка многих типов изделий и развёртывание их производства без экспортных перспектив может быть совершенно нерентабельным.

Соответственно, очень важной задачей является проведение очень глубокого и профессионального маркетингового исследования — причём на основе полных и объективных данных по инвентаризации ресурсов. По результатам должны быть определены дальнейшие наиболее приоритетные направления для развития и привлечения инвестиций. Последнее станет возможным при наличии профессионально просчитанных и подготовленных проектов, показывающих реальную привлекательность для инвесторов. Часть проектов может быть направлена на внутренний рынок, часть исключительно на экспорт, часть перекрывать оба этих направления.

Рынок оружия

Надо также отметить, что в деле развития любого производства, и ВПК в том числе, очень важна и международная кооперация. Приобретаться могут как компоненты и материальная база, так и готовые технологии производства. При этом источниками технологий могут быть как Россия (очевидно, в наибольшем объёме), так и европейские страны (что до сих пор актуально даже для такого военно-промышленного гиганта, как Россия) и Азия (те же Китай и активно развивающаяся Индия). Интересным в этом свете может быть и фактор президента Армении Армена Саркисяна, имеющего очень хорошие деловые связи как в России и Азии, так и в ЕС. Во время поездок осенью 2018 года он встречался с руководством таких промышленных гигантов, как итальянский Leonardo и французские Thales Group и Dassault systemes. Для реализации каких-либо совместных проектов по этому направлению необходима более тесная работа правительства и соответствующих министерств с президентом, что пока наблюдалось не всегда.

В целом имеющаяся ситуация непростая, но по большинству перечисленных выше направлений имеются очень неплохие перспективы и задел. Для дальнейшего развития армянский ВПК требует максимально систематизированного подхода и грамотного привлечения частных инвесторов, которые в большинстве случаев достаточно далеки от тематики военного бизнеса. Им нужны грамотно и понятно подготовленные проекты, помощь и государственные гарантии. При такой работе армянский ВПК сможет стать конкурентоспособным как внутри страны, так и вне её. Отдельное внимание нужно обратить и на рекламную деятельность — это касается как публикаций в мировых СМИ, так и более качественного участия в международных выставках и форумах.