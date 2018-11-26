



Ватикан

Ведущая ватиканская газета L'Osservatore Romano выступила с очередной публикацией, посвященной переустройству Европы по итогам Первой мировой войны. К этой теме Ватикан обращается не в первый раз и концептуально. Церковной практике в принципе свойственно описывать настоящее и программировать будущее, обращаясь к примерам из прошлого. Поэтому, когда представители Святого престола или католические журналисты вспоминают историю, всегда интересно попытаться расшифровать, какие послания они направляют «городу и миру».

Сейчас издание решило обратиться к Парижской конференции, которая началась во французской столице сто лет назад, назвав ее «историей оглушительного провала». Принятые там решения были сожжены одно за другим, последними разрушенными «творениями» стали Чехословакия и Югославия, распавшиеся после крушения «коммунистического блока», хотя большая часть решений Парижской конференции была по факту отменена логикой развития событий в течение последующих за ее завершением двадцати лет. Причин тому несколько. Во-первых, неудачный выбор места проведения саммита великих держав, ведь Париж «был переполнен антигерманскими настроениями». Во-вторых, внезапное решение президента США Вудро Вильсона, который «никогда не был в Европе, не знал ее и не имел опыта международных переговоров», возглавить американскую делегацию. В итоге Вильсон оказался под сильнейшим влиянием французского президента Клемансо. В-третьих, принимались абсурдные решения, типа включения в число победителей Чехословакии, которая была частью побежденной Австро-Венгерской империи до последних дней войны и провозгласила свою независимость только 28 октября 1918 года, за семь дней до перемирия.

Большая четвёрка. Парижская мирная конфереция. 1919

Но основной месседж, который, на наш взгляд, пытается донести ватиканская газета, заключается в том, что самой главной ошибкой стала ликвидация империи Габсбургов и «создание ниоткуда» новых восточноевропейских государств. Особо подчеркивается «безумие» созданного в Польше так называемого Гданьского коридора, который разрушил территориальную целостность Германии «против всей геополитической логики». А ведь Святой престол предсказывал, что Восточная Европа без «большого габсбургского контейнера» неизбежно станет жертвой своих сильнейших соседей, заключает издание. В контексте современных процессов, происходящих сегодня в Европейском союзе, можно сделать следующие предположения. Ватикан последовательно поддерживает идею объединения европейских государств в ЕС, считая, что развод их опять приведет к катастрофическим последствиям. Это факт. А вот версия: возможно, что Святой престол не верит в способность Евросоюза остаться на уровне равноправия всех входящих в его состав государств. Это подразумевает, что в Союзе должны появиться страны-кураторы.

Andrei nacu Австро-Венгрия

Особенно в Восточной Европе, которая показывает себя неспособной поддерживать политические нормы, свойственные западноевропейскому сообществу. Что наглядно проявилось, например, в реакции восточноевропейских властей и обществ на проблему мигрантов. Ватикан отметил для себя рост национализма и авторитаризма, проявившихся даже на церковном уровне, когда этнические фобии в какой-то момент чуть не захватили даже местные Католические церкви вопреки глобальной миссии ее как мирового института. В этой ситуации Святому престолу может показаться перспективным возрождение в той или иной степени прежней Австро-Венгерской империи. Не буквально, конечно, но как покровителя восточноевропейских государств, который бы сдерживал их националистические инстинкты. При этом такое дело должно быть исключительно компетенцией Европы, к нему нельзя подпускать американцев, которые руководствуются своей геополитикой, отличающейся от европейской. Что снова выдвигает на повестку дня вопрос Польши, открыто делающей ставку на Вашингтон и отдаляющейся от Брюсселя.

Хотя «спусковым крючком», способным вызвать непредсказуемые процессы, судя по всему, способна стать Украина, чья способность сохраниться единым государством без распада на три образования все больше и больше ставится под сомнения. В том числе с точки зрения церковных процессов. Украинский политолог Олег Хавич, комментируя жесткую позицию предстоятеля Польской автокефальной православной церкви митрополита Саввы в вопросе томоса и создания Православной церкви Украины, замечает: «В случае реальной дезинтеграции этого государства (Украины — С.С.) именно ПАПЦ может претендовать на часть «православного наследства» Киева — просто в Варшаве пока об этом не говорят, в отличие от Бухареста (Румынская православная церковь активно работает не только в Молдавии, но и в Черновицкой, Одесской и даже Закарпатской областях)». Проблема в том, что «Украина в осколках» спровоцирует те же опасные тенденции, которые вызвала своими решениями Парижская конференция. И все это на фоне того, что новой Австро-Венгрии, способной затушить противоречия в регионе, пока не просматривается.